München - Eine Woche vor dem Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund ist der FC Bayern zu Gast in Freiburg (ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker). Ein Auswärtssieg im Breisgau soll her, damit der Rekordmeister kommendes Wochenende als Spitzenreiter in den Liga-Gipfel gegen den BVB gehen kann.