Sänger spricht ganz offen Liam Payne: So hatte er als junger Vater zu kämpfen

Eine Mutter mit dem Kind zu sehen, sei das schönste, was es gibt, erklärt Payne. Zwischen beiden gäbe es so eine enge Verbindung, wie er sie zu seinem Sohn niemals werde haben können. "Also fühlen sich viele Väter in gewisser Weise nutzlos. Ich fühlte mich nicht nutzlos, aber ich dachte: 'Wo ist mein Platz?' Ich wollte unbedingt herausfinden, was meine Aufgabe ist - Windeln wechseln und was auch immer."