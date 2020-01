Schauspieler gerät ins Schwärmen Til Schweiger über seine Freundin: "Ich bin richtig dolle verliebt"

Til Schweiger (56) ist frisch verliebt und macht daraus kein Geheimnis. Am Wochenende zeigte er sich erstmals mit seiner neuen Freundin bei einem Box-Event in Hamburg. Im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" geriet er am Mittwoch dann regelrecht ins Schwärmen: "Der Stand der Dinge ist, dass wir uns super verstehen und ich richtig dolle verliebt bin."