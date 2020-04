Am Montag startete der Vorlesungsbetrieb an den Universitäten und an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften für die rund 350.000 Studenten ausschließlich per Online-Angebot. Viele Hochschulen im Freistaat hätten mitgeteilt, dass der weit überwiegende Teil der Lehrinhalte auch über das Internet angeboten werden könne, erklärte eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums in München. "Viele Hochschulen sprechen inzwischen von über 90 Prozent – abhängig vom Lehrangebot."

Vorläufig findet an den Unis grundsätzlich keine Präsenzlehre statt. Wann sich das wieder ändert, ist derzeit noch unklar. Für wichtige Lehrveranstaltungen mit praktischem Bezug, die nicht online angeboten werden können, werden derzeit Konzepte erarbeitet.

+++ München: Zahl der getesteten Infektionen geht weiter zurück +++

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in München geht weiter zurück. Wie die Stadt mitteilt, wurden am Montag (Stand: 13.30 Uhr) 52 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der bayerischen Landeshauptstadt bislang ingesamt 5.211 getestete Infektionen gemeldet.

In dieser Zahl enthalten sind 3.236 Personen, die bereits genesen sind, 717 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 105 Todesfälle.

+++ Aktuelle Corona-Zahlen vom Landesamt +++

Die Zahl der mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Menschen ist in Bayern auf inzwischen 38.232 gestiegen. Dies teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Montag (Stand: 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg auf 1.299.

+++ Maskenpflicht in Bayern +++

Ab dem 27. April wird in Bayern eine Maskenpflicht gelten. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder am Montag in seiner Regierungserklärung mit. Die Maskenpflicht gelte in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Mund-Nasen-Schutz oder auch Schals werden Pflicht sein.

Söder kündigte zudem an, die Künstler in Bayern stärker zu unterstützen. 1.000 Euro pro Monat werde der Freistaat zunächst für die nächsten drei Monate bezahlen, so der Ministerpräsident. Viele Künstler seien bislang durchs Raster aller Soforthilfemaßnahmen gefallen, dem wolle man nun mit dem Hilfsgeld begegnen. "Bayern ist Kulturstaat und wir wollen die Kunstszene/Künstler nicht alleine lassen", so Söder.

Auch die Kita- bzw. Kindergartengebühren übernimmt der Freistaat für die nächsten drei Monate.

+++ Handelsverband: Reger Betrieb in Bau- und Gartenmärkten +++

In den Bau- und Gartenmärkten in Bayern herrscht nach der Öffnung laut Handelsverband reger Betrieb. Der von manchen befürchtete Massenansturm sei aber ausgeblieben. "Es waren mehr Leute da, aber es ist alles gesittet abgelaufen", sagte Verbandsgeschäftsführer Bernd Ohlmann am Montag. Nur vereinzelt seien Kunden schon vor Öffnung am Morgen angestanden. Die Märkte hätten sich mit Hygiene- und Schutzkonzepten vorbereitet, fast alle hätten Sicherheitsmitarbeiter am Eingang. Alle hätten Masken für die Mitarbeiter und Schutzschilde an den Kassen.

Ein durchschnittlicher, 10.000 Quadratmeter großer Bau- und Gartenmarkt dürfte laut Verordnung bei 20 Quadratmetern je Kunde 500 Menschen einlassen. "Aber das macht keiner", sagte Ohlmann. Je nach Markt seien die Parkplätze am Vormittag zu einem Viertel oder zur Hälfte leer gewesen.

Jürgen Alsdorf, Marktleiter des 10.000 Quadratmeter großen Hagebaumarkts in Sendling, sagte am Mittag: "Wir haben heute schon den vierfachen Umsatz." Aber alles laufe sehr anständig. "Deutlich mehr Menschen tragen Masken, und die Leute halten sich mehr und mehr an die Abstandsregeln." Auch größere Umwege zu den getrennten Ein- und Ausgängen würden ohne große Diskussionen akzeptiert.

+++ AfD wirft Bayerns Staatsregierung Versagen vor +++

Die AfD im Landtag hat der bayerischen Staatsregierung Versagen und falsche Schwerpunkte im Kampf gegen die Corona-Krise vorgeworfen. Der Freistaat habe mehr verdient, als ein Management, welches nur ein Laufsteg für eine Kanzlerkandidatur sei, sagte Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner am Montag im Landtag bei der Aussprache zur Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Sie kritisierte insbesondere, dass im Zuge der Ausgangsbeschränkungen viele Grundrechte der Menschen in Deutschland außer Kraft gesetzt worden seien.

Auch die Einführung einer Telefon-App, die zur Nachvollziehung von Ansteckungswegen auf freiwilliger Basis geplant ist, sei mit den Werten des Grundgesetzes nicht vereinbar. Ebner-Steiner nannte die technische Lösung ein "stasiartiges Überwachungsprogramm".

Die AfD forderte zudem eine schnelle und maßvolle Öffnung von Wirtshäuser und Gaststätten - auch weil die wirtschaftlichen Folgen der Krise längst außer Kontrolle zu laufen drohten. "Wir brauchen hier keine Durchhalteparolen", sagte Ebner-Steiner.

Sie forderte zudem, den Schutz von Deutschen über Hilfen für Asylbewerber und Ausländer zu stellen. In der Krise gelte, erst auf die eigenen Leute zu schauen. Die von Söder zuvor angesprochene Corona-Regelung für den anstehenden Ramadan der Muslime lehnte Ebner-Steiner ebenso ab, wie die Einschränkung von Grundrechten für die deutsche Bevölkerung bei einer gleichzeitigen Beibehaltung des völkerrechtlich abgesicherten Asylrechts.

+++ Söder gibt zweite Regierungserklärung ab +++

Einen Monat nach der ersten Regierungserklärung zum Coronavirus will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch am Montag (10 Uhr) im Landtag über die Folgen der Pandemie sprechen. Im Fokus dürften dabei die in der vergangenen Woche vom Kabinett beschlossenen - und ab diesem Montag geltenden - Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen stehen. Unter anderem ist es ab dem 20. April in Bayern wieder erlaubt, sich auch mit einer Person zu treffen, mit der man nicht in einem Haushalt lebt. Auch dürfen Baumärkte und Gärtnereien wieder öffnen. Und für den 27. April ist unter anderem die schrittweise Öffnung der Schulen für Abschlussklassen geplant.

Der Freistaat geht damit bei der Abkehr der Corona-Beschränkungen langsamer vor, als die restlichen Bundesländer. Söder begründete dies mehrfach mit der besonderen Lage, in der Bayern in der aktuellen Krise stecke. In keinem anderen Bundesland sind mehr Infektionen und auch mehr Todesfälle aufgrund von Sars-CoV-2 bekannt.

+++ Aktuelle Corona-Zahlen aus München +++

In München wurden am heutigen Sonntag, 19. April (Stand: 13.30 Uhr), 58 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 5.159 getestete Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 3.044 Personen, die bereits genesen sind, 699 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 99 Todesfälle (plus fünf im Vergleich zum Samstag).

+++ Landesamt veröffentlicht neue Corona-Zahlen +++

In Bayern sind inzwischen 37.786 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das sind 532 Fälle mehr als am Vortag, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Sonntag (Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage mitteilte. Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg im selben Zeitraum um 45 auf insgesamt 1.271. Die geschätzte Zahl der Genesenen betrug 21.620 Menschen.

+++ Keine Klausuren mehr vor den Abiturprüfungen in Bayern +++

Nach Agenturangaben müssen angehende Abiturienten vor dem Start der Abiturprüfungen in Bayern keine Klausuren mehr schreiben. Das gilt für die Gymnasien und die Fach- und Berufsoberschulen. Die Schüler könnten sich damit voll auf ihr Abitur konzentrieren, so Kultusminister Michael Piazolo gegenüber der dpa. Ab dem 27. April wird nur noch gezielte Prüfungsvorbereitung in den Prüfungsfächern angeboten - und das wegen der coronabedingten Auflagen in kleineren Gruppen. Die Abiturprüfungen an den Gymnasien in Bayern beginnen am 20. Mai. An den Fach- und Berufsoberschulen starten sie ab dem 18. Juni.

+++ Freie Wähler fordern Maskenpflicht +++

In Abweichung von der gemeinsamen Koalitionslinie mit der CSU fordern die Freien Wähler eine rasche Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Das soll eine Öffnung auch von größeren Geschäften "zeitnah ab dem 4. Mai" ermöglichen. Zudem verlangen die Freien Wähler unter Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger als Vorsitzendem, dass auch Gaststätten schrittweise öffnen dürfen, "beginnend noch im Mai". Man fordere "eine sofortige Anpassung der Corona-Strategie in Bayern", teilten die Freien Wähler nach einem entsprechenden Beschluss des Landesvorstands am Wochenende mit.

"Die Freien Wähler Bayern sprechen sich nun weiter klar und deutlich für eine zügige und kontrollierte Rückkehr zur Normalität aus", sagte Freie-Wähler-Generalsekretärin Susann Enders am Sonntag und betonte: "Das ist ein wichtiger Schritt, den wir wagen müssen, um die massiven Auswirkungen des Lockdown für Menschen und Wirtschaft abzumildern."

Das schwarz-orange Kabinett hatte sich erst am Donnerstag entsprechend der Bund-Länder-Linie darauf verständigt, dass es keine generelle Maskenpflicht, sondern ein "Mundschutzgebot" geben soll. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte aber gesagt, sollte das nicht ausreichen, "erwägen wir dann auch eine Maskenpflicht". Zudem entschied das Kabinett, dass ab dem 27. April zunächst nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmeter öffnen dürfen.

+++ Hohe Infektionszahlen in Bayern +++

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den dpa-Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 37.200 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1.226 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 29.100 Fällen und mindestens 862 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 27.700 bestätigten Fällen und mindestens 952 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 284,9 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 168,9.

+++ Grüne: Grundrechte auch in Corona-Zeiten schützen +++

Bayerns Grüne warnen vor einer anhaltenden Einschränkung der Grundrechte infolge der Corona-Krise und fordern daher von der Staatsregierung Lösungen.

"Ein generelles Demonstrationsverbot in Zeiten einschneidender Grundrechtseingriffe ist nicht auf Dauer hinnehmbar", sagte am Sonntag die Fraktionsvorsitzende der Landtags-Grünen, Katharina Schulze, die auch innenpolitische Sprecherin ist. Demokratie brauche die Möglichkeit, die eigene Meinung öffentlich kundzutun. Nach Ansicht Schulzes zeigen andere Bundesländer, wie sich Infektionsschutz und Versammlungsfreiheit vereinbaren lassen. So würden beispielsweise in Berlin Versammlungen bis zu 20 Personen genehmigt, auch Bremen und Sachsen-Anhalt ermöglichten zumindest eine begrenzte Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit. "Es gibt neben Corona weiter viele wichtige politische Anliegen, die in der Öffentlichkeit Gehör finden müssen." Die Staatsregierung unter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) müsse deshalb Klarheit schaffen, dass und unter welchen Voraussetzungen Versammlungen zum Zweck politischer Meinungsäußerung wieder möglich sind, sagte Schulze.

Die Landesregierung habe es versäumt, klare Regelungen zum Versammlungsrecht während der Corona-Pandemie zu treffen. Vorstellbar sind aus Sicht der Grünen feste Obergrenzen für Teilnehmerzahlen sowie Vorschriften, die den Infektionsschutz gewährleisten. "Die Corona-Maßnahmen in Bayern müssen Raum für die Versammlungsfreiheit lassen", sagte Schulze.

+++ Semesterstart in Bayern nur online +++

Zum Start des Sommersemesters und dem Beginn der Vorlesungszeit an diesem Montag hat Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler an Studenten und Uni-Beschäftigte appelliert, die Corona-Pandemie weiterhin ernst zu nehmen. Es gelte jetzt, sich auf die digitalen Angebote zu konzentrieren, sagte der CSU-Politiker am Sonntag.

Für die rund 350.000 Studentinnen und Studenten an den staatlichen Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Technischen Hochschulen sowie Kunsthochschulen startet der Vorlesungsbetrieb ausschließlich online. Nur die Abnahme von Prüfungen und einzelne Praxisveranstaltungen seien im Einzelfall vom 27. April an unter strengen Hygienemaßnahmen an der Hochschule selbst möglich, heißt es in der Mitteilung.

Sibler mahnte, auch weiterhin die Abstandsregelungen einzuhalten und die Hygieneregeln zu befolgen. Die Hochschulen entwickelten derzeit ein Konzept für passgenaue Hygiene-Maßnahmen, beispielsweise zur Steuerung des Zutritts von Gebäuden und Räumen sowie zur Vermeidung von Warteschlangen. Auf Grundlage des Konzepts soll dann entschieden werden, wie und in welchem Umfang die Bibliotheken vom 27. April an geöffnet werden können.

Der Minister kündigte an, nach dem Sommersemester Bilanz zu ziehen: "Schon heute bin ich mir sicher, dass unsere Lehre an den Hochschulen einen großen Schub in Richtung Digitalisierung erfahren wird. Viele Online-Angebote werden sich dauerhaft durchsetzen", prognostizierte Sibler.

+++ Söder dämpft Erwartungen an baldige Lockerungen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der Forderungen nach weiteren Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen vor überzogenen Erwartungen gewarnt. Trotz einer Stabilisierung der Infektionszahlen bewege man sich immer noch auf einem schmalen Grat. "Solange es keinen Corona-Impfstoff und kein Medikament gibt, müssen wir die Beschränkungen fortsetzen und für eine kontrollierte Entwicklung sorgen", sagte Söder der "Passauer Neuen Presse" (Samstag). "Jetzt dürfen wir nicht übermütig werden und müssen die richtige Balance finden."

Söder äußerte Verständnis für Klagen aus der Wirtschaft, die bisherigen Lockerungen gingen nicht weit genug. Bund und Länder leisteten jedoch für die Wirtschaft mehr als jedes andere Land der Welt. Gleichzeitig warb Söder für "eine große Innovationsprämie für den Autokauf". Es müssten Anreize zum Kauf klimafreundlicher Automobile geschaffen werden. "Zudem muss es weitere Steuersenkungen geben, um in der zweiten Jahreshälfte wieder durchstarten zu können."

Zu den Aussichten für Gastronomie und Hotels sagte Söder, mit etwas Glück könnte es bereits zu Pfingsten eine bessere Perspektive für die Branche geben. "Zudem wollen wir beim Bund erreichen, dass die Mehrwertsteuer für den Bereich Hotels und Gastronomie auf sieben Prozent gesenkt werden soll."

+++ Termin für Abitur-Prüfungen bleibt - Lösung für Klausuren +++

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) will am coronabedingt verschobenen Start der Abiturprüfungen am 20. Mai nicht rütteln. Dafür gibt es nach seinen Worten aber bereits eine einvernehmliche Lösung, damit noch ausstehende Klausuren bis dahin nicht in der geplanten Form geschrieben werden müssen.

"Wir wollen am Termin für die Abiturprüfungen festhalten, das ist das Ziel", sagte Piazolo am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in München. "Deshalb sind wir intensiv mit dem Landesschülerrat in Kontakt und haben auch schon eine einvernehmliche, gute Lösung gefunden. Klar ist: Noch ausstehende Klausuren müssen nicht in der eigentlich vorgesehenen Form geschrieben werden." Die genauen Details will Piazolo erst Anfang der neuen Woche bekanntgeben. "Aber Fakt ist: Wir werden den Schülern sehr weit entgegenkommen", betonte er.

Piazolo reagierte mit seiner Klarstellung auf Kritik der Bezirksschülersprecher der Gymnasien aus Unterfranken, Niederbayern, Schwaben und der Oberpfalz. Diese hatten gefordert, die Prüfungen auf einen Termin nach den Pfingstferien zu verschieben. Viele Schüler befürchten offenbar, dass sie in verschiedenen Fächern noch Klausuren des laufenden Halbjahres nachschreiben müssen. In dieser Logik blieben am Ende nur vier freie Tage zur Vorbereitung der eigentlichen Prüfungen. Vor der Corona-Krise waren dafür mehr als drei Wochen vorgesehen.

Piazolo sagte zu der Kritik: "Auch der Landesschülerrat war eingebunden und ist einverstanden. Das konnte lediglich in der Eile offenbar noch nicht an alle Schülervertretungen kommuniziert werden."

+++ Söder lehnt Verkürzung der Sommerferien weiter ab +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lehnt eine Verkürzung der Sommerferien wegen der Corona-Krise ab - das bekräftigte der CSU-Chef am Samstag im Bayerischen Rundfunk. Allerdings solle der Notenschluss in diesem Schuljahr später stattfinden.

Söder sagte im Interview mit Bayern 3, der Vorschlag von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, die Sommerferien zu verkürzen, um entstandene Stofflücken zu schließen, habe ihn gewundert. Wegen Corona solle auch kein Schüler sitzen bleiben, das Versetzen auf Probe werde deutlich großzügiger ausgelegt, kündigte Söder an.

Eine schnelle Rückkehr der Kindergarten- und Grundschulkinder in die Einrichtungen sei momentan nicht geplant, auch keine schnelle Öffnung von Spielplätzen. Allerdings soll bei der Notfallbetreuung nachjustiert werden, zum Beispiel sollten mehr Kinder von Alleinerziehenden aufgenommen werden. Bisher durften Eltern die Notbetreuung nur in Anspruch nehmen, wenn Vater und Mutter in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten.

+++ Krankschreibung per Telefon: Bayern für Verlängerung +++

Bayern setzt sich weiterhin für die Ausnahmeregelung bei Krankschreibungen für Arbeitnehmer ein. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) kritisierte am Samstag, dass Arbeitnehmer für Krankschreibungen bei leichten Atemwegsbeschwerden vom kommenden Montag an wieder zum Arzt gehen müssen. "Dieser Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist mit Blick auf die Gefahren durch die Corona-Pandemie verfrüht. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist es wichtig, Infektionsrisiken konsequent zu vermeiden", sagte Huml laut Mitteilung.

Sie fordert deshalb eine Verlängerung der Ausnahmeregelung, dass Krankschreibungen bei leichten Atemwegsbeschwerden auch nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt möglich sind. Es sei zu befürchten, dass sonst auch Covid-19-Patienten wieder in den Arztpraxen erschienen und dadurch andere Menschen ansteckten. "Das muss verhindert werden", betonte Huml.

Auch Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und Deutsche Krankenhausgesellschaft hatten sich bereits für eine Verlängerung der Ausnahmeregelung ausgesprochen.

+++ 87 neue Corona-Infizierte in München +++

In München sind am heutigen Samstag (Stand 13.30 Uhr) 87 neue Corona-Fälle bestätigt worden: Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 5.101 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 2.969 Personen, die bereits genesen sind sowie 685 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten - und 94 Todesfälle. Am Samstag vergangener Woche (11. April) waren es 119 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (Gesamt: 4.352).

In Bayern sind inzwischen 37.254 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das sind 734 Fälle mehr als am Vortag, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Samstag (Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage mitteilte. Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg in diesem Zeitraum um 62 auf insgesamt 1.226. Die geschätzte Zahl der Genesenen betrug 20.880 Menschen.

+++ BOB, Meridian und BRB weiten Angebot wieder aus +++

Die Bayerische Regiobahn weitet ihr Zugangebot von diesem Montag an in sämtlichen Netzen wieder aus. Ab dem 4. Mai soll dann weitgehend wieder Regelbetrieb herrschen, wie das Unternehmen am Freitag in Holzkirchen mitteilte. Derzeit werden wegen der Corona-Pandemie nur rund 80 Prozent der üblichen Verbindungen angeboten. Nächste Woche jedoch sollen der Meridian, die Bayerische Oberlandbahn (BOB) und die Bayerische Regionbahn (BRB) wieder öfter fahren.

Auch die Fahrten über die Grenze nach Kufstein sollen dann wieder stattfinden. "Wir kehren jetzt so schnell wie möglich zum Vollbetrieb zurück, um die gewohnt hohen Taktzahlen und maximal mögliche Kapazitäten anbieten zu können", erläuterte der Geschäftsführer der BOB und der BRB, Fabian Amini. Bei allen Fahrten sei das Tragen von Behelfsmasken geboten. "Sie vermindern so das Ansteckungsrisiko deutlich und schützen so andere Fahrgäste, unsere Mitarbeitenden und auch sich selbst."

+++ Niedersachsens Ministerpräsident: Maskenpflicht kommt +++

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erwartet in der Corona-Krise eine baldige Maskenpflicht. "Ich bin überzeugt, dass Alltagsschutzmasken bald zu unserem öffentlichen Leben gehören und etwa im Öffentlichen Personennahverkehr auch bald zur Pflicht werden können, sobald sie ausreichend verfügbar sind", sagte der SPD-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Bis dahin könne der Staat seine Bürgerinnen und Bürger aber nicht dazu zwingen, die Masken zu tragen. Am Freitag hatte Sachsen als erstes Bundesland eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr und den Einzelhandel eingeführt, sie gilt vom kommenden Montag an. In Mecklenburg-Vorpommern sind Schutzmasken im Nahverkehr vom 27. April an Pflicht. Die Bundesregierung lehnt eine Pflicht dagegen weiter ab und empfiehlt lediglich Schutzmasken beim Einkaufen sowie im öffentlichen Nahverkehr.

+++ Corona-App: In Deutschland erst im Mai +++

Die geplante Handy-App zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland wird erst im Mai zur Verfügung stehen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Freitag angekündigt. "Aus heutiger Sicht sind es eher vier Wochen als zwei Wochen, bis wir tatsächlich dann eine haben, die auch alle Anforderungen voll erfüllt", sagte der CDU-Politiker. Spahn betonte, die App müsse drei unterschiedliche Anforderungen erfüllen: Datensicherheit, Datenschutz und den eigentlichen Zweck, nämlich die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen.

+++ Über 1.100 Tote in Bayern +++

In Bayern sind inzwischen 36.520 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 1.164 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Freitag (Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 19.610 Menschen.

+++ Staatsoper beendet Spielzeit +++

Die Münchner Opernfestspiele finden heuer aus Gründen des Infektionsschutzes nicht statt. Auch entfallen auf Anordnung des Kunstministeriums sämtliche geplanten Vorstellungen der Bayerischen Staatsoper und des Staatsballetts bis Ende Juni, wie das Haus am Freitag in München mitteilte. "Damit ist die Spielzeit 2019/20 der Bayerischen Staatsoper beendet." "Die Absage der verbleibenden Saison und der Münchner Opernfestspiele schmerzt das gesamte Haus und mich persönlich natürlich sehr", kommentierte Intendant Nikolaus Bachler. "Ein Theater ohne Publikum, ohne Künstlerinnen und Künstler, die Bühne und Orchestergraben beleben, ist nichts weiter als eine tote Hülle." Derzeit werde geprüft, welche Premieren zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden könnten und was im digitalen Umfeld möglich sei. Bachler wünscht sich nach eigenen Worten, dass die Kultur auch während der Corona-Pandemie als unverzichtbar anerkannt wird, und nicht "auf dem Abstellgleis parkt". Kunst sei ein systemrelevantes Gut.

+++ Infektionen gesunken, weitere Todesfälle in München +++

In München wurden am heutigen Freitag, 17. April (Stand 13.30 Uhr), 87 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 5.014 getestete Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 2.801 Personen, die bereits genesen sind, 666 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 87 Todesfälle (plus neun im Vergleich zum Donnerstag). Am Freitag vergangener Woche (10.4.) waren es 110 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 4.233).

+++ Zoo bleibt geschlossen +++

Der Tierpark Hellabrunn bleibt noch bis mindestens 3. Mai geschlossen - was deutliche finanzielle Einbußen bedeutet. "Selbstverständlich richten wir uns nach den staatlichen Verordnungen und werden weiterhin dafür Sorge tragen, dass es all unseren Tieren auch in Zeiten der Schließung an nichts mangelt, alle notwendigen Arbeiten in Hellabrunn reibungslos vonstattengehen und die Arbeitsplätze unserer hochengagierten und motivierten Mitarbeiter erhalten bleiben", so Rasem Baban, Tierparkdirektor und Vorstand in Hellabrunn.

+++ MVV empfiehlt Tragen von Schutzmasken +++

Die in den kommenden Wochen zu erwartende Zunahme der Fahrgastzahlen erfordert zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus. Zum vorbeugenden Infektionsschutz der Fahrgäste und des Fahrpersonals empfiehlt auch der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) in Abstimmung mit dem bayerischen Verkehrsministerium und den Verkehrsunternehmen im MVV das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Bussen und Bahnen.

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer betont: "Die Gesundheit steht an erster Stelle – sowohl für die Fahrgäste als auch für das Personal im Öffentlichen Nahverkehr. Ich appelliere deswegen an alle, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind: Tragen Sie bitte einen MundNasen-Schutz. Wenn alle eine Maske tragen, sind damit auch alle geschützt. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der CoronaPandemie und zur langsamen Rückkehr zur Normalität."

+++ Möglichst wenige Kontakte +++

Trotz der Lockerungen beim Kontaktverbot in Bayern als Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie appelliert das Gesundheitsministerium an die Vernunft der Bürger. Ab kommenden Montag ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. "Die Kontaktperson kann auch gewechselt werden", erklärte ein Ministeriumssprecher am Freitag in München. "Es sollte aber immer an das oberste Ziel gedacht werden: Ansteckungen möglichst zu vermeiden. Insofern gebieten es die Vernunft und die Rücksichtnahme auf andere Menschen, möglichst wenige unterschiedliche Kontaktpersonen außerhalb des eigenen Haushalts zu treffen."

Die Staatsregierung hatte am Donnerstag die bisher geltenden Ausgangsbeschränkungen bis zunächst einschließlich 3. Mai verlängert, aber die genannte Ausnahme zugelassen.

+++ Todesfälle in München steigen weiter +++

In München wurden am heutigen Donnerstag, 16. April (Stand 13.30 Uhr), 107 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 4.927 getestete Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 2.655 Personen, die bereits genesen sind, 630 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 78 Todesfälle (plus elf im Vergleich zum Mittwoch). Am Donnerstag vergangener Woche (9.4.) waren es 120 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 4.123).

+++ Handelsverband kritisiert Söders Vorgehen +++

Der bayerische Einzelhandel hat die verzögerte Öffnung der Läden im Freistaat kritisiert. "Wir sind enttäuscht", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, am Donnerstag. Es gebe viel "Kopfschütteln, Wut und Unverständnis", weil der Freistaat die Beschränkungen eine Woche später als die übrigen Bundesländer lockere. Viele Händler "kämpfen ums Überleben, da zählt jeder Tag", sagte Ohlmann.

Dass Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche geschlossen bleiben, sei willkürlich. Ein Möbelgeschäft mit 2.000 Quadratmetern könne Abstandsregeln genauso einhalten wie ein kleiner Supermarkt, sagte Ohlmann. Dass Ministerpräsident Markus Söder eine Öffnung der großen Geschäfte und Kaufhäuser in circa zwei bis drei Wochen für denkbar halte, sei zu vage.

+++ Opposition: Lockerung der Ausgangsbeschränkungen "überfällig" +++

"Die staatlich verordnete Vereinsamung der Menschen in Single-Haushalten wurde endlich korrigiert", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze - ab Montag ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. "Mit der Angleichung an die bundesweiten Regelungen ermöglicht man nun wieder maßvollen sozialen Kontakt, der der Gefahr der Vereinsamung und seelischen Erkrankungen entgegenwirkt."

Auch SPD-Fraktionschef Horst Arnold wertete dies als "wichtiges Signal". Denn für viele, vor allem Ältere und Alleinstehende, stelle die Corona-Krise eine große, auch psychische Belastung dar, betonte er. Grüne und SPD forderten eine Ausweitung der Notbetreuung für Kinder. "Zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler aus sozial schwachen Familien", sagte Schulze. Die Wissenslücke zwischen zuhause gut betreuten und begleiteten Kindern und denen, die weitgehend auf sich allein gestellt seien, dürfe nicht weiter auseinanderklaffen.

+++ Söder: Bekommen Virus langsam unter Kontrolle +++

Nach wochenlangen Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wichtige Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus, mahnt aber zu Geduld und Vorsicht. "Wir bekommen das Virus langsam unter Kontrolle", sagte er am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in München. Es gebe deshalb nun "Anlass zu vorsichtigem Optimismus".

Söder betonte, es sei ein "zartes Pflänzchen", das sich entwickle. Es sei nach wie vor Vorsicht geboten. Die bayerische Staatsregierung werde keine Experimente machen. "Wir wollen keine unkontrollierte Exit-Strategie, sondern ein kluges Abwägen." Der Ministerpräsident betonte: "In der Ruhe liegt die Kraft."

Söder teilte mit, dass es nun mehr als 1.000 Todesfälle in Bayern gebe. "Das sind 1.000 zu viel." Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte, es gebe nun 35.523 bestätigte getestete Infektionen in Bayern – das sei ein Plus von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Söder betonte, bei den täglichen Zuwachsraten sei man vor einigen Wochen zum Teil noch bei mehr als 20 Prozent gelegen. Jetzt liege man bei unter fünf Prozent. Die Verdopplungszeit liege mittlerweile bei etwa 22 Tagen.

+++ Piazolo betont: Kein Schüler bleibt wegen Corona sitzen +++

Kein Schüler soll wegen coronabedingten Wissenslücken in diesem Schuljahr sitzenbleiben. Das versprach Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag in München nach einer Kabinettssitzung. "Wir werden großzügig ein Vorrücken auf Probe erlauben."

Ihm sei sehr wohl bewusst, dass der Unterricht Zuhause für viele Schwierigkeiten mit sich bringe. Deshalb werde es für alle Schülerinnen und Schüler, die gestaffelt in den Unterricht in den Schulgebäuden zurückkehren werden, "auch eine Phase des Ankommens" geben. In dieser Zeit sollen Wissenslücken geschlossen und alle wieder auf den gleichen Stand gebracht werden.

In den Schritt für Schritt wieder eröffneten Schulen in Bayern sollen nach Angaben von Piazolo wegen des Coronavirus strenge Infektionsschutzmaßnahmen gelten. "Der Unterricht soll in maximal halber Klassenstärke mit 10 bis 15 Schülern erfolgen. So werden wir in den Klassenzimmern einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Schülern gewährleisten", sagte der Freie-Wähler-Politiker am Donnerstag nach der Sitzung des Kabinetts in München.

Auch an den Schulen stehe der Infektionsschutz an der erste Stelle. Dafür brauche es besondere Rahmenbedingungen wie spezielle Sitzordnungen. "An bestimmten Schulen prüfen wir auch einen zeitlich versetzten Schulbeginn", sagte Piazolo. Zudem brauche es Sonderregelungen für das Verhalten im Schulhaus. Ein Mensabetrieb oder Pausenverkauf werde etwa nicht möglich sein - auch keine Schulhofbesuche.

+++ Söder: Sommerurlaub im Ausland unwahrscheinlich +++

Ein Sommerurlaub im Ausland ist wegen der Corona-Pandemie nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) heuer wohl nicht drin. "Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub in anderen Ländern im Sommer so leicht möglich ist, schätze ich aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich ein", sagte Söder am Donnerstag in München nach der Kabinettssitzung. "Das ist bei der Situation in den Ländern um uns herum, unseren klassischen Urlaubsländern, die wir haben - Spanien, Italien oder Frankreich oder Türkei - eher unwahrscheinlich."

Deswegen könne sich die Gastronomie und Hotellerie, sofern die Beschränkungen im Inland bis dahin weiter gelockert werden könnten, im Sommer auf einen ziemlichen "Run" einstellen. So mancher Verlust aus den derzeitigen Wochen könne dadurch vielleicht aufgeholt werden.

+++ Eine Kontaktperson außerhalb der Familie erlaubt +++

Bayern lockert die Ausgangsbeschränkung zur Eindämmung des Coronavirus minimal: Künftig ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. Diese Änderung, mit der Bayern auf die bundesweit vorherrschende Linie einschwenkt, gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung am Donnerstag bekannt.

Ab dem 27. April sollen auch in Bayern Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen sind von der Quadratmeter-Grenze ausgenommen. Schon ab 20. April dürfen Bau- und Gartenmärkte und Gärtnereien wieder öffnen.

Die Schulen werden schrittweise wieder öffnen: Ab dem 27. April sollen die Abschlussklassen wieder zurück an die Schulen dürfen. Frühestens am 11. Mai sollen diejenigen Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen. Wann alle übrigen Jahrgänge zurück an die Schulen dürfen, ist noch offen.

+++ Söder: Bayern wird "vorsichtig" lockern +++

Mit eineinhalb Stunden Verspätung haben Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident Markus Söder und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentner am Abend das weitere Vorgehen bekannt gegeben.

Die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen für die Menschen in Deutschland werden grundsätzlich bis mindestens 3. Mai verlängert. Zugleich vereinbarten die Konferenz-Teilnehmer aber vorsichtige Lockerungen der Einschränkungen des täglichen Lebens:

Ab Montag sollen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen dürfen – ähnlich wie in Österreich. Dies gilt unabhängig von der Verkaufsfläche auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Supermärkte hatten ohnehin während der Krise geöffnet.

mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen dürfen – ähnlich wie in Österreich. Dies gilt unabhängig von der Verkaufsfläche auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Supermärkte hatten ohnehin während der Krise geöffnet. Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden. Betroffen seien auch Fußballspiele. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen demnach von den Ländern getroffen werden. Vom Verbot betroffen seien unter anderem größere Konzerte, Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen. Diese Einschränkung trage effektiv zur Eindämmung des Coronavirus' bei und sorge zugleich für dringend notwendige Klarheit für Veranstalter, darunter viele Vereine, hieß es.

sollen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden. Betroffen seien auch Fußballspiele. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen demnach von den Ländern getroffen werden. Vom Verbot betroffen seien unter anderem größere Konzerte, Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen. Diese Einschränkung trage effektiv zur Eindämmung des Coronavirus' bei und sorge zugleich für dringend notwendige Klarheit für Veranstalter, darunter viele Vereine, hieß es. Eine Maskenpflicht beim Einkaufen wie im Nachbarland gibt es nicht. Bund und Länder wollen das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel jedoch "dringend" empfehlen. Hintergrund ist wohl auch, dass es aktuell nicht genug dieser Masken gibt, um sie zur Vorschrift zu machen. Für Deutschland bestehe über alle Varianten von einfachen Alltagsmasken bis zu Spezialmasken für medizinisches Personal ein Bedarf von mehreren Milliarden Stück innerhalb von Monaten, hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kürzlich gesagt. Alltagsmasken dienen laut Gesundheitsministerium dazu, andere vor einer Infektion zu schützen. Spezialmasken, die auch den Träger schützen, sollten dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben.

beim Einkaufen wie im Nachbarland gibt es nicht. Bund und Länder wollen das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel jedoch "dringend" empfehlen. Hintergrund ist wohl auch, dass es aktuell nicht genug dieser Masken gibt, um sie zur Vorschrift zu machen. Für Deutschland bestehe über alle Varianten von einfachen Alltagsmasken bis zu Spezialmasken für medizinisches Personal ein Bedarf von mehreren Milliarden Stück innerhalb von Monaten, hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kürzlich gesagt. Alltagsmasken dienen laut Gesundheitsministerium dazu, andere vor einer Infektion zu schützen. Spezialmasken, die auch den Träger schützen, sollten dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben. Der Schulbetrieb in Deutschland soll am 4. Mai schrittweise wieder aufgenommen werden – beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich. Die Kultusministerkonferenz soll bis zum 29. April ein Konzept vorlegen, "wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Abstandsgebots durch reduzierte Lerngruppengrößen, insgesamt wieder aufgenommen werden kann". Dabei soll neben dem Unterricht auch das Pausengeschehen und der Schulbusbetrieb mit in den Blick genommen werden: "Jede Schule braucht einen Hygieneplan", heißt es.

in Deutschland soll am 4. Mai schrittweise wieder aufgenommen werden – beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich. Die Kultusministerkonferenz soll bis zum 29. April ein Konzept vorlegen, "wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Abstandsgebots durch reduzierte Lerngruppengrößen, insgesamt wieder aufgenommen werden kann". Dabei soll neben dem Unterricht auch das Pausengeschehen und der Schulbusbetrieb mit in den Blick genommen werden: "Jede Schule braucht einen Hygieneplan", heißt es. Nach den Vorstellungen des Bundes sollten unter Auflagen auch Kultureinrichtungen wie Bibliotheken und Archive sowie Zoos und botanische Gärten wieder zugänglich sein. Friseure könnten sich trotz der körperlichen Nähe darauf vorbereiten, unter bestimmten Auflagen sowie "unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb am 4. Mai wieder aufzunehmen."

wie Bibliotheken und Archive sowie Zoos und botanische Gärten wieder zugänglich sein. könnten sich trotz der körperlichen Nähe darauf vorbereiten, unter bestimmten Auflagen sowie "unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb am 4. Mai wieder aufzunehmen." Restaurants, Bars und Kneipen hingegen müssen weiterhin dichtbleiben, weil dort die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln nur schwer zu kontrollieren ist.

hingegen müssen weiterhin dichtbleiben, weil dort die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln nur schwer zu kontrollieren ist. Nach den Vorstellungen des Bundes sollen auch Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen sowie andere religiöse Feierlichkeiten untersagt bleiben. Hotels sollten auch weiterhin "nur für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung" stehen.

Besonders vom Coronavirus betroffene Länder können nach Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von der gemeinsamen Bund-Länder-Linie abweichen. Bayern beispielsweise will mit dem Schulbetrieb erst ab 11. Mai statt ab 4. Mai schrittweise wieder beginnen.

Man habe Spielräume und einen Rahmen entwickelt, weil die Länder unterschiedlich betroffen seien, sagte Söder. Für Bayern sagte Söder bereits: "Wir werden das vorsichtiger angehen und etwas zurückhaltender angehen." Und auch bei der Öffnung bestimmter Läden werde man "etwas zeitversetzt" vorgehen, kündigte er an.

+++ Kliniken behandeln weiter +++

In jedem Jahr sterben in München Tausende Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Noch immer sind Herzschwäche, verengte Herzgefäße und Herzinfarkte die häufigste Todesursache in Deutschland. Deshalb appellieren die Münchner Kliniken an Betroffene, nicht zu zögern und im Verdachtsfall immer einen Notarzt zu alarmieren– auch in Zeiten der Corona-Pandemie. "Wir beobachten aktuell eine besorgniserregende Entwicklung", sagt Ellen Hoffmann, Chefärztin der Klinik für Kardiologie an der München Klinik Bogenhausen. Einige Menschen hätten Angst, sich im Krankenhaus mit Sars-Cov-2 zu infizieren und würden deshalb lebensnotwendige Behandlungen hinauszögern. "Dieses Zögern ist die eigentliche Gefahr", sagt sie.

Die Notfallversorgung in den städtischen Kliniken stehe "vollumfänglich" zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung der München Klinik. Auch das Klinikum rechts der Isar betont: "Bitte zögern Sie insbesondere in Notfällen nicht, zu uns ins Klinikum zu kommen – wir sind für Sie da." In Großhadern, die zentrale Notaufnahme des Universitätsklinikums der LMU, heißt es ebenfalls: "Sie können sich bei akuten Notfällen jederzeit vorstellen."

+++ 103 neue Coronavirus-Fälle in München bestätigt +++

In München wurden am heutigen Mittwoch, 15. April (Stand 13.30 Uhr), 103 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 4.820 getestete Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 2.640 Personen, die bereits genesen sind, 590 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 67 Todesfälle.

Am Mittwoch vergangener Woche (8.4.) waren es 119 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 4.003).

+++ Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai? +++

Der Bund will ermöglichen, Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wieder zu öffnen. Das sieht eine Beschlussvorlage des Corona-Kabinetts für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder vor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch vorlag. Die seit mehreren Wochen geltenden harten Kontaktbeschränkungen sollen demnach grundsätzlich bis zum 3. Mai verlängert werden. Am Nachmittag schalten sich Angela Merkel und die Ministerpräsidenten in einer Video-Konferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

+++ Söder spricht sich gegen zeitnahe Schulöffnungen aus +++

Anders als einige Bundesländer lehnt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine zeitnahe Öffnung der Schulen nach den Osterferien wegen der Corona-Pandemie ab. "Ich bin sehr zurückhaltend bei Schulen", sagte der CSU-Chef am Dienstagabend im "heute-journal" des ZDF. Skeptisch sehe er auch, dass Grundschulen als erstes geöffnet werden sollen. "Da habe ich eine grundlegend andere Auffassung." Söder distanziert sich damit von der Ankündigung aus Nordrhein-Westfalen, schon nach dem Ende der Osterferien am 19. April die Schulen schrittweise öffnen zu wollen, und von einer Empfehlung der Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Grundschulen mit als Erstes wieder zu öffnen.

"Man muss über Abschlussklassen reden, ja auch nicht zu schnell. Grundschulen sind meiner Meinung nach erst als Letztes dran, denn die Kleinen können sich nicht so an Hygiene-Konzepte halten", betonte Söder. Zur Wiederöffnung der Schulen nach der Corona-Zwangspause brauche es ohnehin ein längerfristiges Konzept. "Die Lehrerverbände sind ja sehr zurückhaltend mit vorschnellen Schulöffnungen, weil sie sagen, es muss auch eine Schule organisiert werden". Als Beispiele nannte er Lehr- und Zeitpläne, die neu definiert und Abstandsregeln, die organisiert werden müsste.

+++ Stille am Münchner Flughafen: 2,5 Millionen weniger Flüge +++

Die Corona-Krise trifft den Flughafen hart. Schon im März sind wegen der weltweiten Reisebeschränkungen 65 Prozent weniger Menschen von dort aus geflogen als im Jahr davor. Schaut man aufs ganze Quartal, waren es 2,5 Millionen weniger Passagiere (und 19 Prozent Flugbewegungen weniger) als 2019, teilte der Airport am Dienstag mit. Die Zahl der Starts und Landungen sank laut Flughafen GmbH im März 2020 von Woche zu Woche und erreichte am Monatsende nur noch rund acht Prozent.

Auch im April werden die Zahlen fallen. Allein in der ersten Woche lag die Zahl der Flugbewegungen nur noch bei rund sieben Prozent und das Fluggastaufkommen bei nur noch einem Prozent des Niveaus im vergangenen Jahr.

+++ 200 Soldaten in Bayern gegen Corona im Einsatz +++

Zur Bekämpfung des Coronavirus sind in Bayern derzeit rund 200 Soldaten der Bundeswehr im Einsatz. Etwas mehr als 100 von ihnen seien im Rahmen von Hilfeleistungen beispielsweise in Pflege- und Altenheimen eingesetzt, sagte Sprecher Carsten Spiering vom Landeskommando in Bayern mit Sitz in München. Weitere 100 aktive Soldaten und Reservisten beraten demnach zivile Behörden und Stellen. Dazu zählten beispielsweise Krisenstäbe in Städten und Landkreisen. Zusätzliche knapp 100 Soldaten stünden für den Einsatz bereit.

An 15 Orten im Freistaat waren die Soldaten zuletzt im Einsatz, besonders in der Oberpfalz und in Oberbayern, wie Spiering weiter ausführte. 35 Soldaten und damit die meisten seien derzeit in Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Bamberg eingesetzt. Sie kommen vom Panzerbataillon 104 aus Pfreimd im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf. Dieses gehört zur 10. Panzerdivision in Veitshöchheim nahe Würzburg, von dem weitere Soldaten helfen. Andere seien aktive Soldaten und Reservisten des Zentralen Sanitätsdienstes.

Neben der vor allem logistischen Unterstützung in Heimen helfen die Soldaten Spiering zufolge beim Betrieb vom Corona-Teststationen, der Verteilung von medizinischer Schutzausrüstung oder durch Beratung im Sanitätsbereich. Im bestimmten Fällen darf die Bundeswehr innerhalb Deutschlands eingesetzt werden. Zwar sind für den Katastrophenschutz und die Gesundheitsversorgung hierzulande zunächst die Landkreise und die kreisfreien Städte verantwortlich. Doch bei Überforderung können sie um Amtshilfe bitten und sich dabei auch an die Bundeswehr wenden.

+++ Freie Wähler wollen "mittelfristig" alle Bayern auf Corona testen +++

Für ein Ende des Corona-Ausnahmezustands in Bayern fordern die Freien Wähler einen flächendeckenden Test aller Menschen im Freistaat. "Ziel muss es sein, mittelfristig die gesamte Bevölkerung auf Corona testen zu können", heißt es in einem neunseitigen Positionspapier, welches unter anderem von Fraktionschef Florian Streibl verfasst wurde. Bei der Zulassung eines Impfstoffs müsse das Zulassungsverfahren "im Rahmen des rechtlich Zulässigen" verkürzt werden. Auch die "Augsburger Allgemeine" berichtete am Dienstag über das Papier.

Darüber hinaus solle der Freistaat Zuschüsse und Kredite für Forschungseinrichtungen und innovative Unternehmen bereitstellen, um maßgeblichen Fortschritt bei der Pandemie-Forschung sowie modernster Diagnose und Medizin zu erreichen. "Ziel muss es sein, Bayern zum Weltmarktführer der Pandemie-Forschung zu machen. Das hilft weltweit – und sichert Arbeitsplätze vor Ort."

+++ Coronavirus: Weitere Todesfälle in München +++

Am Dienstag hat die Stadt München elf weitere Coronavirus-Todesfälle bestätigt. Damit sind mittlerweile 63 Menschen an COVID-19 gestorben.

Zudem hat die Stadt am Dienstag 102 neue Corona-Fälle bestätigt, damit wurden bislang insgesamt 4.717 Infektionen gemeldet. Neben den 63 verstorbenen Personen sind darin auch 2.363 Personen enthalten, die bereits geheilt sind sowie 555 Patienten, die stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten.

+++ Innenminister Herrmann hofft auf Bundesliga mit Fans im Herbst +++

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält Bundesligaspiele vor Zuschauern im Herbst für nicht ausgeschlossen. Zunächst ist geplant, die aktuelle Spielzeit in den nächsten Wochen mit Geisterspielen ohne Fans zu Ende zu bringen. Sollte sich die Corona-Krise im Sommer in die richtige Richtung entwickeln, könnten in der kommenden Fußball-Saison wieder Fans in die Arenen gelassen werden. "Ich hoffe sehr, dass wir dann insgesamt eine Gesundheitssituation hinbekommen, wo das auch wieder möglich ist", sagte Herrmann am Dienstagmorgen dem Bayerischen Rundfunk.

Allerdings seien alle Planspiele absolut vom weiteren Vorgehen im Kampf gegen Covid-19 abhängig. Der Politiker, der im Freistaat auch für den Sport zuständig ist, wollte deshalb nicht weiter spekulieren. "Das wird immer von der Gesundheits- und Infektionssituation bestimmt. Deshalb kann man da heute sicherlich keine verbindlichen Vorstellungen für die Zukunft vorhersagen", ergänzte Herrmann.

+++ Corona-Zahlen in München am Ostermontag +++

Die Stadt hat die neuen Zahlen zu den Corona-Fällen in München veröffentlicht. Die Zahl der Neuinfizierten liegt am Ostermontag bei 156. Insgesamt steigt die Zahl der Infektionen in der Stadt damit auf auf 4.615, darin enthalten sind 2.240 geheilte Patientinnen und Patienten. In stationärer Behandlung befinden sich aktuell 515 Menschen. 52 Menschen sind verstorben.

+++ Gesundheitsministerin Huml vorsichtig optimistisch, warnt aber vor Eile +++

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sieht im Kampf gegen das Coronavirus zunehmend Grund für Optimismus - warnt aber vor einer übereilten Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen. Man dürfe zwar noch keine Entwarnung geben. "Aber wir haben Grund zu vorsichtigem Optimismus", sagte Huml am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München. Sie verwies auf den mittlerweile deutlich langsameren Anstieg der Infizierten-Zahlen, aber auch auf die aktuell ausreichende Zahl von Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit. Und auch die Zahl beatmungspflichtiger Patienten habe sich stabilisiert.

Bis Ostermontag (Stand 10.00 Uhr) wurden laut Ministerium 33.329 Menschen in Bayern positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet - das waren 547 Fälle oder 1,7 Prozent mehr als am Vortag. Gestorben sind bisher 834 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten.

Huml betonte, weil an Wochenenden und Feiertagen Testergebnisse aus einigen privaten Labors fehlten, seien die Zahlen "etwas mit Vorsicht zu betrachten". Es werde noch Nachholeffekte geben. "Aber insgesamt, wenn wir uns die Entwicklung der vergangenen Wochen anschauen, sieht man, dass es zu einer Verlangsamung der Ausbreitung gekommen ist", sagte sie. "Wir hatten ja schon Anstiege von 20 Prozent und mehr pro Tag. Nun sind wir eher bei zehn Prozent, bei fünf Prozent oder sogar noch ein bisschen darunter gelandet. Das zeigt: Die Maßnahmen, die Schulschließungen und die Ausgangsbeschränkungen, greifen."

+++ Über 300 Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen +++

Zwischen Sonntag- und Montagmorgen (jeweils 6 Uhr) hat die Münchner Polizei 5.900 Kontrollen durchgeführt. 317 Verstöße wurden angezeigt, sie betrafen alle die Ausgangsbeschränkungen. Alle Infos zu den Corona-Einsätzen der Münchner Polizei lesen Sie hier.

+++ BR-Sender B5 und Bayern 2 senden wieder eigenständig +++

Beim Bayerischen Rundfunk können die Hörfunkwellen B5 und Bayern 2 ab Dienstag, 14. April, wieder eigenständig senden. Aufgrund von Corona-Fällen und damit verbundenen Quarantänemaßnahmen wurde der Betrieb seit dem 23. März zusammengelegt.

"Die Bündelung beider Wellen hatte es ermöglicht, mit insgesamt weniger Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion zu arbeiten, die BR-internen Bemühungen zum Schutz vor Ansteckung noch besser umzusetzen und damit die Sendefähigkeit langfristig sicherzustellen", teilt der Bayerische Rundfunk mit. Die Situation hat sich mittlerweile entspannt, weshalb die beiden Sender wieder getrennt voneinander senden können.

+++ Rund jeder Zweite in Bayern für Corona-Warn-App +++

Mehr als jeder Zweite in Bayern würde sich eine sogenannte Tracking App zum schnelleren Eindämmen der Coronavirus-Epidemie installieren. Wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für BR24 ergab, würden 55,4 Prozent der Befragten in Bayern eine App zur Nachverfolgung von möglichen Kontaktpersonen Corona-Infizierter freiwillig nutzen. 36,4 Prozent gaben an, sie nicht oder eher nicht freiwillig zu installieren. Damit liegt Bayern etwa im Bundesschnitt.

Die App soll anonym erfassen, wer sich im näheren Umfeld des Betreffenden befindet - und im Infektionsfall diese Kontaktpersonen schnell informieren. Bisher läuft diese Information über die Gesundheitsämter. Diese bemühen sich, aufwendig alle Kontaktpersonen zu erreichen, an die sich der Infizierte erinnert.

Deutschlandweit zeigten sich 56,1 Prozent der Befragten offen für die Nutzung einer Tracing-App. Mit mehr als 60 Prozent ist in den norddeutschen Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen die Bereitschaft am größten. Bundesweit schloss ein Viertel der Befragten (24,2 Prozent) die Nutzung einer solchen App dagegen kategorisch aus.

Die größten Sorgen bereiteten den Bürgern eine potenzielle Überwachung auch nach der Corona-Krise (42,8 Prozent) sowie ein Missbrauch der Daten (40,2 Prozent). Knapp jeder Dritte hat Bedenken wegen der Verletzung seiner Privatsphäre (32,8 Prozent) und/oder einer zu großen staatlichen Kontrolle (31,7 Prozent).

+++ 733 neue Infektionen in Bayern gemeldet +++

In Bayern sind inzwischen 33.015 Menschen an dem Coronavirus erkrankt. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen am Ostersonntag (Stand 13.04, 0 Uhr) nach Angaben des Robert Koch Instituts (RKI) um 733 gestiegen.

+++ Corona-Zahlen in München am Ostersonntag +++

Die Stadt hat die neuen Zahlen zu den Corona-Fällen in München veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der Neuinfizierten mit 107 im Vergleich zu den vergangenen Tagen etwas nach unten gegangen. Insgesamt wurden damit bisher 4.459 Corona-Infektionen in der Stadt registriert. Darin enthalten sind 2.110 bereits geheilte Patienten. In stationärer Behandlung befinden sich aktuell 475 Menschen.

Noch am Sonntag vor einer Woche wurden in München mit 193 Fällen fast doppelt so viele Neuinfektionen registriert. Eine Entwicklung, die darauf hindeuten könnte, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in München greifen.

+++ Knapp 300 Verstöße in München +++

Insgesamt knapp über 6.400 Kontrollen hat die München Polizei zwischen Samstag- und Sonntagmorgen (jeweils 6 Uhr) durchgeführt. Dabei wurden 303 Verstöße angezeigt, von denen 291 die Ausgangsbeschränkungen betrafen. Alle Infos zu den Corona-Einsätzen der Polizei lesen Sie hier.

+++ 2.500 Pflegekräfte melden sich freiwillig zum Corona-Einsatz +++

Rund 2.500 Pflegekräfte haben sich in Bayern bereiterklärt, wegen der Corona-Pandemie freiwillig in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu arbeiten. Bei personellen Engpässen könne nun auf Unterstützung durch den neuen, sogenannten bayerischen Pflegepool zurückgegriffen werden, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern, mit der ihr Ministerium über eine Online-Plattform nach Freiwilligen sucht, könne den Katastrophenschutzbehörden auf Nachfrage die für die Region freiwillig gemeldeten Personen vermitteln.

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus' benötigen viele Krankenhäuser und Heime dringend mehr Personal. Einige Einrichtungen versuchten etwa, Ärzte und Pflegekräfte vorübergehend aus dem Ruhestand zurückzuholen. Für den Pflegepool weiterhin gesucht werden nach Angaben des Ministeriums Menschen mit einer Ausbildung oder Erfahrung in einem pflegerischen Beruf sowie Medizinisch-technische Assistenten und Medizinische Fachangestellte, die beispielsweise den Job gewechselt haben. Auch Notfallsanitäter, Hebammen, Operationstechnische Assistenten und Anästhesietechnische Assistenten könnten sich melden.

Huml betonte, dass gemeldete Freiwillige während ihres Einsatzes von der Arbeit für ihren Arbeitgeber freigestellt würden und ihr Arbeitsentgelt fortgezahlt bekämen. Selbstständige Freiwillige erhielten Ersatz für ihren Verdienstausfall.

+++ Bundespräsident wirbt um Vertrauen und Solidarität +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnt die Bürgerinnen und Bürger an Ostern zu Geduld, Disziplin und Solidarität in der Corona-Krise. "Ausgerechnet an Ostern, dem Fest der Auferstehung, wenn Christen weltweit den Sieg des Lebens über den Tod feiern, müssen wir uns einschränken, damit Krankheit und Tod nicht über das Leben siegen", so der Bundespräsident laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript in seiner Fernsehansprache am Samstagabend.

Er warb für Optimismus, appelierte an die europäische Solidarität und bat um Vertrauen in die Regierenden: "Wir können und wir werden auch in dieser Lage wachsen." Es sei gut, dass der Staat nun kraftvoll handle. Die Regierenden seien sich ihrer "riesigen Verantwortung" bewusst. "30 Jahre nach der Deutschen Einheit, 75 Jahre nach dem Ende des Krieges sind wir Deutsche zur Solidarität in Europa nicht nur aufgerufen - wir sind dazu verpflichtet", so Steinmeier weiter.

Es ist das erste Mal, dass ein Bundespräsident in dieser Form auf ein aktuelles Ereignis eingeht. Normalerweise hält er solche Ansprachen nur jedes Jahr an Weihnachten.

+++ Osteransprache: Söder bittet um Geduld +++

Ministerpräsident Markus Söder bittet die Menschen in Bayern weiter um Geduld bei der Bewältigung der Corona-Krise. "Es wird auch nach den Osterferien nicht einfach so weitergehen können wie vorher", sagte der CSU-Politiker am Samstag in München laut vorab verbreitetem Redemanuskript in seiner Ansprache zu Ostern. Er warnte: "Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall." Solange es keinen Impfstoff oder keine Medikamente gebe, sei Vorsicht geboten. Trotzdem gab sich der Ministerpräsident zuversichtlich. "Unsere Experten sagen: Wir bekommen Corona langsam unter Kontrolle", betonte er und fügte hinzu, dass mehr als 50.000 zusätzliche Neuinfektionen verhindert werden konnten.

Söder deutete zudem an, dass die Lockerungen nach den Osterferien starten könnten "sobald die Virologen und Mediziner grünes Licht" geben. Das werde aber in verschiedenen Bereichen unterschiedlich lange dauern. Söders Rede schließt mit den Worten: "Im Namen der Bayerischen Staatsregierung wünsche ich Ihnen auch ganz persönlich frohe und gesegnete Ostern! Schauen Sie auf sich und Ihre Lieben und bleiben Sie gesund."

+++ Coronazahlen in Bayern steigen weiter +++

In Bayern sind nach Angaben des Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) inzwischen 31.773 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden, 911 Fälle mehr als noch am Freitag. Gestorben sind bisher 720 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag am Samstag bei 11.970 Menschen.

+++ Neue Corona-Hotline auch an Feiertagen erreichbar +++

Unter der Telefonnummer 089/122 220 gibt eine neue Hotline der bayerischen Staatsregierung Auskunft zu allen Fragen rund um Corona. Sie ist täglich von 8 bis 18 Uhr besetzt, auch an den Feiertagen. Die Servicenummer soll als erste Anlaufstelle dienen, um eine bessere themenbezogene Weiterleitung möglich zu machen: Abgedeckt werden gesundheitliche Anliegen genauso wie Informationen zu den Ausgangsbeschränkungen, zur Kinderbetreuung und zu Soforthilfen für Kleinunternehmer und Selbständige. Die Corona-Hotline der Staatsregierung wird durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unterstützt.

+++ Weiter dreistellige Neu-Infizierungen in München +++

In München wurden am heutigen Samstag, 11. April (Stand 13.30 Uhr), 119 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 4.352 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 2.043 Personen, die bereits geheilt sind, 438 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär aufgenommen werden mussten, sowie 44 Todesfälle (+2 im Vergleich zum Vortag). Am Samstag vergangener Woche (4.4.) waren es 145 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 3.449).

+++ Autobauer für staatliche Kaufprämie +++

Volkswagen und BMW schlagen staatliche Anreize für den Autokauf vor, um die Corona-Krise zu überwinden. Die "Innovationsprämie" solle beim Erwerb von klimafreundlichen Modellen greifen, und so Klimaschutz und Industrieförderung kombinieren. BMW hat die Produktion in seinen Werken in Europa und Nordamerika zunächst bis Ende April gestoppt. Auch bei Volkswagen bleiben die Werke der Kernmarke in Deutschland wegen der Corona-Pandemie bis 19. April geschlossen.

Markus Söder (CSU) hatte bereits am Donnerstag ein Automobil-Programm gefordert, das den Autokauf von klimafreundlichen Modellen nach der Corona-Krise besonders ankurbeln solle. Verglichen mit der Abwrackprämie von vor 10 Jahren müsse es aber höher sein und länger gewährt werden, zitieren Agenturen den bayerischen Ministerpräsidenten.

+++ Millionen Klicks für #bayerngemeinsam +++

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sieht Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) die in den sozialen Medien gestartete Kampagne #bayerngemeinsam als Erfolg an. Seit Ende März hätten rund 2,6 Millionen Menschen die Videos angesehen. "Allein bei Instagram wurden unsere Beiträge über 3.700 mal geteilt. Unser Instagram-Account wurde über 1,1 Millionen Mal aufgerufen. Das ist ein großer Erfolg", so Huml am Samstag. Über die Kampagne und den Hashtag #bayerngemeinsam wurden Menschen in Bayern dazu aufgerufen, Gemeinsamkeiten in Zeiten der Ausgangsbeschränkung zu teilen.

+++ Zehn neue Todesfälle in München +++

Die Zahl der Covid-19-Toten in München nimmt weiter zu. Am Freitag meldete die Stadt 42 Verstorbene, das sind zehn mehr als am Vortrag. 110 neue Corona-Fälle wurden am heutigen Karfreitag, 10. April (Stand 13.30 Uhr) bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 4.233 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 1.920 Personen, die bereits geheilt sind. Am Freitag vergangener Woche (3.4.) waren es 205 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 3.304).

+++ Coronazahlen steigen in Bayern +++

In Bayern sind inzwischen 30.862 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 721 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen am Freitag (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Homepage mit. Den Angaben zufolge waren es am Vortag 29.262 infizierte Menschen und 653 Todesfälle gewesen. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag am Freitag bei 10.720 Menschen.

+++ Vier Bewohner in Altersheim verstorben +++

Im Alten- und Pflegeheim in Planegg sind seit dem 2. April vier Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben; es handelt sich dabei um drei Männer und eine Frau. Das teilte das Heim am Freitag mit. 19 Bewohner sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei den Mitarbeitern sind 18 Infektionen gemeldet. Elf davon arbeiten in der Pflege.

+++ Bayern startet Onlineportal +++

Die aktuelle Corona-Krise belastet viele Menschen, körperlich und seelisch. Öfter als sonst kann es in Familien und Beziehungen zu Streit kommen – und manchmal auch zu Gewalt. Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner: "Es gibt Paare und Familien, in denen Konflikte, bis hin zu häuslicher Gewalt, schon länger ein Thema sind. Das beengte Zusammenleben kann diese Situation noch verschlimmern." Aber auch bei Menschen, die bislang nicht mit Gewalt konfrontiert waren, können die aktuelle Krise und die damit einhergehenden Sorgen, zu Spannungen führen. Es gibt zahlreiche Anlaufstellen für von Gewalt Betroffene. Die Hilfsangebote stehen auch und gerade während der Pandemie weiterhin zur Verfügung und unterstützen gewaltbetroffene Menschen mit aller Kraft. "All diese Beratungsangebote sowie weiterführende Informationen und Links sind nun auf der neuen Website www.bayern-gegen-gewalt.de gebündelt zu finden. So soll jeder, der Hilfe braucht, so schnell wie möglich eine geeignete Anlaufstelle fin-den und Hilfe bekommen", so die Sozialministerin.

+++ Messe München: Mega-Produktion von Desinfektionsmittel +++

Vom Münchner Messegelände aus gehen jeden Tag 100.000 Liter Handdesinfektionsmittel in alle bayerischen Landkreise. Dies sei das Ergebnis der in Bayern angeschobenen Produktion, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Donnerstag bei einer Besichtigung des Lagers und Umschlagplatzes. Die in 5, 10 und 20 Liter fassende Kanister abgepackte Flüssigkeit werde gratis an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Altenheime verteilt. Supermärkte müssten sich auf dem freien Markt eindecken.

Das Desinfektionsmittel wird laut Aiwanger in Bayern mit Hilfe von Alkohol aus der Biosprit-Produktion erzeugt, der aus Sachsen-Anhalt kommt. Vor dem Abtransport wird das brennbare Produkt auf Paletten in klimatisierten Zelten gelagert, die mit Sicherheitsabstand auf einer Kiesfläche stehen. Den Transport übernimmt das Technische Hilfswerk mit 15 bis 20 Lkw-Touren am Tag.

Theoretisch könne sich mit der jetzt verfügbaren Menge jeder Bayer ein Mal am Tag die Hände desinfizieren, sagte Aiwanger. Durch die eigene Produktion wolle man verhindern, dass Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen Preise von 30 Euro pro Liter bezahlen müssten. Dafür gebe Bayern jetzt einige Millionen Euro aus.

Das Lager wird zudem von der Polizei bewacht. "Früher wurden Banken überfallen, neuerdings werden Maskenlager überfallen und Desinfektionsmittellager", sagte Aiwanger.

+++ Merkel: Verschärfungen erscheinen derzeit nicht nötig +++

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht nach den neuesten Infektionszahlen in der Corona-Krise "Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. "Der Anstieg flacht sich leicht ab", sagte Merkel am Donnerstag in Berlin. Weitere Verschärfungen seien derzeit nicht nötig.

+++ Zahl der Corona-Todesfälle in München steigt weiter an +++

Die Zahl der Coronavirus-Todesfälle in München steigt weiter an. Am Donnerstag sind insgesamt acht neue Todesfälle hinzugekommen. Damit sind in der bayerischen Landeshauptstadt bislang 32 Menschen an Covid-19 gestorben.

Am Donnerstag wurden 120 neue Corona-Fälle bestätigt, insgesamt wurden damit nun 4.123 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl sind jedoch auch schon 1.739 Menschen enthalten, die wieder geheilt sind.

+++ Menschen meiden Notaufnahmen wegen Coronavirus +++

Der Rückgang von Patienten in den Notaufnahmen alarmiert Mediziner. Chefärzte vom Nürnberger Klinikum warnen davor, wegen der Corona-Pandemie dringend notwendige Behandlungen aufzuschieben. Die Folgen seien für viele Menschen wahrscheinlich gefährlicher als das geringe Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, teilte das Klinikum am Donnerstag mit.

So seien in den vergangenen Wochen deutlich weniger Menschen mit einem leichten Herzinfarkt oder Schlaganfall in die Notaufnahme gekommen. In die Kliniken kämen dafür vermehrt Patienten, bei denen die Beschwerden schon weiter fortgeschritten seien als üblich.

+++ Aktuelle Corona-Zahlen aus Bayern +++

In Bayern sind inzwischen 29.262 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 653 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen am Donnerstag (Stand: 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Den Angaben zufolge waren es am Vortag 28.053 infizierte Menschen und 589 Todesfälle gewesen.

Die geschätzte Zahl der Genesenen ist laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erstmals höher als die der Neuinfektionen. Nach LGL-Angaben gelten 9.330 Menschen in Bayern als genesen. Diese Zahl beruhe auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des Robert Koch-Instituts orientiere.

+++ Exit-Strategie? Söder fordert gesonderte Betrachtung der Länder +++

Wie verfahren beim Weg aus dem Corona-Ausnahmezustand? Ministerpräsident Markus Söder hat sich in einem Interview mit der dpa dafür ausgesprochen, dass es verschiedene Exit-Strategien für die einzelnen Bundesländer geben müsse.

"Tatsächlich ist die Situation regional unterschiedlich - in Bayern und Baden-Württemberg ist sie anders als in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein", sagte der CSU-Chef. Im Norden sei von Anfang an das Infektionsgeschehen deutlich niedriger gewesen. "Insofern muss auch das gemeinsame Konzept in Deutschland den unterschiedlichen Situationen gerecht werden."

"Es sollte so viel gemeinsam geschehen wie möglich. Leider scheren jetzt schon einzelne Länder aus. Wir sollten aber in Deutschland eine Linie behalten", betonte Söder. Generell müsse ohnehin abgewartet werden, ob sich die Zahlen weiter stabilisieren.

Söder warnte erneut davor, dass zu frühe Lockerungen sich später rächen könnten: "Wer aus Ungeduld zu früh und zu viel lockert, riskiert Leben. Das hat die EU in ihrem neuen Corona-Strategiepapier ausdrücklich bestätigt."

+++ Bayern hält an Soforthilfen fest - trotz Stopp wegen Betrug in NRW +++

Während Nordrhein-Westfalen die Auszahlung von Corona-Soforthilfen für Unternehmen wegen Betrugsversuchen stoppt, hält Bayern an der Auszahlung fest. "Die Hilfen laufen weiter", sagte ein Sprecher des bayerischen Wirtschaftsministeriums am Donnerstag in München. Aus Bayern seien keine Betrugsversuche bekannt.

Das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium hatte den dortigen Stopp der Auszahlungen in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt (LKA) beschlossen. Den Ermittlern zufolge hatten Betreiber von Fake-Seiten "mit gefälschten Antragsformularen Daten abgefischt und diese mutmaßlich für kriminelle Machenschaften genutzt". Die Täter haben demnach dann wohl selbst betrügerische Anträge gestellt.

+++ Spahn: Schrittweise Rückkehr zur Normalität nach Osterferien denkbar +++

Angesichts erster Erfolge bei der Eindämmung des Coronavirus' in Deutschland hält Gesundheitsminister Jens Spahn vorsichtige Schritte aus dem staatlich angeordneten Stillstand nach den Osterferien für möglich. Sollte die Entwicklung bei den Infektionszahlen anhalten, "werden wir mit den Ministerpräsidenten über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität nach den Osterferien reden können", sagte der CDU-Politiker dem "Handelsblatt" (Donnerstag).

In einem freiheitlichen Rechtsstaat könnten weitreichende Einschränkungen von Grundrechten nur so lange funktionieren, wie sie verstanden und akzeptiert würden. Deshalb sei es nicht nur wichtig, das Handeln gut zu begründen, sondern auch eine Perspektive aufzuzeigen.

Zu den Ansteckungszahlen hierzulande sagte Spahn: "Wir sehen einen positiven Trend. Aber der muss sich verstetigen." Voraussetzung dafür sei, dass sich die Bevölkerung auch über die Feiertage an die Alltagsbeschränkungen halte.

+++ Coronavirus: Bayerische Pflegeheime besonders betroffen +++

Bayern hat bundesweit die meisten Alten- und Pflegeheime mit Covid-19-Erkrankungen. Mittlerweile seien aus 189 Einrichtungen Fälle bestätigt, hieß es am Mittwoch in einem Bericht des ARD-Magazins "Fakt".

Damit liege Bayern noch deutlich vor Nordrhein-Westfalen, wo laut einer bundesweiten "Fakt"-Umfrage 110 Heime betroffen seien. Deutschlandweit seien bislang in mindestens 520 Alten- und Pflegeheimen Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus aufgetreten. Sachsen-Anhalt und das Saarland machten bislang keine Angaben.

+++ Bundespolizei von Ausfällen geplagt +++

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus' spielen Grenzkontrollen eine wichtige Rolle. Seit Wochen ist die Bundespolizei im Einsatz, um Reisebeschränkungen und Einreiseverbote zu überwachen, mit dem Osterwochenende steht ein weiterer Kraftakt bevor.

Doch in den Reihen der Grenzschützer sorgt die Corona-Pandemie für gefährliche Lücken: Mehr als 1.000 Bundespolizisten fallen aus, sind entweder krankgeschrieben oder befinden sich in Quarantäne. Besonders stark betroffen ist die für Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München mit fast 300 Fällen. Deren Beamte sind derzeit durch die Kontrolle der Grenze zu Österreich stark gefordert.

Nachgewiesen ist eine Corona-Infektion bei bundesweit 66 Bundespolizisten – ein Drittel davon sind Angehörige der Münchner Direktion. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser hervor, die der AZ exklusiv vorliegt. Weil die Bundespolizei nur unzureichend mit Atemschutzmasken ausgerüstet sei, drohe sich das Coronavirus unter den Grenzschützern weiter zu verbreiten, warnt Strasser. Die vorliegenden Zahlen stammen vom 31. März und könnten inzwischen sogar weiter gestiegen sein.

+++ Rund 200.000 Teilnehmer bei großer Gebetsaktion +++

"Es hat alles wunderbar funktioniert", sagte Konstantin Fritz, Sprecher des ICF München, nach dem 90-minütigen gemeinschaftlichen Gebet, das am Mittwoch live sowohl auf Youtube als auch von kirchlichen Fernsehsendern übertragen wurde. Rund 200.000 Menschen haben nach Angaben der Organisatoren am Mittwochabend gemeinsam via Internet und Fernsehen gebetet.

"Bei Youtube waren es knapp unter 60.000 Zugriffe, bei den Fernsehsendern haben geschätzt etwa 200 000 eingeschaltet." Das Gebet wenige Stunden vor Beginn des jüdischen Pessachfestes sollte ein Zeichen gegen Antisemitismus und für Zusammenhalt in der Corona-Krise setzen. Unter dem Motto "Deutschland betet gemeinsam" waren Gläubige aus unterschiedlichsten Konfessionen eingeladen. "Es war ein Zusammenkommen der Herzen in diesen Zeiten der Krise, egal was der Background ist, egal was man glaubt oder nicht glaubt, ob mit oder ohne deutschen Pass", schilderte Fritz.

+++ Bayerische Corona-Regelungen: BVerfG weist Eilantrag ab +++

Keine Freunde treffen, auf Besuch bei den Eltern verzichten, nicht demonstrieren: Die Verbote in der Corona-Krise greifen in viele Grundrechte ein. Das Bundesverfassungsgericht setzt die Maßnahmen in Bayern trotzdem nicht außer Kraft. Der Kläger hat aber noch Chancen.

+++ Helios Klinikum München West auch wieder im Normalbetrieb +++

Nach einer einwöchigen Schließung wegen einer Häufung von Corona-Infektionen läuft am Helios Klinikum München West wieder der normale Betrieb – begleitet von Kritik der Beschäftigten. Das Krankenhaus sei für Patienten wieder uneingeschränkt geöffnet, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Derweil äußerten die Mitarbeiter öffentlich ihren Unmut. Die Stadt hatte sie in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt und nur vereinzelt Ausnahmen zugelassen, unter anderem um den Klinikbetrieb nicht zu gefährden. In einem offenen Brief beschwerte sich das Personal bei Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) über die Bedingungen der Quarantäne.

Rund 250 Patienten und knapp 1.000 Beschäftigte wurden nach Auskunft der Stadt seit dem 31. März getestet. Bei 97 Menschen fielen die Tests positiv aus. Im Kampf gegen das Coronavirus spielt die Klinik eine wichtige Rolle. Sie hat nach eigenen Angaben einen Schwerpunkt für Lungenkranke und hat zudem Intensivbetten für Covid-19-Patienten.

+++ Helios Amper-Klinikum: Rückkehr in den Vollbetrieb +++

Das Amper-Klinikum Dachau hat den ambulanten und stationären Betrieb über alle 14 Fachabteilungen hinweg wieder aufgenommen. Innerhalb kürzester Zeit wurden mehr als 1.170 Beschäftigte und 136 Patienten auf Covid-19 getestet. "Das war ein Kraftakt für alle Beteiligten", sagte Klinikgeschäftsführer Florian Aschbrenner am Mittwoch. Am Wochenende zuvor konnten nach einem Bescheid des Landratsamtes wegen eines gehäuften Aufkommens von Covid-19-Fällen nur Corona-positiv getestete Patienten im Klinikum aufgenommen werden.

Das Gesundheitsamt wurde entsprechend benachrichtigt, die Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. "Es handelte sich nicht um einen Ausbruch, der sich auf das ganze Klinikum ausgebreitet hat", bekräftigt Professor Hagedorn. "Das Coronavirus hat sich nur auf Mitarbeiter übertragen, die einen direkten Kontakt zu positiv getesteten Corona-Patienten hatten." Aktuell läuft die nächste große Testaktion: Alle Mitarbeiter des Klinikums, die einen negativen Befund erhalten haben, werden derzeit und in den kommenden Tagen noch einmal abgestrichen.

+++ 35-Jähriger muss ins Gefängnis +++

Die Polizei hat erneut einen Mann in Gewahrsam genommen, der sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen gehalten hat. Der 35-Jährige habe bereits zum vierten Mal gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Corona-Krise verstoßen, teilten die Beamten am Mittwoch in Aschaffenburg mit. Nun bleibe er bis zum derzeitigen Ende der Ausgangsbeschränkungen am 19. April in einem Gefängnis. Einen ähnlichen Fall hatte es vergangene Woche in Oberfranken gegeben. Ein 34-Jähriger hatte laut Polizei zum fünften Mal mit Bekannten eine Corona-Party in seiner Wohnung in Bamberg veranstaltet. Auch private Treffen sind derzeit verboten, um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren.

+++ Sechs neue Corona-Todesfälle in München +++

In München gibt es sechs neue Coronavirus-Todesfälle, das hat die Stadt am Mittwochnachmittag bekannt gegeben. Insgesamt wurden am Mittwoch 119 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden bislang insgesamt 4.003 Infektionen gemeldet, darunter allerdings auch 1.577 Personen, die mittlerweile wieder geheilt sind. Mit den sechs neuen Todesfällen verzeichnet die Stadt nun insgesamt 24.

+++ München: Sofortmaßnahmen für Mieterschutz +++

Am Mittwoch wurden im Stadtrat die von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften GEWOFAG und GWG beabsichtigten Sofortmaßnahmen vorgestellt. Diese Maßnahmen sollen die Mieter in der Stadt schützen, die wirtschaftlich von der Corona-Krise betroffen sind. Unter anderem soll die Stundung von fälligen Mieten ermöglicht werden.

"Den städtischen Wohnungsbaugesellschaften ist es wichtig, die gewerblichen Mieter zu unterstützen und die Wohnungsmieter vor einem Verlust ihrer Wohnung zu schützen", schreibt die Stadt in einer offiziellen Mitteilung.

Zur Unterstützung von existentiell bedrohten gewerblichen Mietern der Landeshauptstadt München erarbeitet das Kommunalreferat derzeit ein stadtweites Konzept.

+++ Stadt weist auf Friedhofs-Regelungen hin +++

Die Stadt München hat am Mittwoch nochmals eindringlich auf die geltenden Regelungen auf den städtischen Friedhöfen hingewiesen. Denn auch hier gelten natürlich die Corona-Ausgangsbeschränkungen. Konkret heißt das, dass der Besuch der Friedhöfe in Gruppen oder eine Gruppenbildung vor Ort verboten ist. Auch der Mindestabstand von 1,5 Metern muss immer eingehalten werden. Zudem ist das Fahrradfahren laut Friedhofssatzung nicht erlaubt.

Gesundheitsreferentin Stephan Jacobs dazu: "Ich rufe alle Münchnerinnen und Münchner dazu auf, sich auf den Friedhöfen so zu verhalten, wie es die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen der Bayerischen Staatsregierung fordern. Also: Abstand halten, keine Gruppenbildung! Dies ist für unser aller Sicherheit und gerade auch zum Schutz von älteren Friedhofsbesucherinnen und Friedhofsbesuchern geboten." Gegen einen kurzen Besuch auf dem Friedhof, allein oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts, sei grundsätzlich jedoch nichts einzuwenden.

+++ BMW produziert jetzt Atemschutzmasken +++

BMW hat bekannt gegeben, sich auch an der Produktion von Atemschutzmasken zu beteiligen. Von täglich Hunderttausenden Masken ist die Rede. Mehr Informationen gibt es hier.

+++ 1.401 neue Corona-Infektionen in Bayern +++

In Bayern steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter an. Wie das Robert Koch Institut auf seiner Homepage mitteilt, wurden am 7. April (Stand 0 Uhr) 1.401 neue Erkrankte gezählt. Damit sind im Freistaat mittlerweile 27.564 mit dem Coronavirus infiziert.

+++ Blutplasma-Therapie soll Corona-Patienten helfen +++

Therapien mit Blutplasma könnten künftig einmal schwerkranken Corona-Patienten helfen. Die Studienlagen weise darauf hin, dass damit eine deutliche Abschwächung der lebensbedrohlichen Verläufe möglich sei, sagte der Leiter der Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Erlangen, Holger Hackstein. Dieses ist nach eigenen Angaben eine der ersten Einrichtungen, die eine Erlaubnis für die Herstellung von therapeutischem Plasma erhalten haben. Auch andere Kliniken in Deutschland arbeiten daran.

Menschen mit überstandener Covid-19-Infektion haben spezifische Antikörper gegen das Virus gebildet, die mit einer Maschine aus dem Blut gewonnen werden. Akut erkrankte Patienten sollen diese erhalten. Die Wirkung dieser Blutplasma-Therapie hat eine Studie aus China an zehn Covid-19-Erkrankten untersucht, die in der Online-Ausgabe des Fachjournals "Proceedings" der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS) veröffentlicht wurde.

Danach verbesserte sich der Zustand der Patienten innerhalb von drei Tagen. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, wertete die Ergebnisse als ermutigend. Diese seien aber kein Nachweis für die Wirksamkeit, betonte er. In Deutschland sollen nun seinen Angaben nach klinische Prüfungen starteten, deren Ergebnisse in wenigen Monaten vorliegen könnten.

+++

+++ Acht Millionen Schutzmasken in München gelandet +++

Am Mittwoch ist in München ein Frachtflugzeug mit 26 Tonnen Schutzausrüstung gelandet, darunter acht Millionen Schutzmasken. Markus Söder nahm die Lieferung, die vor allem für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser bestimmt ist, persönlich entgegen. Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ 90 Neu-Infizierte in München +++

In München wurden am heutigen Dienstag, 7. April (Stand 13.30 Uhr), 90 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 3.884 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 1.384 Personen, die bereits geheilt sind, sowie 18 Todesfälle. Damit gibt es zwei Todesfälle mehr als am Montag.

Am Dienstag vergangener Woche (31.3.) waren es 198 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 2.699).

+++ Zahlen steigen in Bayern weiter +++

In Bayern insgesamt sind inzwischen 26.567 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 495 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Dienstag (Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Den Angaben zufolge waren es am Vortag 25.355 infizierte Personen und 444 Todesfälle gewesen.

+++ Söder: Maskenpflicht wird wahrscheinlich kommen +++

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich am Dienstag erneut zum aktuellen Stand in der Corona-Pandemie geäußert. Laut ihm ist auch nach Ostern nicht damit zu rechnen, dass alles schnell wieder wie vor der Krise werde. Auch Lockerungen des Shutdowns könne man nur angepasst vornehmen. Auch in Österreich sei eher angepasst als gelockert worden, so Söder.

Zudem deutete Söder an, dass es "am Ende eine Art Maskenverpflichtung geben wird". Dies sehe er als hochwahrscheinlich an. Allerdings müsse nun der Fokus darauf liegen, ebendiese Masken zu produzieren, ehe man über eine Tragepflicht reden könne. Schwierig seien Lockerungen besonders bei Schulen, erklärte Söder weiter. Man wolle jedoch Schülern eine Abschlussprüfung ermöglichen. Länger dauern werde außerdem eine Lockerung der Regeln bei Veranstaltungen oder der Gastronomie.

Beschlossen hat das Kabinett zudem einen Corona-Bonus für Pflegekräfte. Diese bekommen für ihren Einsatz in der Corona-Krise 500 Euro vom Freistaat. Der Empfängerkreis wurde noch einmal ausgeweitet, und zwar auf den Rettungsdienst.

+++ Wegen Coronavirus: Münchner Sportfestival abgesagt +++

Das Referat für Bildung und Sport hat wegen der Corona-Pandemie entschieden, das Münchner Sportfestival am 12. Juli abzusagen. Das gab die Stadt am Dienstagmittag bekannt. Eine verbindliche Planung des Festivals sei für die Landeshauptstadt München aktuell nicht mehr möglich. Zuvor war bereits das Inklusionssportfestival (10. Mai) abgesagt worden.

+++ Lions Club spendet an Münchner Tafel +++

2.380 Euro haben die Mitglieder des Münchner Lions Club gesammelt. Die Spende kommt der Münchner Tafel zu Gute. "Die Idee zu helfen", so Claudia Spieß-Kiefer, Präsidentin des Lions Clubs München, "kam uns, als wir bemerkten, dass die Münchner Tafel wegen der Corona-Krise deutlich weniger Spenden haltbarer Lebensmittel erhielt als sonst."

Der Edeka-Markt in der Hofstatt hat auf die Spende noch 250 Warengutscheine im Wert von 10 Euro gepackt. Edeka-Kaufmann Florian van Dungen rundete den Spendenbetrag zudem auf 2.500 Euro auf.

Derweil gibt es einen Helfer-Ansturm bei der Münchner Tafel – rund 200 Anfragen gehen täglich ein. Mehr Infos dazu gibt es hier.

+++ Ausgangssperre für Hotspot Mitterteich gelockert +++

Drei Wochen nach dem Verhängen der bundesweit ersten weitreichenden Corona-Ausgangssperre im oberpfälzischen Mitterteich sind die Vorschriften vorzeitig gelockert worden. Seit diesem Dienstag gelten in der Kleinstadt nun dieselben Ausgangsbeschränkungen wie in ganz Bayern.

Das Infektionsgeschehen im Stadtgebiet Mitterteich weise keine signifikanten Unterschiede zum restlichen Landkreis Tirschenreuth mehr auf, hatte der Landkreis am Montag nach einer Sitzung des Krisenstabes Katastrophenschutz mitgeteilt. Der Erste Bürgermeister Roland Grillmeier habe die Entscheidung begrüßt. Die strengeren Regeln sollten ursprünglich bis einschließlich diesen Donnerstag gelten.

+++ Kabinett will Corona-Pflegebonus beschließen - per Videokonferenz +++

Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wird das bayerische Kabinett seine wöchentliche Kabinettssitzung am Dienstag (10.00 Uhr) per Videoschalte durchführen. Unter anderem soll dann die am Wochenende von Söder angekündigte - vorerst einmalige - 500 Euro-Corona-Prämie für alle Pflegekräfte in Bayern beschlossen werden. Darüber hinaus werden die Minister über die aktuelle Entwicklung bei den Neuinfektionen beraten und überlegen, wie die Ausbreitung weiter eingeschränkt werden kann.

Die steuerfreie Bonuszahlung soll so bald wie möglich an die Betreffenden ausgezahlt werden - also alle Pflegekräfte in Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Alten-, Pflege- und Behindertenheimen. Die Kosten für die 252.000 Angestellte liegen bei 126 Millionen Euro.

+++ Söder äußert sich zu Beschränkungen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der Ausbreitung des Coronavirus noch länger andauernde Beschränkungen etwa in der Gastronomie in Aussicht gestellt. Zudem stimmte er die Menschen am Montagabend darauf ein, dass das Tragen von Masken in Zukunft immer mehr ausgeweitet werden dürfte.

"Wir müssen die Menschen auf ein Leben mit der Pandemie vorbereiten. Dazu gehört natürlich das verstärkte Tragen von Masken dazu", sagte der CSU-Vorsitzende in der ARD. Und er fügte hinzu: "Da gehört auch dazu, dass Ausgangsbeschränkungen oder Kontaktsperren in bestimmten Bereichen wie der Gastronomie sicher noch länger erhalten bleiben." Aber es könne auch "Lichtblicke" geben, wo man sich weiterentwickeln könne. Dieser Weg müsse "in sich schlüssig" sein. Wie dieser Weg aussehen könnte, darüber wollten die Ministerpräsidenten kommende Woche mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten, betonte Söder.

+++ Polizei bedankt sich bei Bürgern +++

Die Münchner Polizei hat sich auf ihrem Twitter-Account bei allen Bürgern bedankt, die sich geduldig an die Ausgangsbeschränkungen halten. In einem weiteren Tweet drückten sie außerdem ihre Freude über die netten Botschaften aus, die sie in den letzten Tagen auf verschiedenen Wegen erreicht haben.

+++ Klinikum in Dachau nimmt Betrieb wieder auf +++

Neben Covid-19-Patienten behandelt ein Klinikum in Dachau schrittweise wieder andere Kranke. "Wir wollen so schnell wie möglich wieder den Normalbetrieb aufnehmen", teilte Klinikgeschäftsführer Florian Aschbrenner am Montag mit. Wegen einer Häufung von positiv auf das Coronavirus getesteten Patienten hatte das Krankenhaus alle anderen abgewiesen.

Seit Sonntag könne die ambulante Notfallversorgung des Helios Amper-Klinikums zumindest Patienten aufnehmen, die nicht mit dem Rettungsdienst kämen. Auch die Bereitschaftspraxis und die Geburtshilfe stünden wieder allen offen, hieß es weiter.

Dafür gelten nach Angaben des Klinikums nun strenge Sicherheitsvorkehrungen: Schon in der Notaufnahme gebe es einen eigenen Bereich für Covid-19-Patienten. "Bei allen, die stationär aufgenommen werden, wird ein Abstrich vorgenommen", so der Ärztliche Direktor Professor Dr. Hjalmar Hagedorn. Die Patienten sollen in Einzelzimmern untergebracht werden. Außerdem dürften Schwangere das Klinikum nur durch einen eigenen Eingang betreten und müssten vor einer planbaren Entbindung einen Covid-19-Test machen.

Nachdem sich im Klinikum Dachau immer mehr mit dem Virus angesteckt hatten, habe es eine große Testaktion gegeben: Von den 136 Patienten auf der Normalstation wurde laut Klinik einer positiv getestet, von den knapp tausend Mitarbeitern elf. Sie stünden nun unter Quarantäne. Fünf Tage später sollen alle Beschäftigen nochmals auf eine Infektion überprüft werden.

+++ Krebspatienten werden weiterhin behandelt +++

Wer aktuell eine Krebsdiagnose erhält, könnte sich fragen, ob und wann er eine Therapie erhält. Hier möchte die städtische München Klinik die betroffenen Menschen beruhigen. "In den onkologischen Zentren stellt die München Klinik weiterhin die Behandlung von Krebspatienten sicher", teilt Raphael Dieke, Sprecher der München Klinik mit. In der München Klinik sei die Daseinsvorsorge (das heißt die Geburtshilfe, Behandlung nach Unfällen und die Versorgung von schweren Erkrankungen) getrennt von der Auseinandersetzung mit der Versorgung von Corona-Patienten gegeben, heißt es von der Klinik weiter.

Dazu zähle auch die Behandlung von Krebspatienten. "Insbesondere heilende Behandlungen und palliative – also symptomlindernde – Therapieformen werden weiterhin vollumfänglich durchgeführt", teilt Dieke weiter mit. Das gelte auch für Krebsoperationen. Generell sei aber das Risiko für Krebspatienten, eine Lungenentzündung zu erleiden, höher als für Gesunde. Deshalb sei abzuwägen, ob und wann Chemo- und Immuntherapien für den Patienten durchgeführt werden sollten.

+++ Forscher starten Blutabnahmen in München +++

Für ihre Studie zur Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung sind am Montag in München die ersten Forscher-Teams zu Blutabnahmen bei freiwilligen Teilnehmern gestartet. Zunächst seien zwei Teams unterwegs, die drei bis fünf Haushalte pro Tag besuchen, sagte Michael Hölscher, Leiter der Abteilung Infektions- und Tropenmedizin am LMU Klinikum München, am Montag. "Im Laufe der Woche werden wir die Zahl auf zehn Teams steigern, in der nächsten Woche werden wir 20 Teams haben."

Insgesamt sollen Proben in 3.000 zufällig ausgewählten Haushalten aus München auf Antikörper gegen das Coronavirus getestet werden. Damit soll erfasst werden, welcher Anteil der Bevölkerung möglicherweise bereits mit dem Sars-CoV-2-Virus in Kontakt war, ohne es zu wissen. Erste Ergebnisse werde es voraussichtlich in sechs bis acht Wochen geben, sagte Hölscher.

+++ Eisbach fließt wieder +++

Das Referat für Gesundheit und Umwelt lässt die Wassermenge im Eisbach wieder auf den Normalfluss zurückführen. So können die angeschlossenen Wasserkraftanlagen wieder ihre Kapazitäten für eine regenerative Stromgewinnung ausschöpfen. Das Surfen auf der Eisbachwelle bleibt gemäß der geltenden Ausgangsbeschränkung aber weiterhin verboten. "Ich möchte noch einmal dringend an alle Bürgerinnen und Bürger appellieren, Menschenansammlungen zu vermeiden, um so einer weiteren Verbreitung des Coronavirus zu begegnen. Damit sich keine Zuschauergruppen an der Eisbachbrücke sammeln, müssen wir leider das Surfverbot aufrechterhalten", so Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs. Die Polizei wird die Einhaltung des Verbots überwachen.

+++ 16 Todesfälle, 152 neue Infizierte +++

In München wurden am heutigen Montag, 6. April (Stand 13.30 Uhr), 152 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell insgesamt 3.794 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 1.240 Personen, die bereits geheilt sind, sowie 16 Todesfälle (plus zwei zum Vortag).

Am Montag vergangener Woche (30.3.) waren es 245 und damit fast 100 mehr neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 2.501).

+++ 411.000 Kontrollen, 50.000 Verstöße +++

Seit Beginn der bundesweiten Maßnahmen gegen das Coronavirus wurden in Bayern von der Polizei rund 50.000 Verstöße registriert. Zwischen dem Start am 21. März und dem 6. April (6.00 Uhr) habe es im Freistaat rund 411.000 Kontrollen gegeben, teilte das Innenministerium am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München mit. Rund ein Drittel der Kontrollen hätten sich direkt auf die Überprüfung der vorläufigen Ausgangsbeschränkungen bezogen. Die restlichen Überprüfungen basierte auf die Einhaltung von Veranstaltungs- und Versammlungsverboten sowie Betriebsuntersagen. "Nicht jeder Verstoß führt zu einer Ahndung durch die zuständige Kreisverwaltungsbehörde", sagte ein Ministeriumssprecher.

+++ Neue Corona-Zahlen für Bayern +++

Die Zahl der Corona-Infizierten in Bayern steigt weiter: Im Freistaat sind inzwischen 25.355 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Montag (Stand: 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Den Angaben zufolge sind bislang 444 Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben.

+++ 1.128 neue Corona-Fälle in Bayern +++

In Bayern ist die Zahl der Corona-Infektionen auf insgesamt 24.974 (Stand 06.04., 8.05 Uhr) gestiegen, wie das Robert Koch-Institut meldet. Dass sind 1.128 mehr als am Vortag. Bisher sind in Bayern 437 Menschen aufgrund des Virus gestorben.

+++ Münchner Handwerker fordern Hilfe von der Stadt +++

Sendlinger Handwerksmeister fordern in der Krise Hilfe von der Stadt. Die solle die Steuerbelastung für die kleinen Betriebe sofort senken. "Es wird sonst plötzlich knapp für uns." Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 193 neue Fälle in München +++

In München wurden am heutigen Sonntag, 5. April (Stand 13.30 Uhr), 193 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell insgesamt 3.642 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 1.103 Personen, die bereits geheilt sind, sowie 14 Todesfälle. Am Sonntag vergangener Woche (29.3.) waren es 176 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 2.256).

+++ Ausgangsbeschränkungen am Wochenende - München bleibt vernünftig +++

Gute Nachrichten gibt es von der Polizei. Auch an Samstag und Sonntag habe man bei den Kontrollen nur wenige Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen feststellen müssen, hier es am Sonntag. Alles dazu finden Sie in diesem Artikel.

+++ Heim im Westend: Weitere Bewohner positiv +++

Für das Leonhard-Henninger-Haus im Westend liegen weiter Ergebnisse vor. Demnach sind von den insgesamt 128 getesteten Bewohnerinnen und Bewohnern aktuell 36 positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet, 88 haben ein negatives Ergebnis; vier Befunde stehen noch aus. Bei den Mitarbeitenden sind nach Stand vom Sonntag (5.4., 14.00 Uhr) 19 positiv und 42 negativ. Allerdings stehen auch hier noch 45 Testergebnisse aus.

Die positiv getesteten Bewohner sind nach wie vor im Pflegeheim im Westend untergebracht und werden dort versorgt. Nach Mitteilung der Heimleitung sind sie derzeit alle fieberfrei und weisen lediglich leichte Erkältungssymptome auf. Ähnliche Symptome finden sich auch bei den Mitarbeitenden. Grundsätzlich bleiben derzeit alle Mitarbeitenden, die positiv getestet wurden, daheim. Heimleiter Frank Chylek: "Die Stimmung im Haus ist trotz der Lage gut. Die Mitarbeitenden haben die Situation verstanden und helfen sich gegenseitig."

+++ 126 Millionen Euro Bonus für Pflegekräfte +++

Für ihren oftmals aufreibenden Einsatz in der Corona-Krise will die Staatsregierung allen Pflegekräften in Bayern eine steuerfreie Bonuszahlung von 500 Euro zukommen lassen. "Wir in Bayern reden nicht nur darüber - wir machen das. Wir werden 500 Euro als Bonus an alle Pflegekräfte zahlen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der "Bild am Sonntag". Den Bonus sollen nach Angaben eines Regierungssprechers alle Pflegekräfte in Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Alten-, Pflege- und Behindertenheimen bekommen - insgesamt 252.000 Angestellte. Den Freistaat koste dies unterm Strich 126 Millionen Euro.

Die Bonuszahlung soll an diesem Dienstag im Kabinett beschlossen werden und das Geld so bald wie möglich bei den Pflegekräften ankommen. "Vorläufig" sollen die 500 Euro einmalig gezahlt werden, hieß es. Je nachdem, wie lange der Kampf gegen das Coronavirus dauert, ist damit nicht ausgeschlossen, dass es später weitere Zahlungen gibt. Zusammen mit Nordrhein-Westfalen ist Bayern das am stärksten vom Coronavirus betroffene Land.

+++ Kanzleramtsminister Braun warnt +++

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat mit Blick auf die Corona-Pandemie betont, dass der Höhepunkt der Krise in Deutschland noch bevorstehe. Es sei nun die Aufgabe der Bundesregierung, "uns für unsere Bevölkerung auf den schwierigsten Teil dieser Krise vorzubereiten", sagte Braun der "Allgemeinen Sonntagszeitung". "Die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liegt noch vor uns." Vor Beginn der momentanen Einschränkungen habe es eine "Verdoppelung alle drei Tage"gegeben. Damit das Gesundheitswesen nicht überfordert werde, seien Verdopplungszeiten von deutlich mehr als zehn Tagen nötig, sagte Braun dem Blatt. "Wahrscheinlich sogar eher zwölf oder vierzehn Tage."

Zur Situation der Wirtschaft sagte Braun: "Die Vorstellung, dass wir in Deutschland vielleicht bald manche Kranke nicht mehr versorgen können, weil die Zahl der Infektionen hochschießt, ist so schwerwiegend, dass ich sage: Das Wichtigste ist zunächst, dass wir das vermeiden. Dahinter steht die Wirtschaft erst mal einen großen Schritt zurück."

+++ Helios Klinikum: Patientinnen dürfen nach Hause +++

Die Patientinnen der Geburtshilfe dürfen die Klinik heute wieder verlassen und können nach Hause zu ihren Familien. Darüber hinaus können auch alle gynäkologischen Krebspatientinnen entlassen werden. "Das Testergebnis auf das Coronavirus SARS-CoV-2 war bei allen 14 Frauen und bei allen zehn Neugeborenen negativ", erklärt Dr. Sabine Keim, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe.

+++ Gastronomen kochen für Menschen in systemrelevanten Berufen +++

Ab Montag kochen Münchner Gastronomen ehrenamtlich für Menschen in systemrelevanten Berufen. Auch Sterneköche sind dabei. Rund 1.000 Essen werden kommende Woche verteilt, es sollen bis zu 1.000 pro Tag werden. Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ Weniger Kontrollen am Wochenende +++

Die Ausgangsbeschränkungen in Bayern gelten weiter – allerdings will die Münchner Polizei nicht mehr ganz so streng vorgehen wie zuletzt. Die Regeln Kontaktverbot, Abstand halten und Menschenansammlungen meiden, gelten aber uneingeschränkt weiter. Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ 145 neue Corona-Fälle in München +++

Die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten in München liegen vor: Dem Update der Landeshauptstadt zufolge wurden am heutigen Samstag 145 neue Fälle bestätigt. Damit sind in München nun insgesamt 3.449 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 929 bereits geheilte Personen und zwölf Todesfälle. Am Samstag vergangener Woche (28. März) waren es 235 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (Gesamt: 2.080).

+++ Bayern: 43 Corona-Tote binnen 24 Stunden +++

In Bayern sind inzwischen 23.049 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Die Zahl der Todesfälle ist nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit binnen 24 Stunden um 43 gestiegen: von 327 auf 370. Das teilte das Landesamt am Samstag auf seiner Homepage mit (Stand 10 Uhr). Den Angaben zufolge waren es am Vortag 20.962 Infizierte.

+++ Vergleich: München top bei Verstößen gegen Beschränkungen +++

Die Polizei wacht allerorts verstärkt über die Einhaltung der Regeln zur Corona-Ausgangsbeschränkung: Wie "Focus Online" berichtet, nehmen es die Münchnerinnen und Münchner nicht so genau damit.

Das Portal vergleicht dabei die größten Städte in Deutschland - Berlin, Hamburg und München - und skizziert, wo wie viele Verstoße während der Ausgangsbeschränkungen gemeldet werden. Demnach seien es in Berlin 1.360 Verstöße, Hamburg liege demnach bei 1.800. In München wurden dagegen seit den Beschränkungen 2.332 Strafanzeigen gezählt. In die Statistik fließen sowohl Straftaten als auch Ordnungswidrigkeiten ein.

+++ Bayern verzeichnet höchste Infektionsquote +++

In Deutschland sind bis zum Samstagvormittag mehr als 85.559 Infektionen (Vortag, Stand 11 Uhr: mehr als 80.500 Infektionen) mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus einer dpa-Auswertung hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Besonders hohe Zahlen haben Bayern mit mehr als 20.900 nachgewiesenen Fällen und mindestens 327 Toten sowie Nordrhein-Westfalen mit mehr als 18.500 Fällen und mindestens 224 Toten.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 160,3 die meisten Infektionen, im Bundesschnitt sind es 102,9. Mindestens 1.154 (Vortag Stand 10.15 Uhr: 1.022) mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

+++ Corona-Krise: Freistaat richtet Hilfskrankenhäuser ein +++

Der Freistaat bereitet sich mit der Errichtung von Hilfskrankenhäusern auf eine mögliche massive Zunahme an schweren Covid-19-Fällen vor. Besonders geeignet seien bestehende Reha-Kliniken oder andere Einrichtungen mit ausreichender Infrastruktur, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) am Samstag mitteilten. So sollen zusätzliche stationäre Kapazitäten geschaffen werden.

Bereits Ende März hatte Huml angekündigt, dass in den 26 bayerischen Rettungsleitstellen-Bereichen Hilfskrankenhäuser entstehen sollen. Planung und Aufbau würden von den Katastrophenschutzbehörden vor Ort organisiert. Wo und wann eine solche Einrichtung in Betrieb genommen wird, werde in Abstimmung mit dem Gesundheits- und Innenministerium entschieden. Ein Hilfskrankenhaus soll laut Herrmann mindestens 90 Betten umfassen und Huml zufolge möglichst in der Nähe einer bestehenden Klinik eingerichtet und dieser organisatorisch zugeordnet werden.

+++ Auf Abstand? Osterhasen helfen in Münchner Supermarkt +++

Im "Kaufland" in München-Neuperlach helfen fortan Osterhasen dabei, die nötigen 1,5 Meter Mindestabstand zum Gegenüber einzuhalten. Angestellte haben dort eine niedrige Mauer aus Hunderten goldenen Schokohasen vor der Fleisch-, Fisch- und Käsetheke aufgebaut. So können die Kundinnen und Kunden weiterhin mit genügend Distanz an der Theke einkaufen.

+++ Bayern will französische Patienten aufnehmen +++

Bayern nimmt zehn Corona-Patienten aus Paris auf Der Freistaat will in der Corona-Krise zehn schwerkranke Covid-19-Patienten aus Paris zur Behandlung in bayerische Kliniken aufnehmen. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Samstagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er habe der französischen Botschafterin Unterstützung zugesagt. "In der Not helfen Freunde", schrieb Söder.

Und: "Europa muss zusammenstehen." Seit vergangenen Sonntag hat Bayern bereits zehn Corona-Patienten aus Italien zur medizinischen Versorgung aufgenommen. Frankreich gehört neben Italien und Spanien zu den Ländern in Europa, die vom Coronavirus besonders betroffen sind. Seit dem 1. März starben in Frankreich mehr als 6.500 infizierte Menschen. Auch andere Bundesländer nehmen Covid-19-Patienten zur Behandlung auf. In den vergangenen acht Tagen hat die Bundeswehr mehrfach infizierte Menschen eingeflogen.

+++ Aufnahmestopp in Bayerns Pflegeheimen +++

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) reagiert auf die steigende Zahl von Ansteckungen in Pflegeheimen. Am Freitag erließ das Gesundheitsministerium eine Allgemeinverfügung, dass für Pflegeheime in Bayern ab Samstag ein Aufnahmestopp gelte. Huml begründete den Schritt in einer Mitteilung mit den Worten: "Für ältere und pflegebedürftige Menschen besteht eine besonders hohe Gefahr, an COVID-19 mit schwerem Verlauf zu erkranken."

Ausgenommen von der Regelung seien Einrichtungen, die gewährleisten könnten, dass "neue Bewohnerinnen und Bewohner für einen Zeitraum von 14 Tagen in Quarantäne untergebracht werden können". Hierfür benötige es eine Zustimmung des Gesundheitsamts. Auch eine Rückkehr von Pflegebedürftigen aus dem Krankenhaus in ihre Einrichtung sei verboten, sofern eine Möglichkeit der Quarantäne nicht gegeben sei.

Huml sagte Bayerns Pflegeeinrichtungen gleichzeitig weitere Unterstützung zu. Das Gesundheitsamt richte "eine eigene Task Force" ein, die rund um die Uhr erreichbar ist. Sie berät auch die Behörden vor Ort bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie."

Lesen Sie dazu: Sind Münchner Pflegeheime für Corona-Krise nicht gut genug gerüstet?

+++ Corona im Klinikum Ansbach: Viele Mitarbeiter infiziert +++

Immer mehr Hospitäler in Deutschland schlagen wegen Covid-19-Ausbrüchen Alarm. Jetzt ist das Klinikum Ansbach betroffen. Ist eine interne Feier unter Mitarbeitern der Ausgangspunkt gewesen? Lesen Sie hier mehr dazu!

+++ Helios-Klinik in Dachau nimmt nur noch Corona-Patienten auf +++

Wegen einer Häufung von Covid-19-Erkrankungen nimmt ein Klinikum in Dachau nur noch positiv auf das Coronavirus getestete Patienten auf. Alle anderen werden abgewiesen, wie die Sprecherin des Helios Amper-Klinikums Dachau am Freitagabend mitteilte. Die Zahl der infizierten Menschen steige im Landkreis Dachau - und auch in der Klinik. Wie viele Covid-19-Patienten aktuell dort behandelt werden, teilte die Sprecherin nicht mit. Man versorge derzeit Covid-19-Patienten "aller Schweregrade".

Die Sicherheitsvorkehrungen würden verstärkt. Mitarbeiter der Klinik seien angehalten, im öffentlichen Raum einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sich außerhalb ihrer Arbeit in häusliche Quarantäne zu begeben. Zudem würden alle Patienten und alle Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet. Ergebnisse lagen noch nicht vor.

Am Mittwoch hatte bereits eine Münchner Klinik mitgeteilt, den normalen Krankenhausbetrieb vorübergehend aufzugeben. Dort sollten gar keine neuen Patienten mehr aufgenommen sowie keine entlassen werden.

+++ Sommersemester an Bayerns Hochschulen startet planmäßig +++

Das Sommersemester an den bayerischen Hochschulen beginnt trotz der Corona-Krise wie geplant am 20. April. Das Vorlesungsende hingegen wird auf den 7. August verschoben, wie die Universitätenkonferenz am Freitag in München mitteilte. Der Zeitraum, in dem Vorlesungen stattfinden, werde an den Universitäten und Hochschulen flexibel geregelt.

Weiter hieß es, es würden alle Anstrengungen unternommen, um zusätzlich digitale Lehrangebote zu entwickeln und für die bayernweit fast 400.000 Studierenden verfügbar zu machen. "Die Hochschulen sind handlungsfähig und werden die ihnen übertragene Autonomie verantwortungsvoll nutzen."

Das Wissenschaftsministerium begrüßte ebenfalls die gefundenen Lösungen und betonte, dass "für Studentinnen und Studenten hinsichtlich Bafög, Kindergeld oder Krankenversicherung flexible Regelungen gefunden werden und ihnen auch, was die Regelstudienzeit anbelangt, keine Nachteile entstehen".

+++ Auch im Augustinum Corona +++

Auch das Alten- und Pflegeheim Augustinum in Hadern hat nun einen bestätigten Fall von Covid-19. Die betroffene Person ist isoliert worden, alle Kontaktpersonen bereits ermittelt, teilte ein Sprecher am Freitag mit. In mehreren Heimen in München hat sich das Coronavirus ausgebreitet.

Im Augustinum lebt auch der Ex-OB und SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel.

+++ Haus und Grund: Mieten bezahlen! +++

In der Rechtsabteilung des Eigentümerverbands Haus und Grund laufen aktuell die Telefone heiß. Am Apparat: aufgebrachte Vermieter oder auch Mieter. Rudolf Stürzer von Haus und Grund vermutet jetzt: "Das neue Gesetz, das der Deutsche Bundestag letzte Woche verabschiedet hat, wird offensichtlich missverstanden." Das Gesetz sieht vor, dass der Vermieter das Mietverhältnis wegen Mietrückständen im Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni nicht kündigen darf, wenn die Mietrückstände auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie beruhen. "Es sieht jedoch weder eine Stundung noch ein Leistungsverweigerungsrecht des Mieters vor", sagt Stürzer jetzt. Die Mieten müssten weiterhin pünktlich bis zum dritten Werktag des Monats bezahlt werden. Er ruft dazu auf: "Bei Zahlungsproblemen auf Ihren Vermieter zugehen und eine einvernehmliche Lösung finden!" Das ist übrigens auch die Empfehlung des Mietervereins München.

+++ Radlbauer verschenkt Bikes +++

Radlbauer will sich in der Krise bei den Helden bedanken, die als medizinisches Personal, Mitarbeiter von Supermärkten oder im öffentlichen Nahverkehr in diesen Wochen besonders gefordert sind. 112 von ihnen sollen ein Radl geschenkt bekommen, um "die alltäglichen Sorgen hinter sich zu lassen, frische Luft zu tanken und sich eine Auszeit zu gönnen". Ab sofort und noch bis zum 16. April kann man auf der Radlbauer-Webseite und auf Facebook Menschen nominieren, die es verdient haben, in dieser besonderen Zeit dieses besondere Dankeschön zu bekommen.

+++ BOB kontrolliert Abstand im Zug +++

An den kommenden Wochenenden und Feiertagen kommt es im Netz von Meridian (Holzkirchen -Rosenheim) und BOB (München –Holzkirchen –Bayrischzell/Tegernsee/Lenggries) aufgrund der Personalsituation bei der DB Netz AG zu vorsorglichen Einschränkungen bei den Betriebszeiten. In der Kernzeit zwischen 5:00 Uhr und 19.30 Uhr verkehrt die Bayerische Oberlandbahn auf diesen Strecken in einem Grundtakt. Außerhalb der Kernzeit zwischen 5:00 Uhr und 19:30 Uhr werden Busse im Schienenersatzverkehr eingesetzt. Zusätzlich werden die Unternehmen einen Sicherheitsdienst einsetzen, um im Interesse und zum Schutze aller die geforderten Abstandsregeln zu kontrollieren. Das Sicherheitspersonal wird an ausgewählten Punkten im Streckennetz von Meridian und BOB den Zustieg und die Einhaltung der Abstandsregeln an Bord der Züge kontrollieren.

Man bitte darum, generell zu prüfen, ob die Fahrt unbedingt nötig ist.

+++ Haft wegen fünf Coronapartys +++

Nach wiederholten Corona-Partys ist ein Mann in Oberfranken für zwei Wochen in Gewahrsam genommen worden. Bis zum derzeitigen Ende der Ausgangsbeschränkungen am 19. April müsse der 34-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt bleiben, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort solle er über sein Verhalten nachdenken. Die Polizei war in der vergangenen Woche viermal zur Wohnung des Mannes in Bamberg gerufen worden, weil er Bekannte zum Alkoholtrinken eingeladen hatte. Beim fünften Mal am Donnerstagabend nahmen die Beamten den Mann mit. Im Rahmen der Ausgangsbeschränkungen sind private Treffen derzeit verboten, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren.

+++ Weitere Infizierte in Planegger Altersheim +++

Sechs weitere Bewohner sind in der Einrichtung positiv getestet worden, insgesamt erhöht sich die Zahl damit auf elf. Auch Pfleger sind Corona-Positiv: Neun von 31 Mitarbeitern haben das Virus, teilte das Heim am Freitag mit. Das Ergebnis der Reihentestung des gesamten Hauses liegt noch nicht vor.

+++ Münchner Wochenmärkte bleiben geöffnet +++

Die Bauern- und Wochenmärkte in den Stadtbezirken finden auch weiterhin wie gewohnt statt – das gab die Stadt München am Freitag bekannt.

Gleichzeitig werden alle Münchnerinnen und Münchner gebeten, sich so diszipliniert wie bisher an die geltenden Regeln der Allgemeinverfügung des Freistaats Bayern zu halten. Wie bei Supermärkten oder Discountern sollte auch auf den Märkten die Regel beachtet werden, möglichst alleine einzukaufen.

+++ Bayern verschiebt Mediziner-Examen auf 2021 +++

Wegen der Corona-Infektionen wird das Zweite Staatsexamen für Medizinstudierende auf 2021 verschoben. "Bayern setzt damit eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums um. Klar ist: Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber es gibt wichtige Gründe für die Verschiebung - vor allem mit Blick auf das Infektionsrisiko", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Freitag in München. Auch ohne das Zweite Staatsexamen könnten sich die Medizinstudenten sofort in der Gesundheitsversorgung einbringen und gleichzeitig ihr Studium fortsetzen.

"Es ist mir bewusst, dass wir den Studentinnen und Studenten damit viel abverlangen. Sie haben sich monatelang auf die Prüfungen vorbereitet und stehen in den Startlöchern", betonte Huml. Sie hoffe aber auf das Verständnis von allen Beteiligten. "Mit dieser Regelung können wir die Prüflinge und aufsichtführenden Personen in der aktuellen Situation schützen und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Ausbildung unseres Nachwuchses nicht von Covid-19 gebremst wird."

+++ 205 neue Fälle in München +++

In München wurden am heutigen Freitag 205 neue Fälle bestätigt. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell insgesamt 3.304 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 805 Personen, die bereits geheilt sind, sowie zwölf Todesfälle. Bei den weiteren Todesfällen handelt es sich um drei Münchner COVID-19-Patienten, die im Alter von 87, 90 und 91 Jahren verstorben sind. Am Freitag vergangener Woche (27.3.) waren es 158 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 1.845).

+++ Münchner Anwalt klagt gegen Gottesdienst-Verbot +++

Kurz vor Ostern verlangt ein Münchner Anwalt per Eilantrag vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof die Zulassung für religiöse Zusammenkünfte inmitten der Corona-Krise. "Das absolute Verbot verletzt mich in meiner Religionsfreiheit. Ähnlich den Regelungen zu lebensnotwendigen Dienstleistungsbetrieben wäre eine Erlaubnis mit strengen seuchenhygienischen Auflagen das mildere Mittel gewesen", sagte der Anwalt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Er klage nicht nur als Katholik, sondern auch für andere Christen und Glaubensgemeinschaften, die den gleichen Einschränkungen unterworfen seien. "Hintergrund ist natürlich auch das Osterfest sowie das Paschafest."

+++ Stadt stundet Gebühren für Biergärten +++

Wegen der Corona-Krise müssen Gastronomen in München vorerst keine Nutzungsgebühren für Biergärten und Außenterrassen bezahlen. "Die Sondernutzungsgebühren für die Freischankflächen für das Jahr 2020 werden bis auf Weiteres vollständig gestundet", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Freitag. "Es bedarf keines gesonderten Antrags. Ich habe die Stadtkämmerei gebeten, alles Weitere zu veranlassen."

Wegen der Corona-Ausbreitung dürfen derzeit bayernweit Gastronomiebetriebe nicht öffnen. Unternehmen, die die Gebühr bereits bezahlt haben, soll der Betrag bei der Abrechnung für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung etwaiger Entschädigungszahlungen von Bund und Land angerechnet werden. "Für die Abrechnung der Sondernutzungsgebühr gilt insgesamt: Wir werden abwarten, wie lange die Einschränkungen für Gastronomie der Allgemeinverfügung "Veranstaltungsverbote und Betriebsuntersagungen anlässlich der Corona-Pandemie" gelten und natürlich sicherstellen, dass die Wirte nicht mit Gebühren für eine Fläche belastet werden, die sie nicht oder nur eingeschränkt nutzen konnten", sagte Reiter.

+++ München Klinik übernimmt Hotelkosten für Pflegekräfte +++

Damit sich genügend zusätzliche Pflegekräfte zur Versorgung von Corona-Patienten melden, will die München Klinik sogar Hotelkosten für die Freiwilligen übernehmen. Für die Krankenhäuser suche man weiterhin Pflegekräfte und habe dafür kostenfreie Hotelkontingente für Menschen, die nicht in München wohnten, eingerichtet, teilte das Klinikunternehmen am Freitag mit.

In der bayerischen Landeshauptstadt fehlen weiterhin Pflegekräfte zur Versorgung der steigenden Zahl an Patienten durch das neuartige Coronavirus. Nach aktuellen Berechnungen erwartet die München Klinik den Höhepunkt der Patientenzahlen und damit auch der Intensivpatienten voraussichtlich Anfang Mai. "Dafür erhöhen wir unsere Intensivkapazitäten weiter, und dafür brauchen wir auch noch mehr Pflegekräfte", sagte Klinik-Chef Axel Fischer.

Man versuche solche Menschen zu gewinnen, die zum Beispiel früher bereits in der Pflege gearbeitet haben und in der aktuellen Situation helfen möchten. In Schulungen und in Begleitung von erfahrenen Pflegekräften mit Intensiv-Schwerpunkt würden sie für den Einsatz in der Klinik gezielt auf diese Unterstützung vorbereitet.

+++ Innenminister Herrmann: Ausflüge nicht sinnvoll ++

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat vor dem Beginn der Osterferien eindringlich an die Bevölkerung appelliert, die Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus einzuhalten. "Es macht keinen Sinn, zig Kilometer an einen beliebten Ausflugsort zu fahren, wo Sie unweigerlich auf eine große Zahl an anderen Ausflüglern treffen", sagte Herrmann am Freitag in Nürnberg.

Die Landesregierung ist in Sorge, dass die Disziplin in der Bevölkerung über die Ferien nachlässt - zumal die Meteorologen zum Teil hervorragendes Ausflugswetter melden. "Nichts spricht gegen einen Spaziergang auf einem einsamen Waldweg", sagte Herrmann. Jedoch sei gerade an beliebten Treffpunkten in Parks, an Uferpromenaden oder in den Bergen mit so vielen Menschen zu rechnen, dass der Sicherheitsabstand nicht mehr eingehalten werden könne.

Herrmann kündigte scharfe Kontrollen der bayerischen Polizei an. Die zehn Präsidien seien mit 13 Einsatzzügen der Bereitschaftspolizei verstärkt worden. Es drohten für Verstöße teils empfindliche Bußgelder und Strafen. Er sagte aber auch: Eine Verschärfung der Ausgangsbeschränkungen sei weder geplant noch beabsichtigt. "Wir appellieren an die Vernunft der Bevölkerung."

+++ Polizeipräsident lobt Corona-Disziplin der Bayern +++

Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer ist mit dem Verhalten der Bayern in der Corona-Krise zufrieden. "Ich kann ein ganz großes Lob aussprechen. Die ganz überwiegende Masse unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen in Bayern sind sehr einsichtig", sagte er dem Radiosender "Bayern 2". Auch wenn an beliebten Ausflugszielen manchmal gegenteilige Bilder entstünden, hielten sich die Menschen "in hervorragender Weise an die Vorgaben der Ausgangsbeschränkungen". Dennoch kündigte er verstärkte Polizeikontrollen an - vor allem an den Ostertagen.

Zur Eindämmung des Coronavirus gelten in ganz Bayern seit dem 21. März umfangreiche Ausgangsbeschränkungen. Legitim ist der Gang an die frische Luft nur, wenn triftige Gründe vorliegen. Dazu zählen etwa der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arztbesuche, aber auch "Sport und Bewegung an der frischen Luft" - das aber nur alleine oder mit den Menschen, mit denen man in einer Wohnung zusammenlebt. Zudem müssen alle Gastronomiebetriebe geschlossen bleiben, ausgenommen davon sind lediglich Mitnahme-, Liefer- und Drive-in-Angebote.

+++ Söder: "Die Kurve flacht leicht ab" +++

Obwohl die Infektionen mit dem neuen Coronavirus weiter steigen, ist ein leicht positiver Trend erkennbar. Die Zahl der Neuinfektionen sei auf 9,4 Prozent gesunken, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Freitag in München. "Die Kurve flacht leicht ab."

Derzeit verdopple sich die Zahl der Infizierten nur noch in mehr als 6 Tagen. Vor den Schulschließungen habe sich die Zahl alle 2,5 Tage verdoppelt, sagte der Ministerpräsident. Daher sei eindeutig: Ohne die getroffenen Maßnahmen hätte sich die Situation dramatisch entwickelt, so Söder.

In Bayern sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts inzwischen 20.237 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Den Angaben zufolge sind bislang 307 Patienten gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren.

+++ Wissenschaftler starten Corona-Bluttests in München +++

Zur Erforschung des Coronavirus werden ab Sonntag Mediziner und Wissenschaftler bei zufällig ausgewählten Menschen in München um Blutproben für eine breit angelegte Studie bitten. Viele Infizierte spürten nichts von ihrer Infektion, sagte Professor Michael Hoelscher, Leiter der Abteilung Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum der Universität München, am Freitag in München. Daher sei davon auszugehen, dass es inzwischen eine erhebliche Dunkelziffer an Infektionen gebe -–Schätzungen gingen von zwischen eins und zehn Prozent der Bevölkerung aus.

Mit der Studie könne herausgefunden werden, wie sich das Virus tatsächlich in der Gesellschaft ausgebreitet habe. Hoelscher bat alle Münchner um ihre Unterstützung. Die Forscher würden bei den Proben von der Polizei begleitet, so sei klar erkennbar, dass es sich nicht um Betrüger handle. Pro Probe müssten nur drei Milliliter Blut abgegeben werden. Das Blut werde dann auf Antikörper getestet. Hoelscher betonte, er gehe davon aus, dass die Ergebnisse der Studie auf die Erforschung der Krankheit in ganz Deutschland nutzbar seien.

+++ Virologin: Ohne Maßnahmen eine Million Corona-Tote zu befürchten +++

Ohne geschlossene Schulen und Ausgangsbeschränkungen wären nach Angaben der Münchner Virologin Ulrike Protzer eine Million Corona-Tote in Deutschland zu befürchten gewesen. "Ohne etwas zu tun, hätte das in Deutschland eine Million Menschenleben gekostet", sagte die Wissenschaftlerin von der Technischen Universität München (TUM) am Freitag. Mit den nun getroffenen Maßnahmen könne man davon ausgehen, dass "man diese Zahl auf deutlichst unter 100.000, hoffentlich unter 20.000 senken" könne. Sie warnte aber auch: "Wir haben immer noch in einer Zahl des exponentiellen Wachstums."

Nach Angaben von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) steigen "die Zahlen weiter an, jeden Tag". Es sei aber "ein leicht positiver Trend erkennbar". Söder betonte: "Ohne die getroffenen Maßnahmen hätte sich die dramatisch entwickelt, wäre vielleicht sogar eskaliert."

+++ Bayerns Wissenschaftler schließen sich zusammen +++

Zur Erforschung des Coronavirus haben sich in Bayern rund 100 Wissenschaftler und rund 70 Medizinstudenten zu einem interdisziplinären Forschungsteam zusammengeschlossen. Dies teilten Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsminister Bernd Sibler (beide CSU) am Freitag in München mit. "Gemeinsam arbeiten wir daran, dieses Virus besser zu verstehen, es effektiv zu bekämpfen und erfolgreich aus dieser Krise hervorzugehen", sagte Sibler.

"Mit Teamgeist gegen Corona - 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Bayern sowie rund 70 Medizinstudentinnen und -studenten unserer Universitäten haben sich in den letzten zwei Wochen zu einem interdisziplinären Team zusammengeschlossen und sich schnell und professionell auf dieses Projekt vorbereitet", sagte Sibler. Er sprach von einem "wegweisenden Bündnis wissenschaftlicher Expertise", welches ihn hoffnungsvoll stimme.

+++ Todesfall in Altersheim +++

Im Zuge der Corona-Pandemie gibt es in einem Alten- und Pflegeheim der Inneren Mission München einen ersten Todesfall: Im Evangelischen Alten- und Pflegeheim in Planegg verstarb in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Bewohnerin. Die 97-Jährige lag schon im Sterben, als bei ihr zusätzlich noch Symptome der Viruserkrankung auftraten. Ein Test ergab dann ein positives Ergebnis.

Derzeit sind in dem Heim, das von der Hilfe im Alter, einer Tochtergesellschaft der Inneren Mission München betrieben wird, sechs Bewohner positiv getestet worden. Sie zeigen Symptome von Husten und Fieber, bleiben aber weiterhin im Pflegeheim. Alle Bewohner und alle Mitarbeitende des Hauses befinden sich derzeit in Testung.

Die Situation im Leonhard-Henninger-Haus im Münchner Westend hat sich insofern verschlechtert, als nun insgesamt 16 Mitarbeitende positiv auf das Virus getestet wurden. 25 Bewohner haben ebenfalls dieselbe Diagnose. Das Ergebnis der Reihentestung der vergangenen Tage liegt nach Auskunft von Geschäftsführer Gerhard Prölß leider immer noch nicht vor, obwohl man um "höchste Dringlichkeit" gebeten habe. Prölß: "Wir sind sehr ungeduldig, weil wir für unsere weiteren Planungen die Informationen brauchen."

+++ Gefälschte E-Mail zum Kurzarbeitergeld im Umlauf +++

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) warnt vor einer betrügerischen E-Mail:Die Absender wollen demnach an persönliche Kundendaten gelangen. Bundesweit werden unter der E-Mail-Adresse kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de unseriöse E-Mails verschickt. Laut BA wird der Arbeitgeber darin unter anderem aufgefordert, konkrete Angaben zur Person, zum Unternehmen und zu den Beschäftigten zu machen, um Kurzarbeitergeld zu erhalten. Im Absender ist keine Telefonnummer für Rückfragen angegeben.

Die Bundesagentur für Arbeit rät Arbeitgebern auf keinen Fall auf die E-Mail zu antworten und diese umgehend zu löschen. "Die BA ist nicht Absender dieser Mail. Die BA fordert Arbeitgeber auch nicht per Mail auf, Kurzarbeitergeld zu beantragen", heißt es in der BA-Mitteilung vom Dnnerstag. Informationen zur Beantragung von Kurzarbeitergeld erhalten Betriebe telefonisch unter der zentralen gebührenfreien Hotline für Arbeitgeber 0800 4 5555 20. Kurzarbeitergeld kann nur über eine Anzeige zum Arbeitsausfall durch den Arbeitgeber erfolgen. Infos zum Kurzarbeitergeld gibt's hier.

+++ Kein 365-Euro-Ticket? +++

Der noch amtierende Landrat von Starnberg, Karl Roth (CSU), hat angekündigt, dass sein Landkreis die Einführung des 365-Euro-Tickets für Schüler und Azubis verschieben möchte. Eigentlich war die Einführung zum August 2020 geplant. Auf AZ-Anfrage erklärt eine Landratsamt-Sprecherin diese Entscheidung mit einer noch zu "unklaren finanziellen Lage". Doch wenn Starnberg aussteigt, scheitert die Einführung des Tickets zunächst für den gesamten MVV-Bereich – denn es ist die Zustimmung aller Mitglieder im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) nötig.

SPD-Stadträtin Simone Burger schimpft: "Diese Ankündigung ist das völlig falsche Signal." Die "völlig unabgestimmte Panikreaktion" gefährde das "ganz wichtige gemeinsame Angebot". Vor der Entscheidung für ein 365-Euro-Ticket war lange diskutiert worden, um die beste gemeinsame Lösung zu finden. Genau das sollte man jetzt auch tun, fordert Burger.

+++ SPD und CSU fordern Stundungen für Gewerbe +++

Die Ausgangsbeschränkungen haben für viele Münchner Gewerbetreibende teils fatale Auswirkungen. Eine große Belastung ist dabei die Miete, die trotz ausbleibender Kunden oder Aufträge weiterhin gezahlt werden muss. Um zumindest die Mieter von Immobilien der städtischen Tochtergesellschaften zu entlasten, beantragt das Noch-Rathausbündnis aus CSU und SPD jetzt die zinslose Stundung von Gewerbemieten. Die Mietstundung soll rückwirkend für den Zeitraum seit März und noch bis zum Ende der Ausgangsbeschränkungen gelten, schlagen SPD und CSU vor. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl sagt zu dem gemeinsamen Antrag: "Die Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie bringen viele Münchner Gewerbetreibende, aber auch Künstler und Kulturschaffende in wirtschaftliche Bedrängnis." Die Stadt München sei deshalb jetzt umso mehr gefordert, unterstützend einzugreifen, wo es nur ginge. Die zinslose Stundung von Gewerbemieten durch die städtischen Tochtergesellschaften sei eine dieser "wichtigen, akut helfenden Unterstützungsmaßnahmen", so Pretzl. Er kündigt auch an: "Weitere Maßnahmen werden folgen müssen." Das Wirtschafts- und Kulturleben seien zwei "tragende Pfeiler" der Stadt. Pretzl: "Wir müssen jetzt sehr darauf achtgeben, dass diese Pfeiler stark bleiben."

+++ Über 19.000 Infizierte in Bayern +++

In Bayern sind inzwischen 19.153 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 277 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Donnerstag (Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Den Angaben zufolge waren es am Vortag 17.151 infizierte Personen und 241 Todesfälle gewesen.

+++ Freistaat unterstützt Kino-Betreiber mit Geld +++

Die Kinobetreiber in Bayern sollen vom Freistaat mit mehr als zwei Millionen Euro unterstützt werden. "Corona verändert derzeit alles und trifft auch die Kinos in Bayern mit voller Härte", begründete Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) am Donnerstag in München die Entscheidung. Für Spielstätten mit bis zu sieben Kinosälen soll es Sofortprämien von insgesamt 1,2 Millionen Euro geben. Auch die klassischen Programmprämien etwa für die Filmauswahl oder für besondere Angebote sollen aufgestockt werden. Insgesamt stehen dafür laut Gerlach bis zu 860.000 Euro zur Verfügung.

Daneben gebe es bereits ein Nothilfeprogramm für Unternehmen, das auch für Kinobetreiber gelte, sowie einen bis zu 15 Millionen Euro schweren Notfallfonds für Filmproduktionen und Verleiher. Daran sei Bayern mit bis zu 1,4 Millionen Euro beteiligt. "Mir ist wichtig, dass die Kinobetreiber jetzt schnell und unkompliziert an ihr Geld kommen", sagte Gerlach. Kinobetreiber hatten erst vor kurzem auf ihre Finanznöte hingewiesen, in die sie durch die Schließungen ihrer Häuser wegen der Corona-Pandemie geraten sind.

+++ Aktuelle Corona-Zahlen aus München +++

In München gibt es 173 neue Coronavirus-Fälle – das gab die Stadt am Donnerstagmittag bekannt. Damit sind aktuell 3.099 Infektionen in der Landeshauptstadt gemeldet.

In diesen 3.099 Infektionen sind jedoch auch 645 Personen enthalten, die mittlerweile wieder geheilt. Neun Menschen sind in München bislang am Coronavirus gestorben.

+++ Bayerns Gefängnisse steigen in Masken-Produktion ein +++

Häftlinge in Bayerns Gefängnissen steigen in die Produktion von Mund-Nasen-Schutzmasken ein. In der JVA Aichach hat die Serienproduktion bereits am 26. März begonnen, jetzt ziehen die Gefängnisse in Amberg, Kaisheim und München nach. Dem Bayerischen Justizministerium zufolge sollen in der nächsten Zeit nun 150.000 Schutzmasken in den Gefängnis-Schneidereien des Freistaats genäht werden. Bis zu 45 Gefangene helfen mit.

Der Justizvollzug näht für einen bayerischen Textilzulieferer der Automobilindustrie, der den Freistaat beliefert. Die Firma schickt Masken-Rohlinge in die Gefängnisse, die Gefangenen verarbeiten diese weiter. Dann nimmt die Firma die Ware zurück und liefert sie in das Zentrallager der Staatsregierung.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) über die Maßnahme: "Ich bin sehr stolz auf den Beitrag, den Gefangene und Mitarbeiter unserer JVAs in der Krise leisten. In der aktuellen Situation müssen alle zusammenhelfen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken."

+++ Geschlossene Münchner Klinik: Wenige weitere Corona-Infektionen +++

Am Helios Klinikum München West sind nach der vorübergehenden Schließung des normalen Krankenhausbetriebes wegen mehrerer Corona-Infektionen nur wenige weitere Patienten positiv auf das Virus getestet worden. Es seien zwar noch nicht alle Ergebnisse da, aber bislang seien die meisten Tests negativ ausgefallen, sagte der Ärztliche Direktor, Reza Ghotbi, am Donnerstag in München.

+++ Söder: Brauchen am Ende Milliarden Masken +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder prognostiziert im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland auf lange Sicht einen Bedarf von "Milliarden" Masken. "Wir werden auf Dauer enorm viel Masken brauchen. Ich glaube, dass wir am Ende in Deutschland Milliarden Masken brauchen", sagte der CSU-Chef am Donnerstag im niederbayerischen Weng (Lkr. Landshut).

Zuerst brauche man die Masken für das medizinische Personal und dann prioritär auch für Alten- und Pflegeheime, sagte Söder. Man brauche die Masken dann aber auch "in der breiten Entwicklung auch irgendwann, wenn es um den Arbeitsschutz geht, um das Miteinander".

+++ Augustiner erlässt seinen Wirten die Miete +++

Tolle Aktion von Augustiner: Die Münchner Brauerei erlässt seinen Wirten für den März die Hälfte der Miete, im April müssen diese überhaupt nicht zahlen. "Dies ist eine ganz außerordentliche Geste, die wir wahnsinnig zu schätzen wissen. Gemeinsam schaffen wir das", teilt der Augustiner Schützengarten via Social Media mit.

+++ Kaniber: Obst und Gemüse könnte teurer werden +++

Wegen fehlender Erntehelfer in der Corona-Krise könnten einige Obst- und Gemüsesorten laut Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber teurer und knapp werden. Beim Wegbrechen von Lieferketten, etwa aus Italien, "könnte es durchaus auch zu Engpässen kommen", sagte die CSU-Politikerin am Donnerstag dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Morgen). "Wenn die Ware knapp wird, könnte es auch passieren, dass der Preis für Obst- und Gemüse steigen kann."

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) rief indes zu mehr Selbstversorgung in Bayern auf. "Wir müssen deshalb alles tun, um jetzt bei uns den Salat zu pflanzen, die Gurken zu pflanzen und dergleichen mehr", sagte der stellvertretende Ministerpräsident am Mittwochabend in der BR-Fernsehsendung "Jetzt red i". Das gelte für Gemüsebauern und Gärtnereien wie für private Gartenbesitzer. "Wir müssen hier sehr stark auf die Selbstversorgung setzen".

Der Grad der Selbstversorgung von Gemüse liege in Bayern bei 40 Prozent. Bei Obst seien es sieben Prozent, sagte Kaniber im Radio-Interview. Die Bereitschaft der Menschen im Freistaat, als Erntehelfer zu arbeiten sei "riesengroß", sagte sie mit Verweis auf eine Online-Plattform zur Suche nach Arbeitskräften. "Es haben sich schon über 40.000 Menschen eingetragen, vom Kurzarbeiter über den Studenten. Jeder will da mit anpacken."

+++ Piazolo: Ferien werden nicht gekürzt +++

Das Coronavirus hat auch massive Auswirkungen auf den Schulbetrieb – mittlerweile sind sämtliche Schulen im gesamten Land geschlossen. Die Maßnahme soll vorerst bis zum 19. April andauern. Laut Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ist es gut möglich, dass die Schulen am 20. April wieder öffnen – trotz der weiterhin steigenden Infektionszahlen in Deutschland. "Die Lehrer sind darauf vorbereitet, dass wir am 20. April wieder starten", sagte Piazolo im "Bild"-Interview. "Ob das dann auch so kommt, bedarf noch vieler Überlegungen. Wir müssen die Schülerbeförderung klären und brauchen auch einen Vorlauf für die totale Desinfektion der Schulen. Um Ostern herum werden wir entscheiden."

Bei einer Sache ist sich Piazolo aber hundertprozentig sicher: Die kommenden Schulferien werden nicht gekürzt, um verlorengegangene Zeit wieder aufzuholen. "Nein. Die Ferien sind unantastbar. Es wäre denkbar, eine mündliche Nachprüfung in die Ferien zu verlegen."

+++ Bayerns Grüne fordern Corona-Zulage für Pflege und Medizin +++

Während der Corona-Krise sollten alle Mitarbeiter im ärztlichen und pflegerischen Sektor nach Ansicht der Grünen eine steuerfreie Gefahrenzulage von bis zu 500 Euro pro Monat bekommen. "Für alle Menschen, die (...) jetzt ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen, um das Leben anderer zu retten, fordern wir eine monatliche Gefahrenzulage von bis zu 500 Euro (drei Euro pro Stunde)", heißt es in einem 20-Punkte-Plan zur Corona-Krise, den die Grünen im Landtag beschlossen haben. "Applaus mag das Brot des Künstlers sein. Man kann ihn aber nicht essen und seinen Kindern keine Kleidung davon kaufen", sagte Fraktionschefin Katharina Schulze der dpa in München.

In der aktuellen Krise habe die Politik nicht nur die Aufgabe, das Geschehen ins Auge zu nehmen, sondern müsse auch einen "Masterplan" für das Jetzt und das Später entwickeln, betonte Schulze. "Unser Grünes Grundsatzpapier "Corona: Mit Weitblick aus der Krise" liefert hierzu einen Beitrag und soll eine breit aufgestellte politische Debatte anstoßen."

Das siebenseitige Papier umfasst diverse Maßnahmen neben den finanziellen Hilfen - auch für Medien -, mehr Digitalisierung in der Bildung und die Rückkehr zum grenzfreien Warenverkehr in Europa.

+++ Über 200.000 Unternehmen brauchen bereits Soforthilfe +++

210.900 Unternehmen in Bayern haben bisher finanzielle Soforthilfen wegen der Corona-Krise beantragt. Bis Mittwochmittag summierten sich die Hilfen auf 1,579 Milliarden Euro, wie das Wirtschaftsministerium in München auf Anfrage mitteilte. Bislang seien mehr als 283 Millionen Euro bereits ausgezahlt worden. Im Schnitt beträgt die Bearbeitungsdauer der Anträge zehn Tage, sagte eine Sprecherin des Ministeriums.

Spitzenreiter im Freistaat ist Oberbayern mit 42.000 Anträgen in Höhe von 315 Millionen Euro, gefolgt von der Landeshauptstadt München mit 35 990 Anträgen über 269 Millionen Euro und Mittelfranken mit 33.000 Anträgen mit einem Volumen von 247 Millionen Euro.

Aus Schwaben stammten bisher 26.610 Anträge (199 Millionen Euro), aus Niederbayern 21.400 Anträge (160 Millionen Euro), aus Unterfranken 18.000 (135 Millionen Euro), aus der Oberpfalz 17.900 Anträge (134 Millionen Euro) und aus Oberfranken 16.000 Anträge (120 Millionen Euro).

+++ Von der Straße ins Netz: Fridays for Future protestiert weiter +++

Wegen der Corona-Pandemie hat die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ihre Streiks ins Internet verlagert. "Wir müssen uns natürlich auf die neue Situation einstellen", sagte Anna Volk, Sprecherin der Bewegung in München. Es werde aber weiterhin jeden Freitag gestreikt: Unter dem Hashtag #Netzstreikfürsklima posten Aktivisten in den sozialen Netzwerken Fotos von sich zu Hause mit Transparenten oder Schildern in der Hand. "So können alle mitstreiken, ohne auf die Straße zu gehen", sagte Volk.

Zusätzlich soll in München unter dem Motto #StreamStreik jeden Freitag ein Livestream auf YouTube stattfinden. Dort können sich Zuhörer über ein Chatfenster mit verschiedenen Gästen über Klima- und Umweltthemen austauschen und den Rednern Fragen stellen.

Zudem gebe es bundesweit regelmäßig Webinare, in denen Experten mit Aktivisten über verschiedene Themen diskutieren. "Unser Ziel ist es, zu sagen: Ihr könnt zwar nicht in die Schule gehen, aber wir tauschen uns trotzdem weiter aus und bilden uns im Bereich Klimaschutz weiter", so Volk.

+++ Helios Klinik München-West geschlossen +++

Aktuell verzeichnet das Helios Klinikum München West ein gehäuftes Auftreten von positiv auf Covid-19 getesteten Personen – insbesondere auf einer gemischt internistischen und einer chirurgischen Station. Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern wurden deshalb vorsorglich Maßnahmen eingeleitet, mit dem Ziel, mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Dies erfolgte in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Referat für Gesundheit und Umwelt. Bislang wurden 14 Patienten und 2 Mitarbeiter positiv getestet.

So finden derzeit keine stationären Aufnahmen, Verlegungen oder Entlassungen von Patienten statt. Davon betroffen ist auch die Notaufnahme der Klinik. Zudem sind die Sicherheitsvorkehrungen, die bislang nur für die Behandlung von positiv auf Covid-19 getestete Personen oder Verdachtsfälle galten, auf die Behandlung aller Patienten ausgeweitet worden.

Als weitere Vorsichtsmaßnahme sind alle Mitarbeiter der Klinik angehalten, im öffentlichen Raum einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sich außerhalb ihrer Tätigkeit in der Klinik in häusliche Quarantäne zu begeben. Darüber hinaus wurde damit begonnen, sowohl alle Patienten als auch alle Mitarbeiter auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 zu testen. Die Ergebnisse werden kurzfristig erwartet.

Das Helios Klinikum München West im Stadtteil Pasing hat 412 Betten und ist akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München. Mit einer zentralen Notaufnahme sowie 20 weiteren Fachabteilungen und Sektionen bietet es eine umfassende Versorgung auf Universitätsniveau. Rund 950 Menschen arbeiten dort.

+++ 300 Euro Bonus bei der AWO +++

Die AWO zahlt Beschäftigten ab sofort monatlich 300 Euro brutto mehr als Corona-Bonus. "Wir gehen davon aus, dass diese steuerfrei bleiben und wir brauchen eine generelle Diskussion über den Wert der Pflege", twitterte der AWO-Verband München-Stadt am Mittwochabend.

+++ So läuft die Notbetreuung in Schulen +++

Im Schulhaus ist es kalt. Die breiten Gänge sind leer, die Klassenzimmer verwaist. Aber in einem sonnigen Eck in der Schulbibliothek eines Gymnasiums sitzen zwei Schüler an schuleigenen iPads. Neben einer Lehrerin erledigen sie hier still ihre Arbeitsaufträge für den Tag. Einzelne Schüler und eine Aufsichtsperson, so sieht typischerweise die Notbetreuung an Münchner Schulen aus, wie sie seit drei Wochen stattfindet. Neu ist: Auch in der Zeit der Osterferien werden nun bei Bedarf Kinder von 8 bis 16 Uhr beaufsichtigt, von denen ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet Dazu gehören Angestellte im Rettungsdienst, Apotheker, Feuerwehrleute und Polizisten. Genauso wie Verkäuferinnen im Lebensmittelbereich, S-Bahn-Fahrerinnen, Journalisten, Reinigungskräfte (die Krankenhäuser desinfizieren) oder eben Mediziner. Die Notbetreuung wird in jeder Schule mit Kindern bis zur 6. Klasse angeboten. In München besuchen über 450 Grundschüler, Mittel-, Realschüler und Gymnasiasten der staatlichen Schulen die Notbetreuung für die Klassen eins bis sechs, teilte das Kultusministerium auf AZ-Anfrage mit. Das Referat für Bildung und Sport zählt 101 Kinder in städtischen Realschulen, Gymnasien und Tagesheimen, informiert Katharina Rieger von der Pressestelle des Bildungsreferats.

+++ Vier Fälle in Planegger Altersheim +++

Nun gibt es auch in einem Altersheim in Planegg vier mit dem Coronavirus infizierte Patienten. "Es handelt sich um zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 73 und 96 Jahren, bei denen die Symptome Fieber und Husten aufgetreten sind. Drei weitere Bewohnerinnen, die ebenfalls Fieber haben, wurden heute (Mittwoch) getestet. Das Ergebnis der Untersuchung liegt noch nicht vor", teilte die Innere Mission, der Träger des Heimes, mit.

+++ Söder: Beschränkungen fallen nicht auf einmal weg +++

Die Einschränkungen wegen der Corona-Krise werden nach Aussage von CSU-Chef Markus Söder auch im Falle einer Verbesserung nach dem 19. April nicht komplett wegfallen können. Es sei nicht zu erwarten, dass ab dem 20. April, einem politisch festgelegten Termin, "alles wird wie vorher", sagte der bayerische Ministerpräsident am Mittwoch nach der Telefonkonferenz von Bund und Ländern.

In der Konferenz hatten sich die Regierungschefs darauf verständigt, die bestehenden scharfen Beschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Krise mindestens bis zum Ende der Osterferien zu verlängern. Es brauche jetzt keine Verschärfung, aber auch keine Exit-Strategien zu den Ausgangsbeschränkungen in ganz Deutschland.

+++ Coronavirus in Bayern: 50 Todesfälle an einem Tag +++

In Bayern ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getesteten Menschen auf 17.151 gestiegen. Gestorben sind bisher 241 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Mittwoch (Stand: 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Am Vortag waren es 15.505 infizierte Personen und 191 Todesfälle gewesen.

+++ München-Zahlen: 227 neue Infektionen, vier Todesfälle +++

In München wurden am 1. April (Stand: 13.30 Uhr), 227 neue Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell insgesamt 2.926 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 487 Personen, die bereits geheilt sind, sowie insgesamt neun Todesfälle. Zu den bisherigen fünf Todesfällen kamen am Mittwoch vier neue hinzu. Bei ihnen handelt es sich um zwei Münchnerinnen, 90 und 92 Jahre alt, sowie zwei Münchner, 77 und 85 Jahre alt.

+++ Vermutlich neun Tote durch Corona-Infektionen in Seniorenheim +++

In einem Seniorenheim in Harburg (Landkreis Donau-Ries) sind neun Bewohner mutmaßlich an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Zwar wurden nur zwei der neun seit Freitag verstorbenen Senioren positiv auf das Coronavirus getestet, sagte Landrat Stefan Rößle (CSU) am Mittwoch. Das liege jedoch daran, dass nicht bei allen ein Test erfolgt sei. Wegen des engen zeitlichen Zusammenhanges sei bei allen Todesfällen von einer Covid-19-Erkrankung als Ursache auszugehen. Zwei weitere positiv getestete Heimbewohnerinnen seien derzeit in medizinischer Behandlung, eine von ihnen sei ins Krankenhaus gebracht worden. "Es wird alles unternommen, um zeitnah aufzuklären, wer mit wem Kontakt hatte", so Rößle weiter. So würden nach Möglichkeit Tests bei allen Mitarbeitern und Bewohnern des Heims mit Symptomen durchgeführt.

+++ Münchner Opernfestspiele: Vorerst keine Absage +++

Die Münchner Opernfestspiele sind anders als die Bayreuther Festspiele derzeit noch nicht abgesagt. "Wir werden gemeinsam mit allen Direktoren des Hauses und in Abstimmung mit dem Ministerium Anfang Mai über die Durchführung der Festspiele entscheiden", sagte der Intendant der Bayerischen Staatsoper, Nikolaus Bachler, am Mittwoch auf Anfrage. Nach jetzigem Stand würden die Proben am 18. Mai beginnen.

Vom 21. Juni bis zum 31. Juli stehen unter anderem Premieren der Opern "Castor und Pollux" von Jean-Philippe Rameau sowie Giuseppe Verdis "Falstaff" im Festspielkalender. Opernstars wie Diana Damrau oder Jonas Kaufmann werden erwartet. Auch Konzerte und Ballettaufführungen stehen auf dem Spielplan.

+++ Hofflohmärkte in München abgesagt +++

Die bekannten und beliebten Hofflohmärkte in München müssen wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf Weiteres abgesagt werden. Das teilte Initiator René Götz am Mittwoch auf der Facebook-Seite der Hofflohmärkte mit.

Manche Viertel werde er zwar vermutlich in die Herbstmonate verschieben können, aber alle Termine können wohl nicht nachgeholt werden. "Aktuell tüftel ich noch an den genauen Daten – die Veröffentlichung dazu folgt in den nächsten Tagen", schreibt Götz. Der erste Münchner Hofflohmarkt des Jahres hätte eigentlich am 2. Mai stattfinden sollen.

Um das Projekt auch in der schwierigen Corona-Zeit unterstützen zu können, wurde nun eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Hier können Flohmarkt-Liebhaber und andere Interessierte für den Fortbestand der Hofflohmärkte spenden.

+++ Erzbistum verschiebt Firmung und Erstkommunion +++

Im Erzbistum München und Freising werden Firmung und Erstkommunion wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus' bis Pfingsten verschoben. "Manche Hoffnungen werden enttäuscht, aber wir müssen weiter verantwortlich handeln", heißt es in einem Schreiben von Generalvikar Christoph Klingan und Amtschefin Stephanie Herrmann an die Pfarreien im Bistum. Darin wird die Verschiebung der Firmungen angekündigt und "nachdrücklich empfohlen, auch alle Erstkommunionfeiern bis Pfingsten aufzuschieben".

Es gehe darum, den Pfarreien "Orientierung in diesem so zentralen Bereich des pastoralen Handelns" zu geben. Auch die betroffenen Familien bräuchten Gewissheit für ihre Planungen. Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit alle Gottesdienste in Bayern und deutschlandweit verboten. Auch zu Ostern wird es keine geben.

+++ 25 Bewohner in Pflegeheim im Westend erkrankt +++

Im Leonhard-Henninger Pflegeheim im Münchner Westend sind 25 Bewohnerinnen und Bewohner an COVID-19 erkrankt. Wie die Innere Mission am Dienstagabend mitteilte, seien auch fünf von 15 untersuchten Pflegekräften positiv auf das Virus getestet worden. Das evangelische Pflegeheim stehe unter Quarantäne. Alle Bewohner und Mitarbeiter werden untersucht. Hier gibt's alle Informationen!

+++ Bayerische Altenheime: Tote in Schweinfurt und Würzburg +++

In einem Seniorenheim in Schweinfurt ist es zu einer Häufung von Todesfällen nach Infektionen mit dem Coronavirus gekommen. Am Dienstagabend teilte das Gesundheitsamt mit, dass in der Pflegeeinrichtung drei an Covid-19 erkrankte Menschen gestorben seien. Alle seien über 80 Jahre alt gewesen und hätten Vorerkrankungen gehabt.

Zuvor war bekannt geworden, dass in einem Würzburger Seniorenheim drei mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben sind. Es handele sich um zwei 87 und 91 Jahre alte Frauen sowie um einen 84-jährigen Mann, teilte der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit. Alle drei Bewohner des Hans-Sponsel-Hauses hätten unter schweren Vorerkrankungen gelitten.

Insgesamt sind damit im Raum Würzburg 20 Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben, davon 16 im Altenpflegeheim St. Nikolaus und vier in der Einrichtung der AWO.

+++ Bayreuther Festspiele abgesagt +++

Die Bayreuther Festspiele werden in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Die nachfolgenden Festspieljahrgänge müssten dadurch umdisponiert werden, teilten die Festspiele am Dienstagabend mit. Die für diese Saison geplante Neuproduktion "Der Ring des Nibelungen" könne voraussichtlich erst im Jahr 2022 Premiere feiern.

Katharina Wagner zeigte sich betroffen über die Absage. "Natürlich sind wir traurig, gerade weil wir uns auf eine spannende Neuproduktion des "Rings" gefreut haben", sagte die Festspielleiterin. "Aber die Gesundheit geht vor."

Hinweis der Redaktion: Zum Zwecke der Übersichtlichkeit und besserer Ladezeiten unseres Newsblogs haben wir alte Beiträge ab dieser Stelle gelöscht. Der letzte Eintrag stammt vom 31. März.