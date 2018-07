Scharapowa raus Kerber und Zverev lösen Erstrunden-Aufgaben in Wimbledon

Angelique Kerber: "Zwischendrin ein paar Hänger"

Die Kielerin Kerber hatte vor allem im ersten Satz Probleme gegen die Russin Swonarewa, die seit mehr als drei Jahren kein Grand-Slam- Turnier mehr bestritten hatte. 3:0 und 5:2 führte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin und musste noch den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen. 3:0 und 5:1 gar im zweiten, noch einmal musste sie ein wenig zittern. "Allgemein war es ein gutes Match, ich habe zwischendrin ein paar Hänger gehabt. Im Großen und Ganzen kann ich darauf aufbauen", sagte die frühere Weltranglisten-Erste.

Swonarewa hatte 2010 das Wimbledon-Finale erreicht. Nach einer Auszeit hat die 33-Jährige aber nicht mehr das Niveau früherer Jahre und musste sich für das Hauptfeld qualifizieren. Als der entscheidende Rückhand-Schlag der Russin seitlich im Aus landete, suchte Kerber den Blickkontakt mit ihrem Team und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Als der Schlag per Videotechnik überprüft wurde, konnte sie lächeln. Relativ deutlich war der Ball neben der Linie aufgeschlagen.

Wimbledon-Aus für Mischa Zverev

Vor den ersten Erfolgen der beiden deutschen Hoffnungsträger hatte sich das Kontingent des Deutschen Tennis Bunds verkleinert. French-Open-Achtelfinalist Maximilian Marterer und Peter Gojowczyk verabschiedeten sich ebenso nach der ersten Runde wie Florian Mayer.

Und drei Tage nach seinem Tennis-Titel in Eastbourne erlebte auch Mischa Zverev in Wimbledon eine Enttäuschung: Der 30-jährige Hamburger scheiterte durch das 4:6, 3:6, 4:6 gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert überraschend klar schon in der ersten Runde. Nach 1:41 Stunden musste sich der ältere Bruder von Deutschlands bestem Tennisspieler Alexander Zverev im dritten Duell mit dem Franzosen erstmals geschlagen geben. Am Samstag hatte der Linkshänder bei der Generalprobe für Wimbledon den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

Auch Witthöft scheitert in Wimbledon

Nach dem Aus von Carina Witthöft sind acht von anfangs 15 deutschen Tennisprofis in Wimbledon in der ersten Runde gescheitert. Die 23-jährige Hamburgerin setzte am Dienstag ihre Serie von frühen Niederlagen fort und unterlag der Spanierin Carla Suárez Navarro 2:6, 4:6. Erst den zweiten Satz konnte Witthöft offener gestalten. Suárez Navarro ist beim Rasenturnier im Südwesten Londons an Position 27 gesetzt.

Am Mittwoch haben Julia Görges, Andrea Petkovic und Tatjana Maria bei den Damen sowie Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff bei den Herren die Chance auf das Weiterkommen.

Überraschendes Aus für Scharapowa in Wimbledon

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa musste in Wimbledon ein blamables Erstrunden-Aus hinnehmen. Die russische Weltklasse-Tennisspielerin schied am Dienstag gegen ihre Landsfrau Witalia Djatschenko 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6 aus. Nach 3:08 Stunden unterlief Scharapowa beim ersten Matchball der Außenseiterin ein Doppelfehler.

Djatschenko wird in der Weltrangliste lediglich auf Platz 132 geführt und erreichte über die Qualifikation das Hauptfeld der Traditionsveranstaltung im Südwesten Londons. Nach ihrer Dopingsperre war die 31-jährige Scharapowa nicht mehr an ihre frühere Klasse herangekommen. In Wimbledon hatte die fünfmalige Grand-Slam-Turniersiegerin im Jahr 2004 triumphiert.

