Sagen sie bald "Ja"? Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk laden zum Probeessen

Noch an diesem Wochenende könnte die große Hochzeitssause steigen: Gwyneth Paltrow (46, "Iron Man") und ihr Verlobter Brad Falchuk (47) haben bereits zum gemeinsamen Probe-Dinner eingeladen, wie das US-Magazin "People" berichtet. In den USA findet dieses Essen mit Freunden und Familie, bei dem noch einmal in gemütlicher Runde der Ablauf der Zeremonie besprochen wird, oftmals sehr kurz vor einer Hochzeit statt.