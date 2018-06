Schauspielerin ist Fußball-Fan Kathrin von Steinburg: Dieses WM-Erlebnis wird sie nie vergessen

Die Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im ersten WM-Gruppenspiel gegen Mexiko war ein Schock für Team und Fans. Im hochspannenden Spiel gegen Schweden zeigte der amtierende Weltmeister (2014) um Manuel Neuer (32), Thomas Müller (28) und Co. dann aber, dass mit der Mannschaft sehr wohl zu rechnen ist. Am morgigen Mittwoch (27.6., 16:00 Uhr, ZDF) steht nun das dritte Vorrundenspiel gegen Südkorea an...