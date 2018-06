Riesendeal Kartellbehörde stimmt Monsanto-Übernahme durch Bayer zu

Bayer und Monsanto verhandelten zwei Jahre

Bayer hatte am Montag angekündigt, dass der Kauf an diesem Donnerstag (7.6.) abgeschlossen werden soll. Rund zwei Jahre verhandelten Bayer und Monsanto mit den zuständigen Wettbewerbshütern. Insgesamt prüften Kartellbehörden aus rund 30 Ländern den Megadeal. In all diesen Ländern sind die Märkte von der Übernahme betroffen.