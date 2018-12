Schauspielkarriere beendet? Seltener Gast: Josh Hartnett auf dem roten Teppich in London

Das Paar, das sich 2011 bei den Dreharbeiten zu "The Lovers" kennenlernte und heute zwei gemeinsame Kinder hat, posierte am Abend Arm in Arm für die Fotografen. Sie in einem knielangen Kleid aus Spitze und Samt, er in einer lässigen Kombination aus Chinohose, Hemd und Mantel. Doch was macht Hartnett mittlerweile eigentlich?