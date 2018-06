33 Spiele, nur 24 Gegentore und 17 Spiele zu Null. In der Winter-Vorbereitung hielt er dem Druck im Zweikampf mit Hendrik Bonmann ebenso stand wie in den Spielen. In den beiden Relegationsduellen mit Saarbrücken zwar jeweils zwei Mal geschlagen, doch mit Ausnahme des 0:2 im Rückspiel, als er auf Giesings Höhen am Ball vorbei sprang, souveräner Rückhalt.