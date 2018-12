Schattengrund, Planet der Affen, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, arte, Die Schwarzen Brüder, Drama

Der 14-jährige Giorgio (Fynn Henkel) lebt im Tessiner Bergdorf Sonogno in armen, aber glücklichen Verhältnissen. Eines Tages wird seine Mutter von einem Adler angegriffen und stürzt einen Berghang hinunter. Giorgios Vater hat keine andere Wahl, als seinen Sohn an den Mann mit der Narbe, Antonio Luini (Moritz Bleibtreu), zu verkaufen, damit er den Arzt für seine Frau bezahlen kann. Auf der gefährlichen Reise nach Mailand freundet sich Giorgio mit Alfredo (Oliver Ewy) an, der dasselbe Schicksal teilt. In Mailand werden Giorgio und Alfredo in einer beispiellosen Feilscherei an Kaminfegermeister verkauft.