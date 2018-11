Saison in Bayern eröffnet Christbäume trotzten dem trockenen Sommer

Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) gab am Montag mit Emslander in Unterreit im Landkreis Mühldorf am Inn den Startschuss für die diesjährige bayerische Christbaumsaison. In Bayern werden nach Angaben des Ministeriums jährlich rund vier Millionen Christbäume verkauft. Im Freistaat gibt es demnach rund 950 Hektar Christbaumkulturen in Feld und Flur. Je nach Anbauer werden pro Hektar jährlich zwischen 5.000 und 6.000 junge Christbäume gepflanzt.