Scheidung bei der 51-Jährigen Ehe von TV-Star Julia Biedermann ist gescheitert

Lange Karriere

Biedermann wurde schon im Alter von vier Jahren für die "Sesamstraße" entdeckt. Später spielte sie in vielen TV-Filmen und Serien mit. Große Bekanntheit brachte ihr die Rolle der Tochter "Tanja" in der Serie "Ich heirate eine Familie". Einen weiteren Erfolg feierte sie mit "Ein Schloß am Wörthersee" an der Seite von Roy Black. Auch im Dschungelcamp war die Schauspielerin schon zu sehen.