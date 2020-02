+++ Coronavirus-Fall in Mittelfranken: Mitarbeiter der Uniklinik Erlangen +++

Am Donnerstag, den 27.2.2020 teilte das Bayerische Gesundheitsministerium mit, dass es einen neuen Sars-CoV-2-Fall im bayerischen Mittelfranken gebe. Die betroffene Person hatte zuvor in Deutschland Kontakt mit einem Italiener, der bei seiner Rückkehr nach Italien positiv auf den Coronavirus-Erreger getestet worden war.

Bei der infizierten Person handelt es sich laut Pressemitteilung des Bayerischen Gesundheitsministeriums um einen Mitarbeiter des Universitätsklinikums Erlangen, wo er derzeit auch stationär behandelt wird. Das zuständige Gesundheitsamt habe bereits Kontaktpersonen ermittelt, die sich häuslich isolieren und fortlaufend beim zuständigen Gesundheitsamt melden sollen.

Coronavirus in München: Aktuell keine neuen Fälle bekannt

In der Landeshauptstadt sind laut einer Pressemitteilung des RGU (Referat für Gesundheit und Umwelt) aktuell keine neuen Fälle bekannt. Alle bereits infizierten Personen konnten zudem die häusliche Quarantäne verlassen.

Personen, die keinen Kontakt mit Erkrankten hatten und sich nicht in einem der Risikogebiete aufhielten, müssen laut RGU keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen beachten. Jene, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem der Gebiete aufhielten, sollten unabhängig von Symptomen Kontakte und das Verlassen des Hauses nach Möglichkeit vermeiden.

Bei Auftreten von Symptomen sollten sich betroffene Personen zudem umgehend mit ihrem Haus- oder Kinderarzt in Verbindung setzen. Bei Kontakt mit COVID-19-Erkrankten in besagtem Zeitraum werden Personen dazu angehalten, das Münchner Gesundheitsamt in jedem Fall – auch ohne Symptome – zu informieren:

E-Mail: gs-is-mw.@muenchen.de

Tel.: 233-47819

Erreichbarkeit der telefonischen Hotline: Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 15 Uhr, Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 12 Uhr sowie 14 Uhr bis 16 Uhr

Coronavirus: Gefahr für China-Reise des FC Bayern?

Auch der FC Bayern befasst sich aufgrund seiner im Sommer anstehenden China-Reise derzeit mit dem Thema Coronavirus. Man beobachte die Situation genau, eine Entscheidung wird allerdings erst in den nächsten Monaten fallen.

Promi-Party in München wegen Sars-CoV-2 abgesagt

Die Luxusledermarke Bally lud zu einer illustren Promi-Party in München, die allerdings aufgrund des Coronavirus abgesagt und auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben wurde. Ursprünglich sollte das Event am 19. März stattfinden. Die öffentliche Sicherheit und Gesundheit habe laut CEO Nicolas Girotto Vorrang.

TSV 1860 ergreift Maßnahmen wegen des Coronavirus

Das Coronavirus hat den Profi-Sport im Griff. In Italien wurden bereits mehrere Serie-A-Spiele abgesagt. Auch der TSV 1860 München ergreift nun Maßnahmen: In einer internen E-Mail an alle Mitarbeiter bittet Geschäftsführer Michael Scharold darum, in den kommenden Wochen auf das Händeschütteln zu verzichten.

Löwen-Trainer Michael Köllner appelliert zudem an DFB und DFL: "Da muss eventuell auch die Liga reagieren und sagen, dass man auf Shakehands vor dem Spiel verzichtet."

Coronavirus: Symptome und Verhaltensregeln

Um eine Infektion mit Sars-CoV-2 schnell zu erkennen, sollten Sie auf einige Dinge achten. Zu den Symptomen des Coronavirus zählen Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber sowie in einzelnen Fällen Durchfall.

Das Risiko einer Ansteckung lässt sich außerdem durch wenige Verhaltensregeln vermindern. Zum einen sollten Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, die Husten- und Nies-Etikette sowie das Nutzen von Desinfektionsmitteln eingehalten werden. Zum anderen ist es ratsam, einen Sicherheitsabstand von ein bis zwei Metern zu erkrankten Personen zu halten.