Robert Lewandowski: Torschützenkönig der Bundesliga, bester Bayern-Knipser in Pokal und Champions League: Von den Zahlen her spielte der Pole eine herausragende Saison, insgesamt traf er in 48 Partien 41 Mal. Und doch: Nie in seiner Bayern-Zeit war er so umstritten wie jetzt. Grund: Egoismus-Einlagen wie in Köln, als er Heynckes den Handschlag verweigerte. Dazu das Dauer-Theater um einen Wechsel. Lewy hat an Ansehen bei den Fans eingebüßt. Deshalb nur zwei Zeugnispunkte.