Es gibt Teile des Gotteshauses in der Au, die verfallen – und zwar schneller und intensiver als andere, was vor allem an der Zusammensetzung des Gebäudes liegt: Aus mindestens sieben verschiedenen Materialien bestehen Mörtel, Fugen und Ziegelsteine – und passen wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit oft nicht perfekt zusammen. Dadurch kann Wasser eindringen, das im Winter gefriert und den Stein sprengt.