"Schlacht von Hogwarts" J.K. Rowling entschuldigt sich für Mord an dieser "Harry Potter"-Figur

Dobby erschien zuerst in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" als der misshandelte Hauself der Familie Malfoy. Am Ende des Buches bekommt Harry Lucius Malfoy dazu, Dobby freizulassen, und er verbringt den Rest seiner Zeit als stolzer, freier Elf, der Harry und seinen Freunden gegenüber loyal ist. In "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" wird Dobby von Bellatrix Lestrange getötet, als er Harry und Co. bei der Flucht aus dem Haus der Malfoys hilft.