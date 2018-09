Schauspieler veröffentlicht ein Kochbuch Mit diesem Gericht kriegt Jimi Blue Ochsenknecht die Frauen rum

Schauspieler und Hobby-Koch: Jimi Blue Ochsenknecht (26) hat seine große Leidenschaft zu Papier gebracht und das Buch "Kochen ist easy" (Callwey Verlag, 29,95 Euro) verfasst. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung spricht der 26-Jährige nun ausführlich über seine Liebe zum Kochen und verrät dabei auch so manches Detail. Auf die Frage, welches Gericht er zubereitet, um Frauen zu verführen, antwortet er: "Trüffelpasta kommt gut an. Oder Fisch in Salzkruste. Es macht was her, wenn man die Salzkruste aufklopft."