Wiesn: "Schlumpfmobil" statt "Banane"?

Für die neuen Tragen ist als Name Schlumpfmobil im Rennen - oder Aubergine, wobei das Blau eher an den Fußballclub 1860 München erinnere, wie Schmid meinte. In einem der OPs ist an den Wänden eine Unterwasserlandschaft aufgemalt, mit Fischen und gelben Unterseebooten, damit sich kleine Patienten wohlfühlen.