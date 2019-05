Schafft sie es auf das Cover? "GNTM"-Halbfinalistin Simone: Deshalb hat sie den Finaleinzug verdient

Gab es einen Punkt auf der langen "GNTM"-Reise, an dem Sie ans Aufhören gedacht haben?

Simone: Ja, ich komme an meine Grenze, doch jeder tut es. Die Challenges haben es in sich und auch ich habe wie jeder andere Mensch meine Ängste - beispielsweise Höhenangst. Ich war mir darüber bewusst, dass es in der Sendung auch in die Höhe gehen kann und habe mich innerlich darauf eingestellt. Eigentlich geht man jeden Tag an seine Grenzen, aber das ist total okay und auch wichtig: Ich möchte diese Grenzen schließlich überwinden, daher stelle ich mich ihnen. Gerade durch den Leistungssport gehe ich da auch ganz diszipliniert an die Sache.