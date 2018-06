Robert Reisinger

Aus Sicht seiner Gefolgsleute der beste Löwen-Präsident seit Karl-Heinz Wildmoser. Fürs Ismaik-Lager der Feind. Füllt das Amt des Oberlöwen durch seine seltenen Stellungnahmen zwar nicht optimal aus, doch wenn Reisinger etwas zu sagen hat, hat es meist Hand und Fuß. Das Abschneiden seit Sommer gibt auch seiner Sparpolitik Recht, wobei vieles mit der bisher ausbleibenden Etaterhöhung für Liga drei steht und fällt, die Reisinger nun durch ein altes, 3,856 Millionen schweres Darlehen vom 31. Juli 2016 (damals für den Wechsel von Stefan Aigner gedacht, aber nicht abgerufen) herbeiführen will. Unnötig dagegen: so mancher Nadelstich gegen Ismaik und sein "Scheiß FC Bayern" auf dem Aufstiegs-Partybus, das man etwa einem Spieler zugestehen kann, das einem Vereinsoberhaupt aber nicht sonderlich gut steht.

Drei von vier Wappen

Hasan Ismaik

Was man ihm nicht vorwerfen kann: Dass Geschäftsmann Ismaik 1860 als Investment betrachtet. Oder sein (teils begründetes) Misstrauen in ehemalige Vereinsvertreter. Positiv: Hielt sich in der letzten Saison öffentlich merklich zurück und hat mit Saki Stimoniaris und Peter Cassalette zwei Vertrauenspersonen geholt, die Sechzig und die europäische Kultur besser kennen als mancher Vorgänger. Was er sich vorwerfen lassen muss: Hat durch sein unberechenbares Machtstreben, die Nichteinhaltung von Versprechungen und seine Hire-and-Fire-Politik viel Kredit selbst verspielt. Und: Lässt den Verein oft lange zappeln. Sein Bruder Yahya hat nach AZ-Informationen auch jetzt noch nicht zur überfälligen Aufsichtsratssitzung geladen.

Zwei von vier Wappen

Teil 1 der Serie: Die Zeugnisse für die Löwen-Torhüter

Teil 2 der Serie: Die Zeugnisse für die Löwen-Abwehr

Teil 3 der Serie: Die Zeugnisse für das Löwen-Mittelfeld

Teil 4 der Serie: Die Zeugnisse für die Löwen-Stürmer