Schauspielerin entschuldigt sich Nach rassistischem Tweet: "Roseanne" wird abgesetzt

Die Trump-Unterstützerin hatte Barack Obamas (56) langjährige Beraterin Valerie Jarrett (61) in einem mittlerweile gelöschten Tweet beleidigt. "Hätten die Muslimbruderschaft und Planet der Affen ein Baby, würde es aussehen wie Valerie Jarrett", schrieb Barr. Nachdem ihr Rassismus vorgeworfen worden war, erklärte die Schauspielerin, dass sie es ab sofort unterlassen werde, weiter auf Twitter zu schreiben: "Ich entschuldige mich. Ich verlasse nun Twitter." In einem weiteren Tweet meinte sie zudem, dass es ihr "wahrhaftig" leid tue, "einen schlechten Witz" über Jarrett gemacht zu haben. "Ich hätte es besser wissen müssen. Verzeiht mir, mein Witz war geschmacklos." So einfach dürften die Wogen nach den Rassismus-Anschuldigungen allerdings nicht zu glätten sein.