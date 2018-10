In der Schlussrunde hatten diese Projekte keine Chance. Nicht, weil die Jury den Gasteig so schön findet. Und auch nicht, so Insider, weil urheberrechtlicher Ärger mit Rollenhagen und Kollegen befürchtet wird. Eher schon, weil bei einer Umkrempelung des Baus der Kostenrahmen von fast einer halben Milliarde Euro gesprengt werden könnte. Der zentrale Grund für das Ausscheiden sei gewesen, dass Auer Weber und Wulf Architekten den Wünschen der drei Gasteig-Hauptnutzer auch bei der Nachbesserung zu wenig entgegenkamen.