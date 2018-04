Schauspielerei ist eine gute Übung Helena Bonham Carter: Meghan Markle wird jetzt "Prinzessin spielen"

Helena Bonham Carter (51, "Fight Club") gilt für die Rolle als Prinzessin Margaret in der Netflix-Serie "The Crown" als gesetzt. Doch zur royalen Hochzeit von Meghan Markle (36, "Suits") und Prinz Harry (33) am 19. Mai wurde die britische Schauspielerin nicht eingeladen. Das verriet sie nun in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Außerdem sagte die 51-Jährige, was sie von Meghan Markle (36) hält.