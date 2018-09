Wie sehen Sie denn den FC Bayern?

Ich respektiere die Leistung des FC Bayern, weil ich glaube, dass die Art, den Verein zu führen, mit ein Grund ist, warum er so erfolgreich ist.

Rosin: "Schalke so etwas wie Familie"

Zurück zu Ihrer Schalke-Liebe: Sind Sie ein impulsiver, leidenschaftlicher Fan?

Ich bin ein sehr impulsiver Fan – auf jeden Fall. Wenn ich im Stadion bin, dann geht es schon los. Wenn dann die Spieler aufs Feld kommen und das Publikum jubelt, kullert bei mir ein Tränchen. Schalke ist für jemanden aus unserer Region schon so etwas wie Familie.

Welcher war Ihr schönster Schalke-Moment?

Mein schönster Schalke-Moment war natürlich der Uefa-Pokal-Sieg in Mailand 1997, als ich im Giuseppe-Meazza-Stadion beim 1:0 live dabei war.

Und der schlimmste?

Das war 2001, als Bayern in der Verlängerung noch das Tor geschossen hat und wir nicht Meister geworden sind.

Wie waren Ihre eigenen Qualitäten als Fußballspieler?

Ich war ein sehr schlechter Fußballer. Mein Vater wollte immer, dass ich Fußball spiele – ich eigentlich auch, aber ich hatte kein Talent und auch kein Körpergefühl dafür. Ich habe also Fußball gespielt, aber nicht erfolgreich.

Rosin glaubt an Schalke-Meisterschaft

Sie haben mit dem Ex-Schalker Max Meyer die Lebensmittelmarke "Green Rosin" gegründet. Können Sie kurz erklären, wie es dazu kam und was dahintersteckt?

Max Meyer ist zu mir gekommen und hat gesagt, dass er gern ein vegetarisches Restaurant eröffnen möchte. Und daraus ist die Idee entstanden, eine Lizenzmarke zu gründen. Das Ganze entwickelt sich gerade sehr gut. So kann man vom Fußballer zum Gastronomie- und Ernährungsunternehmer werden – Respekt!

Gleichzeitig haben Sie Schalke dafür kritisiert, Max Meyer im Sommer ziehen zu lassen.

Meiner Meinung nach hat der Verein da einen Fehler gemacht. Aber das liegt ja nicht in meinem Ermessen.

Wo landet Schalke am Ende der Saison, und wie weit geht es in der Champions League?

Schalke wird in der Champions League auf jeden Fall die Gruppenphase überstehen und am Ende der Saison auch wieder einen Champions-League-Platz haben. Der Start war wackelig, aber das wird schon wieder.

Zum Abschluss: Seit 1958 wartet Schalke nun schon auf die Meisterschaft. Glauben Sie, dass Sie diesen Titel in Ihrem Fanleben noch feiern dürfen?

Ja, auf jeden Fall glaube ich daran.

