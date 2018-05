München - Bayerns Bollwerk – auch in der vergangenen Saison war es für die Gegner in der Bundesliga kaum zu durchbrechen: Mit 28 Gegentoren stellte der Meister die beste Defensive, die vier Treffer des VfB Stuttgart am letzten Spieltag trübten die Bilanz nur ein wenig. Und sonst? In der Champions League klingelte es zwölfmal im Bayern-Kasten, im Pokal siebenmal, im Supercup gegen Dortmund zweimal.