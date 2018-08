Die Pflege ist aufwendig

Tierärztin Ulrike Flock (38) ist immer für den Winzling da. "Alle zwei Stunden gibt es etwas zu Fressen." Noch kann das Kätzchen nicht an einer Flasche nuckeln. Mit dem Saugreflex klappt es noch nicht so recht. Die Nahrung mit einer Spritze ins Maul zu träufeln, wäre zu gefährlich. "Dabei kann versehentlich etwas in die Luftröhre gelangen. Das kann zu einer Lungenentzündung führen", erklärt Klinikchefin Andrea Meyer-Lindenberg.