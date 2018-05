München - In der kommenden Saison wird das Gedränge in der Schaltzentrale des FC Bayern noch größer. Von Schalke 04 kommt Mittelfeld-Juwel Leon Goretzka zu den Münchnern, der Nationalspieler wird im Team von Niko Kovac einen Stammplatz beanspruchen. Und ja, auch er erhält eine neue Chance bei Bayern: Renato Sanches, in der vergangenen Spielzeit an Swansea City ausgeliehen, soll sich beim Meister beweisen. Immerhin zahlte Bayern 2016 satte 35 Millionen Euro für den Portugiesen.