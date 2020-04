Wahrscheinlicher sei aber, dass der Tierpark ab 4. Mai wieder unter Auflagen öffnen dürfe. Schutzmasken, Handschuhe und spezielle Matten zur Schuhdesinfektion seien im Umgang mit den Tieren ohnehin Standard, erklärte Baban gegenüber der Zeitung. Der Tierpark erarbeite bereits Pläne für die Wiedereröffnung.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, mussten bayerische Tier- und Wildparks Mitte März ihre Tore für Besucher schließen. Dies gilt vorläufig bis zum 3. Mai.

+++ Medikament in München erfolgreich getestet +++

Erste Erfahrungen bei der Behandlung von Covid-19 mit einem Ebola-Medikament geben Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. Bei Patienten im Schwabinger Krankenhaus hat das Medikament erste Erfolge gebracht. Mehr Informationen zu den Studien mit dem Medikament Remdesivir lesen Sie hier.

+++ Asylbewerberunterkunft unter Quarantäne +++

Nach der Ankereinrichtung Unterfranken steht nun auch eine Flüchtlingsunterkunft in Kitzingen wegen der Ausbreitung des Corona-Virus unter Quarantäne. Das teilte die Regierung von Unterfranken am Freitag mit.

In der Gemeinschaftsunterkunft Innopark seien 20 der insgesamt 262 Bewohner positiv auf den Erreger getestet worden. Sie würden jetzt gesondert untergebracht. Alle Geflüchteten würden vorsorglich auf das Virus getestet. Die Essensverpflegung und die medizinische Versorgung seien gewährleistet.

+++ Zahl der Neuinfizierten in München steigt leicht +++

In München wurden am heutigen Freitag 81 neue Corona-Fälle bestätigt. In der Landeshauptstadt wurden damit bislang insgesamt 5.492 Infektionen gemeldet.

Enthalten sind in dieser Zahl 3.858 Personen, die bereits wieder genesen sind. 794 Münchner Covid-19-Patienten, die stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten und 137 Todesfälle.

+++ Tollwood verlegt Konzerte auf 2021 +++

Das Sommer-Tollwood im Olympiapark fällt dieses Jahr aus, deswegen können natürlich auch die geplanten Konzerte in der Musik-Arena nicht stattfinden. Wie die Organisatoren am Freitag mitgeteilt haben, wird versucht, sämtliche Konzerte auf 2021 zu verschieben.

Die ersten Bestätigungen gibt es auch schon. "Die erste Zusage für einen Nachholtermin kam letzte Woche von Sting. Der bekannteste Künstler im Programm machte am schnellsten Nägel mit Köpfen. Vor dem Hintergrund, dass sein Konzert bei Tollwood schon einmal verschoben werden musste, ist das mehr als erfreulich. Eine Fülle an weiteren Zusagen liegt auf dem Tisch und es gilt, die Termine so zu verzahnen, dass sie mit dem Festivalzeitraum wie auch den Touren der Künstler zusammenpassen", schreibt das Tollwood-Team in einer Mitteilung.

Die bisherigen verschobenen Konzerte im Überblick:

25.06.2021: Element of Crime

02.07.2021: Álvaro Soler

03.07.2021: SDP

05.07.2021: Sido

06.07.2021: Sting

17.07.2021: Johannes Oerding

+++ Verfassungsgerichtshof: Ausgangsbeschränkungen bleiben bestehen +++

Der bayerische Verfassungsgerichtshof hat die im Freistaat geltenden Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise erneut bestätigt. "Wegen der überragenden Bedeutung von Leben und Gesundheit der möglicherweise Gefährdeten überwiegen die Gründe gegen das Außerkraftsetzen der angegriffenen Verordnung", teilte der Gerichtshof am Freitag in München mit (Az.: Vf. 29-VII-20).

Ein Antragsteller hatte demnach am Dienstag eine sogenannte Popularklage erhoben, um die Regelungen für verfassungswidrig und nichtig erklären zu lassen. Zugleich wollte er eine einstweilige Anordnung erreichen, dass die Vorschriften sofort außer Vollzug gesetzt werden. Er argumentiert den Angaben zufolge damit, dass die zwischenzeitlich bis 3. Mai verlängerten Ausgangsbeschränkungen zu unbestimmt seien und in unverhältnismäßiger Weise in Freiheitsrechte der Bürger eingriffen, die die bayerische Verfassung garantiere.

Der Verfassungsgerichtshof wägte laut Mitteilung ab, was passieren könnte, wenn man die Regeln wie das Verlassen der Wohnung nur mit triftigem Grund beibehält beziehungsweise diese lockert. Zwar wiegen etwa die "tiefgreifenden Grundrechtseingriffe" für viele unmittelbar Betroffene schwer, räumte der Gerichtshof ein. Bei Lockerungen allerdings "würde die Gefahr der Ansteckung mit dem Virus, der Erkrankung vieler Personen, einer Überlastung des Gesundheitssystems und schlimmstenfalls des Todes von Menschen erhöht".

+++ "Fridays for Future": Protest trotz Corona-Krise +++

Auch mitten in der Corona-Krise haben in vielen Städten im Freistaat Tausende Menschen unter besonderen Bedingungen an den Protesten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future teilgenommen. Bundesweit und auch in Bayern gab es am Freitag zusätzlich zu einem von der Bewegung ausgerufenen digitalen "Netzstreik" alternative Proteste unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen.

"Wir sind noch da" und "Gegen Klimawandel gibt es keinen Impfstoff" stand auf den Plakaten einiger vereinzelter Demonstranten, die sich in Nürnberg vor dem Rathaus aufgestellt hatten – mit Mundschutz und Sicherheitsabstand. "Natürlich verschwindet die Klimakrise nicht, aber sie ist natürlich nicht mehr so in den Köpfen. Genau deswegen sind wir hier", sagte Eva Schreiner, Sprecherin der Bewegung in der Frankenmetropole, der Deutschen Presse-Agentur.

Auf dem Marienplatz stellten sich am Vormittag etwa zehn Demonstranten mit ihren Plakaten auf. In Regensburg und Augsburg hingen zudem Dutzende Plakate und Banner aus den Fenstern, mancherorts gab es Kreidebotschaften auf Straßen und an Brücken.

Die Aktionen wurden tausendfach fotografiert und im Netz geteilt, um den Protest sichtbar zu machen. Bis zum Mittag verliefen die Proteste in allen Städten nach Angaben der Sprecher friedlich und ohne Verstoß gegen die Corona-Auflagen. Neben den lokalen Aktionen gab es auf der Website der Bewegung unter anderem ein Streikprogramm mit Musik, Reden und Live-Schalten aus ganz Deutschland.

+++ Aktuelle Corona-Zahlen vom Landesamt +++

In Bayern sind inzwischen 40.473 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 1.548 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Freitag (Stand: 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 26.340 Menschen.

+++ BMW fährt Werke Anfang Mai wieder hoch +++

BMW will das Autowerk Spartanburg in den USA und das Motorradwerk in Berlin nach wochenlangem Stillstand vom 4. Mai an schrittweise wieder hochfahren. In Deutschland soll die Autoproduktion erst am 11. Mai im niederbayerischen Dingolfing wieder starten, ebenso in Mexiko, wie der Konzern am Freitag mitteilte. "Frühestens am 18. Mai" sollen dann die Autobauer im BMW-Stammwerk München, in Leipzig, Regensburg, im südafrikanischen Rosslyn und im Mini-Werk Oxford wieder an die Arbeit gehen - "je nach Marktentwicklung".

In München, Dingolfing, Regensburg und Leipzig sind annähernd 20.000 BMW-Mitarbeiter in Kurzarbeit. Mehrere Tausend Mitarbeiter hatten den Produktionsstopp für Umbauten in den Werken genutzt. Die BMW-Motorenwerke sollen zur Versorgung der Autowerke schon am kommenden Montag wieder starten.

Wegen der Schließung der Autohäuser in Europa und den USA und dem Einbruch der Nachfrage hatte BMW seine Autowerke in Europa, Südafrika und Mexiko Mitte März, in den USA Ende März heruntergefahren. Die Bänder am größten BMW-Standort Shenyang in China laufen seit Mitte Februar wieder.

+++ Gottesdienste in Bayern ab 4. Mai wieder erlaubt +++

Trotz der andauernden Corona-Krise sollen ab dem 4. Mai öffentliche Gottesdienste in Bayern wieder unter strengen Auflagen erlaubt werden. Es gelte nach wie vor Vorsicht und Umsicht: Aus Begegnungen des Glaubens sollten keine neuen Infektionen entstehen, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Freitag am Rande einer Landtagssitzung in München. Es sei aber wichtig, das Grundrecht der Religionsausübung wieder zu ermöglichen.

Zu den Auflagen gehören Hygiene-Konzepte, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und Mindestabstände von zwei Metern zwischen den Gottesdienstbesuchern. Die Lockerungen sollen für alle Glaubensgemeinschaften gelten.

Bayern ist nicht das erste Bundesland, welches Versammlungen von Gläubigen wieder zulassen will. Vorreiter war Sachsen, hier werden seit dieser Woche schon wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert. Auch Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Brandenburg hatten dies für Anfang Mai angekündigt. Vertreter von Bund und Ländern sprechen am (heutigen) Freitag über ein Konzept zur Lockerung der Corona-Auflagen für Kirchen, Moscheen oder Synagogen.

+++ Landtag beschließt Bayern-Fonds +++

Der sogenannte Bayern-Fonds zum Schutz von Unternehmen in finanzieller Schieflage wegen der Corona-Krise ist beschlossene Sache. Der Landtag stimmte am Freitag mehrheitlich für den Antrag. Anders als in der ersten Fassung des Gesetzentwurfs soll der Fonds nun aber doch auch einer Kontrolle des Landtags unterliegen. Zur parlamentarischen Begleitung soll ein neues Gremium mit zwölf Landtagsabgeordneten bestellt werden. Über die Besetzung des Gremiums entscheidet der Landtag alleine in Eigenregie. Denkbar sind Mitglieder aus den Haushalts- und Wirtschaftsausschüssen. Auch für dem Obersten Rechnungshof erhält nun eine Kontrollmöglichkeit.

Der Fonds werde am erfolgreichsten arbeiten können, wenn möglichst wenige Unternehmen in Bayern ihn in Anspruch nehmen müssten, sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) im Landtag. Es sei wichtig, dass Bayern ein eigenes Hilfskonzept auflege, sonst bestehe die Gefahr, dass bayerische Unternehmen wegen fehlender bundesweiter Systemrelevanz nicht unter den Schutzschirm des Bundes schlüpfen könnten. "Unser Ziel ist es, dass bayerische Firmen bayerisch bleiben können." Wegen finanziellen Schieflagen, so die Befürchtung, könnten Unternehmen im Land von ausländischen Investoren übernommen werden.

Der 20 Milliarden Euro schwere Bayern-Fonds soll die Wirtschaft bei Bedarf unterstützen. Er ist neben den finanziellen Soforthilfen und Kreditbürgschaften eine wichtige Säule im bislang 60 Milliarden Euro umfassenden Corona-Rettungsschirm des Freistaats.

Bayerns Rechnungsprüfer und auch die Landtagsopposition hatten kritisiert, dass die zur Finanzierung des Bayern-Fonds erforderliche Schuldenaufnahme in einem Extrahaushalt erfolgt und nicht direkt im Staatshaushalt. Durch einen solchen "Schattenhaushalt" werde dem Parlament seine Kontrollfunktion für den Staatshaushalt entzogen.

+++ Maskenpflicht: Verstoß kostet bis zu 5.000 Euro +++

Verstöße gegen die Mundschutzpflicht zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus können in Bayern bis zu 5.000 Euro kosten. Dies geht aus dem aktualisierten Bußgeldkatalog hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.

Demnach werden bei fehlendem Mund-Nase-Schutz in Bussen, Bahnen und Geschäften 150 Euro fällig. Besonders teuer wird es aber für Ladenbesitzer, die nicht sicherstellen, dass ihr Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt: Hierfür sieht Bußgeldkatalog eine Zahlung von 5.000 Euro vor.

"Wir werden sicherlich ab Montag, Dienstag, Mittwoch zunächst einmal darauf hinweisen, immer wieder ermahnen, erinnern, dass es diese Maskentragepflicht gibt", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag am Rande einer Landtagssitzung. "Aber wenn es jemand nach zwei, drei Tagen immer noch nicht kapiert hat, muss er damit rechnen, mit 150 Euro Bußgeld belegt zu werden." Zudem müsse jeder, der mehrmalig gegen die Maskenpflicht verstoße sogar mit einer Verdoppelung des Bußgeldes rechnen.

+++ Taxigewerbe schließt sich zusammen +++

Der Bayerische Taxi- und Mietwagenverband e.V., FREE NOW, Uber, die Taxi München eG und IsarFunk haben sich, unterstützt durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, auf Regeln geeinigt, die ab sofort gelten. So sollen Fahrgäste grundsätzlich hinten einsteigen, ab drei Personen soll ein Großraumtaxi geordert werden und eine Mund-Nasen-Bedeckung soll getragen werden.

Die Unternehmen selber statten ihre Fahrer ebenfalls mit Mund-Nasen-Bedeckungen aus, alle Fahrer werden diese spätestens ab dem 27.4. tragen. Zudem statten die Unternhemmen ihre Fahrzeuge mit Trennwänden oder –folien zwischen Fahrer und Fahrgastraum aus. Das Bargedloses Bezahlen in den Taxis wird ebenfalls ausgebaut.

+++ Brotzeit und Bier "to go" im Muffat-Biergarten +++

Der kleine Bio-zertifizierte Muffat-Biergarten bietet ab Samstag, den 25. April typische Biergartensnacks wie Bratwurstsemmel oder Obazda sowie kalte Getränke zum Mitnehmen an.

+++ Floßfahrten weiterhin verboten +++

Wie die Stadt München berichtet, wird der Saisonstart am Floßkanal in Thalkirchen vom 1. Mai auf unbestimmte Zeit verschoben.

Aus ökologischen Gründen enthält das Gewässer wieder eine reduzierte Wassermenge, Floßfahrten und Surfen ist aber weiterhin untersagt, um größere Menschenansammlungen etwa in Form von Zuschauertruppen zu vermeiden.

Auch an der Eisbachwelle bleibt das Surfen weiterhin verboten, der Surfbereich wurde deshalb vorübergehend mit Bauzäunen gesichert.

+++ Hamstern in Zahlen +++

Die Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik zeigen, wie sehr die Menschen in Bayern zu Beginn der Corona-Krise im März gehamstert haben: Im Lebensmittel-Einzelhandel steig der nominale Umsatz im Vergleich zu 2019 um 13,8 Prozent, auch preisbereinigt lag der Anstieg noch bei plus 10,9 Prozent. Dem Rest des Einzelhandels erging es hingegen nicht so gut: Der Verlust lag hier nominal und real bei 6,7 Prozent. Die Statistiker führen dies auf die im März teilweise geltenden Beschränkungen für bestimmte Geschäfte zurück. Der Einzelhandel insgesamt verliert dadurch nominal 0,4 und real 1,4 Prozent.

Diese Ergebnisse wirken sich auch auf die Zahl der Beschäftigten aus: Während der Lebensmittel-Einzelhandel sein Personal um 3,3 Prozent aufstockte, ging die Zahl der Beschäftigten im Handel mit Nicht-Lebensmittel um 0,8 Prozent zurück (Kraftfahrzeughandel ausgeschlossen).

+++ München: Zahl der Neuinfizierten steigt wieder +++

In München wurden am heutigen Donnerstag (Stand: 13.30 Uhr), 79 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 5.411 getestete Infektionen gemeldet.

In dieser Zahl enthalten sind 3.858 Personen, die bereits genesen sind, 779 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 130 Todesfälle.

+++ Söder: Bayern gehört zu den Vorsichtigen +++

Bayern und Baden-Württemberg fühlen sich nicht angesprochen von Angela Merkels Kritik an einer zu forschen Öffnung der Beschränkungen in der Corona-Krise. Sie seien die Vorsichtigen in Deutschland, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor einem Treffen mit seinem Amtskollegen Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag in Ulm. Auch Kretschmann zeigte sich nicht berührt von der Kritik.

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hatte das Vorgehen einzelner Bundesländer scharf kritisiert. Die Umsetzung der Öffnungsbeschlüsse von Bund und Ländern der vergangenen Woche wirke auf sie "in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch", sagte sie am Donnerstag im Bundestag. Welche Länder sie meinte, sagte die Kanzlerin nicht.

+++ Fast 40.000 Coronavirus-Fälle in Bayern +++

In Bayern sind inzwischen 39.820 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Donnerstag (Stand 10.00 Uhr) in München mit. Demnach sind bisher 1.502 Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hatten, gestorben. Die Zahl der Infizierten sei im Vergleich zum Vortag um 1,6 Prozent gestiegen. Das sei zwar eine positive Entwicklung, sagte Huml. Dennoch rief die Ministerin weiter zur Vorsicht und Einhaltung des Mindestabstandes von eineinhalb Metern auf. Die Steigerung der Todesfälle seit dem Vortag um 4,1 Prozent mache deutlich, wie gefährlich das Coronavirus weiterhin sei.

+++ Wertstoffhöfe überfüllt +++

Die Wiedereröffnung der Wertstoffhöfe scheint bei den Münchner für wahre Ausräum-Freuden zu sorgen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) twitterte am Donnerstagvormittag, dass der Ansturm derzeit gewaltig sei. Man bitte darum, wirklich nur notwendige Fahrten zu machen. Bereits am Montag, als die Wertstoffhöfe erstmals wieder öffneten, gab es einen massiven Ansturm – die Polizei musste vor den Abgabestellen sogar teilweise den Verkehr regeln.

+++ Probleme für Gehörlose +++

Die Chefin des Münchner Gehörlosenverbands kritisiert Hürden während der Corona-Krise. "Gerade gehörlose Senioren können nicht mal eben im Internet nach barrierefreien Inhalten googeln. Sie machen den Fernseher an und sehen eine Pressekonferenz mit neuen Handlungsanweisungen in Lautsprache", äußerte sich Cornelia von Pappenheim in der "Süddeutschen Zeitung". Bei Pressekonferenzen zum Coronavirus gebe es oft keine Live-Übersetzung in Gebärdensprache. Sie wies auf eine kürzlich im Fernsehen übertragene Pressekonferenz des Robert Koch-Instituts hin, bei der zwar ein Dolmetscher übersetzt hatte. "Bloß: Den hat man bei der Übertragung gar nicht gesehen, der Dolmetscher wurde nicht eingeblendet", monierte sie. "Also muss man hinterher wieder im Internet recherchieren", was sehr mühsam sei. Außerdem: In Krankenhäusern seien gehörlose Patienten isoliert und könnten Angehörige nicht einfach anrufen. "Zudem finden gerade auch viele Seniorentreffen nicht statt, bei denen sich gehörlose Menschen in Gebärdensprache austauschen und informieren können", erklärte von Pappenheim.

Kritik üben viele Gehörlose auch an der Maskenpflicht. Da diese den Mund abdecken, können taube Meschen nicht das für sie wichtige Mundbild ablesen. Kommunikation wird so deutlich erschwert bzw. unmöglich. Masken mit durchsichtigem Mund-Ausschnitt können hier Abhilfe schaffen.

+++ ÖPNV wird wieder hochgefahren +++

Seit Ende März sind die Züge und Busse in Bayern nur in eingeschränktem Maß unterwegs gewesen. Bis Mitte Mai soll wieder auf den normalen Fahrplan umgestellt werden. Dafür werden neue Regeln eingeführt. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 116 Todesfälle in München +++

In München wurden am heutigen Mittwoch, 22. April (Stand 13.30 Uhr), 69 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 5.332 getestete Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 3.650 Personen, die bereits genesen sind, 766 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 116 Todesfälle (plus acht). Am Mittwoch vergangener Woche (15.4.) waren es 103 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 4.820).

+++ Maskenpflicht kommt in allen Bundesländern +++

Im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus müssen sich die Menschen in ganz Deutschland auf das Tragen von Masken einstellen. Als letztes Bundesland kündigte auch Bremen eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an: Sie solle am Freitag beschlossen werden und ab Montag für den Nahverkehr und das Einkaufen gelten, teilte ein Sprecher der Landesregierung mit. Eine Tragepflicht soll in allen Bundesländern im öffentlichen Nahverkehr und mit einer Ausnahme auch beim Einkaufen gelten. Weitere Landesregierungen hatten zuvor ähnliche Schritte angekündigt.

Von Montag (27. April) an gibt es in Bayern in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr die Pflicht, Mund und Nase zu verhüllen. Dies kann per Maske oder auch nur mit einem Schal oder Halstuch erfolgen. In Rosenheim gibt es wegen der Corona-Pandemie bereits seit dem heutigen Mittwoch eine Maskenpflicht in Stadt und Landkreis für alle Besuche von Geschäften sowie für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Ab Donnerstag soll es auch in Straubing (23. April) eine Maskenpflicht geben. Auch hier sind die Corona-Fallzahlen derzeit sehr hoch.

+++ So läuft die Öffnung der Friseurläden ab 4. Mai +++

Nach einer zeitweisen Schließung wegen der Corona-Pandemie dürfen Friseursalons ab dem 4. Mai wieder öffnen. Ein Schutzstandard regelt nun, unter welchen Vorgaben Friseursalons ab Mai öffnen dürfen. Zu den verpflichtenden Maßnahmen zählen unter anderem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Friseure und Kunden, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Arbeitsschutzstandard der zuständigen Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege.

Demnach sind Dienstleistungen wie Wimpernfärben, Rasieren oder Bartpflege vorerst nicht erlaubt. Weiterhin soll in den Betrieben ein ausreichender Abstand zwischen den Menschen sichergestellt werden, indem man etwa die Anzahl der Arbeitsplätze begrenzt.

+++ Freistaat zahlt Kita-Beträge für Mai, Juni, Juli +++

Die bayerische Staatsregierung und die Träger der Kindertagesbetreuung haben sich auf die Beitragsentlastung für Eltern in den kommenden drei Monaten in der Corona-Krise verständigt. "Die Träger werden pauschal entlastet, gestaffelt nach Krippe, Kindergarten, Hort und Tagespflege", sagte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) am Mittwoch in München. Im Gegenzug würden dann die Beiträge für die Monate Mai, Juni und Juli bei den Eltern nicht erhoben. Dies gelte aber nur für die Eltern, die in den jeweiligen Monaten keine Notbetreuung nutzten.

Der SPD im Landtag reicht die dreimonatige Kostenübernahme, die laut Finanzministerium rund 170 Millionen Euro kostet, nicht aus. Angesichts der Corona-Krise seien konsequente Entlastungen nötig, beispielsweise durch eine rückwirkende Erstattung der Kita-Gebühren während der gesamten Schließzeit, sagte die Vorsitzende des Sozialausschusses im Landtag, Doris Rauscher (SPD). Am Donnerstag werde Trautner im Ausschuss über die Pandemie-Maßnahmen berichten.

+++ Kein Stadtgründungsfest Mitte Juni +++

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung gemeinsam mit den Landesregierungen Großveranstaltungen bis Ende August 2020 untersagt. Betroffen von dieser Regelung ist auch das Münchner Stadtgründungsfest, das am 13. und 14. Juni stattgefunden hätte. Eine Verschiebung des bereits geplanten Programms auf einen späteren Zeitpunkt sei aus organisatorischen Gründen nicht möglich, heißt es am Mittwoch in einer Mitteilung. Das Stadtgründungsfest 2021 ist für das Wochenende 12. und 13. Juni geplant.

Auch das Streetlife-Festival, das eigentlich am Pfingstwochenende hätte stattfinden sollen, muss wegen des Verbots von Großveranstaltungen entfallen.

+++ Isarinselfest abgesagt +++

Das nächste Fest in München ist abgesagt: Das Isarinselfest wird dieses Jahr nicht stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

+++ Der Fahrplan für die Schulen in Bayern +++

"Es wird keine schnelle Rückkehr in die Normalität geben", sagt Kultusminister Michael Piazolo (FW). 14 Prozent der Schüler, nämlich die Abschlussklassen, werden ab dem 27. April wieder Unterricht haben. Zwei Wochen später sollen die Schüler zurück dürfen, die nächstes Jahr den Abschluss machen bzw. in die vierte Klasse kommen.

Um den Infektionsschutz sicherzustellen werden die Klassen geteilt. Maximal 10 bis 15 Schüler soll die Größe betragen. Gruppenarbeiten sind nicht erlaubt, alle Schüler sitzen an Einzeltischen mit 1,5 Metern Abstand nach allen Seiten. Es gibt eigene Pläne für die Pausen, die Toilettengänge sowie die Beförderung der Schüler. Risikogruppen haben keine Präsenzpflicht - das gelte für Schüler wie für Lehrer. Lehrkräfte über 60 dürfen aber freiwillig in die Schulen kommen.

Für die Benotung sei eine Günstigkeitsregelung für die Schüler gefunden worden, so Piazolo. Klausuren sollen im Gymnasium und an Fos/Bos nicht mehr geschrieben werden. Freiwillige Leistungen können aber angerechnet werden - nach den Abschlussprüfungen. Das Abitur werde in Bayern am 20.5. starten. Die anderen Schulformen starten erst im Juni.

Eine Maskenpflicht in den Schulen gibt es nicht.

+++ Maskenpflicht in Bayern: Verwirrung um Mindestalter +++

Die Bayerische Staatsregierung hat ihre Angaben zum Mindestalter bei Maskenpflicht korrigiert, nachdem Verwirrungen diesbezüglich aufgekommen sind.

Florian Herrmann, Chef der Staatskanzlei, hatte erklärt, dass das Tragen von Masken für Kinder ab sieben Jahren Pflicht sei. Später korrigierte die Regierung ihre Angaben, nun ist vom siebten Lebensjahr die Rede. Ein Unterschied, denn das siebte Lebensjahr beginnt, sobald ein Kind seinen sechsten Geburtstag gefeiert hat. Mit anderen Worten: Die Maskenpflicht in Bayern, die ab kommender Woche gilt, richtet sich dann bereits auch schon ab Kinder, die sechs Jahre alt sind.

+++ Münchner Klinik startet große Corona-Studie beim Personal +++

Mit halbjährlichen Blutuntersuchungen von Klinikmitarbeitern startet die Technische Universität (TU) München eine der deutschlandweit größten Antikörper-Studien zum Coronavirus. Die Studie soll über zwei Jahre hinweg Daten über die Stabilität von Antikörpern liefern und so helfen, Schutzmaßnahmen für Krankenhausmitarbeiter sowie Patienten zu entwickeln. Wie die TU am Dienstag mitteilte, sollen alle sechs Monate freiwillige Blutproben des Personals am Klinikum rechts der Isar sowie angeschlossener wissenschaftlicher Institute getestet werden.

Mit der Studie soll der spezifische Antikörperstatus für Sars-CoV-2 und dessen Stabilität über zwei Jahre bestimmt werden. Parallel soll ein Fragebogen aufzeigen, welchen Infektionsrisiken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl auf Covid-19-Stationen als auch auf Normal-Stationen oder in Logistik und Verwaltung ausgesetzt waren. "Da wir weitere Wellen der Pandemie erwarten, werden die Untersuchungen mehrfach im Verlauf durchgeführt", erklärte Molekularimmunologe Percy Knolle, einer der beiden Leiter der Studie. Aus den Ergebnissen soll abgeleitet werden, wie lange Antikörper nach einer überstandenen Infektion gegen eine erneute Infektion schützen können. Derzeit sei die Datenlage hierzu weltweit noch spärlich.

+++ Krankenhäuser sollen wieder in Regelbetrieb übergehen +++

Wegen des sich inzwischen langsamer ausbreitenden Coronavirus sollen in Bayern die hochgefahrenen Kapazitäten der Krankenhäuser schrittweise wieder in den Normalbetrieb übergehen. "Die deutlich gebremste Verbreitung des Coronavirus ermöglicht es nun, in den Einrichtungen schrittweise in den Regelbetrieb zurückzukehren", teilte die Staatskanzlei am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts im München mit. Die Staatskanzlei betonte jedoch, dass bei wieder schnell steigenden Infektionszahlen die Strukturen in den Kliniken jederzeit angepasst werden könnten.

Um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, waren im Freistaat wie im übrigen Bundesgebiet die Behandlungskapazitäten in kürzester Zeit hochgefahren worden. Dazu zählte etwa die Ausweitung von Intensivbetten, die technische Ausrüstung und die Verschiebung nicht dringender Operationen.

Der Stufenplan sieht vor, Krankenhäusern, Kliniken und Reha-Einrichtungen nach genauem Abwägen wieder eine (teilweise) Tätigkeit in der ursprünglichen Versorgung zu gestatten. Somit sind auch wieder Behandlungsperspektiven für Menschen mit nicht lebensbedrohlichen gesundheitlichen Problemen möglich.

+++ Neue Corona-Zahlen aus München +++

In München wurden am heutigen Dienstag (Stand: 13.30 Uhr), 52 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 5.263 getestete Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 3.430 Personen, die bereits genesen sind, 744 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 108 Todesfälle. Damit sind im Vergleich zum Vortag drei neue bestätigte Coronavirus-Todesfälle hinzugekommen.

+++ Aktuelle Corona-Zahlen vom Landesamt +++

In Bayern ist die Zahl der mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Menschen auf 38.618 gestiegen. Dies teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Dienstag (Stand: 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg auf 1.354. Als genesen gelten nach Angaben des Landesamts geschätzt 18.850 Menschen.

+++ Bußgeld bei Verstoß gegen Maskenpflicht +++

Wer gegen die Maskenpflicht in Bayern verstößt, dem droht nach Aussage von Staatskanzleichef Florian Herrmann ein Bußgeld. "Die Höhe muss man sehen", sagte der CSU-Politiker am Dienstag in München. Sie werde vom Innenministerium in den kommenden Tagen in den Corona-Bußgeldkatalog eingearbeitet. Herrmann betonte, dass die Polizei aber auch das Personal in Bussen und Bahnen angehalten werde, die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren. Dies werde ähnlich erfolgen, wie auch die Kontrollen der bisherigen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie.

+++ Maskenpflicht ab sechs Jahren +++

Die Maskenpflicht in Bayern soll für Kinder ab sechs Jahren gelten. Von kommendem Montag an gibt es im Freistaat in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine Pflicht, Mund und Nase zu verhüllen. Dies kann per Maske oder auch nur mit einem Schal oder Halstuch erfolgen. Ziel ist es, die Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus weiter zu reduzieren. Die bayerische Staatsregierung war in der Frage zunächst anderer Meinung und hatte nur ein Maskengebot auf freiwilliger Ebene angeregt. Am Wochenende waren dann aber die Freien Wähler vorgeprescht und hatten sich für eine Verpflichtung ausgesprochen.

Derweil führt Rosenheim die Maskenpflicht bereits ab Mittwoch ein. Sie gelte in Stadt und Landkreis "für alle Besuche von Geschäften sowie für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs", teilte die Kommunen am Dienstag mit. Die beiden Kommunalbehörden machen damit von einer Ermächtigung Gebrauch, die der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in seiner Regierungserklärung im Landtag für sogenannte Corona-Hotspots, also Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen, angekündigt hatte. "Die Zahl der Infizierten steigt in Stadt und Landkreis Rosenheim immer noch an und liegt unter den Top 10 in Deutschland. Unter diesen Rahmenbedingungen ist es gerechtfertigt und geboten, die Maskenpflicht vorzeitig in Kraft zu setzen", sagte der städtische Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz, Hans Meyrl.

Ab Donnerstag soll es auch im niederbayerischen Straubing eine Maskenpflicht geben. Auch hier sind die Fallzahlen derzeit sehr hoch.

+++ Gillamoos ebenfalls abgesagt +++

Nach der Absage des Münchner Oktoberfestes ist auch das Volksfest Gillamoos in Abensberg abgesagt worden. Wie die niederbayerische Stadt am Dienstag berichtete, müsse das Fest auf das kommende Jahr verschoben werden. Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betont, dass neben der Wiesn auch andere Volksfeste im Spätsommer und Herbst nicht stattfinden könnten und den Gillamoos dabei ausdrücklich erwähnt. Das immer Anfang September stattfindende Volksfest mit rund 700-jähriger Tradition im Landkreis Kelheim ist insbesondere dafür überregional bekannt, dass am letzten Festtag in den verschiedenen Bierzelten Spitzenpolitiker bei zeitgleichen Kundgebungen auftreten.

+++ Bayerisches Gastgewerbe ruft nach Rettungsfonds +++

Für das ohnehin schwer gebeutelte bayerische Gastgewerbe ist die Absage des Oktoberfests eine neue Hiobsbotschaft. Verbandsgeschäftsführer Thomas Geppert sagte am Dienstag, die Entscheidung "darf nicht zum Totalschaden des Gastgewerbes führen, die Branche braucht den reduzierten Umsatzsteuersatz mehr denn je sowie einen Rettungsfonds." Die Absage sei "nicht nur für die Stadt, sondern weit darüber hinaus ein riesiger Verlust". Aufgrund der wirtschaftlichen Verflochtenheit würden "weite Teile der Wirtschaft diesen Verlust deutlich spüren". Das Oktoberfest bedeutet für die Münchner Wirtschaft gut 1,2 Milliarden Euro an Einnahmen, davon eine halbe Milliarde für die Hotels und Pensionen. Weil auch andere Feste in Bayern schon abgesagt wurden, brauche das Gastgewerbe jetzt "den reduzierten Umsatzsteuersatz mehr denn je sowie einen Rettungsfonds, sonst werden weite Teile des Gastgewerbes diese Krise nicht überstehen", sagte der Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes und warnte: "Damit würde die Branche als Grundvoraussetzung für die Leitökonomie Tourismus, aber auch als der regionale Wirtschaftsmotor schlechthin, auf Dauer wegfallen." Praktisch jedes bayerische Hotel und Gasthaus ist nach Angaben des Verbandes durch die Corona-Krise inzwischen in Existenznot. Die 40.000 Betriebe beschäftigen 447.000 Menschen.

+++ Wiesn abgesagt+++

Nun ist es offiziell: Das Oktoberfest findet dieses Jahr nicht statt. Das teilten Markus Söder und Dieter Reiter am Dienstagmorgen mit. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Kommt es am Dienstag zur Wiesn-Absage? +++

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) informieren am Dienstag über ihre Beratungen zur möglichen Absage des Oktoberfests. Die Staatskanzlei kündigte eine Pressekonferenz für 9 Uhr an. Beide Politiker hatten in den vergangenen Tagen in Frage gestellt, ob das Oktoberfest in Corona-Zeiten stattfinden kann.

"Wir beide haben eine ähnliche Einschätzung, dass wir sehr skeptisch darüber sind, ob ein Fest in der Größe, mit der Internationalität und unter den Bedingungen überhaupt einen Sinn macht", sagte Söder am Montag in seiner Regierungserklärung im Landtag. Reiter hatte vergangene Woche eine Entscheidung zum Oktoberfest noch im April angekündigt.

Am vergangenen Mittwoch hatten Bund und Länder beschlossen, Großveranstaltungen zunächst bis Ende August zu verbieten. Das Oktoberfest ist vom 19. September bis 4. Oktober geplant – demnach wäre die Wiesn durchführbar. Allerdings sehen Experten bis dahin zu wenig Zeit, um Medikamente und Impfungen zu entwickeln.

Rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt kommen alljährlich zur Wiesn nach München. In der Enge der oft bis auf den letzten Platz besetzten Bierzelte, aber auch im Gedränge der Gassen draußen wäre ein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern kaum einzuhalten.

+++ Unis in Bayern: So lief der Start des Sommersemesters +++

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Krise sollen an den bayerischen Hochschulen die allermeisten Lehrveranstaltungen stattfinden.

Am Montag startete der Vorlesungsbetrieb an den Universitäten und an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften für die rund 350.000 Studenten ausschließlich per Online-Angebot. Viele Hochschulen im Freistaat hätten mitgeteilt, dass der weit überwiegende Teil der Lehrinhalte auch über das Internet angeboten werden könne, erklärte eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums in München. "Viele Hochschulen sprechen inzwischen von über 90 Prozent – abhängig vom Lehrangebot."

Vorläufig findet an den Unis grundsätzlich keine Präsenzlehre statt. Wann sich das wieder ändert, ist derzeit noch unklar. Für wichtige Lehrveranstaltungen mit praktischem Bezug, die nicht online angeboten werden können, werden derzeit Konzepte erarbeitet.

+++ München: Zahl der getesteten Infektionen geht weiter zurück +++

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in München geht weiter zurück. Wie die Stadt mitteilt, wurden am Montag (Stand: 13.30 Uhr) 52 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der bayerischen Landeshauptstadt bislang insgesamt 5.211 getestete Infektionen gemeldet.

In dieser Zahl enthalten sind 3.236 Personen, die bereits genesen sind, 717 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 105 Todesfälle.

+++ Aktuelle Corona-Zahlen vom Landesamt +++

Die Zahl der mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Menschen ist in Bayern auf inzwischen 38.232 gestiegen. Dies teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Montag (Stand: 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg auf 1.299.

+++ Maskenpflicht in Bayern +++

Ab dem 27. April wird in Bayern eine Maskenpflicht gelten. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder am Montag in seiner Regierungserklärung mit. Die Maskenpflicht gelte in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Mund-Nasen-Schutz oder auch Schals werden Pflicht sein.

Söder kündigte zudem an, die Künstler in Bayern stärker zu unterstützen. 1.000 Euro pro Monat werde der Freistaat zunächst für die nächsten drei Monate bezahlen, so der Ministerpräsident. Viele Künstler seien bislang durchs Raster aller Soforthilfemaßnahmen gefallen, dem wolle man nun mit dem Hilfsgeld begegnen. "Bayern ist Kulturstaat und wir wollen die Kunstszene/Künstler nicht alleine lassen", so Söder.

Auch die Kita- bzw. Kindergartengebühren übernimmt der Freistaat für die nächsten drei Monate.

+++ Handelsverband: Reger Betrieb in Bau- und Gartenmärkten +++

In den Bau- und Gartenmärkten in Bayern herrscht nach der Öffnung laut Handelsverband reger Betrieb. Der von manchen befürchtete Massenansturm sei aber ausgeblieben. "Es waren mehr Leute da, aber es ist alles gesittet abgelaufen", sagte Verbandsgeschäftsführer Bernd Ohlmann am Montag. Nur vereinzelt seien Kunden schon vor Öffnung am Morgen angestanden. Die Märkte hätten sich mit Hygiene- und Schutzkonzepten vorbereitet, fast alle hätten Sicherheitsmitarbeiter am Eingang. Alle hätten Masken für die Mitarbeiter und Schutzschilde an den Kassen.

Ein durchschnittlicher, 10.000 Quadratmeter großer Bau- und Gartenmarkt dürfte laut Verordnung bei 20 Quadratmetern je Kunde 500 Menschen einlassen. "Aber das macht keiner", sagte Ohlmann. Je nach Markt seien die Parkplätze am Vormittag zu einem Viertel oder zur Hälfte leer gewesen.

Jürgen Alsdorf, Marktleiter des 10.000 Quadratmeter großen Hagebaumarkts in Sendling, sagte am Mittag: "Wir haben heute schon den vierfachen Umsatz." Aber alles laufe sehr anständig. "Deutlich mehr Menschen tragen Masken, und die Leute halten sich mehr und mehr an die Abstandsregeln." Auch größere Umwege zu den getrennten Ein- und Ausgängen würden ohne große Diskussionen akzeptiert.

+++ AfD wirft Bayerns Staatsregierung Versagen vor +++

Die AfD im Landtag hat der bayerischen Staatsregierung Versagen und falsche Schwerpunkte im Kampf gegen die Corona-Krise vorgeworfen. Der Freistaat habe mehr verdient, als ein Management, welches nur ein Laufsteg für eine Kanzlerkandidatur sei, sagte Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner am Montag im Landtag bei der Aussprache zur Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Sie kritisierte insbesondere, dass im Zuge der Ausgangsbeschränkungen viele Grundrechte der Menschen in Deutschland außer Kraft gesetzt worden seien.

Auch die Einführung einer Telefon-App, die zur Nachvollziehung von Ansteckungswegen auf freiwilliger Basis geplant ist, sei mit den Werten des Grundgesetzes nicht vereinbar. Ebner-Steiner nannte die technische Lösung ein "stasiartiges Überwachungsprogramm".

Die AfD forderte zudem eine schnelle und maßvolle Öffnung von Wirtshäuser und Gaststätten - auch weil die wirtschaftlichen Folgen der Krise längst außer Kontrolle zu laufen drohten. "Wir brauchen hier keine Durchhalteparolen", sagte Ebner-Steiner.

Sie forderte zudem, den Schutz von Deutschen über Hilfen für Asylbewerber und Ausländer zu stellen. In der Krise gelte, erst auf die eigenen Leute zu schauen. Die von Söder zuvor angesprochene Corona-Regelung für den anstehenden Ramadan der Muslime lehnte Ebner-Steiner ebenso ab, wie die Einschränkung von Grundrechten für die deutsche Bevölkerung bei einer gleichzeitigen Beibehaltung des völkerrechtlich abgesicherten Asylrechts.

+++ Söder gibt zweite Regierungserklärung ab +++

Einen Monat nach der ersten Regierungserklärung zum Coronavirus will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch am Montag (10 Uhr) im Landtag über die Folgen der Pandemie sprechen. Im Fokus dürften dabei die in der vergangenen Woche vom Kabinett beschlossenen - und ab diesem Montag geltenden - Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen stehen. Unter anderem ist es ab dem 20. April in Bayern wieder erlaubt, sich auch mit einer Person zu treffen, mit der man nicht in einem Haushalt lebt. Auch dürfen Baumärkte und Gärtnereien wieder öffnen. Und für den 27. April ist unter anderem die schrittweise Öffnung der Schulen für Abschlussklassen geplant.

Der Freistaat geht damit bei der Abkehr der Corona-Beschränkungen langsamer vor, als die restlichen Bundesländer. Söder begründete dies mehrfach mit der besonderen Lage, in der Bayern in der aktuellen Krise stecke. In keinem anderen Bundesland sind mehr Infektionen und auch mehr Todesfälle aufgrund von Sars-CoV-2 bekannt.

+++ Aktuelle Corona-Zahlen aus München +++

In München wurden am heutigen Sonntag, 19. April (Stand: 13.30 Uhr), 58 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 5.159 getestete Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 3.044 Personen, die bereits genesen sind, 699 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 99 Todesfälle (plus fünf im Vergleich zum Samstag).

+++ Landesamt veröffentlicht neue Corona-Zahlen +++

In Bayern sind inzwischen 37.786 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das sind 532 Fälle mehr als am Vortag, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Sonntag (Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage mitteilte. Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg im selben Zeitraum um 45 auf insgesamt 1.271. Die geschätzte Zahl der Genesenen betrug 21.620 Menschen.

+++ Keine Klausuren mehr vor den Abiturprüfungen in Bayern +++

Nach Agenturangaben müssen angehende Abiturienten vor dem Start der Abiturprüfungen in Bayern keine Klausuren mehr schreiben. Das gilt für die Gymnasien und die Fach- und Berufsoberschulen. Die Schüler könnten sich damit voll auf ihr Abitur konzentrieren, so Kultusminister Michael Piazolo gegenüber der dpa. Ab dem 27. April wird nur noch gezielte Prüfungsvorbereitung in den Prüfungsfächern angeboten - und das wegen der coronabedingten Auflagen in kleineren Gruppen. Die Abiturprüfungen an den Gymnasien in Bayern beginnen am 20. Mai. An den Fach- und Berufsoberschulen starten sie ab dem 18. Juni.

+++ Freie Wähler fordern Maskenpflicht +++

In Abweichung von der gemeinsamen Koalitionslinie mit der CSU fordern die Freien Wähler eine rasche Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Das soll eine Öffnung auch von größeren Geschäften "zeitnah ab dem 4. Mai" ermöglichen. Zudem verlangen die Freien Wähler unter Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger als Vorsitzendem, dass auch Gaststätten schrittweise öffnen dürfen, "beginnend noch im Mai". Man fordere "eine sofortige Anpassung der Corona-Strategie in Bayern", teilten die Freien Wähler nach einem entsprechenden Beschluss des Landesvorstands am Wochenende mit.

"Die Freien Wähler Bayern sprechen sich nun weiter klar und deutlich für eine zügige und kontrollierte Rückkehr zur Normalität aus", sagte Freie-Wähler-Generalsekretärin Susann Enders am Sonntag und betonte: "Das ist ein wichtiger Schritt, den wir wagen müssen, um die massiven Auswirkungen des Lockdown für Menschen und Wirtschaft abzumildern."

Das schwarz-orange Kabinett hatte sich erst am Donnerstag entsprechend der Bund-Länder-Linie darauf verständigt, dass es keine generelle Maskenpflicht, sondern ein "Mundschutzgebot" geben soll. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte aber gesagt, sollte das nicht ausreichen, "erwägen wir dann auch eine Maskenpflicht". Zudem entschied das Kabinett, dass ab dem 27. April zunächst nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmeter öffnen dürfen.

+++ Hohe Infektionszahlen in Bayern +++

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den dpa-Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 37.200 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1.226 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 29.100 Fällen und mindestens 862 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 27.700 bestätigten Fällen und mindestens 952 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 284,9 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 168,9.

+++ Grüne: Grundrechte auch in Corona-Zeiten schützen +++

Bayerns Grüne warnen vor einer anhaltenden Einschränkung der Grundrechte infolge der Corona-Krise und fordern daher von der Staatsregierung Lösungen.

"Ein generelles Demonstrationsverbot in Zeiten einschneidender Grundrechtseingriffe ist nicht auf Dauer hinnehmbar", sagte am Sonntag die Fraktionsvorsitzende der Landtags-Grünen, Katharina Schulze, die auch innenpolitische Sprecherin ist. Demokratie brauche die Möglichkeit, die eigene Meinung öffentlich kundzutun. Nach Ansicht Schulzes zeigen andere Bundesländer, wie sich Infektionsschutz und Versammlungsfreiheit vereinbaren lassen. So würden beispielsweise in Berlin Versammlungen bis zu 20 Personen genehmigt, auch Bremen und Sachsen-Anhalt ermöglichten zumindest eine begrenzte Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit. "Es gibt neben Corona weiter viele wichtige politische Anliegen, die in der Öffentlichkeit Gehör finden müssen." Die Staatsregierung unter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) müsse deshalb Klarheit schaffen, dass und unter welchen Voraussetzungen Versammlungen zum Zweck politischer Meinungsäußerung wieder möglich sind, sagte Schulze.

Die Landesregierung habe es versäumt, klare Regelungen zum Versammlungsrecht während der Corona-Pandemie zu treffen. Vorstellbar sind aus Sicht der Grünen feste Obergrenzen für Teilnehmerzahlen sowie Vorschriften, die den Infektionsschutz gewährleisten. "Die Corona-Maßnahmen in Bayern müssen Raum für die Versammlungsfreiheit lassen", sagte Schulze.

+++ Semesterstart in Bayern nur online +++

Zum Start des Sommersemesters und dem Beginn der Vorlesungszeit an diesem Montag hat Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler an Studenten und Uni-Beschäftigte appelliert, die Corona-Pandemie weiterhin ernst zu nehmen. Es gelte jetzt, sich auf die digitalen Angebote zu konzentrieren, sagte der CSU-Politiker am Sonntag.

Für die rund 350.000 Studentinnen und Studenten an den staatlichen Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Technischen Hochschulen sowie Kunsthochschulen startet der Vorlesungsbetrieb ausschließlich online. Nur die Abnahme von Prüfungen und einzelne Praxisveranstaltungen seien im Einzelfall vom 27. April an unter strengen Hygienemaßnahmen an der Hochschule selbst möglich, heißt es in der Mitteilung.

Sibler mahnte, auch weiterhin die Abstandsregelungen einzuhalten und die Hygieneregeln zu befolgen. Die Hochschulen entwickelten derzeit ein Konzept für passgenaue Hygiene-Maßnahmen, beispielsweise zur Steuerung des Zutritts von Gebäuden und Räumen sowie zur Vermeidung von Warteschlangen. Auf Grundlage des Konzepts soll dann entschieden werden, wie und in welchem Umfang die Bibliotheken vom 27. April an geöffnet werden können.

Der Minister kündigte an, nach dem Sommersemester Bilanz zu ziehen: "Schon heute bin ich mir sicher, dass unsere Lehre an den Hochschulen einen großen Schub in Richtung Digitalisierung erfahren wird. Viele Online-Angebote werden sich dauerhaft durchsetzen", prognostizierte Sibler.

+++ Söder dämpft Erwartungen an baldige Lockerungen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der Forderungen nach weiteren Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen vor überzogenen Erwartungen gewarnt. Trotz einer Stabilisierung der Infektionszahlen bewege man sich immer noch auf einem schmalen Grat. "Solange es keinen Corona-Impfstoff und kein Medikament gibt, müssen wir die Beschränkungen fortsetzen und für eine kontrollierte Entwicklung sorgen", sagte Söder der "Passauer Neuen Presse" (Samstag). "Jetzt dürfen wir nicht übermütig werden und müssen die richtige Balance finden."

Söder äußerte Verständnis für Klagen aus der Wirtschaft, die bisherigen Lockerungen gingen nicht weit genug. Bund und Länder leisteten jedoch für die Wirtschaft mehr als jedes andere Land der Welt. Gleichzeitig warb Söder für "eine große Innovationsprämie für den Autokauf". Es müssten Anreize zum Kauf klimafreundlicher Automobile geschaffen werden. "Zudem muss es weitere Steuersenkungen geben, um in der zweiten Jahreshälfte wieder durchstarten zu können."

Zu den Aussichten für Gastronomie und Hotels sagte Söder, mit etwas Glück könnte es bereits zu Pfingsten eine bessere Perspektive für die Branche geben. "Zudem wollen wir beim Bund erreichen, dass die Mehrwertsteuer für den Bereich Hotels und Gastronomie auf sieben Prozent gesenkt werden soll."

+++ Termin für Abitur-Prüfungen bleibt - Lösung für Klausuren +++

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) will am coronabedingt verschobenen Start der Abiturprüfungen am 20. Mai nicht rütteln. Dafür gibt es nach seinen Worten aber bereits eine einvernehmliche Lösung, damit noch ausstehende Klausuren bis dahin nicht in der geplanten Form geschrieben werden müssen.

"Wir wollen am Termin für die Abiturprüfungen festhalten, das ist das Ziel", sagte Piazolo am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in München. "Deshalb sind wir intensiv mit dem Landesschülerrat in Kontakt und haben auch schon eine einvernehmliche, gute Lösung gefunden. Klar ist: Noch ausstehende Klausuren müssen nicht in der eigentlich vorgesehenen Form geschrieben werden." Die genauen Details will Piazolo erst Anfang der neuen Woche bekanntgeben. "Aber Fakt ist: Wir werden den Schülern sehr weit entgegenkommen", betonte er.

Piazolo reagierte mit seiner Klarstellung auf Kritik der Bezirksschülersprecher der Gymnasien aus Unterfranken, Niederbayern, Schwaben und der Oberpfalz. Diese hatten gefordert, die Prüfungen auf einen Termin nach den Pfingstferien zu verschieben. Viele Schüler befürchten offenbar, dass sie in verschiedenen Fächern noch Klausuren des laufenden Halbjahres nachschreiben müssen. In dieser Logik blieben am Ende nur vier freie Tage zur Vorbereitung der eigentlichen Prüfungen. Vor der Corona-Krise waren dafür mehr als drei Wochen vorgesehen.

Piazolo sagte zu der Kritik: "Auch der Landesschülerrat war eingebunden und ist einverstanden. Das konnte lediglich in der Eile offenbar noch nicht an alle Schülervertretungen kommuniziert werden."

+++ Söder lehnt Verkürzung der Sommerferien weiter ab +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lehnt eine Verkürzung der Sommerferien wegen der Corona-Krise ab - das bekräftigte der CSU-Chef am Samstag im Bayerischen Rundfunk. Allerdings solle der Notenschluss in diesem Schuljahr später stattfinden.

Söder sagte im Interview mit Bayern 3, der Vorschlag von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, die Sommerferien zu verkürzen, um entstandene Stofflücken zu schließen, habe ihn gewundert. Wegen Corona solle auch kein Schüler sitzen bleiben, das Versetzen auf Probe werde deutlich großzügiger ausgelegt, kündigte Söder an.

Eine schnelle Rückkehr der Kindergarten- und Grundschulkinder in die Einrichtungen sei momentan nicht geplant, auch keine schnelle Öffnung von Spielplätzen. Allerdings soll bei der Notfallbetreuung nachjustiert werden, zum Beispiel sollten mehr Kinder von Alleinerziehenden aufgenommen werden. Bisher durften Eltern die Notbetreuung nur in Anspruch nehmen, wenn Vater und Mutter in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten.

+++ Krankschreibung per Telefon: Bayern für Verlängerung +++

Bayern setzt sich weiterhin für die Ausnahmeregelung bei Krankschreibungen für Arbeitnehmer ein. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) kritisierte am Samstag, dass Arbeitnehmer für Krankschreibungen bei leichten Atemwegsbeschwerden vom kommenden Montag an wieder zum Arzt gehen müssen. "Dieser Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist mit Blick auf die Gefahren durch die Corona-Pandemie verfrüht. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist es wichtig, Infektionsrisiken konsequent zu vermeiden", sagte Huml laut Mitteilung.

Sie fordert deshalb eine Verlängerung der Ausnahmeregelung, dass Krankschreibungen bei leichten Atemwegsbeschwerden auch nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt möglich sind. Es sei zu befürchten, dass sonst auch Covid-19-Patienten wieder in den Arztpraxen erschienen und dadurch andere Menschen ansteckten. "Das muss verhindert werden", betonte Huml.

Auch Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und Deutsche Krankenhausgesellschaft hatten sich bereits für eine Verlängerung der Ausnahmeregelung ausgesprochen.

+++ 87 neue Corona-Infizierte in München +++

In München sind am heutigen Samstag (Stand 13.30 Uhr) 87 neue Corona-Fälle bestätigt worden: Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 5.101 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 2.969 Personen, die bereits genesen sind sowie 685 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten - und 94 Todesfälle. Am Samstag vergangener Woche (11. April) waren es 119 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (Gesamt: 4.352).

In Bayern sind inzwischen 37.254 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das sind 734 Fälle mehr als am Vortag, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Samstag (Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage mitteilte. Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg in diesem Zeitraum um 62 auf insgesamt 1.226. Die geschätzte Zahl der Genesenen betrug 20.880 Menschen.

+++ BOB, Meridian und BRB weiten Angebot wieder aus +++

Die Bayerische Regiobahn weitet ihr Zugangebot von diesem Montag an in sämtlichen Netzen wieder aus. Ab dem 4. Mai soll dann weitgehend wieder Regelbetrieb herrschen, wie das Unternehmen am Freitag in Holzkirchen mitteilte. Derzeit werden wegen der Corona-Pandemie nur rund 80 Prozent der üblichen Verbindungen angeboten. Nächste Woche jedoch sollen der Meridian, die Bayerische Oberlandbahn (BOB) und die Bayerische Regionbahn (BRB) wieder öfter fahren.

Auch die Fahrten über die Grenze nach Kufstein sollen dann wieder stattfinden. "Wir kehren jetzt so schnell wie möglich zum Vollbetrieb zurück, um die gewohnt hohen Taktzahlen und maximal mögliche Kapazitäten anbieten zu können", erläuterte der Geschäftsführer der BOB und der BRB, Fabian Amini. Bei allen Fahrten sei das Tragen von Behelfsmasken geboten. "Sie vermindern so das Ansteckungsrisiko deutlich und schützen so andere Fahrgäste, unsere Mitarbeitenden und auch sich selbst."

+++ Niedersachsens Ministerpräsident: Maskenpflicht kommt +++

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erwartet in der Corona-Krise eine baldige Maskenpflicht. "Ich bin überzeugt, dass Alltagsschutzmasken bald zu unserem öffentlichen Leben gehören und etwa im Öffentlichen Personennahverkehr auch bald zur Pflicht werden können, sobald sie ausreichend verfügbar sind", sagte der SPD-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Bis dahin könne der Staat seine Bürgerinnen und Bürger aber nicht dazu zwingen, die Masken zu tragen. Am Freitag hatte Sachsen als erstes Bundesland eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr und den Einzelhandel eingeführt, sie gilt vom kommenden Montag an. In Mecklenburg-Vorpommern sind Schutzmasken im Nahverkehr vom 27. April an Pflicht. Die Bundesregierung lehnt eine Pflicht dagegen weiter ab und empfiehlt lediglich Schutzmasken beim Einkaufen sowie im öffentlichen Nahverkehr.

+++ Corona-App: In Deutschland erst im Mai +++

Die geplante Handy-App zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland wird erst im Mai zur Verfügung stehen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Freitag angekündigt. "Aus heutiger Sicht sind es eher vier Wochen als zwei Wochen, bis wir tatsächlich dann eine haben, die auch alle Anforderungen voll erfüllt", sagte der CDU-Politiker. Spahn betonte, die App müsse drei unterschiedliche Anforderungen erfüllen: Datensicherheit, Datenschutz und den eigentlichen Zweck, nämlich die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen.

+++ Über 1.100 Tote in Bayern +++

In Bayern sind inzwischen 36.520 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 1.164 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Freitag (Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 19.610 Menschen.

+++ Staatsoper beendet Spielzeit +++

Die Münchner Opernfestspiele finden heuer aus Gründen des Infektionsschutzes nicht statt. Auch entfallen auf Anordnung des Kunstministeriums sämtliche geplanten Vorstellungen der Bayerischen Staatsoper und des Staatsballetts bis Ende Juni, wie das Haus am Freitag in München mitteilte. "Damit ist die Spielzeit 2019/20 der Bayerischen Staatsoper beendet." "Die Absage der verbleibenden Saison und der Münchner Opernfestspiele schmerzt das gesamte Haus und mich persönlich natürlich sehr", kommentierte Intendant Nikolaus Bachler. "Ein Theater ohne Publikum, ohne Künstlerinnen und Künstler, die Bühne und Orchestergraben beleben, ist nichts weiter als eine tote Hülle." Derzeit werde geprüft, welche Premieren zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden könnten und was im digitalen Umfeld möglich sei. Bachler wünscht sich nach eigenen Worten, dass die Kultur auch während der Corona-Pandemie als unverzichtbar anerkannt wird, und nicht "auf dem Abstellgleis parkt". Kunst sei ein systemrelevantes Gut.

+++ Infektionen gesunken, weitere Todesfälle in München +++

In München wurden am heutigen Freitag, 17. April (Stand 13.30 Uhr), 87 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 5.014 getestete Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 2.801 Personen, die bereits genesen sind, 666 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 87 Todesfälle (plus neun im Vergleich zum Donnerstag). Am Freitag vergangener Woche (10.4.) waren es 110 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 4.233).

+++ Zoo bleibt geschlossen +++

Der Tierpark Hellabrunn bleibt noch bis mindestens 3. Mai geschlossen - was deutliche finanzielle Einbußen bedeutet. "Selbstverständlich richten wir uns nach den staatlichen Verordnungen und werden weiterhin dafür Sorge tragen, dass es all unseren Tieren auch in Zeiten der Schließung an nichts mangelt, alle notwendigen Arbeiten in Hellabrunn reibungslos vonstattengehen und die Arbeitsplätze unserer hochengagierten und motivierten Mitarbeiter erhalten bleiben", so Rasem Baban, Tierparkdirektor und Vorstand in Hellabrunn.

+++ MVV empfiehlt Tragen von Schutzmasken +++

Die in den kommenden Wochen zu erwartende Zunahme der Fahrgastzahlen erfordert zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus. Zum vorbeugenden Infektionsschutz der Fahrgäste und des Fahrpersonals empfiehlt auch der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) in Abstimmung mit dem bayerischen Verkehrsministerium und den Verkehrsunternehmen im MVV das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Bussen und Bahnen.

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer betont: "Die Gesundheit steht an erster Stelle – sowohl für die Fahrgäste als auch für das Personal im Öffentlichen Nahverkehr. Ich appelliere deswegen an alle, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind: Tragen Sie bitte einen MundNasen-Schutz. Wenn alle eine Maske tragen, sind damit auch alle geschützt. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der CoronaPandemie und zur langsamen Rückkehr zur Normalität."

+++ Möglichst wenige Kontakte +++

Trotz der Lockerungen beim Kontaktverbot in Bayern als Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie appelliert das Gesundheitsministerium an die Vernunft der Bürger. Ab kommenden Montag ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. "Die Kontaktperson kann auch gewechselt werden", erklärte ein Ministeriumssprecher am Freitag in München. "Es sollte aber immer an das oberste Ziel gedacht werden: Ansteckungen möglichst zu vermeiden. Insofern gebieten es die Vernunft und die Rücksichtnahme auf andere Menschen, möglichst wenige unterschiedliche Kontaktpersonen außerhalb des eigenen Haushalts zu treffen."

Die Staatsregierung hatte am Donnerstag die bisher geltenden Ausgangsbeschränkungen bis zunächst einschließlich 3. Mai verlängert, aber die genannte Ausnahme zugelassen.

+++ Todesfälle in München steigen weiter +++

In München wurden am heutigen Donnerstag, 16. April (Stand 13.30 Uhr), 107 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 4.927 getestete Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 2.655 Personen, die bereits genesen sind, 630 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 78 Todesfälle (plus elf im Vergleich zum Mittwoch). Am Donnerstag vergangener Woche (9.4.) waren es 120 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 4.123).

+++ Handelsverband kritisiert Söders Vorgehen +++

Der bayerische Einzelhandel hat die verzögerte Öffnung der Läden im Freistaat kritisiert. "Wir sind enttäuscht", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, am Donnerstag. Es gebe viel "Kopfschütteln, Wut und Unverständnis", weil der Freistaat die Beschränkungen eine Woche später als die übrigen Bundesländer lockere. Viele Händler "kämpfen ums Überleben, da zählt jeder Tag", sagte Ohlmann.

Dass Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche geschlossen bleiben, sei willkürlich. Ein Möbelgeschäft mit 2.000 Quadratmetern könne Abstandsregeln genauso einhalten wie ein kleiner Supermarkt, sagte Ohlmann. Dass Ministerpräsident Markus Söder eine Öffnung der großen Geschäfte und Kaufhäuser in circa zwei bis drei Wochen für denkbar halte, sei zu vage.

+++ Opposition: Lockerung der Ausgangsbeschränkungen "überfällig" +++

"Die staatlich verordnete Vereinsamung der Menschen in Single-Haushalten wurde endlich korrigiert", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze - ab Montag ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. "Mit der Angleichung an die bundesweiten Regelungen ermöglicht man nun wieder maßvollen sozialen Kontakt, der der Gefahr der Vereinsamung und seelischen Erkrankungen entgegenwirkt."

Auch SPD-Fraktionschef Horst Arnold wertete dies als "wichtiges Signal". Denn für viele, vor allem Ältere und Alleinstehende, stelle die Corona-Krise eine große, auch psychische Belastung dar, betonte er. Grüne und SPD forderten eine Ausweitung der Notbetreuung für Kinder. "Zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler aus sozial schwachen Familien", sagte Schulze. Die Wissenslücke zwischen zuhause gut betreuten und begleiteten Kindern und denen, die weitgehend auf sich allein gestellt seien, dürfe nicht weiter auseinanderklaffen.

+++ Söder: Bekommen Virus langsam unter Kontrolle +++

Nach wochenlangen Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wichtige Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus, mahnt aber zu Geduld und Vorsicht. "Wir bekommen das Virus langsam unter Kontrolle", sagte er am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in München. Es gebe deshalb nun "Anlass zu vorsichtigem Optimismus".

Söder betonte, es sei ein "zartes Pflänzchen", das sich entwickle. Es sei nach wie vor Vorsicht geboten. Die bayerische Staatsregierung werde keine Experimente machen. "Wir wollen keine unkontrollierte Exit-Strategie, sondern ein kluges Abwägen." Der Ministerpräsident betonte: "In der Ruhe liegt die Kraft."

Söder teilte mit, dass es nun mehr als 1.000 Todesfälle in Bayern gebe. "Das sind 1.000 zu viel." Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte, es gebe nun 35.523 bestätigte getestete Infektionen in Bayern – das sei ein Plus von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Söder betonte, bei den täglichen Zuwachsraten sei man vor einigen Wochen zum Teil noch bei mehr als 20 Prozent gelegen. Jetzt liege man bei unter fünf Prozent. Die Verdopplungszeit liege mittlerweile bei etwa 22 Tagen.

+++ Piazolo betont: Kein Schüler bleibt wegen Corona sitzen +++

Kein Schüler soll wegen coronabedingten Wissenslücken in diesem Schuljahr sitzenbleiben. Das versprach Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Donnerstag in München nach einer Kabinettssitzung. "Wir werden großzügig ein Vorrücken auf Probe erlauben."

Ihm sei sehr wohl bewusst, dass der Unterricht Zuhause für viele Schwierigkeiten mit sich bringe. Deshalb werde es für alle Schülerinnen und Schüler, die gestaffelt in den Unterricht in den Schulgebäuden zurückkehren werden, "auch eine Phase des Ankommens" geben. In dieser Zeit sollen Wissenslücken geschlossen und alle wieder auf den gleichen Stand gebracht werden.

In den Schritt für Schritt wieder eröffneten Schulen in Bayern sollen nach Angaben von Piazolo wegen des Coronavirus strenge Infektionsschutzmaßnahmen gelten. "Der Unterricht soll in maximal halber Klassenstärke mit 10 bis 15 Schülern erfolgen. So werden wir in den Klassenzimmern einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Schülern gewährleisten", sagte der Freie-Wähler-Politiker am Donnerstag nach der Sitzung des Kabinetts in München.

Auch an den Schulen stehe der Infektionsschutz an der erste Stelle. Dafür brauche es besondere Rahmenbedingungen wie spezielle Sitzordnungen. "An bestimmten Schulen prüfen wir auch einen zeitlich versetzten Schulbeginn", sagte Piazolo. Zudem brauche es Sonderregelungen für das Verhalten im Schulhaus. Ein Mensabetrieb oder Pausenverkauf werde etwa nicht möglich sein - auch keine Schulhofbesuche.

+++ Söder: Sommerurlaub im Ausland unwahrscheinlich +++

Ein Sommerurlaub im Ausland ist wegen der Corona-Pandemie nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) heuer wohl nicht drin. "Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub in anderen Ländern im Sommer so leicht möglich ist, schätze ich aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich ein", sagte Söder am Donnerstag in München nach der Kabinettssitzung. "Das ist bei der Situation in den Ländern um uns herum, unseren klassischen Urlaubsländern, die wir haben - Spanien, Italien oder Frankreich oder Türkei - eher unwahrscheinlich."

Deswegen könne sich die Gastronomie und Hotellerie, sofern die Beschränkungen im Inland bis dahin weiter gelockert werden könnten, im Sommer auf einen ziemlichen "Run" einstellen. So mancher Verlust aus den derzeitigen Wochen könne dadurch vielleicht aufgeholt werden.

+++ Eine Kontaktperson außerhalb der Familie erlaubt +++

Bayern lockert die Ausgangsbeschränkung zur Eindämmung des Coronavirus minimal: Künftig ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. Diese Änderung, mit der Bayern auf die bundesweit vorherrschende Linie einschwenkt, gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung am Donnerstag bekannt.

Ab dem 27. April sollen auch in Bayern Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen sind von der Quadratmeter-Grenze ausgenommen. Schon ab 20. April dürfen Bau- und Gartenmärkte und Gärtnereien wieder öffnen.

Die Schulen werden schrittweise wieder öffnen: Ab dem 27. April sollen die Abschlussklassen wieder zurück an die Schulen dürfen. Frühestens am 11. Mai sollen diejenigen Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen. Wann alle übrigen Jahrgänge zurück an die Schulen dürfen, ist noch offen.

+++ Söder: Bayern wird "vorsichtig" lockern +++

Mit eineinhalb Stunden Verspätung haben Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident Markus Söder und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentner am Abend das weitere Vorgehen bekannt gegeben.

Die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen für die Menschen in Deutschland werden grundsätzlich bis mindestens 3. Mai verlängert. Zugleich vereinbarten die Konferenz-Teilnehmer aber vorsichtige Lockerungen der Einschränkungen des täglichen Lebens:

Ab Montag sollen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen dürfen – ähnlich wie in Österreich. Dies gilt unabhängig von der Verkaufsfläche auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Supermärkte hatten ohnehin während der Krise geöffnet.

mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen dürfen – ähnlich wie in Österreich. Dies gilt unabhängig von der Verkaufsfläche auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Supermärkte hatten ohnehin während der Krise geöffnet. Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden. Betroffen seien auch Fußballspiele. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen demnach von den Ländern getroffen werden. Vom Verbot betroffen seien unter anderem größere Konzerte, Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen. Diese Einschränkung trage effektiv zur Eindämmung des Coronavirus' bei und sorge zugleich für dringend notwendige Klarheit für Veranstalter, darunter viele Vereine, hieß es.

sollen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden. Betroffen seien auch Fußballspiele. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen demnach von den Ländern getroffen werden. Vom Verbot betroffen seien unter anderem größere Konzerte, Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen. Diese Einschränkung trage effektiv zur Eindämmung des Coronavirus' bei und sorge zugleich für dringend notwendige Klarheit für Veranstalter, darunter viele Vereine, hieß es. Eine Maskenpflicht beim Einkaufen wie im Nachbarland gibt es nicht. Bund und Länder wollen das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel jedoch "dringend" empfehlen. Hintergrund ist wohl auch, dass es aktuell nicht genug dieser Masken gibt, um sie zur Vorschrift zu machen. Für Deutschland bestehe über alle Varianten von einfachen Alltagsmasken bis zu Spezialmasken für medizinisches Personal ein Bedarf von mehreren Milliarden Stück innerhalb von Monaten, hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kürzlich gesagt. Alltagsmasken dienen laut Gesundheitsministerium dazu, andere vor einer Infektion zu schützen. Spezialmasken, die auch den Träger schützen, sollten dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben.

beim Einkaufen wie im Nachbarland gibt es nicht. Bund und Länder wollen das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel jedoch "dringend" empfehlen. Hintergrund ist wohl auch, dass es aktuell nicht genug dieser Masken gibt, um sie zur Vorschrift zu machen. Für Deutschland bestehe über alle Varianten von einfachen Alltagsmasken bis zu Spezialmasken für medizinisches Personal ein Bedarf von mehreren Milliarden Stück innerhalb von Monaten, hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kürzlich gesagt. Alltagsmasken dienen laut Gesundheitsministerium dazu, andere vor einer Infektion zu schützen. Spezialmasken, die auch den Träger schützen, sollten dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben. Der Schulbetrieb in Deutschland soll am 4. Mai schrittweise wieder aufgenommen werden – beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich. Die Kultusministerkonferenz soll bis zum 29. April ein Konzept vorlegen, "wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Abstandsgebots durch reduzierte Lerngruppengrößen, insgesamt wieder aufgenommen werden kann". Dabei soll neben dem Unterricht auch das Pausengeschehen und der Schulbusbetrieb mit in den Blick genommen werden: "Jede Schule braucht einen Hygieneplan", heißt es.

in Deutschland soll am 4. Mai schrittweise wieder aufgenommen werden – beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich. Die Kultusministerkonferenz soll bis zum 29. April ein Konzept vorlegen, "wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Abstandsgebots durch reduzierte Lerngruppengrößen, insgesamt wieder aufgenommen werden kann". Dabei soll neben dem Unterricht auch das Pausengeschehen und der Schulbusbetrieb mit in den Blick genommen werden: "Jede Schule braucht einen Hygieneplan", heißt es. Nach den Vorstellungen des Bundes sollten unter Auflagen auch Kultureinrichtungen wie Bibliotheken und Archive sowie Zoos und botanische Gärten wieder zugänglich sein. Friseure könnten sich trotz der körperlichen Nähe darauf vorbereiten, unter bestimmten Auflagen sowie "unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb am 4. Mai wieder aufzunehmen."

wie Bibliotheken und Archive sowie Zoos und botanische Gärten wieder zugänglich sein. könnten sich trotz der körperlichen Nähe darauf vorbereiten, unter bestimmten Auflagen sowie "unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb am 4. Mai wieder aufzunehmen." Restaurants, Bars und Kneipen hingegen müssen weiterhin dichtbleiben, weil dort die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln nur schwer zu kontrollieren ist.

hingegen müssen weiterhin dichtbleiben, weil dort die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln nur schwer zu kontrollieren ist. Nach den Vorstellungen des Bundes sollen auch Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen sowie andere religiöse Feierlichkeiten untersagt bleiben. Hotels sollten auch weiterhin "nur für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung" stehen.

Besonders vom Coronavirus betroffene Länder können nach Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von der gemeinsamen Bund-Länder-Linie abweichen. Bayern beispielsweise will mit dem Schulbetrieb erst ab 11. Mai statt ab 4. Mai schrittweise wieder beginnen.

Man habe Spielräume und einen Rahmen entwickelt, weil die Länder unterschiedlich betroffen seien, sagte Söder. Für Bayern sagte Söder bereits: "Wir werden das vorsichtiger angehen und etwas zurückhaltender angehen." Und auch bei der Öffnung bestimmter Läden werde man "etwas zeitversetzt" vorgehen, kündigte er an.

+++ Kliniken behandeln weiter +++

In jedem Jahr sterben in München Tausende Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Noch immer sind Herzschwäche, verengte Herzgefäße und Herzinfarkte die häufigste Todesursache in Deutschland. Deshalb appellieren die Münchner Kliniken an Betroffene, nicht zu zögern und im Verdachtsfall immer einen Notarzt zu alarmieren– auch in Zeiten der Corona-Pandemie. "Wir beobachten aktuell eine besorgniserregende Entwicklung", sagt Ellen Hoffmann, Chefärztin der Klinik für Kardiologie an der München Klinik Bogenhausen. Einige Menschen hätten Angst, sich im Krankenhaus mit Sars-Cov-2 zu infizieren und würden deshalb lebensnotwendige Behandlungen hinauszögern. "Dieses Zögern ist die eigentliche Gefahr", sagt sie.

Die Notfallversorgung in den städtischen Kliniken stehe "vollumfänglich" zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung der München Klinik. Auch das Klinikum rechts der Isar betont: "Bitte zögern Sie insbesondere in Notfällen nicht, zu uns ins Klinikum zu kommen – wir sind für Sie da." In Großhadern, die zentrale Notaufnahme des Universitätsklinikums der LMU, heißt es ebenfalls: "Sie können sich bei akuten Notfällen jederzeit vorstellen."

+++ 103 neue Coronavirus-Fälle in München bestätigt +++

In München wurden am heutigen Mittwoch, 15. April (Stand 13.30 Uhr), 103 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 4.820 getestete Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 2.640 Personen, die bereits genesen sind, 590 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 67 Todesfälle.

Am Mittwoch vergangener Woche (8.4.) waren es 119 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 4.003).

+++ Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai? +++

Der Bund will ermöglichen, Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wieder zu öffnen. Das sieht eine Beschlussvorlage des Corona-Kabinetts für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder vor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch vorlag. Die seit mehreren Wochen geltenden harten Kontaktbeschränkungen sollen demnach grundsätzlich bis zum 3. Mai verlängert werden. Am Nachmittag schalten sich Angela Merkel und die Ministerpräsidenten in einer Video-Konferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

+++ Söder spricht sich gegen zeitnahe Schulöffnungen aus +++

Anders als einige Bundesländer lehnt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine zeitnahe Öffnung der Schulen nach den Osterferien wegen der Corona-Pandemie ab. "Ich bin sehr zurückhaltend bei Schulen", sagte der CSU-Chef am Dienstagabend im "heute-journal" des ZDF. Skeptisch sehe er auch, dass Grundschulen als erstes geöffnet werden sollen. "Da habe ich eine grundlegend andere Auffassung." Söder distanziert sich damit von der Ankündigung aus Nordrhein-Westfalen, schon nach dem Ende der Osterferien am 19. April die Schulen schrittweise öffnen zu wollen, und von einer Empfehlung der Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Grundschulen mit als Erstes wieder zu öffnen.

"Man muss über Abschlussklassen reden, ja auch nicht zu schnell. Grundschulen sind meiner Meinung nach erst als Letztes dran, denn die Kleinen können sich nicht so an Hygiene-Konzepte halten", betonte Söder. Zur Wiederöffnung der Schulen nach der Corona-Zwangspause brauche es ohnehin ein längerfristiges Konzept. "Die Lehrerverbände sind ja sehr zurückhaltend mit vorschnellen Schulöffnungen, weil sie sagen, es muss auch eine Schule organisiert werden". Als Beispiele nannte er Lehr- und Zeitpläne, die neu definiert und Abstandsregeln, die organisiert werden müsste.

+++ Stille am Münchner Flughafen: 2,5 Millionen weniger Flüge +++

Die Corona-Krise trifft den Flughafen hart. Schon im März sind wegen der weltweiten Reisebeschränkungen 65 Prozent weniger Menschen von dort aus geflogen als im Jahr davor. Schaut man aufs ganze Quartal, waren es 2,5 Millionen weniger Passagiere (und 19 Prozent Flugbewegungen weniger) als 2019, teilte der Airport am Dienstag mit. Die Zahl der Starts und Landungen sank laut Flughafen GmbH im März 2020 von Woche zu Woche und erreichte am Monatsende nur noch rund acht Prozent.

Auch im April werden die Zahlen fallen. Allein in der ersten Woche lag die Zahl der Flugbewegungen nur noch bei rund sieben Prozent und das Fluggastaufkommen bei nur noch einem Prozent des Niveaus im vergangenen Jahr.

+++ 200 Soldaten in Bayern gegen Corona im Einsatz +++

Zur Bekämpfung des Coronavirus sind in Bayern derzeit rund 200 Soldaten der Bundeswehr im Einsatz. Etwas mehr als 100 von ihnen seien im Rahmen von Hilfeleistungen beispielsweise in Pflege- und Altenheimen eingesetzt, sagte Sprecher Carsten Spiering vom Landeskommando in Bayern mit Sitz in München. Weitere 100 aktive Soldaten und Reservisten beraten demnach zivile Behörden und Stellen. Dazu zählten beispielsweise Krisenstäbe in Städten und Landkreisen. Zusätzliche knapp 100 Soldaten stünden für den Einsatz bereit.

An 15 Orten im Freistaat waren die Soldaten zuletzt im Einsatz, besonders in der Oberpfalz und in Oberbayern, wie Spiering weiter ausführte. 35 Soldaten und damit die meisten seien derzeit in Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Bamberg eingesetzt. Sie kommen vom Panzerbataillon 104 aus Pfreimd im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf. Dieses gehört zur 10. Panzerdivision in Veitshöchheim nahe Würzburg, von dem weitere Soldaten helfen. Andere seien aktive Soldaten und Reservisten des Zentralen Sanitätsdienstes.

Neben der vor allem logistischen Unterstützung in Heimen helfen die Soldaten Spiering zufolge beim Betrieb vom Corona-Teststationen, der Verteilung von medizinischer Schutzausrüstung oder durch Beratung im Sanitätsbereich. Im bestimmten Fällen darf die Bundeswehr innerhalb Deutschlands eingesetzt werden. Zwar sind für den Katastrophenschutz und die Gesundheitsversorgung hierzulande zunächst die Landkreise und die kreisfreien Städte verantwortlich. Doch bei Überforderung können sie um Amtshilfe bitten und sich dabei auch an die Bundeswehr wenden.

+++ Freie Wähler wollen "mittelfristig" alle Bayern auf Corona testen +++

Für ein Ende des Corona-Ausnahmezustands in Bayern fordern die Freien Wähler einen flächendeckenden Test aller Menschen im Freistaat. "Ziel muss es sein, mittelfristig die gesamte Bevölkerung auf Corona testen zu können", heißt es in einem neunseitigen Positionspapier, welches unter anderem von Fraktionschef Florian Streibl verfasst wurde. Bei der Zulassung eines Impfstoffs müsse das Zulassungsverfahren "im Rahmen des rechtlich Zulässigen" verkürzt werden. Auch die "Augsburger Allgemeine" berichtete am Dienstag über das Papier.

Darüber hinaus solle der Freistaat Zuschüsse und Kredite für Forschungseinrichtungen und innovative Unternehmen bereitstellen, um maßgeblichen Fortschritt bei der Pandemie-Forschung sowie modernster Diagnose und Medizin zu erreichen. "Ziel muss es sein, Bayern zum Weltmarktführer der Pandemie-Forschung zu machen. Das hilft weltweit – und sichert Arbeitsplätze vor Ort."

+++ Coronavirus: Weitere Todesfälle in München +++

Am Dienstag hat die Stadt München elf weitere Coronavirus-Todesfälle bestätigt. Damit sind mittlerweile 63 Menschen an COVID-19 gestorben.

Zudem hat die Stadt am Dienstag 102 neue Corona-Fälle bestätigt, damit wurden bislang insgesamt 4.717 Infektionen gemeldet. Neben den 63 verstorbenen Personen sind darin auch 2.363 Personen enthalten, die bereits geheilt sind sowie 555 Patienten, die stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten.

+++ Innenminister Herrmann hofft auf Bundesliga mit Fans im Herbst +++

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält Bundesligaspiele vor Zuschauern im Herbst für nicht ausgeschlossen. Zunächst ist geplant, die aktuelle Spielzeit in den nächsten Wochen mit Geisterspielen ohne Fans zu Ende zu bringen. Sollte sich die Corona-Krise im Sommer in die richtige Richtung entwickeln, könnten in der kommenden Fußball-Saison wieder Fans in die Arenen gelassen werden. "Ich hoffe sehr, dass wir dann insgesamt eine Gesundheitssituation hinbekommen, wo das auch wieder möglich ist", sagte Herrmann am Dienstagmorgen dem Bayerischen Rundfunk.

Allerdings seien alle Planspiele absolut vom weiteren Vorgehen im Kampf gegen Covid-19 abhängig. Der Politiker, der im Freistaat auch für den Sport zuständig ist, wollte deshalb nicht weiter spekulieren. "Das wird immer von der Gesundheits- und Infektionssituation bestimmt. Deshalb kann man da heute sicherlich keine verbindlichen Vorstellungen für die Zukunft vorhersagen", ergänzte Herrmann.

+++ Corona-Zahlen in München am Ostermontag +++

Die Stadt hat die neuen Zahlen zu den Corona-Fällen in München veröffentlicht. Die Zahl der Neuinfizierten liegt am Ostermontag bei 156. Insgesamt steigt die Zahl der Infektionen in der Stadt damit auf auf 4.615, darin enthalten sind 2.240 geheilte Patientinnen und Patienten. In stationärer Behandlung befinden sich aktuell 515 Menschen. 52 Menschen sind verstorben.

+++ Gesundheitsministerin Huml vorsichtig optimistisch, warnt aber vor Eile +++

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sieht im Kampf gegen das Coronavirus zunehmend Grund für Optimismus - warnt aber vor einer übereilten Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen. Man dürfe zwar noch keine Entwarnung geben. "Aber wir haben Grund zu vorsichtigem Optimismus", sagte Huml am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München. Sie verwies auf den mittlerweile deutlich langsameren Anstieg der Infizierten-Zahlen, aber auch auf die aktuell ausreichende Zahl von Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit. Und auch die Zahl beatmungspflichtiger Patienten habe sich stabilisiert.

Bis Ostermontag (Stand 10.00 Uhr) wurden laut Ministerium 33.329 Menschen in Bayern positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet - das waren 547 Fälle oder 1,7 Prozent mehr als am Vortag. Gestorben sind bisher 834 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten.

Huml betonte, weil an Wochenenden und Feiertagen Testergebnisse aus einigen privaten Labors fehlten, seien die Zahlen "etwas mit Vorsicht zu betrachten". Es werde noch Nachholeffekte geben. "Aber insgesamt, wenn wir uns die Entwicklung der vergangenen Wochen anschauen, sieht man, dass es zu einer Verlangsamung der Ausbreitung gekommen ist", sagte sie. "Wir hatten ja schon Anstiege von 20 Prozent und mehr pro Tag. Nun sind wir eher bei zehn Prozent, bei fünf Prozent oder sogar noch ein bisschen darunter gelandet. Das zeigt: Die Maßnahmen, die Schulschließungen und die Ausgangsbeschränkungen, greifen."

+++ Über 300 Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen +++

Zwischen Sonntag- und Montagmorgen (jeweils 6 Uhr) hat die Münchner Polizei 5.900 Kontrollen durchgeführt. 317 Verstöße wurden angezeigt, sie betrafen alle die Ausgangsbeschränkungen. Alle Infos zu den Corona-Einsätzen der Münchner Polizei lesen Sie hier.

+++ BR-Sender B5 und Bayern 2 senden wieder eigenständig +++

Beim Bayerischen Rundfunk können die Hörfunkwellen B5 und Bayern 2 ab Dienstag, 14. April, wieder eigenständig senden. Aufgrund von Corona-Fällen und damit verbundenen Quarantänemaßnahmen wurde der Betrieb seit dem 23. März zusammengelegt.

"Die Bündelung beider Wellen hatte es ermöglicht, mit insgesamt weniger Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion zu arbeiten, die BR-internen Bemühungen zum Schutz vor Ansteckung noch besser umzusetzen und damit die Sendefähigkeit langfristig sicherzustellen", teilt der Bayerische Rundfunk mit. Die Situation hat sich mittlerweile entspannt, weshalb die beiden Sender wieder getrennt voneinander senden können.

+++ Rund jeder Zweite in Bayern für Corona-Warn-App +++

Mehr als jeder Zweite in Bayern würde sich eine sogenannte Tracking App zum schnelleren Eindämmen der Coronavirus-Epidemie installieren. Wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für BR24 ergab, würden 55,4 Prozent der Befragten in Bayern eine App zur Nachverfolgung von möglichen Kontaktpersonen Corona-Infizierter freiwillig nutzen. 36,4 Prozent gaben an, sie nicht oder eher nicht freiwillig zu installieren. Damit liegt Bayern etwa im Bundesschnitt.

Die App soll anonym erfassen, wer sich im näheren Umfeld des Betreffenden befindet - und im Infektionsfall diese Kontaktpersonen schnell informieren. Bisher läuft diese Information über die Gesundheitsämter. Diese bemühen sich, aufwendig alle Kontaktpersonen zu erreichen, an die sich der Infizierte erinnert.

Deutschlandweit zeigten sich 56,1 Prozent der Befragten offen für die Nutzung einer Tracing-App. Mit mehr als 60 Prozent ist in den norddeutschen Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen die Bereitschaft am größten. Bundesweit schloss ein Viertel der Befragten (24,2 Prozent) die Nutzung einer solchen App dagegen kategorisch aus.

Die größten Sorgen bereiteten den Bürgern eine potenzielle Überwachung auch nach der Corona-Krise (42,8 Prozent) sowie ein Missbrauch der Daten (40,2 Prozent). Knapp jeder Dritte hat Bedenken wegen der Verletzung seiner Privatsphäre (32,8 Prozent) und/oder einer zu großen staatlichen Kontrolle (31,7 Prozent).

+++ 733 neue Infektionen in Bayern gemeldet +++

In Bayern sind inzwischen 33.015 Menschen an dem Coronavirus erkrankt. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen am Ostersonntag (Stand 13.04, 0 Uhr) nach Angaben des Robert Koch Instituts (RKI) um 733 gestiegen.

+++ Corona-Zahlen in München am Ostersonntag +++

Die Stadt hat die neuen Zahlen zu den Corona-Fällen in München veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der Neuinfizierten mit 107 im Vergleich zu den vergangenen Tagen etwas nach unten gegangen. Insgesamt wurden damit bisher 4.459 Corona-Infektionen in der Stadt registriert. Darin enthalten sind 2.110 bereits geheilte Patienten. In stationärer Behandlung befinden sich aktuell 475 Menschen.

Noch am Sonntag vor einer Woche wurden in München mit 193 Fällen fast doppelt so viele Neuinfektionen registriert. Eine Entwicklung, die darauf hindeuten könnte, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in München greifen.

+++ Knapp 300 Verstöße in München +++

Insgesamt knapp über 6.400 Kontrollen hat die München Polizei zwischen Samstag- und Sonntagmorgen (jeweils 6 Uhr) durchgeführt. Dabei wurden 303 Verstöße angezeigt, von denen 291 die Ausgangsbeschränkungen betrafen. Alle Infos zu den Corona-Einsätzen der Polizei lesen Sie hier.

+++ 2.500 Pflegekräfte melden sich freiwillig zum Corona-Einsatz +++

Rund 2.500 Pflegekräfte haben sich in Bayern bereiterklärt, wegen der Corona-Pandemie freiwillig in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu arbeiten. Bei personellen Engpässen könne nun auf Unterstützung durch den neuen, sogenannten bayerischen Pflegepool zurückgegriffen werden, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern, mit der ihr Ministerium über eine Online-Plattform nach Freiwilligen sucht, könne den Katastrophenschutzbehörden auf Nachfrage die für die Region freiwillig gemeldeten Personen vermitteln.

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus' benötigen viele Krankenhäuser und Heime dringend mehr Personal. Einige Einrichtungen versuchten etwa, Ärzte und Pflegekräfte vorübergehend aus dem Ruhestand zurückzuholen. Für den Pflegepool weiterhin gesucht werden nach Angaben des Ministeriums Menschen mit einer Ausbildung oder Erfahrung in einem pflegerischen Beruf sowie Medizinisch-technische Assistenten und Medizinische Fachangestellte, die beispielsweise den Job gewechselt haben. Auch Notfallsanitäter, Hebammen, Operationstechnische Assistenten und Anästhesietechnische Assistenten könnten sich melden.

Huml betonte, dass gemeldete Freiwillige während ihres Einsatzes von der Arbeit für ihren Arbeitgeber freigestellt würden und ihr Arbeitsentgelt fortgezahlt bekämen. Selbstständige Freiwillige erhielten Ersatz für ihren Verdienstausfall.

+++ Bundespräsident wirbt um Vertrauen und Solidarität +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnt die Bürgerinnen und Bürger an Ostern zu Geduld, Disziplin und Solidarität in der Corona-Krise. "Ausgerechnet an Ostern, dem Fest der Auferstehung, wenn Christen weltweit den Sieg des Lebens über den Tod feiern, müssen wir uns einschränken, damit Krankheit und Tod nicht über das Leben siegen", so der Bundespräsident laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript in seiner Fernsehansprache am Samstagabend.

Er warb für Optimismus, appelierte an die europäische Solidarität und bat um Vertrauen in die Regierenden: "Wir können und wir werden auch in dieser Lage wachsen." Es sei gut, dass der Staat nun kraftvoll handle. Die Regierenden seien sich ihrer "riesigen Verantwortung" bewusst. "30 Jahre nach der Deutschen Einheit, 75 Jahre nach dem Ende des Krieges sind wir Deutsche zur Solidarität in Europa nicht nur aufgerufen - wir sind dazu verpflichtet", so Steinmeier weiter.

Es ist das erste Mal, dass ein Bundespräsident in dieser Form auf ein aktuelles Ereignis eingeht. Normalerweise hält er solche Ansprachen nur jedes Jahr an Weihnachten.

+++ Osteransprache: Söder bittet um Geduld +++

Ministerpräsident Markus Söder bittet die Menschen in Bayern weiter um Geduld bei der Bewältigung der Corona-Krise. "Es wird auch nach den Osterferien nicht einfach so weitergehen können wie vorher", sagte der CSU-Politiker am Samstag in München laut vorab verbreitetem Redemanuskript in seiner Ansprache zu Ostern. Er warnte: "Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall." Solange es keinen Impfstoff oder keine Medikamente gebe, sei Vorsicht geboten. Trotzdem gab sich der Ministerpräsident zuversichtlich. "Unsere Experten sagen: Wir bekommen Corona langsam unter Kontrolle", betonte er und fügte hinzu, dass mehr als 50.000 zusätzliche Neuinfektionen verhindert werden konnten.

Söder deutete zudem an, dass die Lockerungen nach den Osterferien starten könnten "sobald die Virologen und Mediziner grünes Licht" geben. Das werde aber in verschiedenen Bereichen unterschiedlich lange dauern. Söders Rede schließt mit den Worten: "Im Namen der Bayerischen Staatsregierung wünsche ich Ihnen auch ganz persönlich frohe und gesegnete Ostern! Schauen Sie auf sich und Ihre Lieben und bleiben Sie gesund."

+++ Coronazahlen in Bayern steigen weiter +++

In Bayern sind nach Angaben des Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) inzwischen 31.773 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden, 911 Fälle mehr als noch am Freitag. Gestorben sind bisher 720 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag am Samstag bei 11.970 Menschen.

+++ Neue Corona-Hotline auch an Feiertagen erreichbar +++

Unter der Telefonnummer 089/122 220 gibt eine neue Hotline der bayerischen Staatsregierung Auskunft zu allen Fragen rund um Corona. Sie ist täglich von 8 bis 18 Uhr besetzt, auch an den Feiertagen. Die Servicenummer soll als erste Anlaufstelle dienen, um eine bessere themenbezogene Weiterleitung möglich zu machen: Abgedeckt werden gesundheitliche Anliegen genauso wie Informationen zu den Ausgangsbeschränkungen, zur Kinderbetreuung und zu Soforthilfen für Kleinunternehmer und Selbständige. Die Corona-Hotline der Staatsregierung wird durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unterstützt.

+++ Weiter dreistellige Neu-Infizierungen in München +++

In München wurden am heutigen Samstag, 11. April (Stand 13.30 Uhr), 119 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 4.352 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 2.043 Personen, die bereits geheilt sind, 438 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär aufgenommen werden mussten, sowie 44 Todesfälle (+2 im Vergleich zum Vortag). Am Samstag vergangener Woche (4.4.) waren es 145 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 3.449).

