Schauspieler wehrt sich Morgan Freeman: Die Anschuldigungen hatten eine "böswillige Absicht"

Was ist wirklich dran, an den Vorwürfen gegen Morgan Freeman (80 "Die Verurteilten")? In einem Bericht von "CNN" wurde dem Schauspieler vor wenigen Tagen vorgeworfen, acht Frauen sexuell belästigt zu haben. Seither hat sich Freeman bereits mehrfach entschuldigt und Stellung zu den Anschuldigungen bezogen. Sein Anwalt kritisiert den ursprünglichen Bericht nun auf das Schärfste.