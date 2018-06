Timo Gebhart: Drei Punkte

Rückkehrer aus Rostock und gefeiert wie ein verlorener Sohn. Und der Unglücks-Löwe der Saison. Schwere Muskelverletzung Anfang September, nachdem er sich mit vier Treffern und fünf Torvorbereitungen als Mittelfeld-Boss breitgemacht hatte. Anführer-Qualitäten wie spielerisches Ausnahmekönnen definitiv vorhanden. Seine Achillessehne bremste seine zwei Comebackversuche in der Rückrunde aus. Seine Zukunft ist an seine Gesundungsprognose geknüpft – und ungewiss. "Mal schauen, wie es weitergeht. Erstmal gesund werden", sagte er der AZ nach der fulminanten Aufstiegsfeier.

Simon Seferings: Drei Punkte

Vom Pechvogel in die Heldenrolle! 14 Monate verletzt und erst im spanischen Winter-Trainingslager langsam wieder auf dem Damm. Bierofka hielt große Stücke auf den ebenso robusten wie filigranen Mittelfeld-Akteur, und der zahlte zurück: Zwei Treffer und ein Assist in elf Partien, darunter der so wichtige 2:2-Ausgleich im Relegationsrückspiel gegen Saarbrücken. Quasi Sechzigs Aufstiegs-Torschütze.

"Ich hatte es im Gefühl, habe davon geträumt. Aber letztlich ist es unglaublich, dass es nach der schweren Zeit für mich wahr geworden ist mit dem Aufstieg", schwärmte er.

Ugur Türk: Ein Punkt

Versuchte sich als Gebhart-Ersatz, musste aber schnell wieder weichen. 13 Spiele, aber nur zwei davon über 90 Minuten. Konnte keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, ist aber auch erst 20 Jahre alt.

