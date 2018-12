Schlag den Star, Arlo & Spot, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Show

Premiere! Zum ersten Mal tritt bei "Schlag den Star" eine Frau gegen einen Mann an: Popsängerin Sarah Lombardi kämpft gegen Rapper Eko Fresh. Welcher der beiden Stars beweist mehr Ehrgeiz, Mut, Können und Nervenstärke und gewinnt bei "Schlag den Star"? In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Lombardi und Fresh um 100.000 Euro. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Ron Ringguth.