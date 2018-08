Scheidungskrieg ums liebe Geld Angelina Jolie: Brad Pitt will "die Wahrheit verschleiern"

"Ein eklatanter Versuch"

Samantha Bley DeJean, die Anwältin der Schauspielerin, hat sich in einem Statement zu Wort gemeldet, das dem Magazin "People" vorliegt. Die Gerichtsunterlagen, die in Bezug auf die Unterhaltszahlungen eingereicht wurden, seien "sowohl rechtlich angemessen als auch in jeder Hinsicht sachlich korrekt". Doch damit nicht genug.