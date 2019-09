Schauspielerin erklärt sich Millie Bobby Brown: Fans ärgern sich über gestelltes Skin-Care-Video

Das hatte sich Schauspielerin Millie Bobby Brown (15, "Stranger Things") wohl anders vorgestellt. In einem kurzen Promo-Video für ihre neue Beauty-Linie "Florence by Mills" hatte sie ihren Fans lediglich ihre Hautpflege-Routine vor dem Zubettgehen zeigen wollen. Doch es hagelte haufenweise Kritik. Der Vorwurf: In dem rund zwei Minuten langen Clip macht es den Anschein, als würde die 15-Jährige keines der Produkte wirklich anwenden. Zwar reibt sie sich vor dem Auftragen jedes Mal energisch die Hände, doch in ihrem Gesicht ist von Peeling, Waschcreme und Co. nichts zu erkennen.