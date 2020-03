Der Abteilungsleiter beim Gesundheitsamt Erlangen, Frank Neumann, wies darauf hin, dass Tests auf Coronavirus-Infektionen strikt entsprechend der Vorgaben des Robert Koch-Instituts gemacht würden. Es könne nicht jeder getestet werden, der dies wünsche. "Wir dürfen die Kapazitäten in Deutschland nicht überlasten", sagte Neumann.

+++ Coronavirus: Fünf neue Fälle in Bayern bestätigt +++

Wie das Bayerische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden bis Montagvormittag fünf neue Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt. Zwei dieser neuen Fälle wurden aus München gemeldet, ein weiterer aus der mittelfränkischen Stadt Schwabach.

Bei den zwei weiteren Fällen aus dem Landkreis Freising und dem Landkreis Ostallgäu handelt es sich jeweils um Kontaktpersonen der am Sonntag gemeldeten Coronavirus-Fälle. Die Gesundheitsbehörden ermitteln aktuell sowohl mögliche Kontaktpersonen als auch Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen.

Seit Donnerstag gibt es nun insgesamt 13 neue bestätigte Coronavirus-Fälle im Freistaat. Damit sind bislang in Bayern 27 Patienten positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Bei 14 Patienten ist die Erkrankung auskuriert, alle sind wieder aus den Krankenhäusern entlassen worden. Sie standen im Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens. Bei Webasto war im Januar eine Mitarbeiterin aus China zu Besuch, die das Virus in sich trug. Kollegen und teils deren Angehörige infizierten sich.

+++ Liste der Risikogebiete wurde aktualisiert +++

Am Montag wurde die Liste der Corona-Risikogebiete aktualisiert. Neu hinzugekommen ist die Region Emilia-Romagna in Italien.

Das sind die aktuellen Risikogebiete:

In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou in der Provinz Zhejiang

Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou in der Provinz Zhejiang Im Iran: Provinz Ghom

Provinz Ghom In Italien: Region Emilia-Romagna, Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien.

Region Emilia-Romagna, Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien. In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

Eine tagesaktuelle Liste mit den Risikogebieten gibt es hier.

+++ Coronavirus-Krisenstab hat zum ersten Mal beraten +++

Am vergangenen Sonntag ist der neu eingerichtete Coronavirus-Krisenstab zum ersten Mal im bayerischen Gesundheitsministerium in München zusammengekommen. Die Sitzung fand unter Leitung von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und Innenminister Joachim Herrmann (CSU) statt. Beteiligt an dem Krisenstab sind auch weitere bayerische Staatsministerien. Außerdem nahm der Präsident des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Dr. Andreas Zapf, an den Beratungen teil.

Der Krisenstab befasste sich unter anderem mit der Frage der Risikobewertung von Großveranstaltungen. Der Krisenstab empfiehlt allen lokalen Behörden und Veranstaltern, unverzüglich die Prinzipien des Robert Koch-Instituts (RKI) für die Risikobewertung anzuwenden.

Huml betonte nach der Sitzung: "Die Folge wird sein, dass manche Großveranstaltungen wie zum Beispiel Messen abgesagt oder verschoben werden. Für uns ist klar: Der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität. Dabei sind wir natürlich in engem Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem Robert Koch-Institut in Berlin." Innenminister Herrmann machte am Sonntag deutlich: "Der enge Austausch im gemeinsamen Krisenstab mit dem bayerischen Gesundheitsministerium und anderen beteiligten Behörden und Organisationen ist eine wichtige Voraussetzung, um die erforderlichen Maßnahmen koordiniert abzustimmen.“

+++ Dienstanweisung: Manche Stadt-Mitarbeiter sollen zu Hause bleiben +++

Die Landeshauptstadt München hat am 1. März 2020 eine Dienstanweisung zum Schutz der städtischen Beschäftigten vor Infektionen durch den Coronavirus erlassen.

Demnach sollen u.a. Beschäftigte, die in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren und keine Krankheitssymptome haben, unnötige Kontakte vermeiden, nach Möglichkeit zu Hause bleiben und die allgemeinen Hygienetipps zum Infektionsschutz beachten. Die betroffenen Beschäftigten müssen sich unverzüglich telefonisch mit ihrer Dienststelle zur konkreten Abstimmung in Verbindung setzen.

Beschäftigte mit Symptomen wie z.B. Fieber, Muskelschmerzen, Schnupfen, die sich in den letzten 14 Tagen vor Symptombeginn in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder unter Symptomen leiden und Kontakt zu einem COVID-19 Patienten hatten, sind begründete Verdachtsfälle. Diese Personen müssen zuhause bleiben und sich umgehend mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen.

+++ Stadt München nennt Verhaltensregeln für Schüler +++

Wegen der aktuellen Corona-Situation hat die Stadt München eine Richtlinie für Schulen herausgegeben. Schüler und Lehrer, die zuletzt nicht in einem der bekannten Risikogebiete (u.a. die italienische Region Lombardei, die Provinz Padua und die Stadt Vo) waren und keinen Kontakt zu am Coronavirus Erkrankten hatten, "müssen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen treffen", so eine Erklärung der Stadt München. Lehrer, die in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren und keine Krankheitssymptome haben, sollen vorerst im Dienst bleiben. Nicht notwendige Reisen in Risikogebiete sollen unterbleiben. Das teilt das bayerische Kultusministerium mit.

"Falls Erkältungs- oder Grippesymptome auftreten, sollten die Betroffenen - wie sonst auch üblich - zu Hause bleiben und Kinder nicht in Gemeinschaftseinrichtungen schicken (dazu gehören auch Kindertageseinrichtungen und Schulen)."

Schüler, die innerhalb der letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet waren, sollen - unabhängig von Symptomen - Kontakte vermeiden und zu Hause zu bleiben. Die jeweilige Schule ist umgehend darüber in Kenntnis zu setzen.

+++ Robert Koch-Institut: Ansteckungsrisiko "gering bis mäßig" +++

Das bayerische Kultusministerium fasst auf seiner Webseite alle wichtigen Informationen für Schulen zum Coronavirus zusammen. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) ist das Ansteckungsrisiko für die bayerische Bevölkerung, sich mit dem neuen Coronavirus (COVID-19) zu infizieren, als gering bis mäßig zu erachten.

+++ Kita bei Freising bleibt vorsorglich geschlossen +++

In Zolling (Lkr. Freising) bleibt eine Kita für mindestens eine Woche geschlossen. Wie das Landratsamt Freising am Sonntag mitteilte, wurde der Ehemann einer der Erzieherinnen der Kita "Kleine Strolche" positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet. Ob die Frau, die in der vergangenen Woche noch in der Kita gearbeitet hatte, selbst infiziert ist, war zunächst unklar. Die Meldung des positiven Befunds bei dem Mann war am späten Samstagabend beim Gesundheitsamt Freising eingegangen.

Nach Angaben des Landkreises hatte sich der Mann in der vergangenen Woche im Raum Köln aufgehalten und dabei "engen Kontakt zu einer Person aus dem Kreis Heinsberg gehabt". Das sei die wahrscheinliche Quelle der Infektion, hieß es.

+++ Coronavirus: Vier neue Fälle in Bayern +++

Am Sonntag wurde bekannt, dass sich in Bayern nach Angaben des Gesundheitsministeriums vier weitere Menschen infiziert haben. Damit sind seit Donnerstag insgesamt acht Fälle von Sars-CoV-2-Erkrankungen bekannt geworden. Die Neuerkrankten kommen aus den Landkreisen Mittelfranken, Freising, Starnberg und Ostallgäu.

Bei einem der Fälle handelt es sich um einen Mitarbeiter des Unternehmens DMG Mori in Pfronten. Das Unternehmen informierte die Mitarbeiter darüber, dass am Montag und Dienstag alle Tochterunternehmen des Maschinenherstellers an dem Standort im Ostallgäu geschlossen bleiben.

Rund 1.600 Mitarbeiter seien davon betroffen, erklärte Unternehmenssprecher Stephan Knüttel. Diese seien bereits am Samstagabend vom Vorstand der Aktiengesellschaft darüber informiert und angewiesen worden, zu Hause zu bleiben. "Der betroffene Mitarbeiter befindet sich auf dem Weg der Besserung", erklärte Knüttel.

Bei den drei am späten Samstagnachmittag bestätigten Coronavirus-Fällen aus Oberbayern handelt es sich um Personen aus München sowie aus den Landkreisen Ebersberg und Rosenheim.

+++ Das passiert bei Hausquarantäne +++

In den meisten Fällen von Corona-Verdacht wird zunächst Hausquarantäne verhängt. Die Isolation dauert 14 Tage. Laut Infektionsschutzgesetz kann das Grundrecht auf Freiheit eingeschränkt werden, wenn ein plausibler Verdacht auf eine mögliche Ansteckung vorliegt. Wie Sie sich am besten ausstatten, erfahren Sie hier.

+++ Drei neue Coronavirus-Fälle in Bayern +++

In Bayern gibt es drei weitere Coronavirus-Fälle. Es handele sich um Patienten aus Oberbayern, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstagabend mit. Details zu den Fällen würden am Sonntag bekannt gegeben. Die drei neuen Infektionen wurden nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bis zum späten Samstagnachmittag bestätigt.

+++ Corona-Infizierte waren auf Business-Meeting in München +++

Die Infektionskette dreier Corona-Patienten führt nach München: Die drei Infizierten aus Baden-Württemberg hätten laut Sozialministerium zwischen dem 19. und 21. Februar an einem Business-Meeting in München teilgenommen und gehören laut Robert-Koch-Institut zu insgesamt 13 Kontaktpersonen eines Italieners, der zuletzt in seinem Heimatland positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die drei Infizierten aus Baden-Württemberg werden aktuell in einer Klinik behandelt.

+++ Coronavirus: Supermärkte auf größere Nachfrage vorbereitet +++

Die Lebensmittelhändler in Bayern verzeichnen eine gestiegene Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln und Getränken. Die Lieferanten hätten ihre Lagerbestände deswegen bereits erhöht, teilte ein Sprecher des Handelsverbands Bayern am Samstag mit. "Auf eine erhöhte Nachfrage sind wir vorbereitet", so der Sprecher. In der Fläche sei bislang keine Zunahme an Hamsterkäufen aus Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus wahrzunehmen, hieß es weiter. In Einzelfällen könne er dies aber nicht ausschließen.

Ein Blick in mehrere Lebensmittelgeschäfte in der Landeshauptstadt München bestätigt das. Während in zwei Geschäften alle Regale voll sind und die Mitarbeiterin eines Geschäftes von normaler Nachfrage spricht, sind in einem anderen Supermarkt mehrere Regale leer. So sehe es sonst nie aus, sagte ein Mitarbeiter am Samstag der dpa. Bereits seit Montag würden zahlreiche Konserven wie Nudeln aber auch Obst verstärkt nachgefragt. Weil die Lieferanten nicht mehr als die übliche Menge liefern könnten, blieben einige Regale zur Zeit leer. An einem Regal hingen Zettel, die die Kunden auf die Lieferengpässe aufmerksam machten.

+++ Ebay Kleinanzeigen löscht Angebote mit Corona-Bezug +++

Die aktuelle Verunsicherung durch das Coronavirus ruft auch zweifelhafte Geschäftemacher auf den Plan. Ebay Kleinanzeigen hat deshalb nun beschlossen, sämtliche Angebote in Zusammenhang mit dem Virus konsequent zu löschen.

Dies erklärte Sprecher Pierre Du Bois auf Twitter. "Täglich Meldungen zu weiteren Erkrankten in Deutschland und anderswo. Derweil versuchen einige ruchlose Geschäfte mit der Angst zu machen. Wir haben uns deshalb gestern entschlossen, Angebote im Zusammenhang mit Corona auf eBay Kleinanzeigen konsequent zu löschen", so Du Bois.

+++ Ministerium gibt Tipps für Italien-Rückkehrer +++

Bayerns Gesundheitsministerium hat aus Anlass des Endes der Faschingsferien im Freistaat Italienurlauber zu besonderer Vorsicht wegen der Coronavirus-Erkrankungen aufgefordert. Feriengäste, die nach ihrem Urlaub einen begründeten Verdacht auf eine Infektion hätten, sollten sich telefonisch an ihren Hausarzt wenden, teilte das Ministerium am Samstag mit.

Ein begründeter Verdachtsfall bestehe bei Menschen, die Symptome haben und sich vorher in einem Risikogebiet aufgehalten haben. "Wer in Italien mit einem Coronavirus-Erkrankten persönlichen Kontakt hatte, sollte sich umgehend an sein Gesundheitsamt wenden", betonte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Die meisten Sars-CoV-2-Infizierten haben nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. 15 von 100 Infizierten erkranken laut Robert Koch-Institut schwer. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Nach bisherigen Zahlen sterben ein bis zwei Prozent der Infizierten, weit mehr als bei der Grippe.

+++ Coronavirus: Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen +++

Wegen der Coronavirusinfektionen in Norditalien sowie der jüngsten Fälle in Deutschland hat Oberbürgermeister Dieter Reiter einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) einberufen: "Ich will sicher sein, dass wir in München bestens vorbereitet sind, wie auch immer sich die Lage weiter entwickeln wird."

Im SAE könne man alle Maßnahmen, die erforderlich werden, schnell veranlassen. "Und, auch das ist mir wichtig: Wir werden die Münchnerinnen und Münchner natürlich fortlaufend über die aktuelle Situation informieren."

+++ Coronavirus-Fall in Mittelfranken: Mitarbeiter der Uniklinik Erlangen +++

Am Donnerstag, den 27.2.2020 teilte das Bayerische Gesundheitsministerium mit, dass es einen neuen Sars-CoV-2-Fall im bayerischen Mittelfranken gebe. Die betroffene Person hatte zuvor in Deutschland Kontakt mit einem Italiener, der bei seiner Rückkehr nach Italien positiv auf den Coronavirus-Erreger getestet worden war.

Bei der infizierten Person handelt es sich laut Pressemitteilung des Bayerischen Gesundheitsministeriums um einen Mitarbeiter des Universitätsklinikums Erlangen, wo er derzeit auch stationär behandelt wird. Das zuständige Gesundheitsamt habe bereits Kontaktpersonen ermittelt, die sich häuslich isolieren und fortlaufend beim zuständigen Gesundheitsamt melden sollen.

+++ Coronavirus in München: Aktuell keine neuen Fälle bekannt +++

In der Landeshauptstadt sind laut einer Pressemitteilung des RGU (Referat für Gesundheit und Umwelt) aktuell keine neuen Fälle bekannt. Alle bereits infizierten Personen konnten zudem die häusliche Quarantäne verlassen.

Personen, die keinen Kontakt mit Erkrankten hatten und sich nicht in einem der Risikogebiete aufhielten, müssen laut RGU keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen beachten. Jene, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem der Gebiete aufhielten, sollten unabhängig von Symptomen Kontakte und das Verlassen des Hauses nach Möglichkeit vermeiden.

Bei Auftreten von Symptomen sollten sich betroffene Personen zudem umgehend mit ihrem Haus- oder Kinderarzt in Verbindung setzen. Bei Kontakt mit COVID-19-Erkrankten in besagtem Zeitraum werden Personen dazu angehalten, das Münchner Gesundheitsamt in jedem Fall – auch ohne Symptome – zu informieren:

E-Mail: gs-is-mw.@muenchen.de

Tel.: 233-47819

Erreichbarkeit der telefonischen Hotline: Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 15 Uhr, Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 12 Uhr sowie 14 Uhr bis 16 Uhr

+++ Coronavirus: Gefahr für China-Reise des FC Bayern? +++

Auch der FC Bayern befasst sich aufgrund seiner im Sommer anstehenden China-Reise derzeit mit dem Thema Coronavirus. Man beobachte die Situation genau, eine Entscheidung wird allerdings erst in den nächsten Monaten fallen.

+++ Promi-Party in München wegen Sars-CoV-2 abgesagt +++

Die Luxusledermarke Bally lud zu einer illustren Promi-Party in München, die allerdings aufgrund des Coronavirus abgesagt und auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben wurde. Ursprünglich sollte das Event am 19. März stattfinden. Die öffentliche Sicherheit und Gesundheit habe laut CEO Nicolas Girotto Vorrang.

+++ TSV 1860 ergreift Maßnahmen wegen des Coronavirus +++

Das Coronavirus hat den Profi-Sport im Griff. In Italien wurden bereits mehrere Serie-A-Spiele abgesagt. Auch der TSV 1860 München ergreift nun Maßnahmen: In einer internen E-Mail an alle Mitarbeiter bittet Geschäftsführer Michael Scharold darum, in den kommenden Wochen auf das Händeschütteln zu verzichten.

Löwen-Trainer Michael Köllner appelliert zudem an DFB und DFL: "Da muss eventuell auch die Liga reagieren und sagen, dass man auf Shakehands vor dem Spiel verzichtet."

+++ Coronavirus: Symptome und Verhaltensregeln +++

Um eine Infektion mit Sars-CoV-2 schnell zu erkennen, sollten Sie auf einige Dinge achten. Zu den Symptomen des Coronavirus zählen Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber sowie in einzelnen Fällen Durchfall.

Das Risiko einer Ansteckung lässt sich außerdem durch wenige Verhaltensregeln vermindern. Zum einen sollten Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, die Husten- und Nies-Etikette sowie das Nutzen von Desinfektionsmitteln eingehalten werden. Zum anderen ist es ratsam, einen Sicherheitsabstand von ein bis zwei Metern zu erkrankten Personen zu halten.