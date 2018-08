Schlag den Star, Sex Tape, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX, Sex Tape, Komödie

Nach zehn Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern ist die Leidenschaft bei Annie (Cameron Diaz) und Jay (Jason Segel) auf einem Tiefpunkt. Um ihr Sexleben wieder richtig in Schwung zu bringen, probieren sie in einem Drei-Stunden-Marathon jede Stellung aus, die ihr Ratgeber nennt, und nehmen die Session sogar auf Video auf. Doch am nächsten Morgen finden sie heraus, dass ihr privates Video im Internet kursiert. Panisch schmieden Annie und Jay einen Plan, um eine weitere Verbreitung zu verhindern.