Sabia und Manuel sind raus "Global Gladiators": Die fünf Finalisten stehen fest!

Zwei gegen einen

...denn bei der letzten Challenge "King of the Island" mussten die drei gegeneinander antreten. Die Aufgabe: Die Gladiatoren mussten sich gegenseitig in Plastik-Airbags gehüllt von einer auf dem Wasser schwimmenden Plattform schubsen. Der Verlierer durfte nicht in den Container zurückkehren, er musste die Show für immer verlassen. Ben schwörte in die Kamera: "Ich werde weder einen Stab, noch einen Stock noch meinen Fuß gegen Sabrina erheben." Und genauso kam es dann auch. Ben ging nur auf Manuel los, und checkte ihn zu guter Letzt oft genug ins Wasser, dass der Schauspieler am Ende der Verlierer des Wettkampfs war.

Damit sind alle Finalisten komplett. "Ben und Sabrina, ihr habt die letzte Chance, um in das Finale einzuziehen, genutzt", hieß es am Ende der Folge auf dem großen Bildschirm im Container.