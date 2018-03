Sat.1-Show "Start Up!" startet Carsten Maschmeyer: "Veronica ist meine wichtigste Ratgeberin"

Sie sind ein viel beschäftigtes Power-Paar. Wie schaffen Sie sich eigentlich Raum für Zweisamkeit?

Maschmeyer: Natürlich haben meine Frau und ich durch viele Jahre Berufserfahrung und Erkenntnisse Zeitmanagement gelernt, um Prioritären zu beachten und Delegationschancen zu nutzen. Dadurch, dass wir privat nur noch einen Wohnsitz in Deutschland haben, fällt zusätzliches Pendeln weg. Und wenn Veronica in Kalifornien für internationale Produktionen dreht, versuche ich das zeitlich so zu kombinieren, dass ich mich dann um mein US-Team und meine Start-ups in Kalifornien parallel kümmere. Das sind dann zusätzliche gemeinsame Abende und Wochenenden.

Wie schnell vermissen Sie Ihre Frau?

Maschmeyer: Wenn man sich so gut versteht und sich sehr lieb hat, wie wir das tun, geht das schnell. Schwierig wird's für mich immer so nach drei Tagen Trennung. Trotzdem sind wir professionell genug, dass wir wissen, dass es längere Zeiten der räumlichen Trennung berufsbedingt geben muss. Aber da haben wir es leichter als unsere Eltern und Großeltern mit den vielen Möglichkeiten der heutigen digitalen Kommunikation.

Im vergangenen Jahr sind zu Ihrer Frau nach München gezogen. Haben Sie sich in Bayern bereits eingewöhnt?

Maschmeyer: Ich musste mich nicht eingewöhnen, denn die letzten neun Jahre haben wir ja unsere Freizeit in Deutschland überwiegend in München verbracht. Aber es ist natürlich noch schöner, wenn alle an einem Ort sind und mehr Netto-Familytime bleibt.

Wird es bald auch mal ein gemeinsames TV-Projekt mit Ihrer Frau geben?

Maschmeyer: Das ginge ja nur durch zwei Varianten. Entweder, dass ich Schauspieler werde, was aber die Expertenmeinung meiner Frau nicht zulässt, denn sie hält mich für völlig talentfrei. Ich könnte niemals wie sie, mich in einen anderen Menschen komplett hineinleben und parallel nach Regieanweisung reden, schauen und mich bewegen. Deshalb hätte die andere Alternative noch etwas mehr Chancen. Sie müsste Investorin werden. Da sie aber selber sagt, dass Zahlen nicht ihr Ding sind, werden wir auch in Zukunft hier getrennt arbeiten: Sie als Schauspielerin, ich als Investor in den Gründer-TV-Formaten und v.a. im Tagesgeschäft ohne Kamera.