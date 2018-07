Schaffen sie die Sensation? Misel Maticevic glaubt an Kroatiens WM-Sieg: "Jetzt wollen wir alles"

Kroatien hat schon jetzt WM-Geschichte geschrieben. Das kleine Land mit gerade mal 4,1 Millionen Einwohnern steht im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Nach zwei gewonnenen Elfmeter-Krimis gegen Dänemark und Russland und einem Sieg in der Verlängerung gegen England wartet im Endspiel jetzt Frankreich auf die "Vatreni" (die Feurigen), wie die Spieler des kroatischen Teams genannt werden. Ganz Kroatien befindet sich schon jetzt im Ausnahmezustand. Da macht auch der Schauspieler Misel Maticevic (48) keine Ausnahme. Er wurde 1970 als Sohn kroatischer Gastarbeiter in West-Berlin geboren und gehört heute zu den Top-Schauspielern in Deutschland. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht der 48-Jährige über den sensationellen Siegeszug seiner Landsmänner.