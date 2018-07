Sängerin liegt im Krankenhaus Demi Lovatos Ex-Freund Wilmer Valderrama ist "schockiert"

Der Serienstar habe sie "so viele Höhen und Tiefen" durchmachen sehen und sei "in ihren dunkelsten Momenten immer ihr Fels in der Brandung" gewesen. "Sie zurück an einem so traurigen und verletzbaren Ort zu sehen, bricht ihm das Herz", wird der Insider weiter zitiert. Lovato und Valderrama waren von Sommer 2010 bis Juni 2016 ein Paar. Auch nach der Trennung sollen die beiden Freunde geblieben sein. Immer wieder wurden sogar Gerüchte laut, die beiden könnten wieder zusammenkommen.