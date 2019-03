Schauspieler bestätigt Fix: Serienpilot mit Herzogin Meghan kommt ins US-Fernsehen

Bevor sie zu Herzogin Meghan (37) wurde, wurde sie vor allem durch die Anwaltsserie "Suits" als Schauspielerin berühmt. Das derzeit wohl schillerndste Mitglied der britischen Royals hat aber offenbar auch die eine oder andere filmische Jugendsünde. Schauspieler Max Greenfield (38, "New Girl") hat nun bestätigt, dass ein alter Serienpilot mit dem Namen "The Boys and Girls Guide to Getting Down" bald ins US-Fernsehen kommen soll, in dem er an der Seite von Herzogin Meghan zu sehen war.