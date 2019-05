Sängerin verfolgt eigene Musik "The Voice of Germany": Yvonne Catterfeld steigt als Coach aus

Was das genau bedeutet? Catterfeld, die ihr letztes Album im März 2017 herausgebracht hat, möchte in Zukunft an ihrem "Potenzial arbeiten" - und zwar nicht nur musikalisch. Neben neuen Songs verspricht die Sängerin und Schauspielerin auch weitere Auftritte in der Kriminalfilmserie "Wolfsland", in der sie ebenfalls seit 2016 mitwirkt.