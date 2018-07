München - Erst in rund sieben Wochen beginnt die neue Bundesliga-Saison, wenn der FC Bayern in der Allianz Arena auf die TSG 1899 Hoffenheim trifft. Trotzdem vermeldete der Klub am Mittwoch auf seiner Homepage, dass bereits jetzt alle Tickets sowohl für die Heim- als auch Auswärtsspiele bereits ausverkauft seien.