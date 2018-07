Allacher Lohe: Nackter belästigt Joggerin

Wenige Tage zuvor kam es zu einem ähnlichen Vorfall, diesmal auf dem Allacher Forstweg. Am vergangenen Mittwoch belästigte dort ein Exhibitionist eine 38 Jahre alte Joggerin. Der Mann fuhr erst mit seinem Fahrrad an der Münchnerin vorbei, anschließend stellte er es ab, zog seine Hose herunter und befriedigte sich selbst. Dabei sah er die 38-Jährige unentwegt an.