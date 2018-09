Saurer Apfel? Diese fünf Gründe sprechen gegen die neuen iPhones

Der billigere Bruder

Wer sich noch etwas gedulden kann, der bekommt schon bald eine billigere Alternative zum iPhone Xs und Xs Max geboten, die ebenfalls aus dem Hause Apple stammt. Das iPhone XR, das am 26. Oktober erscheint, ist bereits ab 849 Euro zu haben und bietet mit seinem 6,1-Zoll-Display einen größeren Screen als das iPhone Xs (5,8 Zoll). Es wird jedoch kein OLED-Display verwendet, sondern LCD-Technologie. Außerdem ist das XR in deutlich mehr unterschiedlichen Farben erhältlich - darunter auch in knalligen Varianten wie Gelb und Koralle. Viele der verbauten Komponenten sind unterdessen die gleichen, darunter auch der sogenannte A12-Bionic-Chip - das Herzstück des Handys.