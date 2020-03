Bei der Münchner Polizei war am Dienstag noch keine "Corona-Party" bekannt, wie ein Sprecher sagte. Man werde das aber genau im Blick haben.

+++ Sparkassen: Bargeldversorgung bleibt bestehen +++

Die bayerischen Sparkassen sehen weder die Bargeldversorgung noch den Zahlungsverkehr durch die Verbreitung des Coronavirus gefährdet. "Die Bargeldversorgung ist weiterhin gesichert", betonte der Präsident des Sparkassenverbands Bayern, Ulrich Netzer, am Dienstag in München. Alle wichtigen Finanztransaktionen wie Bargeldverfügungen oder Überweisungen könnten "weiter wie immer abgewickelt werden".

Allerdings könnten die Sparkassen nicht in allen 2195 Geschäftsstellen mit Personal den Betrieb vollständig aufrechterhalten, wie Netzer erklärte. Wo Mitarbeiter beispielsweise durch Quarantänemaßnahmen oder wegen fehlender Kinderbetreuung fehlten, blieben einzelne Geschäftsstellen geschlossen. Das bedeute aber nicht, dass man seine Bankgeschäfte nicht tätigen könne.

Besonders wichtig wird nach Ansicht des Verbandspräsidenten nun Online- und Telefonbanking. In den Servicecentern für das Telefonbanking habe man dafür die Kapazitäten aufgestockt. Auch viele Beratungen würden telefonisch durchgeführt.

+++ Neue Regelungen bei der Agentur für Arbeit +++

Ab Mittwoch sollen alle Anfragen bei der Agentur für Arbeit München ausschließlich per E-Mail oder Telefon geklärt werden. "Alle bisher vereinbarten persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Den Kundinnen und Kunden entstehen keine finanziellen Nachteile", teilt die Arbeitsagentur mit.

Arbeitnehmer können sich unter muenchen@arbeitsagentur.de melden sowie auf die Servicenummer 0800 4555500, bzw. Münchner Nummer 089 51 54 5555 zurückgreifen. Die Arbeitsagentur weist darauf hin, dass die Erreichbarkeit wegen des erwarteten hohen Anrufaufkommens vereinzelt eingeschränkt sein kann.

Trotz der neuen Regelungen ist der persönliche Kontakt in den Dienststellen vor Ort weiterhin möglich – jedoch soll dies nur in Notfällen geschehen. "Zu den Notfällen zählen absolut notwendige Bargeldauszahlungen sowie dringende persönliche Anliegen. Bitte kommen Sie wirklich nur im absoluten Notfall in die Dienststelle", schreibt die Arbeitsagentur. "Unsere Arbeitsfähigkeit ist sichergestellt. Die sichere Auszahlung von Geldleistungen hat für uns oberste Priorität."

+++ Spahn: Ausbreitung hat mit Rückkehrern aus Skiurlaub zu tun +++

Die aktuelle Verbreitung des Coronavirus geht nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch auf Kontakte in Skigebieten zurück. "Das Ausbruchsgeschehen, das wir im Moment haben, hat viel zu tun mit den Rückkehrern aus dem Skiurlaub", sagte der CDU-Politiker am Dienstag in München. Er verwies etwa auf Südtirol, Österreich und die Schweiz.

Das Risiko, das aus dem regen Austausch in Skigebieten entstanden sei, solle man nicht unterschätzen. Etwa auch das Ausbruchsgeschehen in Dänemark habe damit zu tun. Spahn bekräftigte daher den Aufruf an Heimkehrer aus diesen Skigebieten, möglichst zwei Wochen zu Hause zu bleiben.

+++ Sozialreferentin: "Keine Person wird alleine gelassen"

Sämtliche Dienststellen und Beratungsangebote des Münchner Sozialreferats sind ab sofort nur noch telefonisch und per E-Mail zu erreichen – das teilte die Stadt mit. Persönliche Vorsprachen wird es nur noch in Notfällen geben.

Trotz der eingeschränkten Erreichbarkeit wird die soziale Notversorgung der Münchner Bevölkerung weiter sichergestellt sein. Die Tafeln, die Bahnhofsmission, Otto und Rosi, die Teestube komm, das Karla-Café, Schiller 25 und das D3 bleiben weiterhin unter besonderen Gesundheitsvorkehrungen geöffnet. Gänzlich geschlossen werden Nachbarschaftstreffs, Jugendhäuser und Jugendtreffs, Kleiderkammern und die Alten- und Servicezentren. In letzteren wird der Besucherverkehr komplett eingestellt.

Für Menschen, die dringenden Unterstützungsbedarf im sozialen Bereich haben, weil sie z.B. in eine finanzielle Notlage geraten sind oder bisher keine Einkaufshilfe erhalten konnten, richtet das Sozialreferat in den nächsten Tagen eine eigene Telefonhotline über die Zentrale Vermittlungsstelle der Sozialbürgerhäuser ein. Hierüber können neben den Leistungsangeboten des Sozialreferats auch Kontakte zu ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vermittelt werden.

Sozialreferentin Dorothee Schiwy: "Keine Person wird in dieser außergewöhnlichen Situation alleine gelassen. Besonders ältere Menschen sind jetzt besonders gefährdet, wenn sie sich mit dem Virus infizieren. Gesundheit steht deshalb an allererster Stelle und zwingt uns zu konsequenten Maßnahmen. Dennoch ist es unser besonderes Anliegen, alles nur Mögliche zu unternehmen, um die Versorgung älterer Menschen sicherzustellen. Mit der Telefonhotline können sich die Menschen in dringenden sozialen Notlagen an das Sozialreferat wenden und erhalten dort entsprechend Hilfe."

+++ Ikea schließt alle Filialen in Deutschland +++

Der Möbelhändler Ikea schließt ab Dienstag alle 53 Einrichtungshäuser in Deutschland. Man wolle damit die Ausbreitung des Coronavirus hemmen und die Mitarbeiter schützen, erklärte das Unternehmen in Hofheim bei Frankfurt. Man komme der Verantwortung als großer Einzelhändler nach, erklärte Deutschland-Geschäftsführer Dennis Balslev laut einer Mitteilung. Die Maßnahme gilt bis auf Weiteres.

Der Online-Shop soll ebenso wie das Kunden-Servicecenter weiter geführt werden. In München, bzw. der näheren Umgebung sind zwei Märkte von der Schließung betroffen: Das Einrichtungshaus in Eching sowie in Brunnthal.

+++ Kliniken steuern auf Engpässe bei Schutzkleidung zu +++

Die bayerischen Krankenhäuser steuern durch den Anstieg der Corona-Infektionen auf Engpässe bei der Schutzausrüstung für Ärzte und Pfleger zu. "Die ersten Kliniken haben uns gemeldet, dass es gegen Ende der Woche sehr eng wird mit Masken, mit Brillen, mit Schutzkleidung", sagte Eduard Fuchshuber von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft am Dienstag in München. "Das wird in der Tat ein Problem." Aktuell würden sich die Krankenhäuser bereits gegenseitig aushelfen, um die Versorgung der Patienten aufrecht zu erhalten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte nach einer Sitzung mit dem bayerischen Kabinett in München, ihm sei die Situation in den Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen absolut bewusst, und kündigte an: "Wie es ausschaut, werden wir in den nächsten Tagen dort konkret zu Lösungen kommen." Details wolle er aber erst verkünden, wenn die Ware in Deutschland angekommen sei. Als Lehre habe er bereits gezogen, "dass wir nicht in diesem Umfang, gerade bei solch sensiblen Produkten - auch Arzneimitteln, Masken, aber auch in den Lieferketten - abhängig sein sollten von einem großen Land, in dem Fall China."

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte ebenfalls, dass künftige Pandemiepläne die Möglichkeit vorsehen müssten, hierzulande Produktionskapazitäten zu aktivieren beziehungsweise zu reaktiveren. "So kann es nicht mehr bleiben", betonte er mit Blick auf die Erfahrungen mit dem Erreger Sars-CoV-2.

+++ Wegen Coronavirus: Uefa verschiebt Fußball-EM 2020 +++

Es war bereits abzusehen, nun ist es offiziell: Die Uefa verschiebt die Fußball-EM 2020 in den Sommer des nächste Jahres. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

München ist direkt von der Verschiebung betroffen – die bayerische Landeshauptstadt ist einer der Spielorte des europaweiten Turniers. Am Dienstag hat sich OB Dieter Reiter (SPD) zur EM-Verschiebung geäußert. "Natürlich kann ich verstehen, dass die Fußballfans jetzt enttäuscht sind. Aber in der aktuellen Situation ist es die richtige Entscheidung, die Uefa EURO 2020 schon jetzt zu verschieben. Planungen und Vorbereitungen müssten auf Hochtouren laufen, liegen aber aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf Eis. Jetzt steht die Gesundheit im Vordergrund, und wir müssen alles tun, um die Verbreitung des Virus möglichst zu verlangsamen."

+++ München: Fast 100 neue Corona-Fälle an einem Tag +++

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in München steigt weiter rasant an. Wie die Stadt am Dienstagnachmittag mitteilte, gab es alleine am Dienstag 99 neue bestätigte Fälle in der Landeshauptstadt (Stand: 13 Uhr). Damit sind aktuell ingesamt 359 Coronavirus-Infektionen in München gemeldet.

+++ China schenkt München Atemschutzmasken +++

Ein chinesisches Automobilunternehmen hat der Stadt München Atemschutzmasken gespendet. Im Beisein des chinesischen Generalkonsuls Zhang Yue und gemeinsam mit Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner nahm Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs die Großspende von 7.080 Atemschutzmasken der Klasse FFP 2 entgegen. "Ich freue mich sehr über diese großzügige Sachspende und bedanke mich herzlich. Die Masken sind in der aktuellen Situation von großem Wert und ergänzen unsere eigene Ausstattung gut", sagte Jacobs.

+++ Wertstoffhöfe vorerst geschlossen +++

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) schließt angesichts der aktuellen Lage mehrere Wertstoffhöfe. Die Standorte Feldmoching (Lerchenstraße), Nymphenburg (Arnulfstraße), Steinhausen (Truderinger Straße), Perlach (Bayerwaldstraße), Sendling-Westpark (Tübinger Straße) und Allach (Am Neubruch) sind bis einschließlich Samstag, 28. März, geschlossen. Auch das Gebrauchtwarenkaufhaus – Halle 2 in Pasing bleibt bis zum 28. März geschlossen.

+++ Weitere Test-Station auf der Theresienwiese +++

Die Stadt München hat eine weitere Drive-In-Station zur Abstrichentnahme für die Testung auf das neue Coronavirus auf der Theresienwiese eingerichtet. Die Station ist ausschließlich für Personen bestimmt, bei denen ein begründeter Verdacht auf eine Corona-Virusinfektion besteht – und zuvor ein Termin durch die Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) vereinbart wurde.

Wer in einem Corona-Risikogebiet war und Symptome aufweist, ruft zunächst die Bereitschaftsdienstnummer der KVB unter 116117 an. Dort wird dann abgeklärt, ob eine Testung nötig ist, und gegebenenfalls ein Termin für die Drive-In-Station vereinbart. Aufgrund der starken Auslastung der 116117 kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Personen ohne Termin durch die KVB werden vor Ort abgewiesen.

+++ WHO: Bei Coronavirus-Verdacht kein Ibuprofen +++

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät Menschen bei Verdacht auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus davon ab, ohne ärztlichen Rat das Medikament Ibuprofen einzunehmen. Es gebe zwar keine neuen Studien, aus denen hervorgehe, dass Ibuprofen mit höher Sterblichkeit verbunden sei, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier am Dienstag in Genf. Aber die Experten prüften die Lage zur Zeit. "Wir raten, im Verdachtsfall Paracetamol und nicht Ibuprofen einzunehmen", sagte Lindmeier. Dies beziehe sich ausschließlich auf die Einnahme ohne ärztlichen Rat, betonte er.

Der französische Gesundheitsminister hatte am Wochenende mit einem Tweet, in dem er vor Entzündungshemmern wie Ibuprofen warnte, Aufsehen erregt. Der nationale Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon hatte sich ähnlich geäußert und von der Einnahme sogenannter nichtsteroidaler Antirheumatika (NSAR) abgeraten. Zu dieser Wirkstoffgruppe zählen neben Ibuprofen auch Acetylsalicylsäure (ASS; Aspirin) und Diclofenac. Es gibt einen Beitrag im Fachjournal "Lancet", in dem eine mögliche unerwünschte Wirkung von Ibuprofen erwähnt wird. Die Fallzahl der Studie ist aber äußerst gering.

In Frankreich steht Ibuprofen seit 15. Januar nicht mehr frei vorne in der Apotheke, sondern nur noch hinter dem Schalter. Die Apotheker verkaufen es weitgehend ohne Rezept. Damit soll jedoch eine entsprechende Beratung sichergestellt sein.

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) schloss am Wochenende nicht aus, dass insbesondere ASS, aber auch Ibuprofen, bei der Lungenerkrankung Covid-19 nicht hilfreich sein könnten. "Ibuprofen hemmt die Blutgerinnung, das wäre ein möglicher Hinweis", erläutert der Virologe. Damit steige das Risiko für innere Blutungen. "Bei Paracetamol ist das nicht der Fall."

+++ Landesamt: 285 neue Coronavirus-Infektionen in Bayern +++

In Bayern haben sich weitere 285 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen am Dienstag auf seiner Homepage mit. Insgesamt gibt es im Freistaat damit mindestens 1352 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden.

+++ Flixbus stellt um Mitternacht Betrieb bis auf Weiteres ein +++

Der Fernbusanbieter Flixbus stellt den Betrieb bis auf Weiteres wegen der Coronavirus-Krise ab Mitternacht ein. Alle nationalen sowie grenzüberschreitenden Verbindungen von und nach Deutschland sind betroffen, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit.

+++ Bayern ordnet 400 Beamte in Gesundheitsbehörden ab +++

Zur Entlastung des medizinischen Personals bei den bayerischen Gesundheitsbehörden in der Corona-Krise will die Staatsregierung 400 Beamte aus anderen Behörden zeitweise abordnen. Die Mitarbeiter sollen aus Behörden abgezogen werden, die derzeit wegen der Krise weniger zu tun haben. Denkbare Tätigkeiten wären etwa organisatorische Aufgaben und die Arbeit an Telefon-Hotlines.

+++ Bayern schränkt Hotelbetrieb ein +++

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus schränkt Bayern nun auch den Betrieb von Hotels ein: Diese dürfen nur noch notwendige Übernachtungen anbieten und keine Touristen mehr beherbergen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München mitteilte. Damit setzt der Freistaat in diesem Punkt eine Verabredung von Bund und Ländern vom Montagabend um.

Söder kündigte weiter an, dass es zur Sicherung der Lebensmittelversorgung in der Corona-Krise an den Grenzen Sonderspuren für entsprechende Transportfahrzeuge geben soll. Denkbar seien "grüne Spuren an den Grenzen für die Lebensmittellieferungen", sagte Söder. Zugleich rief der Ministerpräsident alle Menschen auf, auf Hamsterkäufe zu verzichten. Die Versorgung sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

+++ Viele bayerische Tafeln müssen wegen Coronavirus schließen +++

Die Auswirkungen des Coronavirus machen auch vor den Tafeln keinen Halt. Von den rund 160 bayerischen Tafeln, die Bedürftige mit Lebensmitteln und Mahlzeiten versorgen, haben am Dienstagvormittag schon 40 geschlossen. Tendenz steigend.

Der Grund sei vor allem das meist hohe Alter der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Gäste. Ältere Menschen gehören zu den durch das Coronavirus besonders gefährdeten Personen. "Eine große Zahl der bayerischen Tafeln wird temporär geschlossen werden müssen", befürchtet Peter Zilles, Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes der Tafel Bayern.

Trotz der schwierigen Situation könnten Tafeln den Betrieb in großen Städten wie München, Erlangen, Nürnberg, Regensburg und Augsburg bisher mit entsprechenden Anpassungen aufrecht erhalten, sagte Zilles. So gebe es nun Ausgaben vor den Räumlichkeiten statt im Innern und es würden statt Gruppen jeweils nur einzelne Personen zur Ausgabe gelassen.

+++ Experte befürchtet: Zahl der Corona-Klinikpatienten kann sich bald verdreifachen +++

Zurzeit liegen nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) rund 500 Menschen mit einer Corona-Infektion in deutschen Kliniken. Nach Meinung von DKG-Präsident Gerald Gaß könnte es sein, dass sich diese Zahl in den nächsten Tagen etwa verdreifacht. "Experten rechnen damit, dass die Zahl der Infizierten in den nächsten Tagen deutlich steigt. Wenn wir Ende der Woche 20.000 bestätigte Infektionsfälle in Deutschland haben, müssen wir davon ausgehen, dass dann auch bis zu 1.500 Infizierte in den Krankenhäusern behandelt werden müssen", sagte Gaß den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Die Kliniken wären damit nicht überfordert.

Die Zahl der Intensivbetten solle laut Gaß aufgestockt werden. "Es gibt derzeit 28 000 Intensivbetten in den deutschen Kliniken", sagte Gaß in dem Interview. "In zwei oder drei Monaten ist es möglich, die Zahl der Betten um bis zu 20 Prozent aufzustocken – dann würden wir rund 34.000 Betten haben." Die Zahl der Beatmungsgeräte von derzeit 20.000 Stück müsse ebenfalls erhöht werden. Nur ein Teil der Patienten, die wegen des Coronavirus ins Krankenhaus kommen, brauchen eine Intensivbetreuung.

+++ Robert Koch-Institut schätzt Coronagefahr für Deutschland hoch ein +++

Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefährdung durch das Coronavirus für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland nun als "hoch" ein. Das sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Als Gründe nannte Wieler steigende Fallzahlen sowie Alarmsignale aus öffentlichen Gesundheitsdiensten und von Kliniken. Zudem gebe es immer mehr Fälle, die nicht mehr auf bekannte Fälle zurückgeführt werden könnten. Wieler appellierte an die Krankenhäuser, ihre Kapazitäten auf Intensivstationen auszubauen.

Bislang hatte das RKI insgesamt von einer "mäßigen" Gefährdung in Deutschland gesprochen.

+++ Bundesregierung spricht weltweite Reisewarnung aus +++

Wegen der Corona-Krise hat die Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Das sagte Außenminister Heiko Maas am Dienstag in Berlin. Bisher hatte das Auswärtige Amt nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten.

+++ Maas startet Rückholaktion für im Ausland festsitzende Deutsche +++

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat eine Rückholaktion für tausende Deutsche gestartet, die wegen Reisebeschränkungen in der Corona-Krise im Ausland festsitzen. Er kündigte am Dienstag in Berlin an, bis zu 50 Millionen Euro dafür zur Verfügung zu stellen.

+++ Corona-Krise: Bestatter in Bayern fordern Einstufung als "systemrelevant" +++

Die Bestatter in Bayern fordern, in Zeiten der Corona-Krise auch als "systemrelevant" eingestuft zu werden. "Wir müssen unbedingt in die Liste der systemkritischen Berufe aufgenommen werden", sagte der Vorsitzende des Bestatterverbandes Bayern, Ralf Michal, in Schweinfurt der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind vergessen worden."

Als "systemrelevant" gelten derzeit beispielsweise Ärzte, Pfleger oder Polizeibeamte. Sie haben in Zeiten von Schul- und Kitaschließungen einen Anspruch auf die Notbetreuung ihrer Kinder. "Wir müssen die Versorgung sicherstellen, aber das geht nur, wenn alle unsere Mitarbeiter auch zur Arbeit kommen können", sagte Michal, der auch Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Bestatter ist.

+++ Trotz Unterrichtsausfall: Einschreibung an Grundschulen findet statt +++

Obwohl der Schulunterricht in Bayern wegen des Coronavirus ausfällt, will das Kultusministerium die für März geplanten Einschreibungen für Grundschulen wie geplant stattfinden lassen. "Die Schuleinschreibung steht in keinem unmittelbaren Zusammenhang zum Unterrichtsbetrieb", teilte das Ministerium in einem an Schulen und Förderzentren adressierten Schreiben mit. Sie finde daher "vom Grundsatz her" statt.

Demnach ist es zulässig, die Schulgebäude für die Einschreibung zu nutzen. Eine persönliche Anmeldung sei jedoch nicht erforderlich. Stattdessen könne die Anmeldung für das Schuljahr 2020/2021 auch telefonisch oder schriftlich etwa per Mail erfolgen. Auch die Pflicht, am Verfahren zur Feststellung der Schulfähigkeit teilzunehmen, entfalle grundsätzlich. In begründeten Einzelfällen könnten Schule und Erziehungsberechtigte allerdings eine Möglichkeit finden, das zu organisieren. Die Anforderungen des Infektionsschutzes müssten dabei eingehalten werden.

+++ Söder: "Brauchen im Kampf gegen Corona mehr Tempo" +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert im Kampf gegen das Coronavirus ein noch schnelleres und entschlosseneres Handeln von Bund und Ländern. "Ich glaube, wir brauchen auch ein Stück mehr Tempo in der deutsche Politik", sagte Söder am Montagabend im ZDF. "Die Herausforderung ist größer als gedacht. Wir können nicht endlos darüber debattieren, wir müssen entscheiden."

Es gebe in den Ländern "den einen oder anderen, den muss man noch überzeugen". Er sei aber froh, dass am Ende doch alles klappe "und dass wir jetzt im Gleichklang sind", sagte der CSU-Chef. Ausgangssperren wie in einigen anderen europäischen Ländern schloss Söder erneut nicht aus.

"Ich kann Ihnen keine Garantie abgeben, was in einer Woche ist", sagte er, betonte aber: "Wir handeln immer angemessen, wir handeln immer nach Empfehlung der Virologen." Grundsätzlich sagte Söder: "Ich möchte, dass wir keinen Tag zögern, wenn wir die Empfehlung bekommen, jetzt zu handeln."

+++ Weiterer Coronavirus-Todesfall in Bayern bestätigt +++

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Montag über einen weiteren bestätigten Coronavirus-Todesfall informiert. Ein Ministeriumssprecher sagte in München: "Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamts Würzburg um einen über 90-jährigen Patienten aus Würzburg."

Damit gibt es in Bayern seit vergangenem Donnerstag insgesamt fünf Coronavirus-Todesfälle. Der Verstorbene war Bewohner des gleichen Pflegeheims, aus dem bereits zwei andere Coronavirus-Todesfälle in Bayern stammten.

+++ Überblick: Diese Geschäfte haben geschlossen +++

Kann ich während der nächsten Wochen Kleidung kaufen? Kommt der Klempner, wenn ich ihn brauche? Und muss meine Lieblings-Imbissbude auch dicht machen? Diese Geschäfte sind vom Coronavirus betroffen!

+++ Merkel: Keine Urlaubsreisen mehr ins In- und Ausland +++

Um das Coronavirus einzudämmen, sollen die Deutschen keine Urlaubsreisen ins In- und Ausland mehr unternehmen. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag in Berlin nach der Sitzung mehrerer Gremien, die sich mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie befasst hatten.

Alle einschneidenden Maßnahmen im öffentlichen Leben bezeichnete sie als notwendig, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen: "Das sind Maßnahmen, die es so in unserem Lande noch nicht gegeben hat." Es gehe darum, soziale Kontakte zu verringern. Das wirtschaftliche Leben, die Energieversorgung und die medizinische Versorgung sollten aufrecht erhalten werden. Es gehe aber darum, das Gesundheitssystem nicht zu überfordern.

+++ Hofbräuhaus ab Mittwoch dicht +++

Mit dem Schankschluss an Dienstag wird um 23.30 Uhr die letzte Maß ausgeschenkt: Das Hofbräuhaus macht nach AZ-Informationen bis auf weiteres dicht. Aktuell dürfen in Bayern ab Dienstag Gaststätten nur noch von 6 bis 15 Uhr mit nicht mehr als 30 Personen in den Schankräumen öffnen. Für den Riesenbetrieb Hofbräuhaus (3.000 Gäste täglich) lohnt sich der Aufwand nicht.

+++ Coronavirus: 30-tägiges Einreiseverbot in die EU? +++

Ein 30-tägiges Einreiseverbot für die EU hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Damit könne die Verbreitung des Coronavirus am besten begrenzt werden, sagte von der Leyen am Montag in Brüssel.

+++ Medizinstudenten zum Corona-Einsatz aufgerufen +++

Die bayerische Staatsregierung ruft Medizinstudenten zum freiwilligen Einsatz in der Corona-Krise auf. "Gerade im medizinischen Bereich werden wir in den kommenden Wochen jede Unterstützung brauchen können, um unsere Bevölkerung zu beraten und zu schützen sowie bereits infizierte Erkrankte bestmöglich zu versorgen", teilte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) am Montag mit. "Daher bitte ich unsere Studentinnen und Studenten der medizinischen Fächer, dort anzupacken, wo es nötig ist."

Angehende Ärztinnen und Ärzte könnten zum Beispiel bei der Versorgung der Patienten unterstützen oder bei der Beratung der Bevölkerung mitarbeiten - beispielsweise an Telefonhotlines, hieß es in dem gemeinsamen Aufruf von Sibler und den sechs bayerischen Unikliniken. "Wir stehen vor einer großen Herausforderung für unsere gesamte Gesellschaft", sagte Sibler.

+++ Bund und Länder verbieten Gottesdienste aller Religionen +++

Bund und Länder verbieten bis auf weiteres Gottesdienste, Treffen in Vereinen und Busreisen. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschluss der Bundesregierung und der Regierungschefs der Länder vom Montag hervor. Dort heißt es unter anderem unter Punkt drei: Zu verbieten seien "Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften".

+++ Coronavirus: So reagieren die Stadtwerke München +++

Die Stadtwerke München (SWM) haben intern Koordinierungsstäbe mit Vertretern aus allen Bereichen sowie den SWM-Werkärzten eingesetzt. Diese stehen demnach im engen Austausch mit den verantwortlichen Behörden - das teilten die Stadtwerke am Montag mit. Die zunehmende Verbreitung des Coronavirus könne auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SWM treffen. Die weiterhin sichere und zuverlässige Versorgung von Bevölkerung, Behörden, Industrie, Gewerbe und aller wichtigen Dienstleister mit Energie und Trinkwasser stehe für die SWM an oberster Stelle und bleibe rund um die Uhr gewährleistet. Das gelte auch für die Aufrechterhaltung des Betriebs von U-Bahn, Bus und Tram.

Ab Dienstag, 17. März, sind das Kundenzentrum Netzanschlüsse sowie die persönliche Kundenberatung in der SWM-Zentrale und der-SWM Shop am Marienplatz bis auf weiteres geschlossen. Dasselbe gilt für die Kundencenter in Moosburg und in Ottobrunn. Die SWM bleiben für ihre Kundinnen und Kunden erreichbar - Telefon: 0800/796 796 0 (kostenfrei), E-Mail: privatkunden@swm.de.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) verlagert die Beratung der Kundencenter Marienplatz und Hauptbahnhof an die angeschlossenen Ticket- und Informationsschalter. Die MVG bittet hier um bargeldlose Zahlung. Fahrgästen wird außerdem empfohlen, Automaten zu nutzen und sich mit ihren Fragen auch an die MVG-Hotline zu wenden: Telefon 0800/344 22 66 00 (kostenfrei).

Die M-net-Shops sind bereits seit dem heutigen Montag geschlossen. Auch hier ist der Kundenservice weiterhin erreichbar - Telefon 0800/290 60 90 (kostenfrei) und E-Mail: info@m-net.de

Ab Dienstag, 17. März, sind alle Bäder und Saunen sowie die M-Fitnesscenter bis auf weiteres geschlossen. Die SWM werden in Kürze auf www.swm.de/m-baeder Fragen rund um das Kursprogramm der M-Bäder beantworten.

+++ Hackerangriff: Lernplattform Mebis wieder erreichbar +++

Hacker haben am Montag die eigentlich für den Fernunterricht von Schülern gedachte Online-Plattform Mebis lahmgelegt. Am Nachmittag war die Plattform nach Auskunft des Bayerischen Kultusministeriums aber wieder erreichbar, wenn auch mit Problemen. Es werde noch am Ausbau und der Optimierung der Systeme gearbeitet, hieß es aus dem Ministerium in München. Damit wolle man der stark gestiegenen Anzahl von Benutzern Rechnung tragen.

Die Mebis-Server waren nach Auskunft der Betreiber seit den frühen Morgenstunden einer Attacke ausgesetzt. Der Angriff sei durch Hunderttausende automatisierte Seitenaufrufe erfolgt. Während der Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie sollen die bayerischen Schüler in den kommenden Wochen von ihren Lehrern über Mebis mit Lernmaterial versorgt werden. Auch archivierte Prüfungsaufgaben, ein Informationsportal und rund 55.000 Medien können in dem virtuellen Klassenzimmer abgerufen werden.

Das Ministerium verwies auch auf das Schulfernsehen. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr sendet der Bildungskanal ARD-alpha ein Lernprogramm. Auch in der BR Mediathek des Bayerischen Rundfunks können Inhalte unter der Rubrik "Schule daheim - Online lernen" abgerufen werden - wie auf Mebis, wenn es denn funktioniert.

+++ Das bedeutet der Katastrophenfall für München +++

Oberbürgermeister Dieter Reiter hat am Montag erläutert, was der für Bayern ausgerufene Katastrophenfall für München bedeutet. "Zuerst einmal möchte ich nachdrücklich betonen, dass wir eine Gesundheitskrise, aber keine Versorgungskrise haben. Es gibt überhaupt keinen Grund für Hamsterkäufe. Meine dringende Bitte an die Münchnerinnen und Münchner lautet: Bleiben Sie ruhig und besonnen, dann wird es auch keine leeren Regale in den Supermärkten mehr geben", sagte Reiter.

Ab Dienstag, 17. März, sind zunächst für 14 Tage – alle öffentlichen Veranstaltungen untersagt und alle Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Darunter fallen insbesondere Sauna- und Badeanstalten, Kinos, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Clubs, Bars und Diskotheken, Spielhallen, Theater, Vereinsräume, Bordellbetriebe, Museen, Stadtführungen, Sporthallen, Sport- und Spielplätze, Fitnessstudios, Bibliotheken, Wellnesszentren, Thermen, Tanzschulen, Tierparks, Vergnügungsstätten, Fort- und Weiterbildungsstätten, Volkshochschulen, Musikschulen und Jugendhäuser.

Ab Mittwoch, 18. März, sind auch die Gastronomiebetriebe geschlossen - ausgenommen sind Speiselokale und Betriebskantinen, die von 6 bis 15 Uhr geöffnet haben dürfen. Der Abstand zwischen den Gästen muss hier mindestens 1,50 Meter betragen und es dürfen sich in den Räumen nicht mehr als 30 Personen aufhalten. Die Abgabe von Speisen zum Mitnehmen bzw. die Auslieferung ist jederzeit zulässig. Weiter ausgenommen sind Hotels, soweit ausschließlich Übernachtungsgäste bewirtet werden.

Ebenfalls ab Mittwoch geschlossen werden die Ladengeschäfte des Einzelhandels – mit Ausnahme aller Geschäfte, die der täglichen Versorgung dienen: der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Banken, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Filialen der Deutschen Post AG, Tierbedarf, Bau- und Gartenmärkte, Tankstellen, Reinigungen und der Online-Handel. Um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, werden für diese Geschäfte die Öffnungszeiten ausgeweitet: von Montag bis Samstag auf 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr.

+++ OB-Stichwahl ist eine reine Briefwahl +++

Oberbürgermeister Dieter Reiter hat das Kreisverwaltungsreferat beauftragt, schnellstmöglich zu klären, welche Genehmigungen, Erlaubnisse oder andere Behördenangelegenheiten jetzt automatisch verlängert werden können, um den Münchnerinnen und Münchnern in dieser Situation Behördengänge zu ersparen. Fest steht: Die OB-Stichwahl wird am 29. März als reine Briefwahl durchgeführt. Alle Wahlberechtigten erhalten vom Wahlamt ihre Unterlagen dafür automatisch zugeschickt.

+++ Keine Verfahren an Bayerns Verwaltungsgerichten +++

Wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus sollen an bayerischen Verwaltungsgerichten bis zum Ende des Monats keine Verhandlungen stattfinden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München habe alle Verwaltungsgerichte im Freistaat aufgerufen, den Sitzungsbetrieb zwischen dem 17. und 31. März komplett einzustellen, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichtes in München am Montag.

Verwaltungsgerichte sind dann zuständig, wenn Bürger mit staatlichen Einrichtungen wie Behörden streiten. Dabei geht es beispielsweise um Themen wie Asylrecht, Bau- und Umweltrecht oder Schul- und Verkehrsrecht.

+++ Kein Amateurfußball in Bayern bis mindestens 19. April +++

Nach der Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern wegen der Coronavirus-Epidemie ist die Zwangspause im Amateur-Fußball bis mindestens 19. April verlängert worden. Damit werden mehr als 25.000 Teams im Freistaat noch mehr als einen Monat lang keine Liga-Partien bestreiten und sollen auch nicht trainieren. Das beschloss der Bayerische Fußball-Verband (BFV) am Montag.

In der Vorwoche hatte der BFV den Spielbetrieb von der Regionalliga abwärts bereits bis 23. März ausgesetzt, nun wurde der Stopp "auf unbestimmte Zeit", aber mindestens bis zum Ende der Osterferien ausgedehnt, wie es hieß. Bevor der Neustart ansteht, soll es eine Vorankündigung von mindestens 14 Tagen geben, um den Vereinen genug Planungssicherheit zu geben. Der BFV ist der größte der insgesamt 21 Landesverbände im Deutschen Fußball-Bund. Der Verband hat rund 4.600 Vereine mit insgesamt mehr als 1,6 Millionen Mitgliedern. Pro Wochenende finden rund 13.000 Spiele statt.

+++ 18 neue Infizierte in München +++

In München sind am heutigen Montag (Stand 13 Uhr) 18 neue Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell insgesamt 260 Infektionen gemeldet. Am Montag vergangener Woche (9. März) waren es 16 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 60). In Bayern haben sich weitere 181 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen am Montag auf seiner Homepage mit. Insgesamt gibt es im Freistaat damit mindestens 1.067 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden.

Darin eingerechnet sind die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen. Mit eingerechnet sind zudem drei Bayern, die außerhalb des Freistaats positiv getestet wurden. Vier Menschen starben bislang in Bayern nach einer Coronavirus-Infektion.

+++ Offiziell: Tierpark Hellabrunn schließt am Dienstag +++

Es war natürlich schon abzusehen, doch jetzt ist es offiziell: Der Tierpark Hellabrunn wird ab Dienstag aufgrund des Coronavirus schließen – das geht aus einer Mitteilung des Tierparks hervor.

"Heute wurde durch die bayerische Staatsregierung der Katastrophenfall ausgerufen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Coronavirus gilt es, das öffentliche Leben und nicht alltagsnotwendige Unternehmungen in den kommenden Wochen herunterzufahren und Solidarität zu zeigen", sagt Tierparkdirektor Rasem Baban zur Maßnahme. "Um die exponentielle Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wurde ab Dienstag, den 17. März die vorübergehende Schließung des Tierparks für Besucher bis auf Weiteres angeordnet. Die Versorgung aller Tiere ist selbstverständlich auch weiterhin ausnahmslos sichergestellt."

+++ Temporäre Notfallkliniken in Messehallen? +++

Die Staatsregierung bereitet sich angesichts der rasant steigenden Zahl an Coronavirus-Infektionen auf einen drohenden medizinischen Ausnahmezustand vor. "Die Krankenhäuser werden speziell auf die Corona-Herausforderung komplett ausgerichtet", kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München an. "Es ist wichtig, dass alle Kliniken sich darauf einstellen." Auch allgemeine Arztpraxen und Rehakliniken werden einbezogen, Unikliniken komplett von Forschung auf Versorgung umgestellt. Medizinstudenten sollen für die Gesundheitsversorgung angestellt werden, ebenso Ärzte im Ruhestand und Mediziner in Elternzeit.

Die Testkapazitäten sollen ausgebaut werden - aber gezielt: "Wir werden die Tests nur noch dort machen, wo wirklich Symptome da sind, da ansonsten die Testverfahren überlastet würden", sagte Söder. Die Staatsregierung will zudem Gesundheitsämter und die Besetzung der Notfallnummern personell deutlich verstärken.

Für den Extremfall von Masseninfektionen sind nach den Worten von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) auch temporäre Notfallkliniken in Messehallen denkbar: "Wir müssen uns auf alles vorbereiten, auch auf die Thematik." Zuerst müssten aber die Krankenhäuser gestärkt und unterstützt werden.

+++ Kontrollierter Einlass am Klinikum Großhadern +++

Etliche Kliniken und Krankenhäuser haben mittlerweile ihre Besucher-Regelungen angepasst. Auch am Klinikum Großhadern sorgt das Coronavirus für Veränderungen: So ist der Zugang zur Klinik nur noch über den Haupteingang möglich, alle anderen Zugänge wurden gesperrt.

+++ Mehr als 1.000 Coronavirus-Infektionen in Bayern +++

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Bayern hat die 1.000er-Marke überschritten.

Am Sonntag waren es 886 Menschen, allein bis Montag um 9 Uhr kamen noch einmal knapp 150 Neuinfektionen hinzu, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in München sagte. Damit habe man derzeit 1.034 bestätigte Infektionen in Bayern. Wenn es in diesem Tempo weitergehe, könne es sein, dass man am Wochenende bei mehreren Tausend Infizierten angelangt sei.

+++ Söder: Noch gibt es keine Ausgangssperre +++

Angesichts der schnellen Ausbreitung des Coronavirus hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Menschen in Bayern dazu aufgerufen, ihre sozialen Kontakte zu überdenken. "Es gibt keine Ausgangssperre, jedenfalls derzeit nicht", sagte Söder am Montag in München. Jeder solle sich aber überlegen, ob er nach draußen gehe und welche Kontakte er habe.

Söder berichtete, dass die Infektionsketten in Bayern nicht mehr nachvollzogen werden könnten. "Das heißt, es beginnt eine exponentielle Entwicklung." Deswegen sei es nun wichtig, alles zu unternehmen, um die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 zu verlangsamen. Und ein Instrument dabei sei, soziale Kontakte zu überdenken und das öffentliche Leben zu verlangsamen.

Söder warnte aber vor Panik: Man sei sehr besonnen, man habe keine Panik, aber man sei sehr entschlossen. Er sprach von einem Stresstest und Charaktertest für alle.

+++ Hacker legen Lernplattform für Schüler lahm +++

Hacker haben am Montag die eigentlich für den Fernunterricht gedachte Online-Plattform Mebis lahmgelegt. Seit den frühen Morgenstunden seien die Server einer Attacke ausgesetzt, twitterten die Seitenbetreiber. Der Angriff erfolge durch Hunderttausende automatisierte Seitenaufrufe. Man arbeite daran, die Seite wieder zum Laufen zu bekommen, hieß es aus dem bayerischen Kultusministerium in München.

Während der Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie sollen die bayerischen Schüler in den kommenden Wochen von ihren Lehrern über Mebis mit Lernmaterial versorgt werden. Auch ein Archiv mit Prüfungsaufgaben, ein Informationsportal und rund 55.000 Medien können in dem virtuellen Klassenzimmer abgerufen werden.

+++ Söder: Katastrophenalarm gilt ab sofort +++

Wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montagmorgen mitteilte, gilt der Katastrophenalarm in Bayern ab sofort!

+++ Restaurants in Bayern dürfen nur noch bis 15 Uhr öffnen +++

Im Kampf gegen das Coronavirus dürfen Restaurants und Betriebskantinen in Bayern nur noch von 6 bis 15 Uhr öffnen. In Innenbereichen soll es Mindestabstände zwischen Gästen geben. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mit.

+++ Bayern weitet Ladenöffnungszeiten aus! +++

Um die Grundversorgung mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Produkten sicherzustellen, weitet Bayern die Ladenöffnungszeiten für bestimmte Geschäfte aus: Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken, Tankstellen, Banken und einige weitere Geschäfte dürfen werktags bis 22 Uhr öffnen und auch sonntags geöffnet haben, dann bis 18 Uhr. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mit.

+++ Bayern schließt Sport- und Spielplätze +++

Bayern weitet die Beschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus noch einmal weiter aus. Nicht nur Kinos, Clubs, Vereinsräume und ähnliches werden ab Dienstag geschlossen, sondern auch Sportplätze und Spielplätze werden gesperrt, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mitteilte.

+++ Corona-Krise: Bayern stellt zehn Milliarden Euro bereit +++

Zum Schutz der Wirtschaft vor den Folgen der Corona-Krise stellt Bayern ein Hilfspaket in Höhe von zehn Milliarden Euro bereit. Dies teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mit. "Die Lage ist sehr ernst und verändert sich täglich, leider nicht zum Guten", betonte Söder. Um die Geldmittel bereitstellen zu können, werde die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse zeitlich begrenzt für zunächst ein Jahr außer Kraft gesetzt. In Bayern gelte ab sofort der Katastrophenfall. Seit diesem Montag sind alle Schulen und Kindergärten im Freistaat geschlossen.

Mit dem Zehn-Milliarden-Euro-Schutzschirm solle die Wirtschaft geschützt werden, unter anderem gebe es spezielle Bürgschaftsrahmen und finanzielle Soforthilfen zwischen 5.000 und 30.000 Euro. "Wir werden keinen hängen lassen", sagte Söder. Priorität habe derzeit der Erhalt der Liquidität von Unternehmen und auch von Kulturschaffenden.

Zudem wird die Schuldenbremse im Freistaat außer Kraft gesetzt.

+++ BISS stellt Verkauf der Straßenzeitung ein +++

Um eine Ausbreitung und mögliche Ansteckung des Coronavirus' zu verhindern, stellt die Münchner Straßenzeitung BISS ihren Verkauf ab sofort ein. Die Maßnahme gilt vorerst bis zum 31. März.

BISS-Geschäftsführerin Karin Lohr stellt klar: "Wir lassen unsere Verkäufer nicht hängen, keiner muss Angst um seinen Arbeitsplatz haben." Derzeit wird BISS von über 100 Menschen in der Stadt verkauft.

+++ Wegen Corona: Stichwahl womöglich nur per Brief +++

Die in rund zwei Wochen angesetzte Stichwahl in vielen bayerischen Kommunen findet wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus womöglich ausschließlich als Briefwahl statt. "Bei der Abhaltung der Stichwahlen in Bayern denken wir darüber nach, diese nur noch per Briefwahl abzuhalten, um die Risiken zu verringern", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in einem Interview des Bayerischen Rundfunks ("Bayern2 Radiowelt am Morgen").

Zugleich verteidigte Herrmann, dass die erste Runde der Kommunalwahl am Sonntag wie üblich auch in Wahllokalen durchgeführt worden war. Dies sei trotz der Krisensituation zu verantworten gewesen. Zu vorangegangenen Spekulationen über eine Absage sagte er: "Angesichts der intensiven Vorbereitungen wäre das falsch gewesen."

+++ Grenzkontrollen gestartet +++

Die Kontrollen wegen der Coronavirus-Epidemie an der deutschen Grenze zu Österreich haben am Montagmorgen wie geplant um 8 Uhr begonnen. Dadurch soll eine rasante Ausbreitung des Virus verhindert und die Zahl der Infizierten und Toten kleingehalten werden. Reisende ohne triftigen Grund dürfen daher nicht mehr nach Deutschland einreisen, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Der Warenverkehr und Berufspendler seien davon aber nicht betroffen.

Kurz vor und zu Beginn der Kontrollen blieb es an der Grenze ruhig. Der Verkehr rollte zunächst normal weiter, der Rückstau nach Österreich war gering, wie dpa-Reporter vor Ort berichteten. Auch Raststätten und deren Parkplätze im Grenzgebiet seien auffällig leer.

Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich gibt es schon seit der Flüchtlingskrise im Herbst 2015. Die neuen Regelungen würden vorerst auf unbestimmte Zeit laufen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Ob es demnächst zu Chaos oder langen Rückstaus an der Grenze komme, sei derzeit noch nicht abschätzbar.

+++ Was bedeutet "Katastrophenfall" eigentlich? +++

In Bayern wird wegen der Coronavirus-Krise der Katastrophenfall ausgerufen – doch was bedeutet das eigentlich? AZ klärt auf!

+++ Söder: Grenzschutz ja, formelle Ausgangssperre nein +++

CSU-Chef Markus Söder hat die Grenzschließung als wichtigen Baustein für den Schutz der Bevölkerung in Deutschland bezeichnet. Ziel aller Maßnahmen sei es, die Entwicklung der Neuinfektionen zu verlangsamen, sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntagabend in den ARD-"Tagesthemen".

"Wir müssen jetzt alle Möglichkeiten ergreifen, um den schlimmen Ausbruch zu verhindern." Klar sei aber auch, dass ein garantierter Schutz nicht möglich sei. Eine formelle Ausgangssperre in Bayern werde es zunächst nicht geben, fügte Söder hinzu.

Auch um allen Corona-Patienten eine "bestmögliche Versorgung" im Krankheitsfall zu gewährleisten, sei die Grenzschließung wichtig, betonte Söder. Der Tourismus und damit alle Neueinreisen von Menschen müsse gestoppt werden, dagegen müsse aber der Warenverkehr zur Sicherung der Lebensmittelversorgung aufrechterhalten bleiben. Dies sei eine existenzielle Aufgabe.

Die Coronavirus-Krise sei der "größte Stresstest der vergangenen Jahrzehnte", sagte Söder. "Jeder, wirklich jeder ist aufgefordert, nicht nur an sich zu denken", betonte er. "Wir können durch diese Krise kommen, aber wir müssen alle zusammenstehen und jeder seinen Beitrag leisten."

+++ Grenzkontrollen ab Montag, 8 Uhr +++

Mit Einreiseverboten und strengen Grenzkontrollen will Deutschland von Montag an die Ausbreitung des Coronavirus weiter eindämmen. Die Maßnahmen sollen um 8 Uhr in Kraft treten, und zwar an den Grenzübergängen zur Schweiz, zu Frankreich, Österreich, Dänemark und auch Luxemburg, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntag angekündigte. "Für Reisende ohne triftigen Reisegrund gilt, dass sie nicht mehr einreisen können", sagte er.

Ausnahmen gibt es etwa für den Warenverkehr und für Pendler. Außerdem: "Deutsche Staatsangehörige haben selbstverständlich das Recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen", erklärte Seehofer. Das Gleiche gelte auch für Ausländer mit Aufenthaltsberechtigung und Wohnsitz in Deutschland, erklärte Staatssekretär Hans-Georg Engelke.

+++ Schulen und Kitas dicht - so geht es weiter +++

Am Freitag hatte Ministerpräsident Söder mitgeteilt, dass Schulen und Kitas ab Montag geschlossen bleiben. Die AZ hat mit der Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband, Simone Fleischmann, gesprochen und gefragt: Wie geht es jetzt weiter?

+++ Bayern will Katastrophenfall ausrufen +++

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ausrufung des Katastrophenfalls im Freistaat angekündigt. Man werde das tun, weil man eine einheitliche Strategie unter einer einheitlichen Führung brauche, sagte Söder am Sonntagabend im BR Fernsehen.

+++ Vierter Corona-Toter in Bayern +++

In Bayern ist ein weiterer Mensch am neuartigen Coronavirus gestorben. Es handele sich um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen aus Würzburg. Er sei Bewohner des gleichen Pflegeheims gewesen, aus dem auch der erste Coronavirus-Todesfall in Bayern stammte.

+++ Einschränkungen bei der Münchner S-Bahn und bei Bussen +++

Bei der Münchner S-Bahn werden ab Montagmorgen die Fahrpläne angepasst: Den Angaben zufolge werden die Taktverstärker der Linien 2, 3, 4 und 8 ausfallen. In den Bussen ist der Einstieg nur noch an den hinteren Türen möglich. Mit Aushängen werden die Fahrgäste darum gebeten, die Busfahrer nicht anzusprechen und Abstand zu halten.

+++ Regionalzug gestoppt +++

Weil ein Zugbegleiter Symptome gezeigt hat, wurde in Bayern ein Regionalzug gestoppt.

+++ Bayern plant Bar-Schließungen und Gastro-Einschränkung +++

Angesichts der Coronavirus-Krise plant Bayern weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Geplant sind eine weitgehende Schließung von Begegnungsstätten wie etwa von Bars und Schwimmbädern sowie Einschränkungen in der Gastronomie und für Geschäfte, wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen erfuhr.

+++ Bericht: Deutschland schließt Grenzen zu Frankreich, Österreich und Schweiz +++

"Bild" berichtet, dass Deutschland am Montag um 8 Uhr seine Grenzen zu Frankreich, Österreich und Schweiz dicht macht. Verschärfte Kontrollen und Zurückweisungen solle es geben. Pendlern ist der Grenzübertritt auch weiterhin gestattet. Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundesinnenminister Horst Seehofer, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans hätte dazu am Mittag telefoniert. Über Einzelheiten will Bundesinnenminister Horst Seehofer um 19 Uhr in Berlin informieren.

+++ Weitere Infektionen im Bundestag +++

Der FDP-Abgeordnete Thomas Sattelberger machte seine Infektion über Twitter bekannt: "Ich bin 70 geworden und weiß seit einer Stunde, dass ich Corona-positiv bin." Damit gibt es nun drei bestätigte Erkrankungen in der FDP-Fraktion, nach dem FDP-Abgeordneten Hagen Reinhold und Alexander Graf Lambsdorff.

Auch in der Bundestagsfraktion der Grünen gibt es einen Corona-Fall. Bei SPD, Linksfraktion und AfD gibt es derzeit keine bekannten Ansteckungen. Die CDU-Fraktion äußerte sich nicht.

+++ 886 Coronavirus-Infektionen in Bayern - 242 Fälle in München +++

886 Fälle sind im Freistaat positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden (Stand Sonntag, 13 Uhr), also 205 Fälle mehr als am Vortag.

In München sind derzeit 242 Fälle gemeldet (Stand Sonntag, 15:10 Uhr).

+++ Dritter Corona-Todesfall in Bayern +++

Der dritte Todesfall in Bayern in Zusammenhang mit dem Coronavirus ist soeben offiziell vom Gesundheitsministerium in München bestätigt worden. "Bei einem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Neu-Ulm um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen", sagte ein Ministeriumssprecher. Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag gestorben. Bundesweit sind somit bisher zehn Menschen an der Krankheit gestorben.

+++ Zweiter Corona-Todesfall in Bayern +++

In Bayern ist ein weiterer Mensch einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus erlegen. Es handele sich um eine 86-jährige Frau aus einem AWO-Seniorenheim, die am Freitag mit Atemnot in das Kemptener Klinikum eingewiesen wurde, wie die AWO Schwaben am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Das Gesundheitsamt Kempten habe das Heim darüber informiert, dass die Erkrankung und der Tod der Frau durch eine Infektion mit dem Virus verursacht wurde. Damit sind in Bayern inzwischen nachweislich zwei Menschen an Covid-19 gestorben. Am Donnerstag war ein Über-80-Jähriger im Klinikum Würzburg der Krankheit erlegen. Bundesweit sind somit neun Menschen an der Krankheit gestorben.

+++ Kommunalwahl inmitten der Corona-Krise +++

Die Kommunalwahlen in Bayern finden trotz Ausbreiten des Coronavirus statt. Wirkt sich die Krise auf die Wahlen aus? Wie wird die Wahlbeteiligung ausfallen? Grundsätzlich ist das Interesse der Menschen an den Kommunalwahlen hoch: Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Bayerischen Rundfunks interessieren sich 79 Prozent der Wahlberechtigten in Bayern stark oder sehr stark für die Wahlen. Das sind neun Prozentpunkte mehr als kurz vor der Wahl 2014. (Alle Ergebnisse und Entwicklungen zur Kommunalwahl in München finden Sie hier).

+++ 201 Corona-Fälle in München gemeldet +++

Laut Angaben der Landeshauptstadt München sind derzeit 201 Infektionen gemeldet.

+++ Zugspitzbahn schließt ab Montag +++

Wegen des Coronavirus wird ab Montag der Betrieb der Zugspitzbahn bis auf Weiteres eingestellt. "Die Zugspitze ist zu und das Gebiet Garmisch-Classic auch", sagte eine Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG am Samstag.

Von der Vorsichtsmaßnahme betroffen seien sämtliche Bergbahnen. Der öffentliche Nahverkehr zwischen Garmisch-Partenkirchen und Grainau bleibe aber bestehen, hieß es weiter. Schon am Sonntag sollen die Besucherzahlen in den Skigebieten begrenzt werden. Auch die Alpen Plus Gebiete Brauneck, Wallberg, Spitzingsee und Sudelfeld beenden die Saison am Montag vorzeitig.

+++ Zahl der Coronavirus-Infektionen in Bayern auf 681 gestiegen +++

In Bayern steigt die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus weiter. Bislang sind im Freistaat 681 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Samstag mitteilte (Stand 13.00 Uhr). Das sind 123 Fälle mehr als am Vortag.

Mit 364 gibt es die meisten registrierten Infektionen in Oberbayern, davon in München 178 Fälle, in Freising 51 Fälle und in Starnberg 34 Fälle.

+++ Söder plant Regierungserklärung im Landtag zur Corona-Krise +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plant zur Coronavirus-Krise kurzfristig eine Regierungserklärung im Landtag. Termin dafür ist die nächste Plenarsitzung am kommenden Donnerstag (19. März), wie eine Regierungssprecherin am Samstag sagte.

+++ Bayerns Spielbanken schließen wegen Coronavirus +++

Die Spielbanken im Freistaat stellen vorübergehend den Betrieb ein, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die neun staatlichen Spielbanken sollen von sofort an bis einschließlich 19. April geschlossen bleiben, wie Lotto Bayern am Samstag mitteilte. "Oberste Priorität hat die Gesundheit unserer Gäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", hieß es. Betroffen sind von der Maßnahme die Spielbanken in Garmisch-Partenkirchen, Bad Wiessee, Bad Kissingen, Bad Reichenhall, Bad Steben, Feuchtwangen, Lindau, Bad Füssing und Bad Kötzting.

+++ Münchner Volkshochschule stellt Betrieb ein +++

Die Münchner Volkshochschule hat als Vorsorge-Maßnahme im Rahmen des Coronavirus ihren Kurs- und Veranstaltungsbetrieb eingestellt, wie auf der Webseite mvhs.de mitgeteilt wird. Bis einschließlich 19. April sollen keine Kurse mehr stattfinden.

+++ Therme Erding geschlossen +++

Die Therme Erding, eines der größten Spaßbäder Deutschlands, hat seit Samstag aufgrund des Coronavirus geschlossen. Das bestätigte eine Mitarbeiterin am Samstag der AZ. Mitarbeiter der Therme sind vor Ort und informieren eintreffende Gäste über die Situation, da die Schließung sehr kurzfristig geschah.

+++ Circus Krone schließt am Wochenende - Tournee fällt aus +++

Der renommierte Münchner Circus Krone sagt wegen des Coronavirus eine Tournee und seine Vorstellungen in München ab. Das Stammhaus in München, der Zirkus Krone Bau, schließt zunächst nur für dieses Wochenende, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Die Tournee, die derzeit in Augsburg gastiert und den Zirkus bis Ende des Monats auch nach Mannheim führen sollte, werde abgebrochen.

Weitere Entscheidungen sollen im Lichte der aktuellen Entwicklung getroffen werden. Martin Lacey-Krone: "Das ist eine Katastrophe für uns, aber es ist auch eine Katastrophe für alle. Es ist wirklich sehr traurig!", sagte der Ehemann der Zirkusdirektorin Jana Mandana Lacey-Krone. Es zeichnet sich ab, dass auch der Zirkus länger pausieren könnte.

+++ Kein EM-Test gegen Italien: Stadt Nürnberg untersagt Länderspiel +++

Der EM-Test gegen Italien ist abgesagt. Die Stadt Nürnberg untersagt wegen der Coronavirus-Pandemie ein Event mit mehr als 100 Menschen. Der Ausfall des Fußball-Klassikers ist vermutlich nur der erste Schritt. Auch der Test gegen Spanien und sogar die EM sind fraglich.

+++ Uni-Bibliotheken und Staatsbibliothek geschlossen +++

Vor dem Hintergrund der Verbreitung des Coronavirus setzt die Universitätsbibliothek der LMU die Vorgabe des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst um und schließt alle Standorte von Samstag, 14. März 2020 bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020 für den Publikumsverkehr. Auch die Lesesäle der Bayerischen Staatsbibliothek sind ab Samstag bis auf weiteres geschlossen. Betroffen von der Schließung sind auch die Plaza, die Arbeitsplätze im Marmorsaal sowie das StabiCafé der Bayerischen Staatsbibliothek.

+++ Berlin macht ab Dienstag auch Gastro dicht +++

In Berlin folgt nach den Schließungen von Kultureinrichtungen wie Museen, Theatern und Bibliotheken die nächste Vorkehrung gegen das neuartige Coronavirus. Wie Berlins regierender Oberbürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag mitteilte, werden neben Schulen und Kitas ab Dienstag auch Gastronomie-Betriebe geschlossen. Dazu zählen Clubs, Bars und Restaurants. Auch öffentliche Veranstaltungen jeglicher Art wurden bereits abgesagt. Der Senat will so versuchen, das Risiko einer Ansteckung auf ein Minimum zu reduzieren. Die Sicherheitsvorkehrungen sollen bis zum 19. April gelten.

+++ DFL stoppt Fußball-Bundesligen doch sofort +++

Zeitspiel beendet: Die DFL revidiert ihre zunächst getroffene umstrittene Entscheidung und sagt den am Wochenende geplanten Geisterspieltag in beiden Bundesligen ab.

+++ Achter Todesfall bestätigt +++

In Deutschland sind bislang mehr als 3.300 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der dpa hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. In einer ähnlichen Erhebung vom Vortag hatte der Wert bei mehr als 2.400 gelegen. Besonders stark betroffen sind Nordrhein-Westfalen mit mehr als 1.200, Bayern und Baden-Württemberg mit jeweils mehr als 550 Fällen.

Mit einem weiteren gestorbenen Mann in Baden-Württemberg sind bislang acht Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland bekannt. Es handelt sich laut Landkreis Göppingen um einen 1935 geborenen Mann aus dem Kreis, der am Donnerstag positiv auf das Virus getestet worden war. Neben den drei Männern in Baden-Württemberg gibt es vier Tote in Nordrhein-Westfalen und einen in Bayern. Die Todesopfer in Deutschland waren zwischen 67 bis 89 Jahre alt. Zudem starb ein 60-jähriger Deutscher in Ägypten.

In Bayern haben sich weitere 58 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen am Freitag auf seiner Homepage mit. Insgesamt gibt es im Freistaat damit mindestens 558 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden.

+++ Merkel: "Sind gewillt, alles zu tun, was notwendig ist" +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat umfassende staatliche Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise zugesichert. "Wir sind gewillt, (...) alles zu tun, was notwendig ist, alles zu tun, was Deutschland braucht, damit wir durch diese Krise möglichst gut hindurchkommen", sagte Merkel am Freitag in Berlin. Es gehe darum, Solidarität zu zeigen, indem die Menschen Abstand zueinander halten - obowhl dies eigentlich paradox klinge.

+++ Öffentliche katholische Gottesdienste abgesagt +++

Das Erzbistum München und Freising sagt aufgrund der Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus alle öffentlichen, katholischen Gottesdienste bis einschließlich 3. April 2020 ab. Außerdem wurde die Karfreitagsprozession in München abgesagt, teilt die Erzdiözese München mit. Ebenso wird der große Gottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx am Ostersonntag nicht durchgeführt.

+++ Corona-Bürgertelefon für Münchner im KVR +++

Stephanie Jacobs, Referentin für Gesundheit und Umwelt, hat im Gesundheitsausschuss über den aktuellen Stand der Maßnahmen zur Eindämmung bei der Ausbreitung des Coronavirus und über den Runden Tisch mit Ärztevertreterinnen und Ärztevertretern ins Leben gerufen. Wichtigste Aufgabe in dieser Runde sei die Einrichtung weiterer Corona-Testzentren. Die Stadt München hat beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) ein Bürgertelefon (233-44740) eingerichtet, das jeden Tag von 8.00 bis 18.00 Uhr Fragen zum Coronavirus beantwortet. Hier wurde die Kapazität von bislang zwölf auf nun 24 Leitungen ausgeweitet.

Um europäische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus beantworten zu können, verlagert das europe direct Informationszentrum (EDIC) München die persönliche Beratung auf Telefon und E-Mail. Das Team des europäischen Informationszentrums steht Interessenten montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung: unter Telefon 480983379 oder per E-Mail an europe-direct@muenchen.de.

+++ MVV-Regionalverkehr: Busfahrer verkaufen keine Tickets +++

Um die Ansteckungsgefahr für Fahrgäste und Personal zu verringern und die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, setzen die Verkehrsunternehmen im MVV-Regionalbusverkehr ab Samstag (14. März) vorübergehend den Ticketverkauf durch Fahrerinnen und Fahrer aus. Zudem verkehren die Busse im MVV-Regionalbusverkehr ab kommender Woche nach dem Ferienfahrplan. Klar ist: Die Fahrt in den MVV-Regionalbussen ist weiter nur mit gültigem Ticket erlaubt. Tickets gibt's beispielsweise an den Automaten an den Umstiegsbahnhöfen, mit der Streifenkarte sowie im Web als OnlineTicket oder über die Apps als HandyTicket.

+++ München Klinik spricht Besuchsverbot aus +++

Da stationäre Patienten ein geschwächtes Immunsystem haben, spricht die München Klinik zum Schutz der Patienten und des Klinikpersonals ein umfassendes Besuchsverbot für alle fünf Klinikstandorte der München Klinik aus: "Das Verbot tritt ab sofort in Kraft und gilt bis auf Weiteres für alle klinischen Bereiche – Ausnahmeregelungen betreffen beispielsweise minderjährige Patienten, Geburten oder gesundheitliche Ausnahmesituationen und erfolgen nach Absprache", heißt es am Freitag in einer Mitteilung.

Ausnahmeregelungen betreffen beispielsweise minderjährige Patienten, Geburten oder gesundheitliche Ausnahmesituationen und erfolgen nach Absprache. Menschen mit Verdacht auf Covid-19 und leichten Erkältungssymptomen sollen zum Schutz von Patienten und Personal nicht in die Notfallzentren kommen – die Testung erfolgt ambulant über den ärztlichen Bereitschaftsdienst, die Verantwortlichen verweisen hier jedoch auf die telefonische Kontaktaufnahme.

+++ CSU sagt Vorstandssitzung nach Wahl ab +++

Wegen des Coronavirus sagt die CSU ihre für Montag geplante Vorstandssitzung in München ab. Dies teilte die Partei am Freitag mit. Bei der Sitzung des Führungsgremiums sollte eigentlich die am Sonntag anstehende Kommunalwahl analysiert werden. Anstelle der Vorstandssitzung in der Parteizentrale soll es nun nur eine Telefonkonferenz des CSU-Präsidiums geben. Am Mittag wird es den Angaben zufolge aber dennoch eine Pressekonferenz mit CSU-Chef Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume in der Parteizentrale geben.

+++ Söder fordert Steuersenkungen gegen Coronavirus +++

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert Steuersenkungen zur Abfederung der von der Coronavirus-Epidemie ausgelösten Wirtschaftskrise. "Wir sind in einem ökonomischen Corona-Schock", sagte Söder am Freitag nach einem Spitzengespräch mit den bayerischen Wirtschaftsverbänden in München. Stromsteuer und EEG-Umlage müssten massiv gesenkt werden, für Hotels und Gastronomie müsse die Mehrwertsteuer gesenkt werden.

Söder bekräftigte, dass die Staatsregierung alles tun werde, um einen Stillstand der Wirtschaft zu verhindern. So arbeitet die Staatsregierung nach den Worten des CSU-Chefs an einem "Bayernfonds", der Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten helfen könnte. Söder sprach von "maximaler Liquiditätsunterstützung". Bereits zugesagt sind Bürgschaften in Höhe von 100 Millionen Euro.

+++ Besuchsmöglichkeiten an Krankenhäusern stark eingeschränkt +++

Zum Schutz älterer und kranker Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus werden auch die Besuchsmöglichkeiten an Bayerns Krankenhäusern stark eingeschränkt.

Pro Patient sei ein Besucher pro Tag für jeweils eine Stunde angestrebt, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Freitag in München. Sie betonte, dass in bestimmten Situationen Besuche aus "humanitären Gründen" weiter notwendig blieben, etwa wenn Kinder in der Klinik behandelt würden oder wenn jemand im Sterben liege. "Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung muss an erster Stelle stehen", betonte Huml.

+++ Bayerns Fußball-Amateure müssen pausieren +++

Der Bayerische Fußball-Verband lässt wegen der Ausbreitung des Coronavirus den kompletten Spielbetrieb der Amateurligen im Freistaat für mindestens zwei Wochen bis einschließlich 23. März ruhen. Das teilte der Verband mit und kündigte weitere Informationen für den Freitag an.

+++ Piazolo: "Faire Bedingungen" bei Abschlussprüfungen +++

Trotz der Schulschließungen wegen der Corona-Krise sollen Bayerns Schüler bei Abschlussprüfungen keine Nachteile haben. "Wir werden faire Bedingungen sicherstellen", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag in München. "Wir werden sicherstellen, dass es für die Schülerinnen und Schüler keine Nachteile gibt." Das gilt Piazolo zufolge für alle Arten von Abschlussprüfungen.

Wichtig seien auch die Fragen der gegenseitigen Anerkennung der Abschlüsse unter den Ländern. "Auch da werden wir uns unterstützen durch die Bundesländer", sagte der Minister.

+++ Söder stellt klar: "Die Kommunalwahl wird stattfinden" +++

Die bayerische Kommunalwahl soll trotz der Coronavirus-Krise zum geplanten Termin an diesem Sonntag durchgeführt werden. "Die Kommunalwahl wird stattfinden", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in München. "Da sind alle Vorkehrungen getroffen."

Zugleich soll die Möglichkeit zur Briefwahl Söder zufolge noch einmal erleichtert werden. Zu den Stichwahlen zwei Wochen später am 29. März sollen alle Wähler automatisch Briefwahl-Unterlagen per Post zugesandt bekommen.

+++ Bayern erlässt Besuchsverbot für Pflege- und Altenheime +++

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus untersagt der Freistaat Bayern Angehörigen weitgehend den Besuch von Alten- und Pflegeheimen. Das Besuchsrecht werde deutlich eingeschränkt, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in München. Die Betreuung von Kindern solle nicht bei den Großeltern organisiert werden.

+++ Schreyer: Einstellung des ÖPNV ist keine Option +++

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) hält die Einstellung des Öffentlichen Nahverkehrs in Bayern trotz der Coronavirus-Krise nicht für nötig. "Wir haben einen Versorgungsauftrag und können nicht einfach sagen, wir lassen alles zum Erliegen kommen", sagte Schreyer am Freitag in der Sendung "Radiowelt am Morgen" des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2).

Wenn die Situation allerdings schwieriger werde, dann werde es zu Einschränkungen kommen müssen. "Natürlich kann man darüber nachdenken, ob man etwas einschränkt oder ausdünnt." Aber es gebe viele Menschen, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen seien. "Wir alle haben ein Interesse daran, dass das Pflegepersonal oder die Polizei zu ihrer Arbeit fahren können."

+++ Coronavirus: Bayern schließt alle Schulen! +++

Wegen der Coronavirus-Krise schließt Bayern ab Montag alle Schulen. Bis zum Beginn der Osterferien am 6. April werden alle Kindergärten, Schulen und Kitas geschlossen, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf einer Pressekonferenz am Freitagmorgen mitgeteilt hat. "Da es keine Medikamente gibt, sind wir darauf angewiesen, andere Maßnahmen zu ergreifen, um eine Ausbreitung zu verlangsamen", sagte Söder. "Das Problem ist: Für viele wird diese Krankheit keine Folgen haben, für einige wenige jedoch massive."

Zuvor hatte die Deutsche Presse-Agentur bereits über die bayernweiten Schulschließungen berichtet. Damit sind in Bayern faktisch bis zum 20. April die Bildungseinrichtungen geschlossen.

Die Schulschließungen sorgen nun dafür, dass ein Notfallplan für die Betreuung bestimmter Kinder in Kraft tritt. "Wir werden eine Betreuung sicherstellen für Eltern, die in systemkritischem Berufen tätig sind", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag in München.

Arbeitsministerin appelliert an Arbeitgeber

Um die Kinderbetreuung in Bayern während der Kita-Schließungen wegen der Corona-Epidemie zu gewährleisten, appelliert die Staatsregierung an die Arbeitgeber. Arbeitszeiten sollten flexibel gestaltet werden, sagte Arbeitsministerin Carolina Trautner (CSU) am Freitag in München.

Wo es möglich ist, solle im Homeoffice gearbeitet werden. Wenn dies nicht möglich ist, solle zunächst Urlaub in Betracht gezogen werden, sagte die Ministerin. Der Bund müsse prüfen, welche Regelungen hierzu möglich sind. Auch wenn Kinder weniger häufig am neuartigen Coronavirus erkranken, übertragen sie es doch, sagte Trautner. Daher habe man das Betretungsverbot für Kindertageseinrichtungen erlassen. Im Freistaat gibt es nach ihren Angaben rund 9.800 Kitas mit 570.000 Kindern.

Schulschließungen in etlichen Bundesländern

Schon vor der Entscheidung in Bayern hatte das Saarland als erstes Bundesland angekündigt, landesweit Schulen und Kindertagesstätten bis Ende der Osterferien zu schließen. Mittlerweile haben auch die Regierungen in Niedersachsen und Berlin bekannt gegeben, die Schulen zu schließen.

Wegen der Ausbreitung des Virus waren am Donnerstag mehr als 100 Schulen in Bayern vollständig geschlossen. Davon betroffen waren fast alle Schularten, wie es auf einer Homepage des Kultusministeriums hieß. Insgesamt gibt es im Freistaat rund 6.000 Schulen.

Dem Virologen Alexander Kekulé zufolge müssten eigentlich bundesweit alle Schulen geschlossen bleiben, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Bundesweite Schließungen seien seiner Meinung nach "absolut alternativlos", sagte er am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Jedes infizierte Kind würde statistisch gesehen zwei bis drei andere Kinder anstecken. Das würde eine "Infektionslawine" auslösen, die nur schwer zu stoppen sei.

Kekulé kritisierte: "Die Politik läuft hier leider seit Wochen der Entwicklung hinterher." Die gemeldeten Zahlen zu Infizierten würden nur einen Stand von vor zehn Tagen wiedergeben. Grund sei die Inkubationszeit des Virus Sars-CoV-2 einerseits, sowie die Zeit, die bis zur Diagnose vergehe andererseits. Deshalb forderte Kekulé "proaktives Handeln" von den Verantwortlichen. Als Beispiel nennt er den Sonderurlaub von bis zu zehn Tagen pro Jahr, den Eltern nehmen können, wenn ihr Kind krank ist. Die Bundesregierung solle klarstellen, dass Eltern diesen Urlaub auch für die Quarantäne nehmen könnten.

+++ Tirol und Salzburg schließen alle Skigebiete +++

Tirol und Salzburg schließen wegen der Corona-Epidemie vorzeitig alle Seilbahnen und beenden die Wintersaison vorzeitig. Das teilten die Landesregierungen der beiden österreichischen Bundesländer mit. Grund seien die Versuche des Alpenlandes, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Die Seilbahnen seien nur noch bis einschließlich Sonntag geöffnet, die Hotels und andere Beherbungsbetriebe bis einschließlich Montag. Der Montag sei gewählt worden, damit eine "geordnete Rückreise der Gäste" aus den Skigebieten erfolgen könne, hieß es aus Innsbruck und fast wortgleich aus Salzburg.

"Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir übernehmen Verantwortung für alle Tirolerinnen und für alle, die sich in Tirol aufhalten", gab Landeshauptmann und Tourismusreferent Günther Platter in einer Mitteilung bekannt. "Für uns steht die Gesundheit unserer Gäste, Mitarbeiterinnen und der Tiroler Bevölkerung an erster Stelle."

+++ Circus Krone verschiebt Vorstellungen +++

Der Circus Krone verschiebt vorerst die Vorstellungen zwischen Freitag bis einschließlich Sonntag auf die Winterspielzeit. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Das gab der Circus auf seiner Webseite bekannt.

+++ Münchner Stadtbibliothek mit ersten Corona-Maßnahmen +++

Die Münchner Stadtbibliothek teilt mit, dass alle Veranstaltungen bis auf Weiteres entfallen müssen. Die Bibliotheken an sich bleiben vorerst aber noch geöffnet.

"Die Münchner Stadtbibliothek übernimmt Verantwortung, um ihren Teil zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten. Zwei Eckpunkte leiten uns in unseren Entscheidungen: Wir wollen keine Zusammenkünfte von Menschen aktiv initiieren, um niemanden unnötig in Gefahr zu bringen. Aber wir wollen da sein für die Menschen in München, als offener Ort und zentrale Quelle für Information und Aufklärung", heißt es im offiziellen Statement.

+++ Amper-Kliniken mit strikten Besuchs-Regelungen +++

Die Verantwortlichen der Amper-Kliniken Dachau und Indersdorfen bitten darum, von Besuchen Abstand zu nehmen. Die Kliniken haben strikte Regelungen erlassen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus' einzudämmen. Demnach darf ein Patient nur noch in Ausnahmefällen und nach vorheriger telefonischer Absprache zwischen 16 und 18 Uhr besucht werden. Die Regelung gilt ab Freitag.

"Wir haben uns zu dieser Maßnahme entschlossen, um unsere Patienten, Besucher und Mitarbeiter vor einer Übertragung von Infektionskrankheiten so gut wie möglich zu schützen“, so Klinikgeschäftsführer Gerd Koslowski. „Wir bitten Sie dafür um Verständnis."

+++ Corona-Krise: Blutreserven in München werden knapp +++

Das BRK stellt fest: Immer weniger Menschen kommen zum Blutspenden. "Wir sind am unteren Rand", sagt ein Sprecher. Die Blutreserven in München werden knapp! Alle Infos dazu gibt es hier.

+++ Bayern-Spiel gegen Chelsea fraglich +++

Das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen den FC Chelsea steht vor einer Absage! Der Grund: "Blues"-Spieler Callum Hudson-Odoi wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die gesamte Profimannschaft befindet sich in Quarantäne. Mehr Infos zur möglichen Spielabsage finden Sie hier.

+++ Gastro-Treffen: München sperrt zu! +++

Bei einem Geheim-Treffen zwischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Innenstadt-Wirten ist es das Thema gewesen: Die Lokale werden nach AZ-Informationen zusperren, zeitnah und zunächst für zwei Wochen. Alle Informationen zum Ausgehverbot gibt es hier.

+++ DAV: Berghütten trotz Corona weitgehend geöffnet +++

Nach der Anordnung Tirols zur Schließung aller Beherbergungsbetriebe wegen des Coronavirus wird der Deutsche Alpenverein (DAV) seine dortigen Hütten voraussichtlich schließen müssen. Der DAV hat rund 60 Hütten in dem österreichischen Bundesland, sagte DAV-Präsident Josef Klenner am Donnerstagabend in München. Die übrigen Häuser des DAV in den Alpen würden aber vorerst weiter bewirtschaftet. "Die anderen Hütten sind immerhin noch offen." In den Alpen gibt es rund 330 DAV-Schutzhütten.

Der DAV halte sich eng an die Vorgaben der Gesundheitsbehörden. Es gehe auch um Touren, Kurse und andere Veranstaltungen; einige wurden schon abgesagt. "Wir werden auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass gewisse Dinge in diesem Jahr nicht gehen", sagte Klenner. "Wir sind mittendrin in der Gesellschaft und damit mittendrin im Geschehen."

+++ Bundeswehr-Uni stellt Lehrbetrieb ein +++

Wegen der Coronavirus-Epidemie stellt die Universität der Bundeswehr in München ihren Lehrbetrieb bis 14. April ein. Dies teilte ein Sprecher am Donnerstagabend mit. Wichtige Prüfungen sollen weiter abgehalten werden. Auch der Forschungsbetrieb läuft weiter. "Die Uni wird nicht komplett dicht gemacht."

+++ Operationen werden in Krankenhäusern verschoben +++

Um die Krankenhäuser für Coronapatienten freizuhalten, sollen nach dem Willen von Bund und Ländern alle planbaren Operationen, Aufnahmen und Eingriffe verschoben werden. Dies solle soweit medizinisch vertretbar ab Montag für unbestimmte Zeit gelten, heißt es in einem Beschluss von Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Länder vom Donnerstagabend.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte, man wolle einen "Schutzschirm für Krankenhäuser" spannen. Nötig sei eine "Stärkung der gesamten Krankenhauslandschaft". Diese müsse so umgestellt werden, dass genügend Intensivbetten zur Verfügung stehen. "Es darf auf keinen Fall dazu führen, dass wir wie in Italien und anderswo in die Situation kommen, dass in den Krankenhäusern Entscheidungen getroffen werden müssen, welcher Patient in welchem Alter behandelt wird", betonte der CSU-Vorsitzende.

+++ Corona-Drive-In: Stadt will zweiten Standort +++

Ein zweiter Drive-In-Schalter für den Coronavirus-Test in München soll kommen. Zudem appelliert die Gesundheitsreferentin, Altenheime derzeit zu meiden. Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ Absage auch für Veranstaltung unter 1.000 Teilnehmern möglich +++

In Bayern können wegen des Coronavirus auch Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern abgesagt werden. Darauf verwies am Donnerstagabend Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Bei derartigen Veranstaltungen nähmen die Behörden vor Ort eine genaue Risikobewertung vor. Grundlage dafür sei ein Kriterienkatalog des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Bei Veranstaltungen mit weniger als 500 Teilnehmern würden verschiedene Kriterien geprüft. Dazu zählen die Herkunft der Teilnehmer, die Räumlichkeiten oder die Frage, ob Risikopersonen wie ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen im Publikum sind.

+++ Söder trifft bayerische Wirtschaft +++

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trifft am Freitag die Chefs der drei wichtigsten Wirtschaftsverbände in Bayern zu einem Coronavirus-Krisengespräch. Von Seiten der Wirtschaft nehmen teil der Handwerkstag, Industrie- und Handelskammern und die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Um 12 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant.

+++ OB Reiter besucht das Klinikum Schwabing +++

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Donnerstag die Schwabinger Klinik besucht. Hier wurde der erste Corona-Fall in München Ende Januar behandelt.

Reiter bedankte sich bei dem medizinischen Personal: "Sie sind das Fundament der Münchner Gesundheitsversorgung. Es ist Ihr Verdienst, dass München die aktuelle Lage so gut im Griff hat und ich bitte Sie sehr, auch weiterhin durchzuhalten."

+++ Erster Coronavirus-Todesfall in Bayern: Sechs starben bislang in Deutschland +++

Der erste Coronavirus-Todesfall in Bayern wurde bestätigt!

Der über 80-Jährige hatte Vorerkrankungen und sei in der Nacht zum Donnerstag im Universitätsklinikum Würzburg seiner Krankheit erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in München mit.

Der Ärztliche Direktor des Klinikums, Georg Ertl, sagte, der stark pflegebedürftige Patient habe eine ganze Reihe von schweren Vorerkrankungen gehabt, darunter eine bakterielle Sepsis, auch als Blutvergiftung bekannt. "Der Mann hätte auch an der Influenza (Grippe) sterben können", betonte Ertl. Er sei ein Hochrisiko-Patient gewesen. Am vergangenen Sonntag war der Senior in das Krankenhaus gebracht worden.

Deutschlandweit ist dies der sechsteTodesfall infolge des Coronavirus. Am Montag waren erstmals in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Erreger Sars-CoV-2 gestorben. Das erste Todesopfer war eine 89-jährige Frau aus Essen, das zweite ein 78-jähriger Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg. Auch der dritte tote Patient kam aus Heinsberg. Am Donnerstagvormittag gaben Behörden in Baden-Württemberg bekannt, dass dort ein 67 Jahre alter Mann wegen des Virus starb. Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass eine 78-Jährige an den Folgen einer Lungenentzündung im Krankenhaus Heinsberg gestorben sei. "Die Infektion verlief aufgrund einer Vorerkrankung aus dem neurologischen Bereich kritisch", heißt es.

+++ Berührungsverbot in den Kirchen +++

Auch in den Kirchen ticken die Uhren in Corona-Zeiten anders. Was sonst sehr erwünscht ist, nämlich viele Gottesdienstbesucher, bedeutet in diesen Tagen eine potenzielle Gefahr, sich mit dem hochansteckenden Virus zu infizieren. Nach einer Krisensitzung hat das Erzbistum München und Freising an die Pfarreien verschärfte Handlungsempfehlungen herausgegeben.

Pfarrer Rainer Maria Schießler (59) von St. Maximilian im Glockenbachviertel will in der kommenden Zeit komplett auf Taufen verzichten. Gottesdienstbesucher abzählen – und ab dem 101. wegschicken – wird er aber sicher nicht, sagte er zur AZ.

Aus dem Kelch darf nur noch der Priester trinken und auch der sogenannte Friedensgruß am Ende des Gottesdienstes ist in seiner bisherigen Form passé: Anstatt sich die Hand zu reichen, nicken die Gottesdienstbesucher ihrem Sitznachbarn nur noch freundlich zu. "Wir sind alle angehalten, Berührungen zu vermeiden", erklärt Pfarrer Schießler.

+++ MVG mit ersten Vorkehrungen +++

Zur Vorbeugung gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus haben Verkehrsbetriebe in Bayern erste Vorkehrungen getroffen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft will ihre Fahrgäste via Fahrgast-Fernsehen, Aushänge und Infoscreens über Hygienemaßnahmen informieren. Einige Fahrer haben außerdem die Möglichkeit, ihre Türen zentral zu öffnen.

+++ Bayernweite Schulschließungen? Entscheidung am Freitag +++

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus will Bayern bis Freitagvormittag über mögliche landesweite Schulschließungen entscheiden. Das kündigte Regierungschef Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin an. "Ich schließe nicht aus, dass wir Schulschließungen haben werden", sagte er. Es müsse dann auch eine Lösung für die Kitas im Land gefunden werden. Zudem sei es wichtig, eine "überzeugende Antwort" für Schulen, Kitas, aber auch für Ältere zu geben. Er wolle zunächst aber auch die weiteren Diskussionen mit dem Bund abwarten.

+++ 22 neue Coronavirus-Fälle in München +++

Am Donnerstag wurden alleine in München 22 neue Coronavirus-Fälle bestätigt (Stand: 13 Uhr). Das teilte die Landeshauptstadt am Nachmittag mit. Damit sind in München aktuell insgesamt 110 Infektionen gemeldet.

+++ Kommunalwahl: Ergebnispräsentation im KVR entfällt +++

Die Präsentation der Ergebnisse der Kommunalwahl im KVR entfällt – das teilte die Landeshauptstadt München am Donnerstagnachmittag mit. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) "Coronavirus" hat die Entscheidung in seiner Sitzung am Vormittag gefällt.

Sowohl die Vor-Ort-Präsentation der Ergebnisse am Sonntag (ab 18 Uhr) mit dem Schwerpunkt OB-Wahl als auch die Vor-Ort-Präsentation am Montag (ab 17 Uhr) mit dem Schwerpunkt Stadtratswahl entfällt. Der laufende Stand der Auszählung wird am Sonntag ab etwa 10 Uhr auf www.wahlen-muenchen.de präsentiert.

+++ Entscheidung über bayerischen Amateurfußball am Freitag +++

Der Bayerischen Fußball-Verband (BFV) will am Freitag über die anstehenden Amateurpartien im Freistaat entscheiden.

Weil Vereine Sorgen angesichts der aktuellen Coronavirus-Krise vorgebracht haben, soll dann beschlossen werden, ob und wie die nächsten Spieltage abgehalten werden. Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern sind in Bayern verboten. Während manche kleineren Vereine damit keine Probleme haben, schränkt die Regelung andere ein. Zudem werde das Verbot von lokalen Behörden unterschiedlich interpretiert. "Der BFV e

rwartet jetzt aber gerade nach den Entwicklungen der letzten 48 Stunden klare Aussagen der Behörden, ob in Bayern noch weiter Fußball gespielt werden kann", hieß es am Donnerstag.

+++ Selbstständige in Bayern leiden unter Coronavirus +++

Mehr als jeder zweite selbstständige Betrieb in Bayern verspürt negative Auswirkungen durch das Coronavirus - das geht aus einer Umfrage des Bundes der Selbstständigen (BDS) vom Donnerstag hervor. Fast 80 Prozent der befragten kleinen und mittelständischen Unternehmen beklagten danach Umsatzeinbußen. Teils gaben Betriebe an, dass sie Probleme in der Lieferkette hätten oder Mitarbeiter ausfielen. Dennoch bezeichneten die meisten Unternehmen die Auswirkungen noch als leicht- oder mittelschwer. Etwa 9 Prozent der Betriebe nannte die Situation "existenzbedrohend".

Der branchenübergreifende Wirtschaftsverband hatte in einer Blitzumfrage kleine und mittelständische Unternehmen in Bayern befragt. Mehr als 1.000 Betriebe hatten innerhalb von 20 Stunden geantwortet. Ein Großteil der befragten Selbstständigen kommt aus dem Handwerk, dem Handel sowie dem Dienstleistungssektor, dazu gehören freiberufliche Anwälte oder Steuerberater.

+++ 134 neue Corona-Infektionen in Bayern +++

In Bayern haben sich weitere 134 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen am Montag auf seiner Homepage mit. Insgesamt gibt es im Freistaat damit mindestens 500 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden.

+++ Rathaus-Grüne müssen ins Homeoffice +++

Die Stadtratsfraktion "Die Grünen - rosa Liste" muss ins Homeoffice – das teilte die Fraktion selbst am Donnerstagvormittag mit. Die Maßnahme wird mit sofortiger Wirkung vollzogen, wie lange sie andauern wird, ist noch nicht klar. Laut Dominik Krause handele es sich um eine "vorsorgliche Maßnahme". Bei den Münchner Rathaus-Grünen gebe es aktuell keinen Corona-Fall.

+++ Coronavirus: Mitarbeiter am Münchner Flughafen infiziert! +++

Ein Sicherheitsmitarbeiter des Münchner Flughafens ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der betroffene Mitarbeiter sei nicht im Dienst, teilte eine Sprecherin der Regierung von Oberbayern mit. Auch seine Kollegen der Arbeitseinheit seien bis auf Weiteres von der Arbeit freigestellt. Mit wem der Infizierte außerdem noch Kontakt gehabt habe, werde ermittelt. Die Passagierkontrollen am Flughafen seien davon nicht betroffen und liefen zunächst weiter.

+++ Corona-Absagen: Kulturveranstalter fürchten um Existenz +++

Die Absage von Konzerten, Theateraufführungen und anderen Terminen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie wird für viele Kulturbetriebe zur Überlebensfrage. Wenn diese Krise länger andauern sollte, fürchteten viele um ihre Existenz, heißt es in einem Schreiben des Verbandes der Münchner Kulturveranstalter (VDMK) an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Die Folge wäre ein massiver Kahlschlag für das Münchner Kulturleben. Der Verband vertritt rund 70 Mitglieder, darunter Clubs, Hallenbetreiber sowie Veranstalter von Konzerten, von der Klassik bis hin zu Rock und Pop. Sie organisieren 15.000 Kulturveranstaltungen im Jahr mit fast 10 Millionen Besuchern.

In Bayern sind Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern vorerst bis zum 19. April untersagt. "Durch das Verbot von Veranstaltungen mit über 1.000 Besuchern brechen uns fest eingeplante Umsätze weg", heißt es in dem Offenen Brief. Genauso schlimm sei die Verunsicherung auch von Besuchern und und Künstlern, welche Veranstaltungen noch stattfinden dürften. Der Verband forderte deshalb von der Stadt genaue Regelungen, etwa ob es bei Ereignissen mit 500 bis 1.000 Besuchern Beschränkungen gibt. Zudem solle sich die Stadt dafür einsetzen, dass den Veranstaltern schnell und unbürokratisch geholfen werde.

+++ Trump verhängt Einreiseverbot für Europa +++

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus verhängen die USA einen Einreisestopp für Ausländer aus Europa. "Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen", sagte Trump im Weißen Haus in einer Ansprache an die Nation.

Amerikaner, die sich entsprechenden Tests unterzögen, seien ausgenommen. Die Maßnahme gelte außerdem nicht für Reisende aus Großbritannien. Trump sagte zur Begründung, die EU habe nicht dieselben Schutzmaßnahmen wie die USA ergriffen und Reisen aus China nach Europa nicht früh genug gestoppt.

+++ Erster Bundestagsabgeordneter positiv auf Corona getestet +++

Das Coronavirus erreicht den Bundestag: Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland wurde der FDP-Abgeordnete Hagen Reinhold positiv auf das Virus getestet. Mehrere SPD-Abgeordnete haben sich außerdem zur Vorsicht in häusliche Quarantäne begeben.

+++ Familie Reinbold sagt Starkbierfest im Löwenbräukeller ab +++

Die verschärften Hygienevorschriften waren offensichtlich nicht genug. Die Wirtefamilie Reinbold musste ihr Starkbierfest im Löwenbräukeller nun doch ganz absagen. Alle Infos dazu finden Sie hier!

+++ Augsburger Plärrer abgesagt +++

wegen des neuartigen Coronavirus hat die Stadt Augsburg das größte Volksfest Schwabens abgesagt: Der Plärrer hätte in diesem Jahr 12. bis 26. April 2020 stattfinden sollen. Wie eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch mitteilte, reagieren die Verantwortlichen reagierten damit auf Beschlüsse der Staatsregierung vom Vortag. Danach sind bis zum Ende der Osterferien (19. April) alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen untersagt. Der Augsburger Plärrer, als Frühjahrs- wie als Herbstveranstaltung, gilt als das größte Volksfest Schwabens mit insgesamt bis zu 1,2 Millionen Besuchern pro Jahr.

++++ Realschullehrer für flächendeckende Schulschließungen +++

Der Verband Deutscher Realschullehrer fordert, die Schulen in Deutschland wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus sofort flächendeckend zu schließen. "Die umfassenden Regelungen zur Schließung staatlicher Kultureinrichtungen oder der Ausschluss von Zuschauern bei großen Sportveranstaltungen machen nur dann Sinn, wenn gleichzeitig Schulen geschlossen werden", betonte der Bundesvorsitzende Jürgen Böhm am Mittwoch in München.

"Angesichts der Entwicklungen der Corona-Epidemie in anderen Ländern ist es nahezu unverantwortlich von den Kultusbehörden der Länder, dass in puncto Schulschließungen die Entscheidung vielfach immer noch auf regionale Verantwortliche abgeschoben wird."

+++ München: 20 neue Corona-Fälle am Mittwoch +++

Die Coronavirus-Fälle in München nehmen weiter zu: Wie ein Sprecher der Landeshauptstadt am Mittwoch mitgeteilt hat, wurden alleine bis 12.30 Uhr insgesamt 20 neue Corona-Fälle in München bestätigt. Damit sind in München aktuell insgesamt 88 Infektionen gemeldet.

+++ Erster Zweitligaspieler positiv auf Corona getestet +++

Nun ist auch der erste Profifußballer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie Hannover 96 am Mittwoch bekanntgab, hat sich Innenverteidiger Timo Hübers bei einer Veranstaltung in Hildesheim infiziert. Der 23-Jährige habe seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Mitspielern gehabt. Dennoch werde sowohl die komplette Mannschaft als auch sämtliche Mitglieder des Trainer- und Betreuerstabs getestet. Hübers zeige bislang keinerlei Symptome und befinde sich nun in häuslicher Quarantäne. Die Mannschaft setzt die Vorbereitung auf das nächste Spiel gegen Hannover 96 fort.

+++ Homeoffice bei Google Deutschland +++

Google empfiehlt seinen Mitarbeitern in Deutschland, angesichts der Coronavirus-Ansteckungsgefahr von zuhause aus zu arbeiten. Zugleich bleiben die Büros geöffnet, wie der Internet-Konzern am Mittwoch mitteilte. Google hat in Deutschland größere Standorte in München, Berlin und Hamburg. In Nordamerika wurden die Google-Beschäftigten aufgerufen, zunächst bis zum 10. April auf Heimarbeit umzusteigen. Das Santa Clara County in Kalifornien, in dem sich auch die Google-Zentrale in Mountain View befindet, zählt zu den bisher besonders stark betroffenen Gebieten in den USA.

+++ Dritter Coronavirus-Todesfall in Deutschland +++

Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Patient gestorben - es ist der dritte bekannte Todesfall in Deutschland. Der Patient sei im Heinsberger Krankenhaus gestorben, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch, ohne weitere Details zu nennen. Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet. Am Montag waren erstmals in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Erreger Sars-CoV-2 gestorben. Das erste Todesopfer war eine 89-jährige Frau aus Essen, das zweite ein 78-jähriger Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg.

+++ Freie Szene und Corona: Das sagt das "Theater ... und so fort" +++

Die staatlichen Theater und großen Häuser schließen wegen der Verbreitung des Coronavirus - was aber passiert in der freien Szene? Heiko Dietz, Betreiber des "Theater ... und so fort" in Sendling, ruft in einem Extra-Newsletter sein Publikum dazu auf, die kleinen Theater jetzt nicht im Stich zu lassen: "Selbstverständlich spielen wir unsere Stücke, auch wenn den Staatstheatern in Bayern wegen der Corona-Krise bis 19.04.2020 die Schließung auferlegt wurde. Warum spielen wir? Wir möchten uns zum einen nicht dieser Corona-Hysterie unterwerfen. Zum anderen können wir uns es auch schlicht nicht leisten, einfach mal so das Theater zu schließen."

Unabhängig davon verstehe man die Sorgen durchaus: "Aber in der Tat hilft nur, sich fundierte Informationen einzuholen [...] und nicht der absolut unbegründeten Panik zu verfallen. Um aber auch die ängstlicheren Theaterfans unter uns trotz allem für einen Theaterabend bei uns zu begeistern, können wir nur versichern, dass wir das Theater vor jeder Vorstellung reinigen. Ebenso steht ausreichend Desinfektionsmittel für Ihre Hände zur Verfügung. Und wir schütteln auch niemandem die Hand... Nun ja... und wer sich krank fühlt, sollte einfach zu Hause bleiben. Aber das gebietet der Anstand eigentlich grundsätzlich. Oder?"

Schauspielerin Stefanie von Poser ("Die Bergretter") ruft zu Augenmaß in der Sache auf, verwehrt sich gegen vermeintliche Spaßmacher, die Witze über den Coronavirus und den Umgang mit der Krise reißen. "Jetzt heißt es: Gemeinsam für die Risikogruppen in unserer Gesellschaft!", schreibt die 40-Jährige bei Facebook.

+++ Auer Dult: Bislang keine Absage geplant +++

Stand jetzt plant die Stadt München mit der Maidult am Mariahilfplatz – das teilte das zuständige Referat für Arbeit und Wirtschaft auf AZ-Nachfrage mit. Sollte das verhängte Veranstaltungsverbot am 19. April aufgehoben werden, kann die Auer Dult wie geplant stattfinden. Jedoch beobachte man die Entwicklung genau und reagiere entsprechend, teilte eine Sprecherin mit.

+++ Österreich stellt Zugverkehr von und nach Italien ein +++

Der Personen-Zugverkehr von und nach Italien über die österreichische Grenze ist eingestellt. "Wir folgen den Anweisungen der Behörden", sagte ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) am Mittwoch. Nicht betroffen sei der Güterverkehr.

+++ Keine Lehre an der LMU +++

Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) hat den Lehrbetrieb mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Forschung und Verwaltung werden allerdings aufrecht erhalten. Lehrveranstaltungen, die für die vorlesungsfreie Zeit angesetzt waren, sind ausgesetzt.

Die MVG informiert derweil in Schaukästen über die Hygienemaßnahmen.

+++ Landtag will ohne Besuchergruppen weiterarbeiten +++

Trotz des sich ausbreitenden Coronavirus soll die Arbeit im bayerischen Landtag weitergehen. "Bayerns Parlament wird weiter arbeiten - aber wir werden uns auf die zugespitzte Situation einstellen", sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) am Dienstag in München. Ziel sei es, Infektionsrisiken im Haus und nach außen möglichst zu minimieren. Bis zum 19. April bleibt der Landtag jedoch für alle Besuchergruppen geschlossen, auch alle anderen geplanten Veranstaltungen im Landtag werden abgesagt beziehungsweise verschoben. Einzelbesuche sollen nur noch in Ausnahmen möglich sein.

"Wir werden gemeinsam Prioritäten setzen, damit der Landtag auch weiterhin arbeitsfähig bleibt. Und wir werden die Situation regelmäßig neu bewerten, um Maßnahmen zu verlängern, zu verschärfen - oder bestenfalls auch, um Einschränkungen wieder aufzuheben", betonte Aigner. Denkbar sei auch, dass notwendige Landtagssitzungen etwa durch eine deutliche Reduzierung von Tagesordnungspunkten auf das notwendigste Maß verkürzt werden.

+++ Gastgewerbe: Lage wegen Corona "existenzbedrohend" +++

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern sieht infolge der Coronavirus-Epidemie drastische Folgen auf die Tourismusbranche im Freistaat zukommen. "Was viele noch nicht begriffen haben ist: Heute sind es die Restaurants und Hotels, die schließen müssen, morgen alle vom Gastgewerbe und Tourismus abhängigen Zulieferer und Dienstleister", sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert am Dienstag laut Mitteilung nach einem Krisentreffen der Kreis- und Bezirksvorsitzenden in Bamberg.

Das Gastgewerbe sei einer der wichtigsten regionalen Wirtschaftsmotoren und Grundvoraussetzung für den Tourismus. "Brechen hier die Betriebe weg, wird es alle darauf aufbauenden Unternehmen nicht mehr geben", sagte Geppert. Weiter betonte er: "Die Auswirkungen der Coronakrise auf das bayerische Gastgewerbe sind nicht ernst, sie sind dramatisch, sie sind existenzbedrohend."

Betriebe bangen der Darstellung zufolge um ihre Existenz und fürchten Insolvenz. Kündigungen seien die Folge. Investitionen, die für einen Neubau geplant waren, fließen demnach komplett ins Überleben des Betriebes. Die Zahl der Stornierungen sei dramatisch, Neubuchungen blieben aus.

+++ Merkel rechnet mit hoher Infizierten-Quote +++

Kanzlerin Angela Merkel geht davon aus, dass sich rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus anstecken könnten. 60 bis 70 Prozent könnten sich infizieren, sagte sie nach Teilnehmerangaben in der Fraktionssitzung. Zuvor hatte "Bild.de" darüber berichtet. Die Zahlen hatten Experten wie der Berliner Virologe Christian Drosten bereits vor einiger Zeit genannt. Noch sei unbekannt, in welcher Zeit dieses Infektionsgeschehen verlaufe, betonte Drosten. Das könne durchaus zwei Jahre dauern oder sogar noch länger.

+++ Horst Seehofer verlässt häusliche Quarantäne +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer (70, CSU) kann seine häusliche Quarantäne in Ingolstadt wieder verlassen und nach Berlin zurückkehren.Der Coronavirus-Verdacht bei einem Teilnehmer des zurückliegenden EU-Innenministertreffens hatte sich nicht bestätigt.

"Alle Testergebnisse liegen vor", Seehofer werde daher am Mittwoch wieder in Berlin sein, twitterte ein Sprecher des Innenministeriums.

Seehofer und alle Mitglieder seiner Delegation waren nach der Rückkehr von dem Treffen in Brüssel negativ auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Zuvor war bekanntgeworden, dass ein kroatischer Teilnehmer des EU-Innenministertreffens Kontakt zu einem Sars-CoV-2-Infizierten gehabt haben soll. Der Bundesinnenminister blieb deshalb zu Wochenbeginn an seinem Wohnort in Ingolstadt.

Seehofer und die Kontaktperson hatten sich im Rahmen einer Besprechung im selben Raum aufgehalten.

+++ Auch SPD sagt Wahlparty ab +++

Nun hat auch die Bayern-SPD ihre geplante Wahlparty am Sonntag abgesagt. OB Dieter Reiter werde aber im KVR sein, teilte die Partei mit.

+++ Bayerische Staatsoper will Stücke im Livestream zeigen +++

Geisteroper in München: Die Bayerische Staatsoper will während der Schließung wegen des Coronavirus ausgewählte Stücke trotzdem auf die Bühne bringen – vor leeren Rängen.

Zuschauer könnten die Aufführungen live übers Internet verfolgen, sagte ein Sprecher am Dienstag in München. Livestreams seien unter anderem geplant von dem Akademiekonzert am 16. März und von der Premiere des Balletts "Schwanensee". Zudem werde die Oper einzelne Vorstellungen als Video-on-Demand anbieten. Ein entsprechender Online-Spielplan soll in Kürze im Internet veröffentlicht werden.

Von der Schließung betroffen ist auch die Uraufführung "7 Deaths of Maria Callas" der Performance-Künstlerin Marina Abramovic am 11. April. Die Proben liefen trotzdem weiter, sagte der Opernsprecher. Ob und wann die Zuschauer das Stück erstmals sehen können, dazu machte er noch keine Angaben. Man werde aber einen Weg finden.

+++ Frühlingsfest-Absage wegen Coronavirus? +++

Das verhängte Veranstaltungsverbot der bayerischen Regierung gilt vorerst bis zum 19. April. Nur wenige Tage später, ab dem 24. April, startet jedoch das Münchner Frühlingsfest auf der Theresienwiese. Was bedeutet das für die "Mini-Wiesn"?

Die AZ hat bei den Verantwortlichen, der Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller GmbH, nachgefragt. "Zum Glück sind es noch einige Wochen hin", sagte eine Sprecherin. "Wir haben jetzt noch rund fünf Wochen Zeit, um zu überlegen."

Wenn sich an der aktuellen Lage nichts mehr ändert, das Verbot also bis zum 19. April bestehen bleibt, wird das Frühlingsfest der Sprecherin zufolge stattfinden. "Wir sind sehr vorsichtig und in engem Austausch mit sämtlichen Behörden. Jetzt abzusagen, wäre allerdings absolut voreilig. In zwei bis drei Wochen wissen wir mehr."

Eine Absage des Frühlingsfestes wäre für die Schausteller "absolut existenzbedrohlich". "Volksfeste sind ein Mittelpunkt des Lebens der Menschen. Die Menschen können doch nicht nur zu Hause sitzen."

+++ Grüne sagen Wahlkampf-Veranstaltungen ab +++

Auch die Münchner Grünen reagieren nun auf das verhängte Veranstaltungsverbot in Bayern. Demnach sagt die Partei den geplanten Wahlkampfhöhepunkt am 11. März mit dem Bundesvorsitzenden Robert Habeck am Marienplatz ab. Auch die Wahlparty am Sonntag wird abgesagt, zudem beenden die Grünen ihren Haustürwahlkampf mit sofortiger Wirkung.

Der Parteivorsitzender Dominik Krause dazu: "Es gibt keinen Grund für Panik. Angesichts der sich häufenden Corona-Fälle in München wollen wir aber auf Nummer sicher gehen und haben deshalb unsere Großveranstaltungen sowie den Haustürwahlkampf abgesagt. Die Eindämmung des Corona-Virus ist wichtiger als Wahlkampf. Deshalb haben wir uns heute zu diesem Schritt entschieden."

+++ "Fridays for Future"-Großstreik abgesagt +++

Der geplante Großstreikt von "Fridays for Future" in München am 13. März findet nicht statt! Das gab die Organisation am Dienstag bekannt. Jedoch soll es stattdessen kleinere dezentrale Aktionen in der Stadt geben.

+++ Coronavirus: Acht neue München-Fälle am Dienstag +++

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in München nimmt weiter zu. Wie die Stadt München mitgeteilt hat, gab es alleine am Dienstag acht neue bestätigte Fälle in der Landeshauptstadt. Damit sind aktuell insgesamt 68 Infektionen in München gemeldet.

OB Dieter Reiter (SPD) hat das KVR indes damit beauftragt, das eingerichtete Bürgertelefon (Tel. 233-44740) von bislang zwölf auf 20 Leitungen auszuweiten. Der Grund: Alleine am Montag gab es zwischen 8 Uhr und 18 Uhr fast 1.400 Anrufe.

+++ Starkbierfest am Nockherberg abgesagt +++

Es war bereits abzusehen, nun ist es offiziell: Das Starkbierfest am Nockherberg kann nicht wie geplant stattfinden! Das teilten die Verantwortlichen vom Paulaner am Nockherberg am Dienstagnachmittag mit. "Das Allgemeinwohl steht auch für uns an allererster Stelle." Mehr dazu lesen Sie in unserem gesonderten Artikel.

+++ München: Auch städtische Theater bleiben dicht +++

Nicht nur die staatlichen Konzert- und Opernhäuser bleiben geschlossen, auch die städtischen Häuser bleiben dicht – das gab OB Dieter Reiter (SPD) am Dienstagnachmittag bekannt. Von der Schließung sind unter anderem die Philharmonie, das Deutsche Theater, die Kammerspiele und das Volkstheater betroffen.

"Ich danke dem Ministerpräsidenten ausdrücklich für seine Bereitschaft, ein bayernweit einheitliches, abgestimmtes Handeln der Behörden sicherzustellen. Das wird die Akzeptanz für leider unvermeidliche Maßnahmen in der Bevölkerung sicher deutlich erhöhen. Ich verstehe aber auch die Sorgen und Nöte der Veranstalter. Die Stadt prüft deshalb, ob und inwieweit wir hier unterstützen können", sagte Reiter.

+++ CSU sagt Wahlparty am Sonntag ab +++

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die Kommunalpolitik. Die CSU hat die Wahlparty am Sonntag abgesagt, ebenso größere Veranstaltungen bis nach Ostern. "Wir dürfen nicht in Panik verfallen, aber müssen Schritte einleiten, um die Krise abzufedern", so Bürgermeister Manuel Pretzl zur AZ.

"Nach den Rückmeldungen unserer Verbände gehen wir davon aus, dass auch in der Fläche alle öffentlichen CSU-Veranstaltungen abgesagt werden", sagte Generalsekretär Markus Blume am Dienstag. Er rechne damit, dass auch andere Parteien ihre öffentlichen Veranstaltungen absagen werden. "Der Schutz aller Mitbürgerinnen und Mitbürger muss immer an erster Stelle stehen - auch in Wahlkampfzeiten", betonte Blume.

In einer E-Mail an alle Orts-, Kreis- und Bezirksverbände sowie den Parteivorstand hatte Blume zuvor über den Schritt der CSU auf Landesebene informiert und allen Parteigliederungen "dringend" empfohlen, dieser Vorgabe ebenfalls zu folgen. "Hierbei ist insbesondere an Kundgebungen, Podiumsdiskussionen, Wahlpartys und dergleichen zu denken." Die Durchführung von internen Versammlungen, von Sitzungen und Infoständen liege im örtlichen Ermessen.

+++ Ab Mittwoch: Drive-In für Corona-Tests in München +++

In München wird es ab Mittwoch einen Drive-In-Schalter für Corona-Tests geben. Das bestätigte das Referat für Gesundheit (RGU) der AZ. Die Aicher Ambulanz wird im Auftrag des RGU ausschließlich die vom Gesundheitsamt ermittelten Personen testen, die unmittelbaren Kontakt mit einem bestätigten Corona-Fall hatten. Der Drive-In wird auf dem Gelände der Bayern-Kaserne errichtet.

Haben diese ihren Arzt konsultiert, kann dieser das RGU informieren. Auf Anweisung des RGU geht es dann zu einer vereinbarten Uhrzeit mit dem eigenen Auto in den "Drive-In" zum Coronavirus-Test. Dort entnimmt ein Mediziner im Schutzanzug über das geöffnete Autofenster einen Abstrich des Rachenraums. Danach geht es für den mutmaßlich Infizierten wieder zurück in die eigenen vier Wände in Quarantäne.

+++ St. Patrick's Day in München abgesagt +++

Nun reagieren die ersten Veranstalter auf das Verbot der bayerischen Regierung: Demnach fallen die Feierlichkeiten zum St. Patrick's Day in München aus – Festival und Parade hätten eigentlich am kommenden Wochenende (14./15. März) stattfinden sollen. Ein Ersatztermin steht bislang noch nicht fest.

+++ Landesamt: 58 Corona-Infektionen bestätigt +++

Die Gesundheitsbehörden in Bayern haben 58 weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 bestätigt. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen am Dienstag auf seiner Homepage mit.

+++ Bayern verbietet Großveranstaltungen +++

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus untersagt der Freistaat Bayern Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen. Für Veranstaltungen mit 500 bis 1.000 Personen empfiehlt die Staatsregierung die Absage, jeweils nach Rücksprache mit den Behörden. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag.

Söder sagte: "Wir wollen keine Tricksereien bei dem Thema. Im Zweifel lieber absagen." Rechenspiele, wie man etwa auf 998 Menschen komme, wolle man nicht sehen. Das Verbot gilt bis zum 19. April, "kann aber verlängert und verkürzt werden", so Söder. Er wolle zudem erreichen, dass Synchronität erreicht wird. "Kompetenz-Wirrwar muss vermieden werden", so der Ministerpräsident. Das gelte für Bund-Länder und Länder-Kommunen. Von dem Verbot betroffen sind also auch Bundesligaspiele und andere Sportveranstaltungen.

Söder betonte: "Es gibt keinen Anlass zur Panik, aber zu sehr ernsthafter Sorge." Man wolle nicht "überdrehen", aber die Herausforderung keinesfalls unterschätzen. Man hoffe auf das Beste, stelle sich aber auf Schlimmeres ein. "Es gibt keinen Anlass für Hamsterkäufe", fügte Söder hinzu, es gebe aber Anlass für "vollste Konzentration".

Staatliche Theater, Konzertsäle und Opern bis 19. April zu

Die Staatregierung beschloss außerdem, den Semesterbeginn für die Hochschulen auf den 20. April zu verschieben, also parallel zu den Universitäten. Alle staatlichen Theater- oder Opernhäuser werden bis zum 19. April keine Aufführungen durchführen. Kunstminister Bernd Sibler hat sich für eine Kulanzregelung eingesetzt: "Wer für diesen Zeitraum ein Ticket gekauft hat, kann dieses an den entsprechenden Einrichtungen zurückgeben und erhält sein Geld selbstverständlich zurück."

Schulen hingegen werden nicht flächendeckend geschlossen. Auch der ÖPNV soll weiterbetrieben werden. "Die kritische Infrastruktur muss erhalten bleiben", so Söder.

+++ Pilsinger schreibt an Reiter +++

Der Münchner Bundestagsabgeordnete und Arzt Stephan Pilsinger (CSU) mahnt OB Dieter Reiter (SPD) in einem offenen Brief zum Handeln in der Corona-Krise: "Das Infektionsschutzgesetz erlaubt es den zuständigen kommunalen Behörden vor Ort, weitreichende Anordnungen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu treffen. Im Vergleich zu manchen Landkreisen, besteht hier von Seiten der Stadt München dringender Nachholbedarf - bisher fehlt es an einer klaren Linie im Kampf gegen das Virus."

In seinem Brief fordert Bundestagsabgeordneter Stephan Pilsinger Münchens Oberbürgermeister (OB) Dieter Reiter dazu auf, endlich zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. In Anbetracht der schnellen Ausbreitung des Virus und der zunehmend schwierigen Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten schlägt Pilsinger in seinem Brief die Umsetzung abgewogener Maßnahmen durch die Stadt München vor, um ein kontrolliertes Verlangsamen der Ausbreitung zu erreichen.

+++ Oktoberfest steht noch nicht auf der Kippe +++

Etliche Großveranstaltungen in München werden wegen des Coronavirus' abgesagt. Steht auch das Oktoberfest auf der Kippe? Am Montag hat sich Peter Inselkammer, der Sprecher der Wiesnwirte, zu einem möglichen Ausfall geäußert. Alle Infos dazu gibt's hier.

+++ Bei Corona-Absage: Was passiert mit meinen Tickets? +++

Wegen des Coronavirus werden wahrscheinlich zahlreiche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Wer sich bereits Karten für ein betroffenes Event gekauft hat, darf auf eine Rückerstattung des Kaufpreises hoffen. Mehr Infos dazu finden Sie hier!

+++ Wegen Corona: DEL berät über Saisonabbruch +++

Geschäftsführer Wolfgang Gastner von den Nürnberg Ice Tigers hält einen Abbruch der Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufgrund den Auswirkungen der Coronakrise vor Beginn der Play-offs für möglich. "Es stimmt, dass es dazu Beratungen gibt", sagte der 45-Jährige der Bild und ergänzte: "Es ist nicht auszuschließen, dass am Dienstag-Nachmittag die Saison vorzeitig beendet wird und München dann als Hauptrunden-Erster neuer Deutscher Meister ist."

Die Verunsicherung vor dem Start in die Play-offs um die 100. deutsche Eishockey-Meisterschaft ist groß. Am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) sollen die Ice Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg antreten. Im zweiten Duell um einen der beiden letzten Viertelfinalplätze sollen zeitgleich der ERC Ingolstadt und die Augsburger Panther aufeinander treffen.

+++ Finden Konzerte in München wie geplant statt? +++

Die bayerische Staatsregierung will Veranstaltungen mit über 1.000 Besuchern untersagen: Wie sieht es aktuell in den Konzertlocations in München aus? Alle Infos hier im separaten Artikel.

+++ Spahn: "Wir reden deutlich über mehrere Monate" +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereitet alle Bürger auf längere Einschränkungen im Alltagsleben vor. "Wir reden deutlich über mehrere Monate als über mehrere Wochen", sagte er. "Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann", hatte Spahn schon vor Bekanntwerden der Todesfälle betont. "Dazu brauchen wir die gesamte Gesellschaft. Wir brauchen jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin."

Es gehe um die gleichen Verhaltensweisen wie bei einer Erkältung oder Grippe. "Alles genauso machen, als würde man sich im Alltag vor Erkältung oder Grippe schützen wollen", sagte Spahn. Jeder solle jetzt zudem abschätzen und entscheiden, worauf er leichter und worauf er schwerer verzichten könne.

+++ Italien weitet Sperr-Maßnahmen auf ganzes Land aus +++

Die italienische Regierung weitet Sperrungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wegen der Coronavirus-Krise auf das ganze Land aus. Das sagte Premierminister Giuseppe Conte am Montag. Es gebe keine Zeit zu verlieren. Am Wochenende hatte die Regierung die Lombardei und andere Gegenden in Norditalien zu Sperrzonen erklärt.

Aus ihnen hinaus und in sie hinein darf man nur mit triftigen Gründen - zum Beispiel aus Arbeitsgründen. Das Land kämpft gegen eine rapide steigende Zahl von Infizierten und Toten durch die Covid-19-Lungenkrankheit. Mittlerweile haben sich fast 10.000 Menschen angesteckt, mehr als 460 sind gestorben. Die neue Regelung soll ab Dienstag gelten.



+++ Bayern will Events mit mehr als 1.000 Gästen verbieten +++

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen bis zunächst Karfreitag untersagen. Darauf habe sich der schwarz-orange Koalitionsausschuss am Montag in München geeinigt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Die Details sollen am Dienstag in einer Kabinettssitzung beraten und beschlossen werden.

Davon betroffen wären auch Fußball-, Basketball- oder Eishockeyspiele in den Bundesligen oder der Champions League. Nicht geklärt war zunächst, ob die Spiele abgesagt werden müssen. Möglich wäre, dass die Begegnungen ohne Publikum als sogenannte Geisterspiele ausgetragen werden.



+++ Erste Menschen in Deutschland an Corona gestorben +++

In Deutschland sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei Menschen gestorben. Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen am Montag mitgeteilt. In Essen starb eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden sei.

Nach einem Coronavirus-Verdacht an einer Brandenburger Schule befinden sich derweil 4.000 bis 5.000 Menschen in häuslicher Quarantäne. Das sagte der Amtsdirektor der Kleinstadt Neustadt/Dosse, Dieter Fuchs, am Montag der dpa.

+++ Coronavirus in München: 16 neue Fälle am Montag +++

Wie das Referat für Gesundheit und Umwelt am Montagnachmittag mitgeteilt hat, gab es alleine am Montag 16 neue Coronavirus-Fälle in München. Damit sind nun in der bayerischen Landeshauptstadt insgesamt 60 Infektionen gemeldet. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vom frühen Montagabend wurden im Freistaat 39 neue Infektionen nachgewiesen.

Damit gibt es in Bayern mindestens 256 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2, so nennen Experten das neuartige Coronavirus, getestet wurden. Darin eingerechnet sind die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen, als auskuriert gelten und wieder aus den Krankenhäusern entlassen wurden. Mit eingerechnet sind zudem drei Bayern, die außerhalb des Freistaats positiv getestet wurden.

+++ Zwei weitere Schulen in München geschlossen +++

Immer mehr Schulen in München müssen wegen eines bestätigten Coronavirus-Falls geschlossen bleiben. Unter anderem bleiben nun auch das Rupprecht-Gymnasium sowie das Maximiliansgymnasium dicht.

Das Rupprecht-Gymnasium bleibt bis einschließlich 18. März geschlossen. Das Maximiliansgymnasium ist vorerst am 9. und 10. März geschlossen – eine mögliche Verlängerung der Schließung ist noch offen.

Eine Liste mit allen Schulen, die derzeit geschlossen sind, gibt es hier in einem separaten Artikel.

+++ Coronavirus: Ansteckung in Wahllokal ist "unwahrscheinlich" +++

Bei den Kommunalwahlen in Bayern muss Fachleuten zufolge wegen der Coronavirus-Infektionen niemand zuhause bleiben oder die Briefwahl beantragen. Eine Ansteckung mit dem neuartigen Erreger Sars-CoV-2 wie auch mit Erkältung oder Grippe in der Wahlkabine sei unwahrscheinlich, sagte der Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene DGKH, Peter Walger. "Es bilden sich ja üblicherweise keine Schlangen vor den deutschen Wahlkabinen."

Allerdings sollten hier wie auch sonst im öffentlichen Leben Vorsichtsmaßregeln gelten, sagte der Infektiologe. Regelmäßiges Händewaschen verhindere, dass man Keime an die Schleimhäute der Atemwege bringe und sich darüber infiziere.

Wegen der Tröpfcheninfektion sollte Abstand von anderen Menschen gehalten werden. "Man sollte im öffentlichen Leben möglichst den Zwei-Meter-Abstand einhalten, und wer infiziert ist, im öffentlichen Leben aus Rücksicht auf den anderen den Kontakt reduzieren", sagte Walger. Nur wer erkältet ist, solle einen Mundschutz tragen - zum Schutz der Anderen. Hier genüge ein gewöhnlicher Mundschutz. Wer keinen zur Hand habe, könne sich mit einem Schal oder Tuch behelfen.

+++ Coronavirus-Fälle in Bayern steigen weiter an +++

Am Sonntag hat das bayerische Gesundheitsministerium über die aktuellen Coronavirus-Zahlen im Freistaat informiert. Demnach wurden bis Sonntagnachmittag (Stand: 15 Uhr) weitere 67 Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt. Damit gibt es seit 27. Februar 200 bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern.

35 der 67 Fälle wurden aus München gemeldet, vier weitere aus dem Landkreis München. Daneben gibt es unter anderem bestätigte Fälle in Niederbayern, der Oberpfalz und Oberbayern.

+++ Wegen Coronavirus: Tschechien führt Grenzkontrollen ein +++

Tschechien führt zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Stichproben-Kontrollen für Einreisende an der Landesgrenze ein. Ab Montagmorgen werde die Polizei an zehn Grenzübergängen mit Deutschland, Österreich und der Slowakei Informationsbroschüren verteilen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Sonntagabend laut Nachrichtenagentur CTK. Außerdem würden Feuerwehrleute nach dem Zufallsprinzip die Temperatur von Reisenden messen, die mit dem Auto nach Tschechien zurückkehren.

Genannt wurden unter anderem die Grenzübergänge Strazny, Rozvadov, Folmava und Zelezna Ruda, die alle in der Nähe von Bayern liegen. Reisende, bei denen eine Körpertemperatur von mehr als 38 Grad gemessen werde, sollen nach Rücksprache in Hausquarantäne oder in Krankenhäuser gebracht werden. Ausländer werde man bitten, in ihre Heimat zurückzukehren, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Anna Schillerova.

Tschechien verzeichnete nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Sonntag 28 nachgewiesene Covid-19-Erkrankungen.

+++ Rosenheim: Klinik-Mitarbeiterin positiv getestet +++

In einem Rosenheimer Klinikum ist eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Frau arbeite in der Chirurgie der RoMed-Klinik, teilte das Krankenhaus am Sonntagabend mit. Sie befinde sich in häuslicher Quarantäne. Die von ihr behandelten Patienten seien isoliert worden. Auch die engeren Kontaktpersonen der Mitarbeiterin seien in häuslicher Quarantäne.

Außerdem wurden allgemeinchirurgische Patienten vorsorglich in die RoMed-Kliniken in Bad Aibling, Prien am Chiemsee und Wasserburg am Inn gebracht. In den anderen Fachbereichen würden die Patienten weiter regulär versorgt.

+++ Gesundheitsministerium verschärft Quarantäne-Regeln +++

Zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus an Schulen und Kindertagesstätten verschärft das bayerische Gesundheitsministerium die Regeln. Laut einer sogenannten Allgemeinverfügung dürfen Schüler und Kindergartenkinder nach einer Rückkehr aus Risikogebieten - wie zum Beispiel Südtirol - ab sofort für 14 Tage nicht in die Schule beziehungsweise in eine entsprechende Betreuungseinrichtung. Dies teilte das Ministerium am Samstag mit.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums betonte, dass die Anordnung nicht befristet sei. Bei einer neuen Risikoeinschätzung werde die Verfügung gegebenenfalls aufgehoben.

+++ Starkbierfest im Löwenbräukeller: Hygienevorschriften angeordnet +++

Trotz Absage des Nockherberg-Derbleckens findet das Starkbierfest im Löwenbräukeller statt. Die Wirte-Familie Reinbold hat die Hygienevorschriften verschärft. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Erster Deutscher stirbt an Corona +++

Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger nachweislich an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Der 60-Jährige war vor einer Woche nach Ägypten eingereist, zitieren Nachrichtenagenturen das ägyptische Gesundheitsministerium am Sonntag. Der Mann sei aus der bei Touristen beliebten Stadt Luxor im Süden Ägyptens in den Strandort Hurghada gereist. Nach seiner Ankunft habe er eine erhöhte Temperatur gehabt und sei im Krankenhaus positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Der Mann sei auf der Intensivstation behandelt worden und habe sich geweigert, in eine andere Klinik verlegt zu werden. Sein Zustand habe sich zunehmend verschlechtert, am Sonntag sei er verstorben.

+++ Nockherberg abgesagt! +++

Das Coronavirus sorgt dafür, dass das traditionelle Derblecken am Nockherberg nicht wie gewohnt stattfindet. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Spahn: Großveranstaltungen absagen! +++

Angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen in Deutschland empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht immer noch zu zaghaft. "Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden", sagte er am Sonntag in Berlin.

+++ Koalitionsgipfel plant Hilfen für die Wirtschaft +++

Die Industrie sieht eine gestiegene Rezessionsgefahr durch das Virus. Unternehmen und Kommunen können deshalb mit staatlichen Hilfen rechnen. Für das Treffen der Koalitionsspitzen am Sonntagabend liegen verschiedene Vorschläge auf dem Tisch - diskutiert werden sollen eine weitere Lockerung der Regeln für Kurzarbeit, die Möglichkeit, den Abbau des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Zahler von 2021 auf diesen Sommer vorzuziehen (um so Konsum und Nachfrage anzukurbeln), eine Aufstockung von Kreditprogrammen, Bürgschaften und Steuerstundungen für Unternehmen, eine niedrigere Besteuerung von Personengesellschaften bzw. die generelle Reform der Unternehmenssteuer sowie eine mögliche Übertragung von Altschulden finanzschwacher Kommunen in die Bundesschuld.

+++ Coronavirus sorgt für weitere Schulschließungen in München +++

Wie die Stadt München mitteilt, müssen die Städtische Wilhelm-Busch-Realschule, das Erzbischöfliche Maria-Ward-Gymnasium und das Sonderpädagogische Förderzentrum München-Ost aufgrund einer bestätigten Corona-Infektion geschlossen werden. Diese Maßnahme soll bis zum 20. März gelten. In der Zwischenzeit sollen alle Personen ermittelt werden, die Kontakt zu der infizierten Person hatten.

Auch die Städtische Robert-Bosch-Fachoberschule ist betroffen. Zunächst sollten hier nur einzelne Klassen wegen eines Verdachtsfalls geschlossen werden. Fünf Stunden später teilte die Stadt jedoch mit, dass die Schule bis auf Weiteres komplett geschlossen bleibt. Der Verdachtsfall an der Schule hatte gemeinsame Veranstaltungen mit allen anderen Schülern besucht, weshalb sich das Gesundheitsamt dazu entschieden hat, die gesamte Schule zumindest bis zum Vorliegen des Testergebnisses zu schließen.

Unterdessen wurde eine Telefonnummer eingerichtet, an die sich alle Münchnerinnen und Münchner mit Fragen zum Coronavirus wenden können: 089 233-44740 (Montag bis Sonntag, 8-18 Uhr)

+++ Marketing-Kampagne für Corona-Bier nach Umsatzeinbruch +++

Nachdem der Corona-Bier-Brauer die Folgen der Ausbreitung von Covid-19 nach Firmenangaben deutlich zu spüren bekam - in den ersten beiden Monaten 2020 habe die Ausbreitung des Virus das Ergebnis nach Konzernangaben um 170 Millionen Dollar gedrückt - reagiert das Unternehmen: Eine Sprecherin bestätigte gegenüber "Ad Age", dass sie den Rapper Snoop Dogg als Gesicht einer neuen Kampagne unter dem Titel "La Vida Mas Fina" ("Das schönste Leben") vorgesehen hätten. Die Werbeaktion soll im Mai starten und das einfache Leben bewerben.

+++ Mitarbeiterin der Hypo-Bank mit Coronavirus infiziert +++

Eine Mitarbeiterin der Bank am Tucherpark ist mit dem Coronavirus infiziert. Als Vorsichtsmaßnahme hat die HypoVereinsbank den betroffenen Raum umgehend geschlossen. Die relevanten Teile des Gebäudes wurden gründlich gereinigt und desinfiziert. Kollegen der Frau wurden gebeten, 14 Tage im Homeoffice zu arbeiten. Man stehe in engem Kontakt mit den Gesundheitsbehörden, so die Bank.

+++ Italien greift durch +++

Italien ist in Europa am stärksten vom Coronavirus betroffen. Nun sperrt die Regierung große Teile im Norden ab. Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schränkt die Regierung die Bewegungsfreiheit von rund 16 Millionen Bürgern drastisch ein.

Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Sonntagmorgen, die wirtschaftsstarke Lombardei und 14 andere Gebiete würden weitgehend abgeriegelt. Er habe das entsprechende Dekret unterschrieben. Davon betroffen sind die Millionenstadt Mailand und die Touristenhochburg Venedig ebenso etwa wie Parma in der Region Emilia-Romagna. Außerdem bestätigte beziehungsweise verhängte die Regierung den Angaben nach Einschränkungen für ganz Italien wie den Stopp für Kinos, Theater, Museen, Demonstrationen und viele andere Veranstaltungen. Die neuen Sperrgebiete sollten ab sofort und zunächst bis zum 3. April gelten, schrieben Zeitungen.

Deutsche, die sich in Norditalien aufhalten, können aber auch weiterhin zurück nach Deutschland ausreisen. Ausnahmen seien aber unaufschiebbare berufsbedingte Fahrten oder Notsituationen, teilte das deutsche Auswärtige Amt mit.

Italien ist das Land in Europa mit den meisten bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen. Die Zahl der Infizierten und Toten steigt trotz umfangreicher Gegenmaßnahmen stetig an. Bis Samstag zählen die Behörden 5.883 Menschen mit einer Infektion. 233 Menschen davon sind gestorben.

+++ Elf neue Corona-Infektionen in München +++

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in München steigt weiter an. Wie das Referat für Gesundheit und Umwelt am Samstag mitteilte, wurden elf neue Fälle bestätigt. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell insgesamt 44 Infektionen gemeldet.

20 der insgesamt 44 aktuellen Fälle sind auf Südtirol zurückzuführen, das vom Robert Koch-Institut (RKI) neu als Coronavirus-Risikogebiet eingestuft wurde.

Insgesamt wurden in Bayern am Samstag 31 neue Infektionen bestätigt. Bislang sind in Bayern damit mindestens 147 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen, gelten als auskuriert und sind wieder aus den Krankenhäusern entlassen worden.

Unter 233-44740 hat die Stadt ein Bürgertelefon eingerichtet, das täglich – auch am Wochenende – von 8 bis 18 Uhr Fragen zum Coronavirus beantwortet.

+++ Weltweit knapp 100.000 Infektionen gemeldet +++

Weltweit sind inzwischen knapp 100.000 Infektionen und über 3.300 Todesfälle durch den COVID-19-Erreger bestätigt. Das Robert Koch-Institut berichtet von inzwischen rund 640 Fällen (Stand Freitagabend) in Deutschland, über zehn Mal so viele wie vor einer Woche. Außer in Sachsen-Anhalt ist der Erreger Sars-CoV-2 in allen Bundesländern nachgewiesen worden.

In China kamen nach Behördenangaben weitere 28 Menschen ums Leben, 99 neue Infektionen wurden registriert.

Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden registrierten über 480 Neuinfizierungen. Die Gesamtzahl der Infektionen sei auf 6.767 gestiegen (Stand: Samstagmorgen).

Auf einem vor der Küste Kaliforniens gestoppten Kreuzfahrtschiff waren mindestens 21 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, melden die USA.

Die europäischen Länder reagieren: Österreich stellt für zwei Wochen sämtliche Direktflüge nach Südkorea, Mailand, Bologna und in den Iran ein.

Frankreich kündigte die Schließung von Schulen in zwei besonders betroffenen Départements an. Eines davon liegt an der Grenze zu Deutschland.

Die isländische Regierung rief nach zwei Neuinfektionen den Ausnahmezustand aus. Insgesamt habe sich die Zahl der bestätigten Fälle hier nun auf 43 erhöht.

Malta - wo bislang erst eine Infektion mit Sars-CoV-2 registriert wurde - wies ein Kreuzfahrtschiff mit über 2.000 Menschen ab. Es steuert nun Italien an.

+++ Quarantäne-Pflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten +++

Zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus an Schulen und Kindertagesstätten verschärft das bayerische Gesundheitsministerium die Regeln. Laut einer sogenannten Allgemeinverfügung dürfen Schüler und Kindergartenkinder nach einer Rückkehr aus Risikogebieten - wie zum Beispiel Südtirol - ab sofort für 14 Tage nicht in die Schule beziehungsweise in eine entsprechende Betreuungseinrichtung. Dies teilte das Ministerium am Samstag mit. Die Entscheidung sei im Einvernehmen mit dem Kultus- und dem Familienministerium getroffen worden, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Südtirol war vom Robert Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet eingestuft worden. Risikogebiete sind laut RKI "Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann". In Italien gehören dazu außerdem die Region Emilia-Romagna, die Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums betonte, dass nach Abwägung aller Umstände eine solche allgemeingültige Anordnung erforderlich sei, um die Verbreitung der Infektion in Schulen und bei der Kinderbetreuung zu unterbinden. "Die Anordnung ist nicht befristet." Bei einer neuen Risikoeinschätzung werde die Verfügung gegebenenfalls aufgehoben.

+++ Corona-Auswirkungen auf die Wirtschaft: Söder fordert Notfall-Konzept +++

Angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus sollte die Bundesregierung aus Sicht von CSU-Chef Markus Söder ein Notfall-Konzept für betroffene Unternehmen erarbeiten. "Es darf aus dem Coronavirus keine zweite Finanzkrise entstehen. Wir wollen keinen Corona-Schock für die deutsche Wirtschaft", sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in München. Zu möglichen Maßnahmen zählten Bürgschaften, Steuerstundungen und "ganz wichtig" Kurzarbeitergeld. "Das ist nötig damit es nicht zu erheblichen Schäden in der deutschen Wirtschaft kommt."

Am Sonntagabend will Söder sich deshalb im Kanzleramt beim Treffen der Spitzen von Union und SPD mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für ein "kluges Konzept" einsetzen: "Die Bundesregierung darf die Wirtschaft und die Arbeitnehmer nicht alleine lassen."

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Newsblogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der letzte Eintrag stammt von 7. März 2020.