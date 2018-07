Schimpfwort im TV Im Fernsehen: Boris Becker wird von Moderatorin gerüffelt

Die ehemalige Tennisspielerin Martina Navrátilová (61) war bei dem Gespräch ebenfalls anwesend und scherzte laut "express.co.uk" in Richtung Becker, er wollte nur diplomatische Immunität, um nicht bei der Passkontrolle in der Schlange warten zu müssen. Becker erwiderte demnach laut lachend, das behaupteten auch seine Freunde - und schimpften ihn deswegen "Bastard". Sowohl er als auch Sue Barker entschuldigten sich sofort für das Schimpfwort. Er solle ab jetzt besser aufpassen, was er sage, erklärte die Moderatorin.