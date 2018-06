Zum Gesicht des Sechzger-Sturmes avancierte jener Mann, der nun auch den Löwen auf der Brust trägt: Sascha Mölders. Der 33-Jährige nahm nicht nur den Gang in die Regionalliga in Kauf, er überzeugte dort als bester Angreifer des Ensembles von Trainer Daniel Bierofka und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg. Also ging’s zum Tätowierer. Das Resultat: Neben seinen Ex-Klubs, MSV Duisburg, RW Essen, FSV Frankfurt und FC Augsburg prangt jetzt auch das Wappen des TSV über seinem Herzen.