+++ Italien greift durch +++

Italien ist in Europa am stärksten vom Coronavirus betroffen. Nun sperrt die Regierung große Teile im Norden ab. Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schränkt die Regierung die Bewegungsfreiheit von rund 16 Millionen Bürgern drastisch ein. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Sonntagmorgen, die wirtschaftsstarke Lombardei und 14 andere Gebiete würden weitgehend abgeriegelt. Er habe das entsprechende Dekret unterschrieben. Davon betroffen sind die Millionenstadt Mailand und die Touristenhochburg Venedig ebenso etwa wie Parma in der Region Emilia-Romagna. Außerdem bestätigte beziehungsweise verhängte die Regierung den Angaben nach Einschränkungen für ganz Italien wie den Stopp für Kinos, Theater, Museen, Demonstrationen und viele andere Veranstaltungen. Die neuen Sperrgebiete sollten von sofort bis zunächst zum 3. April gelten, schrieben Zeitungen.

Italien ist das Land in Europa mit den meisten bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen. Die Zahl der Infizierten und Toten steigt trotz umfangreicher Gegenmaßnahmen stetig an. Bis Samstag zählen die Behörden 5.883 Menschen mit einer Infektion. 233 Menschen davon sind gestorben.

+++ Elf neue Corona-Infektionen in München +++

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in München steigt weiter an. Wie das Referat für Gesundheit und Umwelt am Samstag mitteilte, wurden elf neue Fälle bestätigt. Damit sind in der Landeshauptstadt aktuell insgesamt 44 Infektionen gemeldet.

20 der insgesamt 44 aktuellen Fälle sind auf Südtirol zurückzuführen, das vom Robert Koch-Institut (RKI) neu als Coronavirus-Risikogebiet eingestuft wurde.

Insgesamt wurden in Bayern am Samstag 31 neue Infektionen bestätigt. Bislang sind in Bayern damit mindestens 147 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen, gelten als auskuriert und sind wieder aus den Krankenhäusern entlassen worden.

Unter 233-44740 hat die Stadt ein Bürgertelefon eingerichtet, das täglich – auch am Wochenende – von 8 bis 18 Uhr Fragen zum Coronavirus beantwortet.

+++ Weltweit knapp 100.000 Infektionen gemeldet +++

Weltweit sind inzwischen knapp 100.000 Infektionen und über 3.300 Todesfälle durch den COVID-19-Erreger bestätigt. Das Robert-Koch-Institut berichtet von inzwischen rund 640 Fällen (Stand Freitagabend) in Deutschland, über zehn Mal so viele wie vor einer Woche. Außer in Sachsen-Anhalt ist der Erreger Sars-CoV-2 in allen Bundesländern nachgewiesen worden.

In China kamen nach Behördenangaben weitere 28 Menschen ums Leben, 99 neue Infektionen wurden registriert.

Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden registrierten über 480 Neuinfizierungen. Die Gesamtzahl der Infektionen sei auf 6767 gestiegen (Stand Samstagmorgen).

Auf einem vor der Küste Kaliforniens gestoppten Kreuzfahrtschiff waren mindestens 21 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, melden die USA.

Die europäischen Länder reagieren: Österreich stellt für zwei Wochen sämtliche Direktflüge nach Südkorea, Mailand, Bologna und in den Iran ein.

Frankreich kündigte die Schließung von Schulen in zwei besonders betroffenen Départements an. Eines davon liegt an der Grenze zu Deutschland.

Die isländische Regierung rief nach zwei Neuinfektionen den Ausnahmezustand aus. Insgesamt habe sich die Zahl der bestätigten Fälle hier nun auf 43 erhöht.

Malta - wo bislang erst eine Infektion mit Sars-CoV-2 registriert wurde, ein ein zwölfjähriges italienisches Mädchen 8Stand Samstagnachmittag) - wies ein Kreuzfahrtschiff mit über 2000 Menschen ab. Es steuert nun Italien an.

+++ Quarantäne-Pflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten +++

Zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus an Schulen und Kindertagesstätten verschärft das bayerische Gesundheitsministerium die Regeln. Laut einer sogenannten Allgemeinverfügung dürfen Schüler und Kindergartenkinder nach einer Rückkehr aus Risikogebieten - wie zum Beispiel Südtirol - ab sofort für 14 Tage nicht in die Schule beziehungsweise in eine entsprechende Betreuungseinrichtung. Dies teilte das Ministerium am Samstag mit. Die Entscheidung sei im Einvernehmen mit dem Kultus- und dem Familienministerium getroffen worden, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Südtirol war vom Robert Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet eingestuft worden. Risikogebiete sind laut RKI "Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann". In Italien gehören dazu außerdem die Region Emilia-Romagna, die Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums betonte, dass nach Abwägung aller Umstände eine solche allgemeingültige Anordnung erforderlich sei, um die Verbreitung der Infektion in Schulen und bei der Kinderbetreuung zu unterbinden. "Die Anordnung ist nicht befristet." Bei einer neuen Risikoeinschätzung werde die Verfügung gegebenenfalls aufgehoben.

+++ Corona-Auswirkungen auf die Wirtschaft: Söder fordert Notfall-Konzept +++

Angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus sollte die Bundesregierung aus Sicht von CSU-Chef Markus Söder ein Notfall-Konzept für betroffene Unternehmen erarbeiten. "Es darf aus dem Coronavirus keine zweite Finanzkrise entstehen. Wir wollen keinen Corona-Schock für die deutsche Wirtschaft", sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in München. Zu möglichen Maßnahmen zählten Bürgschaften, Steuerstundungen und "ganz wichtig" Kurzarbeitergeld. "Das ist nötig damit es nicht zu erheblichen Schäden in der deutschen Wirtschaft kommt."

Am Sonntagabend will Söder sich deshalb im Kanzleramt beim Treffen der Spitzen von Union und SPD mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für ein "kluges Konzept" einsetzen: "Die Bundesregierung darf die Wirtschaft und die Arbeitnehmer nicht alleine lassen."

+++ Schülerin infiziert - Gymnasium Tutzing bis 16. März geschlossen +++

Am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass sich eine Schülerin aus dem Gymnasium Tutzing mit dem Coronavirus infiziert hat. Gesundheitsamt und Schulleitung haben daraufhin beschlossen, das Gymnasium von Samstag, 7. März bis einschließlich Montag 16. März geschlossen zu halten. Alle Schülerinnen, Schüler und Lehrer werden gebeten zuhause zu bleiben. Die Schließung erfolgt nach den Empfehlungen des bayerischen Coronavirus-Krisenstabes.

Das Kind hat sich während der Faschingsferien mit seiner Familie in Südtirol aufgehalten. Bei Kind und Vater wurde das Coronavirus festgestellt. Beide wurden isoliert. Der Gesundheitszustand des Kindes ist gut, der Vater zeigt Erkältungssymptome.

Das Gesundheitsamt hat die Kontaktpersonen aus dem schulischen als auch dem privaten Umfeld ermittelt und deren häusliche Isolation veranlasst.

+++ Lufthansa streicht Flüge zusammen - auch Flughafen München betroffen +++

Am Freitagnachmittag gab die Lufthansa bekannt, dass aufgrund des heftigen Nachfrageeinbruchs infolge der Corona-Epidmie, der Flugplan in den nächsten Wochen noch weiter zusammengestrichen wird. Davon wird auch der Flughafen München betroffen sein. Wie stark dies der Fall sein wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht beziffert werden, so ein Sprecher der Lufthansa zur AZ.

Reisende, die bereits einen Flug gebucht haben, werden von der Lufthansa, sofern Kontaktdaten hinterlegt wurden, über etwaige Flugausfälle informiert. Er wird dennoch geraten, sich auf der Website der Airline selbstständig zu informieren.

Von der Streichung können alle Zielgebiete weltweit betroffen sein.

+++ Trotz Coronavirus: Bayern-Derby findet statt +++

Trotz des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus wird das Derby zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg am Sonntag wie geplant stattfinden. Dies teilte der Rekordmeister am Freitagnachmittag mit.

+++ Reiter äußert sich zur Lage in München +++

Am Freitag hat sich OB Dieter Reiter (SPD) zur Corona-Lage in München geäußert. Derzeit haben 22 Münchner Corona, so der OB. Zudem sagte er: "Die beste Vorsorge, sich und andere vor einer Corona-Infektion zu schützen, das sagen mir alle Experten, ist es, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen. Verzichten Sie auch auf das Händeschütteln und husten oder niesen Sie sich nicht in die Hände, sondern in ein Taschentuch oder in die Ellenbeuge. Wir sind in München gut aufgestellt, um den Herausforderungen dieses neuartigen Virus begegnen zu können. Ich muss aber dringend an alle staatlichen Stellen appellieren, dass unverzüglich ausreichend Schutzausrüstung für unser medizinisches Personal – vor allem in den Krankenhäusern – bereitgestellt wird. Außerdem fordere ich nachdrücklich die staatlichen und privaten Kliniken auf, Betten in ausreichender Anzahl zu Verfügung zu stellen. Es kann nicht sein, dass hier fast nur die städtischen Kliniken ihrer Verantwortung gerecht werden."

+++ Bayerische Wirtschaft spürt Corona-Folgen +++

Große Teile der Wirtschaft im Freistaat leiden bereits an den Folgen des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus. Bei einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der bayerischen Industrie- und Handelskammer (IHK) sagten 57 Prozent der befragten Mitgliedsbetriebe, dass sie bereits Auswirkungen auf ihre Geschäfte feststellten. In den kommenden Wochen erwarten sogar 82 Prozent Auswirkungen.

Die Hälfte der rund 1.000 befragten Betriebe aus der gewerblichen Wirtschaft mit Ausnahme des Handwerks erwartet Umsatzrückgänge durch das Coronavirus im Jahr 2020. 24 Prozent gehen sogar davon aus, dass der Umsatz um mehr als 10 Prozent zurückgeht.

"Die Firmen berichten uns, dass die Absagen von Messen und Veranstaltungen, Reiseeinschränkungen, sinkende Nachfrage und ausfallende Zulieferungen aktuell die größten Schäden verursachen", sagte Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags. Vom Staat fordert er als Hilfe eine "schnelle und praxisnahe Umsetzung von Kurzarbeit inklusive der Übernahme des Arbeitgeberanteils der Sozialversicherungsbeiträge durch die Arbeitsagentur". Zudem seien Steuerstundungen durch den Fiskus notwendig, "um die Firmenkassen vorübergehend zu entlasten".

+++ Coronavirus: OB Reiter hält Spezial-PK ab +++

Wie die Stadt München mitteilt, wird es am Freitagnachmittag eine kurzfristig anberaumte Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) geben. Unter anderem infomiert er darin über die aktuelle Situation und zum richtigen Verhalten angesichts der stetig steigenden Infektionsfälle.

+++ Bürgermeisterkandidat mit Coronavirus infiziert +++

Ein Bürgermeisterkandidat im schwäbischen Landkreis Augsburg hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Betroffen sei Werner Halank (53), der in der Gemeinde Bonstetten nordwestlich von Augsburg bei der Kommunalwahl für die Freien Wähler ins Rathaus einziehen will, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte.

Der Jurist habe in den vergangenen Tagen "massiven Wahlkampf" betrieben, sagte ein Sprecher. Daher versuchten die Behörden nun, über einen öffentlichen Aufruf schnellstmöglich die Zahl der Kontaktpersonen einzugrenzen. "Er hat viele Hände geschüttelt, daher geht das nicht anders." Bonstetten hat rund 1.400 Einwohner.

Nach Angaben des Landratsamtes ist dies der dritte bestätige Infektionsfall im Kreis. Halanks Frau sei schon am Mittwoch positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Bei den drei Kindern des Paares fiel der Test demnach zunächst negativ aus.

+++ Coronavirus sorgt für Nockherberg-Absage +++

Aus für die Kultveranstaltung? Wie Paulaner-Chef Andreas Steinfatt am Freitagmittag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben hat, wird der Starkbieranstich am Nockherberg dieses Jahr wohl aller Wahrscheinlichkeit nach ausfallen. "Ich sehe jetzt in betretene Gesichter, ganz ehrlich, so geht es mir auch", so Steinfatt. Man wolle sich nun beraten, ob man das beliebte Politiker-Derblecken in einer anderen Form doch stattfinden lassen könne. Alle Infos zur Nockherberg-Absage finden Sie hier!

+++ Coronavirus: Südtirol ist jetzt Risikogebiet +++

Am Donnerstagabend stufte das Robert Koch-Institut Südtirol als Risikogebiet ein. Daneben gelten auch die italienischen Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien als Risikogebiete – ebenso wie Regionen in China, Südkorea und dem Iran.

In Südtirol gehen die Behörden bisher von zwei Infizierten in ihrem Gebiet aus. Einer davon befinde sich schon auf dem Weg des Gesundwerdens.

+++ Desinfektions-Diebe im Landtag? +++

Auch im Landtag wird das Desinfektionsmittel offenbar knapp. Mitarbeiter scheinen die Flaschen aus den WCs mitgenommen und bei sich gebunkert zu haben. AZ-Informationen zufolge soll das Landtagsamt jetzt eine Rundmail mit der Bitte, das zu unterlassen, herumgeschickt haben.

+++ Coronavirus: Welche Hilfsmittel gar nichts bringen +++

Das Portal "Utopia" weist darauf hin, dass manche in Drogerien erhältliche Desinfektionsgeld und -sprays ungeeignet sind, Coronaviren zu bekämpfen.

Laut Robert Koch-Institut bieten nur Mittel mit dem Zusatz "viruzid" oder "begrenzt viruzied" gegen behüllte Viren wie Coronaviren wirksamen Schutz. Laut Deutscher Apothekerzeitung müssen Mittel einen Mindestethanolgehalt von 62 Prozent haben.

+++ Corona: Was passiert mit den Infizierten in München? +++

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in München steigt täglich an. Alleine am Donnerstag wurden in der Landeshauptstadt zwölf neue Fälle bestätigt!

Was passiert nun mit den Infizierten – müssen sie ins Krankenhaus oder in häuslicher Quarantäne bleiben? Am Donnerstagabend hat die Stadt München über das weitere Vorgehen informiert. Demnach müssen alle positiven Fälle auf einer Isolierstation in Krankenhäusern untergebracht werden. "Es ist absehbar, dass damit künftig viele Krankenhausbetten belegt sein werden, wenn die rasante Entwicklung anhält", teilt die Stadt mit.

Gesundheitsreferentin Stephan Jacobs hat deshalb vorgeschlagen, nur noch Fälle mit "ausgeprägten Krankheitssymptomen" in Kliniken zu behandeln. Wer keine oder nur schwache Symptome aufweist, soll in häuslicher Quarantäne bleiben. "Nur so können wir auf lange Sicht ausreichend Kapazitäten zur Versorgung aller Betroffenen, vor allem der schwer Erkrankten, aufrecht erhalten", sagt Jacobs.

+++ München: Auch Berufsschulzentrum macht dicht +++

Der nächste Corona-Fall in München: Am Beruflichen Schulzentrum an der Riesstraße wurde am Donnerstag ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Das Schulzentrum soll nach Angaben der Stadt München bis zum 11. März geschlossen bleiben, um alle nötigen Untersuchungen zu möglichen Kontaktpersonen durchführen zu können. Schüler und Lehrkräfte sollen bis dahin zu Hause bleiben.

+++ Länderspiel-Absage in Nürnberg? +++

Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hält die Stadt Nürnberg eine Absage des Länderspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 31. März in Nürnberg gegen Italien nicht für ausgeschlossen. Wenn die Entscheidung heute zu treffen wäre, würde die Stadtverwaltung wegen der zu erwartenden Anreise Tausender Besucher aus Italien eine Absage empfehlen, erklärte Sozialreferent Peter Pluschke am Donnerstag. Die Situation könne sich aber binnen einer Woche signifikant ändern. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Hausenstein-Gymnasium in München betroffen +++

An zwei Münchner Kindertagesstätten, den Katholische Kindergärten St. Rita und St. Klara, sowie am Staatlichen Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium gibt es seit Donnerstag bestätigte CoVid19 Fälle. Das teilte die Stadt mit.

Die Betroffenen wurden stationär aufgenommen. Um alle nötigen Untersuchungen zu weiteren Kontaktpersonen durchführen zu können, wurden die Einrichtungen vorsorglich geschlossen. Um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen, werden die Kindertagesstätten 14 Tage geschlossen bleiben. Beim angesprochenen Gymnasium hängt die Dauer der Schließung vom Ergebnis der notwendigen Ermittlungen ab. Insgesamt wurden laut RGU heute 11 positive Fälle in München festgestellt.

Im Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium sind der Schule zufolge zwei Schüler positiv getestet worden (Klasse 7b und Q12). Die Schule bleibt bis einschließlich 11. März geschlossen.

In Gräfelfing wurde wurde ein Kind des Kindergartens "Sunrise ABC" infiziert. Der Kindergarten bleibt ebenfalls geschlossen, bis zum 16. März.

+++ Corona-Eis in München +++

Der Verrückte Eismacher hat die Coronavirus-Ausbreitung zum Anlass für eine neue Eiskreation genommen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Realschullehrer fordern Maßnahmenpaket +++

Angesichts einzelner Schulschließungen wegen des neuartigen Coronavirus hat der Deutsche Realschullehrerverband (VDR) ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Schülern und Lehrern gefordert. "Wir dürfen keine Zeit verlieren und keine unnötigen Risiken eingehen", sagte der VDR-Bundesvorsitzende Jürgen Böhm am Donnerstag in München.

Konkret dringt der Verband auf "konsequente Umsetzung und Kontrolle der notwendigen Hygienemaßnahmen an den Schulen" sowie klare Entscheidungen der Behörden über Schulschließungen. Zudem forderte er finanzielle Unterstützung für Kosten, die durch den Ausfall von Schulfahrten und -veranstaltungen entstehen.

+++ Münchner Immobilienmesse wegen Coronavirus verschoben +++

Die Münchner Immobilienmesse wird wegen der Verbreitung des Coronavirus verschoben. Die Veranstaltung soll nun statt in der zweiten Märzhälfte vom 24. bis 26. April stattfinden, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

Man habe sich entschlossen, dem Rat des bayerischen Gesundheitsministeriums und des Münchner Gesundheitsamts zu folgen und die Messe vorsorglich zu verschieben, obwohl es sich nicht um eine internationale Großveranstaltung handle. Vergangenes Jahr hatte die Messe 4.200 Besucher.

+++ Vier neue Coronavirus-Fälle in München! +++

In München gibt es vier neue Coronavirus-Fälle! Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstagvormittag mit.

Bis 10 Uhr wurden in ganz Bayern insgesamt zwölf neue Fälle bestätigt. Damit gibt es derzeit seit Donnerstag vergangener Woche insgesamt 54 neue bestätigte Coronavirus-Fälle im Freistaat. Neben den vier neuen Fällen in München gibt es zwei aus dem oberbayerischen Landkreis Miesbach, zwei Fälle aus dem Landkreis Neu-Ulm sowie ein Fall aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Aus dem mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt wurde ein Fall gemeldet. Zwei Fälle gibt es in Würzburg.

+++ Coronavirus sorgt für Schulausfall +++

In Würzburg und Unterhaching sind in der Nacht zum Donnerstag drei weitere Fälle des Coronavirus bestätigt und deshalb Schulen zunächst geschlossen worden.

In Unterhaching sei ein Kind, das das Lise-Meitner-Gymnasium besuche, nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert, teilte das Landratsamt München mit. Das Gesundheitsamt und die Schulleitung hätten daher entschieden, die Schule am Donnerstag und Freitag zu schließen. Alle Schülerinnen und Schüler sollten demnach zu Hause bleiben.

Auch in Würzburg wurden zwei junge Erwachsene der Leonhard Frank-Schule positiv auf das Coronavirus getestet. Der Unterricht falle nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Regierung Unterfranken am Donnerstag aus, teilte die Stadt Würzburg mit. Ob es sich bei beiden um Schüler oder Lehrer handelt war zunächst unklar.

+++ Erste von drei Alarmstufen ausgerufen +++

Aufgrund der derzeit nicht absehbaren Lageentwicklungen rund um das Coronavirus und der progressiven Knappheit relevanter Materialien der persönlichen Schutzausrüstung (Mund-Nase-Schutzmasken, Schutzkittel, Desinfektionmitte) wurde bereits am Dienstag die "Alarmstufe 1" für alle Einheiten des Katastrophenschutzes der Bayerischen Hilfsorganisationen ausgerufen. Diese Stufe“ ist dabei die niedrigste von insgesamt drei Stufen. Aus dieser Stufe resultieren folgende Maßnahmen: Überprüfung der Alarmsicherheit einzelner Einheiten, des Materials und der Erreichbarkeiten. Dadurch stellen wir sicher, dass im Falle einer Alarmstufenerhöhung alle Erreichbarkeiten und Kommunikationswege sichergestellt sind.

+++ Weitere Coronavirus-Fälle in Bayern +++

Die bayerischen Gesundheitsbehörden haben fünf weitere Fälle des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 bestätigt. Die Infektionen seien in den Landkreisen Lindau am Bodensee, Augsburg, Erding und Passau sowie in Nürnberg gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium in München am Mittwoch mit. Mögliche Kontaktpersonen sowie Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen würden ermittelt. Damit meldete das Ministerium bereits zum dritten Mal innerhalb eines Tages neue Fälle im Freistaat.

+++ TU zieht Konsequenzen +++

Die Technische Universität München (TUM) hat den für 12. März geplanten Studieninfotag und den für den 26. März geplanten Master's Day (Infotag zum Masterangebot) abgesagt. "Auf Grundlage der aktuellen Empfehlungen der Behörden für Großveranstaltungen angesichts der Ausbreitung des Coronavirus hat sich die TUM für diese Vorsichtsmaßnahme entschieden", teilte die Uni am Mittwoch mit.

Die TUM will alle Studieninteressierten auf anderen Wegen persönlich und online umfassend über ihr Studienangebot informieren.

+++ Krisenstab zu Corona tagt +++

Der Krisenstab der Bundesregierung hat als Krisenmaßnahme beschlossen, dass der Bund dringend benötigte Schutzkleidung für Praxen und Krankenhäuser jetzt zentral beschafft. Zudem werden Exporte weitgehend verboten.

+++ Vier weitere Fälle in Bayern bestätigt +++

In Bayern gibt es vier weitere bestätigte Fälle von mit dem Coronavirus infizierten Personen - zwei davon in München. Zusätzlich zu den zwei am Mittwochmorgen gemeldeten Fällen bestätigte das Gesundheitsministerium die weiteren zwei Infektionen in München. Damit sind nun vier Personen in München neu infiziert. Derzeit (Stand: 12 Uhr) gibt es in Bayern insgesamt 37 bestätigte Coronavirus-Fälle. Neu ist auch ein Fall aus Nürnberg.

+++ Absage des Starkbierfests? +++

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat das staatliche Gesundheitsamt Rosenheim der Stadt Rosenheim zur Absage des Starkbierfests geraten. Es gebe eine Empfehlung an die kreisfreie Stadt, die Entscheidung über die Absage bleibe aber dem städtischen Ordnungsamt vorbehalten, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Rosenheim. Das Starkbierfest sollte am Freitag beginnen.

+++ ProSiebenSat.1-Chef darf wieder ins Büro +++

ProSiebenSat.1-Chef Max Conze kann nach einem Coronavirusfall in dem Medienkonzern wieder in der Firmenzentrale arbeiten. Das sagte eine Sprecherin am Mittwoch. In der Düsseldorfer Niederlassung hatte es einen Coronafall gegeben, Conze war in Kontakt mit einem Mitarbeiter gewesen, der seinerseits den infizierten Kollegen getroffen hatte.

Deswegen hatte der Vorstandschef zeitweise zu Hause gearbeitet, bis sichergestellt war, dass er sich nicht selbst infiziert hatte. Finanzvorstand Rainer Beaujean ist laut dem Unternehmen vorsorglich weiter von zu Hause aus tätig. Insgesamt waren rund 200 Menschen vorsorglich ins Homeoffice geschickt worden.

+++ Coronavirus: Wieder zwei neue München-Fälle +++

Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Bayern nimmt stetig zu. Am Mittwochvormittag hat das bayerische Gesundheitsministerium über die aktuelle Entwicklung informiert.

Demnach wurden bis 10 Uhr elf weitere Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt. Zwei neue Fälle gibt es in München, sechs weitere aus dem Landkreis Freising. Außerdem wurde ein neuer Fall jeweils aus dem Landkreis Augsburg, dem Landkreis Ostallgäu und dem Landkreis Lindau gemeldet. Die Gesundheitsbehörden ermitteln aktuell sowohl mögliche Kontaktpersonen als auch Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen.

Bei dem Infizierten aus Lindau handelt es sich nach Angaben des Landratsamts um einen Familienvater aus Lindau, dessen Kontaktpersonen vorsorglich unter häusliche Quarantäne gestellt worden seien. Davon betroffen seien unter anderem 59 Schülerinnen und Schüler aus zwei Lindauer Schulen.

Damit gibt es derzeit seit Donnerstag vergangener Woche insgesamt 33 neue bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern.

+++ Kommunalwahl nicht in Gefahr +++

Die Landeshauptstadt München sieht keinen Grund, die Kommunalwahl wegen des Coronavirus zu verschieben. Das dürfte sie auch gar nicht. Das Wahlamt hat aber Desinfektionsmittel für die Wahlhelfer zur Verfügung gestellt. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Neuer Coronavirus-Fall gemeldet +++

Ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums teilte am Dienstag mit, dass nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ein weiterer Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt wurde. Damit gibt es seit Donnerstag vergangener Woche insgesamt 22 neue bestätigte Coronavirus-Fälle im Freistaat. Der neue Fall wurde aus dem niederbayerischen Landkreis Passau gemeldet. Die Gesundheitsbehörden ermitteln aktuell sowohl mögliche Kontaktpersonen.

+++ ProSiebenSat.1-Chef in Quarantäne +++

ProSiebenSat.1-Chef Max Conze und sein Finanzvorstand Rainer Beaujean müssen nach einem Coronavirus-Fall im Konzern von zu Hause aus arbeiten und haben die geplante Bilanz-Pressekonferenz in Unterföhring abgesagt. Sie werden die Zahlen am Donnerstag per Webcast im Internet präsentieren, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte.

Ein Mitarbeiter in Düsseldorf habe sich mit dem Virus infiziert. Seine Kontaktpersonen und deren Kontakte in Unterföhring - insgesamt rund 200 Menschen - arbeiteten deshalb seit einer Woche vorsorglich im Homeoffice, darunter auch Conze und Beaujean. Die Quarantäne laufe Ende dieser Woche aus.

+++ Schüleraustausch mit Bologna: 23 Schüler bleiben daheim +++

In einem Gymnasium in Dorfen im oberbayerischen Landkreis Erding bleiben nach einem Schüleraustausch in die als Corona-Risikogebiet erklärte italienische Emilia-Romagna 23 Schüler die ganze Woche zu Hause. Die Neunt- und Zehnklässler hatten vor den Ferien eine Woche in Bologna verbracht, wie Schulleiter Markus Höß am Dienstag mitteilte. Auch die beiden Lehrer, die an der Fahrt teilnahmen, bleiben der Schule fern. Mehrere Medien hatten zuerst darüber berichtet.

"Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir haben am Sonntag über das Kultusministerium den Hinweis bekommen: Wenn Schüler in betroffenen Gebieten gewesen sind, sollten sie zunächst am Montag zu Hause bleiben", sagte Höß. Da die Emilia-Romagna mittlerweile zur Risikoregion erklärt wurde, habe man entschieden, die Schüler bis Freitag zu Hause zu lassen; dann seien seit der Rückkehr aus Italien zwei Wochen vergangen. Es gebe bisher keinen Verdachtsfall. "Wir haben keinen Schüler mit entsprechenden Symptomen." Deshalb gehe er davon aus, dass die Schüler nächste Woche wieder regulär am Unterricht teilnehmen können, sagte Höß.

+++ Nächster Coronavirus-Fall in München +++

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Montagabend ein weiteres Mal über die aktuelle Entwicklung bei dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert. Ein Ministeriumssprecher teilte in München mit, dass weitere sechs Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt wurden. Damit gibt es seit Donnerstag vergangener Woche insgesamt 21 neue bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern (Stand: 20 Uhr).

Fünf der neuen Fälle wurden am Abend aus dem oberbayerischen Landkreis Freising gemeldet. Sie stehen im Zusammenhang mit den bereits bekannten Fällen aus Freising. Ein weiterer Fall wurde aus München gemeldet, damit sind es seit vergangenem Samstag nun vier Fälle in der Landeshauptstadt.

+++ Sozialverband sagt Großdemo in München ab +++

Der Sozialverband VdK hat eine geplante Großdemonstration am 28. März in München wegen des Coronavirus abgesagt. Die Kundgebung sollte unter dem Motto "Soziales Klima retten!" stattfinden.

VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte am Montag in Berlin: "An erster Stelle steht die Sicherheit aller Teilnehmer, daher haben wir uns schweren Herzens zu dieser Absage entschlossen." Unter den Demonstrationsteilnehmern hätten viele Ältere sowie Menschen mit chronischen Erkrankungen sein sollen. Aus ganz Bayern und aus vielen Teilen Deutschlands hatten sich laut dem Verband Tausende VdK-Mitglieder bereits angemeldet. Zu einem späteren Zeitpunkt solle die Kundgebung nachgeholt werden.

+++ Handwerksmesse in München wird abgesagt! +++

Die Internationale Handwerksmesse (IHM) in München wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Montagabend in München mit. Sie folgten damit einer Empfehlung des bayerischen Coronavirus-Krisenstabs. Die IHM ist mit alljährlich 1.000 Ausstellern aus 60 Ländern und mehr als 100.000 Besuchern die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland.

Die IHM hätte vom 11. bis 15. März stattfinden sollen. Ursprünglich wollte die Gesellschaft für Handwerksmessen die Traditionsveranstaltung nicht streichen, auch wenn sie mit weniger Besuchern rechneten und bereits erste Aussteller abgesagt hatten. Anstelle einer Absage waren verstärkte Hygienemaßnahmen geplant. Staatsregierung und Behörden haben jedoch Bedenken. In dem Krisenstab arbeiten unter anderem Gesundheits- und Innenministerium, Polizei und Katastrophenschutz mit.

"Angesichts der Verbreitung des Coronavirus ist die Absage der Internationalen Handwerksmesse als Großveranstaltung mit 1.000 Ausstellern und über 100.000 erwarteten Besuchern sowie einer entsprechend hohen Anzahl an persönlichen Kontakten unumgänglich", sagte Dieter Dohr, der Geschäftsführer der Gesellschaft für Handwerksmessen. "Das Messeziel eines vielfältigen persönlichen Austausches zur Pflege und zum Aufbau von Geschäftsbeziehungen ist unter den gegebenen Umständen nicht mehr risikofrei umsetzbar." Stattfinden soll aber die Vollversammlung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH).

+++ ProSiebenSat.1-Mitarbeiter infiziert - 200 Mitarbeiter in Homeoffice +++

Weil ein Mitarbeiter von ProSiebenSat.1 in Düsseldorf positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden ist, sind vorsorglich 200 Mitarbeiter am Unternehmenssitz in Unterföhring bei München ins Homeoffice geschickt worden. Die Maßnahme sei rein vorsorglich, es bestehe kein begründeter Verdacht, sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag. Dem infizierten Mitarbeiter gehe es gut. Etwa die Hälfte der betroffenen 200 Mitarbeiter sei negativ auf das Virus getestet worden - alle weiteren Ergebnisse werden bis Mittwoch erwartet.

+++ Münchner Cybermesse abgesagt +++

Aufgrund des Coronavirus hat die Messe München zum ersten Mal eine Messe abgesagt: Die Cybermesse Command Control 2020. Die Messe reagiert damit auf die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus in Europa und folgt einer Empfehlung der Bayerischen Staatsregierung. Die Veranstaltung war vom 3.- 4. März geplant.

+++ Coronavirus: Stadt München richtet Bürgertelefon ein +++

Aufgrund der Ausbreitung der Coronavirusinfektionen (COVID-19) in Norditalien und der neuen Fälle in Deutschland hat Oberbürgermeister Dieter Reiter einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) einberufen. "Ich will sicher sein, dass wir in München bestens vorbereitet sind, wie auch immer sich die Lage weiter entwickeln wird. Im SAE können wir alle Maßnahmen, die erforderlich werden, schnell veranlassen. Und, auch das ist mir wichtig: Wir werden die Münchnerinnen und Münchner natürlich fortlaufend über die aktuelle Situation informieren."

Das Kreisverwaltungsreferat hat unter der Nummer 233-44740 ein Bürgertelefon eingerichtet, das ab sofort täglich von 8 bis 18 Uhr Fragen zum Coronavirus beantwortet.

+++ BMW-Mitarbeiter in München infiziert +++

Ein BMW-Mitarbeiter in München ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei nicht auf Reisen gewesen und habe im Forschungs- und Entwicklungszentrum (FIZ) in der Knorrstraße gearbeitet, sagte eine BMW-Sprecherin am Montag.

Rund 150 Mitarbeiter im FIZ, die mit ihm Kontakt hatten, seien jetzt für zwei Wochen zu Hause in Quarantäne, die Großraumbüros würden desinfiziert. Der operative Betrieb laufe ohne Einschränkungen weiter.

Der betroffene Mitarbeiter sei am Sonntag zum Arzt gegangen und inzwischen im Krankenhaus. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagte die Sprecherin. Ob es sich dabei um einen der bereits vom bayerischen Gesundheitsamt gemeldeten Fälle handelt, war zunächst unklar.

+++ Uniklinik Erlangen erwartet weitere Coronavirus-Patienten +++

Das Universitätsklinikum Erlangen, wo derzeit ein Erkrankter mit nachgewiesener Infektion mit dem neuartigen Coronavirus behandelt wird, erwartet in nächster Zeit ähnliche Fälle. "Wir rechnen mit weiteren Patienten", sagte Direktor Professor Heinrich Iro am Montag in Erlangen. Das Uniklinikum gilt in Nordbayern als ein Schwerpunktkrankenhaus für den Umgang mit dem Virus. Die Testkapazität sei von täglich 20 auf 100 gesteigert worden. Allein am Sonntag habe es 70 Tests gegeben.

Bei dem in Erlangen behandelten Coronavirus-Patienten verlaufe die Erkrankung vergleichsweise milde. Er habe kein Fieber und die Atmung sei stabil, sagte Chefarzt Professor Markus Neurath. Der Patient habe also keinen Husten und keinen Auswurf. Behandelt würden Symptome. Alle Tests bei Kontaktpersonen seien negativ verlaufen. Bei dem Mann handelt es sich um einen Oberarzt der Erlangener Hautklinik, der sich bei einer Tagung in München bei einem Italiener angesteckt hatte.

Der Abteilungsleiter beim Gesundheitsamt Erlangen, Frank Neumann, wies darauf hin, dass Tests auf Coronavirus-Infektionen strikt entsprechend der Vorgaben des Robert Koch-Instituts gemacht würden. Es könne nicht jeder getestet werden, der dies wünsche. "Wir dürfen die Kapazitäten in Deutschland nicht überlasten", sagte Neumann.

+++ Coronavirus: Fünf neue Fälle in Bayern bestätigt +++

Wie das Bayerische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden bis Montagvormittag fünf neue Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt. Zwei dieser neuen Fälle wurden aus München gemeldet, ein weiterer aus der mittelfränkischen Stadt Schwabach.

Bei den zwei weiteren Fällen aus dem Landkreis Freising und dem Landkreis Ostallgäu handelt es sich jeweils um Kontaktpersonen der am Sonntag gemeldeten Coronavirus-Fälle. Die Gesundheitsbehörden ermitteln aktuell sowohl mögliche Kontaktpersonen als auch Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen.

Seit Donnerstag gibt es nun insgesamt 13 neue bestätigte Coronavirus-Fälle im Freistaat. Damit sind bislang in Bayern 27 Patienten positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Bei 14 Patienten ist die Erkrankung auskuriert, alle sind wieder aus den Krankenhäusern entlassen worden. Sie standen im Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens. Bei Webasto war im Januar eine Mitarbeiterin aus China zu Besuch, die das Virus in sich trug. Kollegen und teils deren Angehörige infizierten sich.

+++ Liste der Risikogebiete wurde aktualisiert +++

Am Montag wurde die Liste der Corona-Risikogebiete aktualisiert. Neu hinzugekommen ist die Region Emilia-Romagna in Italien.

Das sind die aktuellen Risikogebiete:

In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou in der Provinz Zhejiang

Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou in der Provinz Zhejiang Im Iran: Provinz Ghom

Provinz Ghom In Italien: Region Emilia-Romagna, Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien.

Region Emilia-Romagna, Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien. In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

Eine tagesaktuelle Liste mit den Risikogebieten gibt es hier.

+++ Coronavirus-Krisenstab hat zum ersten Mal beraten +++

Am vergangenen Sonntag ist der neu eingerichtete Coronavirus-Krisenstab zum ersten Mal im bayerischen Gesundheitsministerium in München zusammengekommen. Die Sitzung fand unter Leitung von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und Innenminister Joachim Herrmann (CSU) statt. Beteiligt an dem Krisenstab sind auch weitere bayerische Staatsministerien. Außerdem nahm der Präsident des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Dr. Andreas Zapf, an den Beratungen teil.

Der Krisenstab befasste sich unter anderem mit der Frage der Risikobewertung von Großveranstaltungen. Der Krisenstab empfiehlt allen lokalen Behörden und Veranstaltern, unverzüglich die Prinzipien des Robert Koch-Instituts (RKI) für die Risikobewertung anzuwenden.

Huml betonte nach der Sitzung: "Die Folge wird sein, dass manche Großveranstaltungen wie zum Beispiel Messen abgesagt oder verschoben werden. Für uns ist klar: Der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität. Dabei sind wir natürlich in engem Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem Robert Koch-Institut in Berlin." Innenminister Herrmann machte am Sonntag deutlich: "Der enge Austausch im gemeinsamen Krisenstab mit dem bayerischen Gesundheitsministerium und anderen beteiligten Behörden und Organisationen ist eine wichtige Voraussetzung, um die erforderlichen Maßnahmen koordiniert abzustimmen.“

+++ Dienstanweisung: Manche Stadt-Mitarbeiter sollen zu Hause bleiben +++

Die Landeshauptstadt München hat am 1. März 2020 eine Dienstanweisung zum Schutz der städtischen Beschäftigten vor Infektionen durch den Coronavirus erlassen.

Demnach sollen u.a. Beschäftigte, die in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren und keine Krankheitssymptome haben, unnötige Kontakte vermeiden, nach Möglichkeit zu Hause bleiben und die allgemeinen Hygienetipps zum Infektionsschutz beachten. Die betroffenen Beschäftigten müssen sich unverzüglich telefonisch mit ihrer Dienststelle zur konkreten Abstimmung in Verbindung setzen.

Beschäftigte mit Symptomen wie z.B. Fieber, Muskelschmerzen, Schnupfen, die sich in den letzten 14 Tagen vor Symptombeginn in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder unter Symptomen leiden und Kontakt zu einem COVID-19 Patienten hatten, sind begründete Verdachtsfälle. Diese Personen müssen zuhause bleiben und sich umgehend mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen.

+++ Stadt München nennt Verhaltensregeln für Schüler +++

Wegen der aktuellen Corona-Situation hat die Stadt München eine Richtlinie für Schulen herausgegeben. Schüler und Lehrer, die zuletzt nicht in einem der bekannten Risikogebiete (u.a. die italienische Region Lombardei, die Provinz Padua und die Stadt Vo) waren und keinen Kontakt zu am Coronavirus Erkrankten hatten, "müssen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen treffen", so eine Erklärung der Stadt München. Lehrer, die in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren und keine Krankheitssymptome haben, sollen vorerst im Dienst bleiben. Nicht notwendige Reisen in Risikogebiete sollen unterbleiben. Das teilt das bayerische Kultusministerium mit.

"Falls Erkältungs- oder Grippesymptome auftreten, sollten die Betroffenen - wie sonst auch üblich - zu Hause bleiben und Kinder nicht in Gemeinschaftseinrichtungen schicken (dazu gehören auch Kindertageseinrichtungen und Schulen)."

Schüler, die innerhalb der letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet waren, sollen - unabhängig von Symptomen - Kontakte vermeiden und zu Hause zu bleiben. Die jeweilige Schule ist umgehend darüber in Kenntnis zu setzen.

+++ Robert Koch-Institut: Ansteckungsrisiko "gering bis mäßig" +++

Das bayerische Kultusministerium fasst auf seiner Webseite alle wichtigen Informationen für Schulen zum Coronavirus zusammen. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) ist das Ansteckungsrisiko für die bayerische Bevölkerung, sich mit dem neuen Coronavirus (COVID-19) zu infizieren, als gering bis mäßig zu erachten.

+++ Kita bei Freising bleibt vorsorglich geschlossen +++

In Zolling (Lkr. Freising) bleibt eine Kita für mindestens eine Woche geschlossen. Wie das Landratsamt Freising am Sonntag mitteilte, wurde der Ehemann einer der Erzieherinnen der Kita "Kleine Strolche" positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet. Ob die Frau, die in der vergangenen Woche noch in der Kita gearbeitet hatte, selbst infiziert ist, war zunächst unklar. Die Meldung des positiven Befunds bei dem Mann war am späten Samstagabend beim Gesundheitsamt Freising eingegangen.

Nach Angaben des Landkreises hatte sich der Mann in der vergangenen Woche im Raum Köln aufgehalten und dabei "engen Kontakt zu einer Person aus dem Kreis Heinsberg gehabt". Das sei die wahrscheinliche Quelle der Infektion, hieß es.

+++ Coronavirus: Vier neue Fälle in Bayern +++

Am Sonntag wurde bekannt, dass sich in Bayern nach Angaben des Gesundheitsministeriums vier weitere Menschen infiziert haben. Damit sind seit Donnerstag insgesamt acht Fälle von Sars-CoV-2-Erkrankungen bekannt geworden. Die Neuerkrankten kommen aus den Landkreisen Mittelfranken, Freising, Starnberg und Ostallgäu.

Bei einem der Fälle handelt es sich um einen Mitarbeiter des Unternehmens DMG Mori in Pfronten. Das Unternehmen informierte die Mitarbeiter darüber, dass am Montag und Dienstag alle Tochterunternehmen des Maschinenherstellers an dem Standort im Ostallgäu geschlossen bleiben.

Rund 1.600 Mitarbeiter seien davon betroffen, erklärte Unternehmenssprecher Stephan Knüttel. Diese seien bereits am Samstagabend vom Vorstand der Aktiengesellschaft darüber informiert und angewiesen worden, zu Hause zu bleiben. "Der betroffene Mitarbeiter befindet sich auf dem Weg der Besserung", erklärte Knüttel.

Bei den drei am späten Samstagnachmittag bestätigten Coronavirus-Fällen aus Oberbayern handelt es sich um Personen aus München sowie aus den Landkreisen Ebersberg und Rosenheim.

+++ Das passiert bei Hausquarantäne +++

In den meisten Fällen von Corona-Verdacht wird zunächst Hausquarantäne verhängt. Die Isolation dauert 14 Tage. Laut Infektionsschutzgesetz kann das Grundrecht auf Freiheit eingeschränkt werden, wenn ein plausibler Verdacht auf eine mögliche Ansteckung vorliegt. Wie Sie sich am besten ausstatten, erfahren Sie hier.

+++ Drei neue Coronavirus-Fälle in Bayern +++

In Bayern gibt es drei weitere Coronavirus-Fälle. Es handele sich um Patienten aus Oberbayern, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstagabend mit. Details zu den Fällen würden am Sonntag bekannt gegeben. Die drei neuen Infektionen wurden nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bis zum späten Samstagnachmittag bestätigt.

+++ Corona-Infizierte waren auf Business-Meeting in München +++

Die Infektionskette dreier Corona-Patienten führt nach München: Die drei Infizierten aus Baden-Württemberg hätten laut Sozialministerium zwischen dem 19. und 21. Februar an einem Business-Meeting in München teilgenommen und gehören laut Robert-Koch-Institut zu insgesamt 13 Kontaktpersonen eines Italieners, der zuletzt in seinem Heimatland positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die drei Infizierten aus Baden-Württemberg werden aktuell in einer Klinik behandelt.

+++ Coronavirus: Supermärkte auf größere Nachfrage vorbereitet +++

Die Lebensmittelhändler in Bayern verzeichnen eine gestiegene Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln und Getränken. Die Lieferanten hätten ihre Lagerbestände deswegen bereits erhöht, teilte ein Sprecher des Handelsverbands Bayern am Samstag mit. "Auf eine erhöhte Nachfrage sind wir vorbereitet", so der Sprecher. In der Fläche sei bislang keine Zunahme an Hamsterkäufen aus Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus wahrzunehmen, hieß es weiter. In Einzelfällen könne er dies aber nicht ausschließen.

Ein Blick in mehrere Lebensmittelgeschäfte in der Landeshauptstadt München bestätigt das. Während in zwei Geschäften alle Regale voll sind und die Mitarbeiterin eines Geschäftes von normaler Nachfrage spricht, sind in einem anderen Supermarkt mehrere Regale leer. So sehe es sonst nie aus, sagte ein Mitarbeiter am Samstag der dpa. Bereits seit Montag würden zahlreiche Konserven wie Nudeln aber auch Obst verstärkt nachgefragt. Weil die Lieferanten nicht mehr als die übliche Menge liefern könnten, blieben einige Regale zur Zeit leer. An einem Regal hingen Zettel, die die Kunden auf die Lieferengpässe aufmerksam machten.

+++ Ebay Kleinanzeigen löscht Angebote mit Corona-Bezug +++

Die aktuelle Verunsicherung durch das Coronavirus ruft auch zweifelhafte Geschäftemacher auf den Plan. Ebay Kleinanzeigen hat deshalb nun beschlossen, sämtliche Angebote in Zusammenhang mit dem Virus konsequent zu löschen.

Dies erklärte Sprecher Pierre Du Bois auf Twitter. "Täglich Meldungen zu weiteren Erkrankten in Deutschland und anderswo. Derweil versuchen einige ruchlose Geschäfte mit der Angst zu machen. Wir haben uns deshalb gestern entschlossen, Angebote im Zusammenhang mit Corona auf eBay Kleinanzeigen konsequent zu löschen", so Du Bois.

+++ Ministerium gibt Tipps für Italien-Rückkehrer +++

Bayerns Gesundheitsministerium hat aus Anlass des Endes der Faschingsferien im Freistaat Italienurlauber zu besonderer Vorsicht wegen der Coronavirus-Erkrankungen aufgefordert. Feriengäste, die nach ihrem Urlaub einen begründeten Verdacht auf eine Infektion hätten, sollten sich telefonisch an ihren Hausarzt wenden, teilte das Ministerium am Samstag mit.

Ein begründeter Verdachtsfall bestehe bei Menschen, die Symptome haben und sich vorher in einem Risikogebiet aufgehalten haben. "Wer in Italien mit einem Coronavirus-Erkrankten persönlichen Kontakt hatte, sollte sich umgehend an sein Gesundheitsamt wenden", betonte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Die meisten Sars-CoV-2-Infizierten haben nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. 15 von 100 Infizierten erkranken laut Robert Koch-Institut schwer. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Nach bisherigen Zahlen sterben ein bis zwei Prozent der Infizierten, weit mehr als bei der Grippe.

+++ Coronavirus: Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen +++

Wegen der Coronavirusinfektionen in Norditalien sowie der jüngsten Fälle in Deutschland hat Oberbürgermeister Dieter Reiter einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) einberufen: "Ich will sicher sein, dass wir in München bestens vorbereitet sind, wie auch immer sich die Lage weiter entwickeln wird."

Im SAE könne man alle Maßnahmen, die erforderlich werden, schnell veranlassen. "Und, auch das ist mir wichtig: Wir werden die Münchnerinnen und Münchner natürlich fortlaufend über die aktuelle Situation informieren."

+++ Coronavirus-Fall in Mittelfranken: Mitarbeiter der Uniklinik Erlangen +++

Am Donnerstag, den 27.2.2020 teilte das Bayerische Gesundheitsministerium mit, dass es einen neuen Sars-CoV-2-Fall im bayerischen Mittelfranken gebe. Die betroffene Person hatte zuvor in Deutschland Kontakt mit einem Italiener, der bei seiner Rückkehr nach Italien positiv auf den Coronavirus-Erreger getestet worden war.

Bei der infizierten Person handelt es sich laut Pressemitteilung des Bayerischen Gesundheitsministeriums um einen Mitarbeiter des Universitätsklinikums Erlangen, wo er derzeit auch stationär behandelt wird. Das zuständige Gesundheitsamt habe bereits Kontaktpersonen ermittelt, die sich häuslich isolieren und fortlaufend beim zuständigen Gesundheitsamt melden sollen.

+++ Coronavirus in München: Aktuell keine neuen Fälle bekannt +++

In der Landeshauptstadt sind laut einer Pressemitteilung des RGU (Referat für Gesundheit und Umwelt) aktuell keine neuen Fälle bekannt. Alle bereits infizierten Personen konnten zudem die häusliche Quarantäne verlassen.

Personen, die keinen Kontakt mit Erkrankten hatten und sich nicht in einem der Risikogebiete aufhielten, müssen laut RGU keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen beachten. Jene, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem der Gebiete aufhielten, sollten unabhängig von Symptomen Kontakte und das Verlassen des Hauses nach Möglichkeit vermeiden.

Bei Auftreten von Symptomen sollten sich betroffene Personen zudem umgehend mit ihrem Haus- oder Kinderarzt in Verbindung setzen. Bei Kontakt mit COVID-19-Erkrankten in besagtem Zeitraum werden Personen dazu angehalten, das Münchner Gesundheitsamt in jedem Fall – auch ohne Symptome – zu informieren:

E-Mail: gs-is-mw.@muenchen.de

Tel.: 233-47819

Erreichbarkeit der telefonischen Hotline: Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 15 Uhr, Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 12 Uhr sowie 14 Uhr bis 16 Uhr

+++ Coronavirus: Gefahr für China-Reise des FC Bayern? +++

Auch der FC Bayern befasst sich aufgrund seiner im Sommer anstehenden China-Reise derzeit mit dem Thema Coronavirus. Man beobachte die Situation genau, eine Entscheidung wird allerdings erst in den nächsten Monaten fallen.

+++ TSV 1860 ergreift Maßnahmen wegen des Coronavirus +++

Das Coronavirus hat den Profi-Sport im Griff. In Italien wurden bereits mehrere Serie-A-Spiele abgesagt. Auch der TSV 1860 München ergreift nun Maßnahmen: In einer internen E-Mail an alle Mitarbeiter bittet Geschäftsführer Michael Scharold darum, in den kommenden Wochen auf das Händeschütteln zu verzichten.

Löwen-Trainer Michael Köllner appelliert zudem an DFB und DFL: "Da muss eventuell auch die Liga reagieren und sagen, dass man auf Shakehands vor dem Spiel verzichtet."

+++ Coronavirus: Symptome und Verhaltensregeln +++

Um eine Infektion mit Sars-CoV-2 schnell zu erkennen, sollten Sie auf einige Dinge achten. Zu den Symptomen des Coronavirus zählen Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber sowie in einzelnen Fällen Durchfall.

Das Risiko einer Ansteckung lässt sich außerdem durch wenige Verhaltensregeln vermindern. Zum einen sollten Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, die Husten- und Nies-Etikette sowie das Nutzen von Desinfektionsmitteln eingehalten werden. Zum anderen ist es ratsam, einen Sicherheitsabstand von ein bis zwei Metern zu erkrankten Personen zu halten.