Frau Abt, worin macht Frau beim Oktoberfest eine gute Figur? Wohin geht der Trend in der Tracht?

Sandra Abt: Wie schon in den Vorjahren geht der Trend hin zur Tradition und weg vom Chi Chi. Gefragt sind die klassischen Schnitte und Stoffe. Bei den Farben sind kräftige Farben wie Beere, Rot oder Grün angesagt, aber auch der Klassiker Schwarz ist sehr beliebt. Ein neuer großer Trend sind unsere Samt-Stretch-Oberteile: sie sind aus superweichem Samt und sehr angenehm zu tragen, da zwickt es nirgends (lacht). Zu den hochgeschlossenen Dirndln werden langärmelige Spitzenblusen getragen. Die hochgeschlossenen Dirndl waren ja schon im Vorjahr ein großer Trend. Viele unserer Kundinnen haben mittlerweile eines im Schrank, deshalb werden in diesem Jahr auch wieder Dirndl mit "normalem" Ausschnitt nachgefragt. Bei den Dirndln ist es wie in der Mode generell: Die Trends wechseln jährlich. Waren in einem Jahr Skinny Jeans angesagt, dann sind es im nächsten Jahr die Schlaghosen, die in sind. Alles in allem geht der Trend wie gesagt zum Traditionellen.